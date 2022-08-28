В Росії пропагандист Мангушев вийшов на сцену з черепом нібито захисника "Азовсталі". ВIДЕО 18+

Ігор Мангушев анонсував свій виступ як "стендап на військову тематику". Він тримав в руках людський череп, розповідав, що той нібито належить захиснику "Азовсталі", і обіцяв, що росіяни будуть вбивати українців.

Відео виступу Мангушева опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мангушев заявив зі сцени, що росіяни вбиватимуть українців, алеж йде "війна з ідеєю".

"Наша війна - це не просто війна з людьми з крові і плоті. Наша війна - це війна з ідеєю. З ідеєю України, як антиросійської держави. Чому не може бути ніякого примирення? Україна має бути деукраїнізована. Руські землі "Малоросії" мають бути повернуті назад. Ми воюємо не з людьми. Ми воюємо з ідеєю", - сказав він.

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За словами Мангушева, росіянам плювати, "скільки треба вбити" українських солдатів, і "як їх треба вбити". Рашист повідомив, що всіх носіїв "ідеї", про яку він розмірковував до цього, необхідно знищити.

Зал підтримав окупанта з черепом у руці. Один із слухачів запитав: "Як думаєш, він зрозумів, що таке "русский мир"?"

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Ігор Мангушев називає себе "авантюристом і політтехнологом". Він є лідером російського націоналістичного руху "Світла Русь". ЗМІ називали Мангушева одним з авторів ідеї використання літери "Z" як символа російського вторгнення до України.