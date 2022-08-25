"Титанік" прийшов до айсберга 24 лютого й лишитися на плаву не вийде, - Зеленський про Росію

Президент України Володимир Зеленський про Росію: цей "Титанік" прийшов до свого айсбергу 24-го лютого і залишитися на плаву не вийде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому. Ми маємо витримати цей час і зробити всі необхідні зусилля разом з партнерами. І так буде", - наголосив президент.

Зеленський пообіцяв тиснути на терористів по всіх фронтах – на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях, в інформаційній сфері.

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"За кожен обстріл – буде відповідь окупантам. За Оріхів – буде. За Чаплино – буде. За Шепетівку – буде, за Миргород, за Харків, за Маріуполь і міста Донбасу, за усіх інших, по кому бʼють російські військові, буде їм відповідь", - підкреслив він.

Глава держави додав, що Росія підготувала й Україні, й Європі, й світу багато проблем, криз і катастроф.

"Але найбільшої катастрофи все ж зазнає вона сама, сама держава-терорист. Цей "Титанік" прийшов до свого айсбергу 24-го лютого, і як би вони не намагались залишитись на плаву – у них це не вийде", - сказав він.

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