"Титанік" прийшов до айсберга 24 лютого й лишитися на плаву не вийде, - Зеленський про Росію
Президент України Володимир Зеленський про Росію: цей "Титанік" прийшов до свого айсбергу 24-го лютого і залишитися на плаву не вийде.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.
"Ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому. Ми маємо витримати цей час і зробити всі необхідні зусилля разом з партнерами. І так буде", - наголосив президент.
Зеленський пообіцяв тиснути на терористів по всіх фронтах – на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях, в інформаційній сфері.
"За кожен обстріл – буде відповідь окупантам. За Оріхів – буде. За Чаплино – буде. За Шепетівку – буде, за Миргород, за Харків, за Маріуполь і міста Донбасу, за усіх інших, по кому бʼють російські військові, буде їм відповідь", - підкреслив він.
Глава держави додав, що Росія підготувала й Україні, й Європі, й світу багато проблем, криз і катастроф.
"Але найбільшої катастрофи все ж зазнає вона сама, сама держава-терорист. Цей "Титанік" прийшов до свого айсбергу 24-го лютого, і як би вони не намагались залишитись на плаву – у них це не вийде", - сказав він.
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Іноді пише Подоляк .
А за розмінований південь буде відповідь?
https://novyny.online.ua/*****-svitla-proti-putina-yak-zelenskiy-evolyutsionuvav-u-lidera-vilnogo-svitu_n848136/
сколько еще будешь грозиться??? пора приказом разродиться !!!!!
артист разговорного жанра...
Навіть Лех Валенса був електриком і все своє життя приносив людям користь своїми руками,
тому його і вибрали президентом Польщі, а тут якийсь саботаж.
"Хуже не будет"
армии путина нет тупей,
так пусть же... "цілуй його в лоб, та й мать його й..б"
Прикинулась такой податливой, а самые острые края оказались под водой.
Айсберг, так айсберг - абы "Титаник" гарантированно пошёл к крейсеру "Москва".
Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product входят бренды по производству круп и бобовых Trapeza, Attual, Круп'яний двір
Все компании оформлены на граждан российской федерации.
Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник - россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой», где учредителем числится родственник из РФ Булат Халидов.
Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.
https://crime-ua.com/node/30047
Ви мабуть також підтримуєте папу римського у його співчуттях "невинно убієнній дугіній " ?
Тоді вам не на Цензор потрібно , а до протестуючої кацапні у Ризі
Если и сравнивать Рашку с кораблем, то больше подходит коптящий и отравляющий всё вокруг небезызвестный "Адмирал Кузя"... 🤪
Розумово неповносправні Вкраїнчики ,дивляться ЗЕмарафончик де їм показують Квартальчик 95 та Байрактарчик. Як розмінуватоньки Чонгарчик та зливатоньки чверть вкраїнчиків в окупатоньку - їх піх@юшки. Аби поржатоньки.