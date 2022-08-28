В Росії пропагандист Мангушев вийшов на сцену з черепом нібито захисника "Азовсталі". ВIДЕО 18+
Ігор Мангушев анонсував свій виступ як "стендап на військову тематику". Він тримав в руках людський череп, розповідав, що той нібито належить захиснику "Азовсталі", і обіцяв, що росіяни будуть вбивати українців.
Відео виступу Мангушева опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мангушев заявив зі сцени, що росіяни вбиватимуть українців, алеж йде "війна з ідеєю".
"Наша війна - це не просто війна з людьми з крові і плоті. Наша війна - це війна з ідеєю. З ідеєю України, як антиросійської держави. Чому не може бути ніякого примирення? Україна має бути деукраїнізована. Руські землі "Малоросії" мають бути повернуті назад. Ми воюємо не з людьми. Ми воюємо з ідеєю", - сказав він.
За словами Мангушева, росіянам плювати, "скільки треба вбити" українських солдатів, і "як їх треба вбити". Рашист повідомив, що всіх носіїв "ідеї", про яку він розмірковував до цього, необхідно знищити.
Зал підтримав окупанта з черепом у руці. Один із слухачів запитав: "Як думаєш, він зрозумів, що таке "русский мир"?"
Ігор Мангушев називає себе "авантюристом і політтехнологом". Він є лідером російського націоналістичного руху "Світла Русь". ЗМІ називали Мангушева одним з авторів ідеї використання літери "Z" як символа російського вторгнення до України.
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Я вже тут не раз писав - як є правда з висказувань їхніх
Все буде таки навпаки - ...
Твари бездетные.
Они дикари.
Тільки мільйони чи навіть десятки мільйонів силою умертвлених росіян дозволять викорчувати таке варваство як на відео.
В зоне СВО тяжело ранен владелец телеграм-канала «Записки авантюриста», капитан 4 бригады 2 Армейского корпуса 8 армии ВС РФ Игорь Мангушев.
В настоящий момент он находится в нейрохирургическом отделении реанимации города Стаханов (ЛНР). Состояние крайне тяжелое.
По предварительной информации, речь идет о выстреле в затылок с близкого расстояния.