Минулої доби окупанти обстріляли 8 регіонів України, - зведення ОВА

Російські війська упродовж четверга, 25 серпня, здійснили обстріли восьми регіонів України.

Про це ідеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію у регіонах України станом на 8:00 п'ятниці, 26 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

У Сумській області сьогодні зранку під щільним вогнем із "Градів" опинилися території Великописарівської громади. Також був зафіксований мінометний обстріл. Наслідки наразі невідомі. Інформація уточнюється.

У Чернігівській області вночі росіяни обстріляли територію біля села Сеньківка Городнянської громади, попередньо, з мінометів. Жертв і руйнувань немає.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. У Нікополі пошкоджені будинки, школа і санаторій, перебита лінія електропередач, через що близько тисячі людей залишаються без світла. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах руйнувань та постраждалих немає. У Синельниківському районі ракети влучили на територіях двох громад. В одній пошкоджене сільгосппідприємство, в іншій - дорожнє підприємство. Деталі з’ясовуються. У Криворізькому районі росіяни вдарили по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування.

У Харківській області вночі війська рф обстріляли Чугуївський, Бугодухівський та Харківський райони. Зруйнована будівля закладу професійно-технічної освіти, згоріли приватні та господарські будівлі, склад. Постраждали троє людей, одна людина загинула.

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У Луганській області вночі росіяни здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовували реактивні системи залпового вогню, ще вісім разів били з мінометів. 25 серпня біля чотирьох населених пунктів ворог завдав авіаударів. Атаки агресорів Збройні сили України неодноразово відбивали з чотирьох напрямків.

У Донецькій області вночі російські війська обстріляли Миколаївку (пошкоджені школа і щонайменше 5 будинків), Сіверськ (пошкоджені 5 багатоповерхівок). Зранку ворог здійснив обстріл Слов'янська, є влучання в будівлю хіміко-механічного технікуму. Упродовж доби росіяни обстріляли Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, Максимільянівку, Зеленопілля, Андріївку. Двоє людей загинули, семеро дістали поранення.

Вночі у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. Вчора ввечері та сьогодні зранку війська РФ обстрілювали села Широке і Червона Долина Широківської громади. Влучання були переважно за межами населених пунктів, пошкоджено дві сільгоспбудівлі домогосподарств, постраждалих немає. Тривають обстріли Березнегуватської громади.

Вчора пів дня вся територія Херсонської області була знеструмлена та залишалася без водопостачання. За попередньою інформацією компанії "Херсонобленерго", загарбники відключили від Запорізької АЕС дві лінії, що живлять усю Херсонщину. Війська рф здійснюють обстріли позицій ЗСУ і цивільної інфраструктури області із танків, ствольної та реактивної артилерії. Також ворог завдає авіаударів у Бериславському районі. Надходили повідомлення про вибухи у Каховці і Чаплинці. Жителі Олешок повідомили про пожежу у лісі.