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"Титанік" прийшов до айсберга 24 лютого й лишитися на плаву не вийде, - Зеленський про Росію

зеленський

Президент України Володимир Зеленський про Росію: цей "Титанік" прийшов до свого айсбергу 24-го лютого і залишитися на плаву не вийде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому. Ми маємо витримати цей час і зробити всі необхідні зусилля разом з партнерами. І так буде", - наголосив президент.

Зеленський пообіцяв тиснути на терористів по всіх фронтах – на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях, в інформаційній сфері.

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"За кожен обстріл – буде відповідь окупантам. За Оріхів – буде. За Чаплино – буде. За Шепетівку – буде, за Миргород, за Харків, за Маріуполь і міста Донбасу, за усіх інших, по кому бʼють російські військові, буде їм відповідь", - підкреслив він.

Глава держави додав, що Росія підготувала й Україні, й Європі, й світу багато проблем, криз і катастроф.

"Але найбільшої катастрофи все ж зазнає вона сама, сама держава-терорист. Цей "Титанік" прийшов до свого айсбергу 24-го лютого, і як би вони не намагались залишитись на плаву – у них це не вийде", - сказав він.

Також читайте: Російська політика у сфері енергетики має руйнівний характер для самої Росії, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) росія (64926)


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Топ коментарі
+34
Это он не на айсберг, а на асфальт наскочил. Если бы не асфальт, всё бы пропало.
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25.08.2022 23:11
+21
Хто йому пише такі геніальні промови?
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25.08.2022 23:07
+14
хватит свистеть...начинай обстреливать за Чаплино, Орехово, Мариуполь, Николаев, Харьков...
сколько еще будешь грозиться??? пора приказом разродиться !!!!!
артист разговорного жанра...
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25.08.2022 23:17
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Хто йому пише такі геніальні промови?
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25.08.2022 23:07 Відповісти
Целая команда Дмитрия Литвина сочиняет такой бред.
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25.08.2022 23:16 Відповісти
Пишуть промови для Зе в МЗС і не одна людина, а декілька 😠
Іноді пише Подоляк .
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26.08.2022 00:31 Відповісти
Володя, де обіцяний контрнаступ? А-ааа, я й забув, все ж там, де й був... Дав наказ, та не сказав коли його виконувати. Нахера кормити людей обіцянками, які неможливо виконати (на даний момент)? Немає можливості атакувати-- все ясно, так і скажи, або просто промовчи, ніхто ж не проти і всі все розуміють. Хто тебе тягне за язик?!
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25.08.2022 23:50 Відповісти
те же кто писал сценарии 95анала всю его ублюдочную карьеру клоуна-украинофоба
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26.08.2022 01:42 Відповісти
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25.08.2022 23:08 Відповісти
остряк сипатый, а толку ноль
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25.08.2022 23:08 Відповісти
Еще бы этому "умнику" кто-то рассказал судьбу всех айсбергов. И тому дебилу, который придумал вставить этот оборот в текст.
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25.08.2022 23:19 Відповісти
Для таких "розумників" як ти - айсберги частенько існують сотні років , дай Боже такого віку нашій країні у мирі і злагоді , а якщо вік існування айсберга порівняти з віком Титаніка і перенести це на історичну шкалу , то параші ****@ незабаром світить (( ну а ти далі філософствуй , оцифрований ти наш ))
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26.08.2022 01:01 Відповісти
Ага. Почти. " ... Айсберги могут преодолевать огромные расстояния - до 5000 км! Средний возраст жизни айсберга составляет от 2 до 5 лет. ..." Обуквенный ты наш, спутал айсберг и шельфовый лед.
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26.08.2022 13:09 Відповісти
бажаю тобі середньої по Україні зарплати і середньої температури по палаті у якій тебе лікуватимуть )) а також тривалості життя як час існування Титаніка , може тоді тобі вік айсберга буде вже не таким коротким )) бувай , оцифрований ))
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26.08.2022 13:18 Відповісти
Это он не на айсберг, а на асфальт наскочил. Если бы не асфальт, всё бы пропало.
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25.08.2022 23:11 Відповісти
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25.08.2022 23:46 Відповісти
Взагалі Титанік прийшов до айсбергу 15 квітня. Якщо не можеш вигадати розумне порівняння - краще мовчи.
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25.08.2022 23:12 Відповісти
Взагалі - то не прийшов , а напоровся , бо не зрозуміло хто кому курс пересікав -айсберг Титаніку чи навпаки (( Щодо тебе - якщо не можеш запропонувати кращого порівняння кацапскій агресії аніж було написане найвеличнішому і найверховнішому , то краще не пиши дурню , бо як не дивно - порівняння вдале ! Ну а щодо дати - тебе попустило що вказав вірну для Титаніка ? Ну то й ладоньки . Про такий художній засіб як порівняння чув ? (( Мабуть що не чув (( Тоді краще сам помовч , не за те кусаєш
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26.08.2022 00:53 Відповісти
..."За кожен обстріл - буде відповідь окупантам" ...
А за розмінований південь буде відповідь?
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25.08.2022 23:13 Відповісти
В отставку!!!
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25.08.2022 23:14 Відповісти
10 % ? Тужтеся, може всеретися ?
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25.08.2022 23:20 Відповісти
Шо???
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25.08.2022 23:32 Відповісти
Статистика, друже !
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25.08.2022 23:37 Відповісти
Про шо Вы вобще?
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26.08.2022 01:51 Відповісти
Низзя в отставку - вы шо?

https://novyny.online.ua/*****-svitla-proti-putina-yak-zelenskiy-evolyutsionuvav-u-lidera-vilnogo-svitu_n848136/
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26.08.2022 05:45 Відповісти
хватит свистеть...начинай обстреливать за Чаплино, Орехово, Мариуполь, Николаев, Харьков...
сколько еще будешь грозиться??? пора приказом разродиться !!!!!
артист разговорного жанра...
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25.08.2022 23:17 Відповісти
Наказ вже був. Звільнити все.
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26.08.2022 00:24 Відповісти
Мені до цих пір віри не вистачає повірити що за цю людину проголосувала більщість тих хто прийшов на другий тур виборів президента України у 2019 мі.
Навіть Лех Валенса був електриком і все своє життя приносив людям користь своїми руками,
тому його і вибрали президентом Польщі, а тут якийсь саботаж.
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25.08.2022 23:20 Відповісти
Нічого тут дивного нема. Наш, в основному прорадянський, проросійський народ завжди на кожних виборах голосував за того президента, який був треба москві, росії, російській церкві, проросійським олігархам, змі тощо. Зважте, вдруге він ніколи не проголосував за Президента, який хоч трохи вже був кацапам не до шмиги з різних причин (Кравчук, Ющенко, Порошенко).
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25.08.2022 23:53 Відповісти
не забуваймо, що й росіяни тут активно працювали із своїми політтехнологіями, то протиставляли кучму комунякам, то підтасовували результати виборів, щоб пройшов янукович, то гроші зекоманді давали, то всі помийки свої заряджали на оббріхування нормальних президентів. операція "Буратіно" особливо їм вдалася((
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26.08.2022 08:20 Відповісти
"Да какая разница"
"Хуже не будет"
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25.08.2022 23:28 Відповісти
А можна об'єднувати всі звернення в одну новину? 🙏
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25.08.2022 23:33 Відповісти
І новини однією строкою :" зеленський знову виступив".
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26.08.2022 00:23 Відповісти
" ...но ат масквы до херсонских степей,
армии путина нет тупей,
так пусть же... "цілуй його в лоб, та й мать його й..б"
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25.08.2022 23:35 Відповісти
Так Украина айсберг ? Ну, нехай.
Прикинулась такой податливой, а самые острые края оказались под водой.
Айсберг, так айсберг - абы "Титаник" гарантированно пошёл к крейсеру "Москва".
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25.08.2022 23:39 Відповісти
недалекий
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25.08.2022 23:49 Відповісти
Жодного кацапа не брати в полон, ТІЛЬКИ знищувати цих сраних істот ..... Чим більше знищимо, тим буде меньше не землі цієї чуми !!!!
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26.08.2022 00:04 Відповісти
Фільмів на ніч подивився?
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26.08.2022 00:21 Відповісти
До чого тут трагедія Титаніка? Дебільний текст, написаний соціопатом - він би ще з Чорнобилем провів аналогію.
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26.08.2022 00:22 Відповісти
Гражданин страны-агрессора Халидов выстроил в Одессе налоговую «схему» на 1,1 млрд грн

Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product входят бренды по производству круп и бобовых Trapeza, Attual, Круп'яний двір

Все компании оформлены на граждан российской федерации.

Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник - россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой», где учредителем числится родственник из РФ Булат Халидов.

Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.
https://crime-ua.com/node/30047
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26.08.2022 00:28 Відповісти
ДИКАПРИОЗЕ,
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26.08.2022 00:51 Відповісти
Не очень уместная метафора... 🤥
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26.08.2022 00:54 Відповісти
Чим вона вам не підходить ? Тим що параша напоровшись на Україну показала своєму світові що трюми у неї хоч і великі але гнилі і смердючі ? ((

Ви мабуть також підтримуєте папу римського у його співчуттях "невинно убієнній дугіній " ?
Тоді вам не на Цензор потрібно , а до протестуючої кацапні у Ризі
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26.08.2022 01:07 Відповісти
Слава Шустрий, ты сам на кацапа похож, не смотря,что пишешь україньскою, а такой же малорос под прикрытием как и криворогий
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26.08.2022 08:46 Відповісти
Привіт "біженка з собачкою " ! Як справи у твого здриснувшого силікону , не поплив від бюргерських харчів ? Будеш мені розповідати хто я тоді , коли , засранка, будеш там де я , а не махатимеш німецькою карткою біженця ! Фернштеєн , коза смердюча ?))
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26.08.2022 11:16 Відповісти
Сравнение Мордора с "Титаником" не подходит. Трагедия "Титаника" вызвала шок и соболезнование во всем мире. Там погибли тысячи НЕВИННЫХ людей. Да и сам лайнер не представлял никому никакой опасности...
Если и сравнивать Рашку с кораблем, то больше подходит коптящий и отравляющий всё вокруг небезызвестный "Адмирал Кузя"... 🤪
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26.08.2022 14:37 Відповісти
Від довбаного кацапського "титаніка" маємо десятки тисяч безневинних українських жертв що мирно собі на айсбергові дрейфували у бік берегів Європи , страшенні руйнування і безповоротні втрати , але після удару об айсберг Україну це корито дало тріщину і потихеньку починає тонути , питання у одному - чи дасть капітан команду на евакуацію , чи заставить і далі оркестр вигравати бравурні мелодії , а у шлюпки рятувальні попадуть лише обрані ? Ну а що від кузі - так сморід , який швиденько розвіюється ...... Так що ваш варіант порівняння іще невдаліший аніж в оригіналі , шукайте інший ! Успіхів у пошуку ! Слава Україні !
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26.08.2022 14:48 Відповісти
наркоман предавший Украину -разминировавший границу и уничтоживший ракетную программу сцыт в лицо мудрому нариту сказками рассказками
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26.08.2022 01:46 Відповісти
@vinnicanin

Розумово неповносправні Вкраїнчики ,дивляться ЗЕмарафончик де їм показують Квартальчик 95 та Байрактарчик. Як розмінуватоньки Чонгарчик та зливатоньки чверть вкраїнчиків в окупатоньку - їх піх@юшки. Аби поржатоньки.
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26.08.2022 01:58 Відповісти
МОЛОДЕЦ В СПОРТЗАЛ ХОДИТ,А ГДЕ ДЕПУТАТІЫ ОТ РЕЧЕЙ, КОТОРЫХ ПАДАЛИ ДЕТИ 1 СЕНТЯБРЯ.
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26.08.2022 01:59 Відповісти
СЕРЬОЗНЫЙ ПАРЕНЬ ПОЧУЙ СИРЕНУ
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26.08.2022 02:01 Відповісти
как высокопарно!
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26.08.2022 06:11 Відповісти
Затягивание этой войны, которое сейчас происходит, может привести к поражению Украины. Сначала говорили о том,что нет оружия, сейчас говорят, что российские захватчики уже соорудили эшелонированную трехлинейную оборону. Понятно, что они не сидели сложа руки, пока нам Арестовичи и прочие сказки рассказывали. Происходит такая же история, как с Донецком и Луганском в 2014г., когда там еще были немногочисленные отряды полувоенных формирования и не было обороны и можно их было взять. но украинское военное командование всячески медлили в этом вопросе, и упустили время. Взяли бы для начала хотя бы один город путем окружения, но и этого не происходит. Враг действует довольно быстро и энергично, реагируя моментально на любое изменение обстановки. Одними обстрелами войну не выиграешь. Нас пугают большими потерями, но войны без потерь не бывает. Никто не заставляет войска атаковать в лоб, есть масса других способов наступления, но иих не используют.
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26.08.2022 09:52 Відповісти
Стратег, что ж ты не в Генштабе, а у мамки под юбкой?
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26.08.2022 10:11 Відповісти
Він у США , вчить Байдена як нам правильно допомагати ((
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26.08.2022 14:49 Відповісти
Валодя! Брось пагубную страсть висеть на "дорожке". Переместись от мангала поближе к Ген. штабу, очистись от обрыгоново -ФСБшного болота, которое слоем коросты облепило жОПу и все силовые структуры и судебную систему.
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26.08.2022 10:45 Відповісти
 
 