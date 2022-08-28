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Новини Війна
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В Росії пропагандист Мангушев вийшов на сцену з черепом нібито захисника "Азовсталі". ВIДЕО 18+

Ігор Мангушев анонсував свій виступ як "стендап на військову тематику". Він тримав в руках людський череп, розповідав, що той нібито належить захиснику "Азовсталі", і обіцяв, що росіяни будуть вбивати українців.

Відео виступу Мангушева опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мангушев заявив зі сцени, що росіяни вбиватимуть українців, алеж йде "війна з ідеєю".

"Наша війна - це не просто війна з людьми з крові і плоті. Наша війна - це війна з ідеєю. З ідеєю України, як антиросійської держави. Чому не може бути ніякого примирення? Україна має бути деукраїнізована. Руські землі "Малоросії" мають бути повернуті назад. Ми воюємо не з людьми. Ми воюємо з ідеєю", - сказав він. 

Читайте: Після Бучі я зрозумів, що росіяни - злочинці. Розмовляти з ними немає про що, - прем’єр Люксембургу Бетель

За словами Мангушева, росіянам плювати, "скільки треба вбити" українських солдатів, і "як їх треба вбити". Рашист повідомив, що всіх носіїв "ідеї", про яку він розмірковував до цього, необхідно знищити.

Зал підтримав окупанта з черепом у руці. Один із слухачів запитав: "Як думаєш, він зрозумів, що таке "русский мир"?"

Також дивіться: Окупанти самі зафільмували свої злочини на вкрадений телефон. ВIДЕО

Ігор Мангушев називає себе "авантюристом і політтехнологом". Він є лідером російського націоналістичного руху "Світла Русь". ЗМІ називали Мангушева одним з авторів ідеї використання літери "Z" як символа російського вторгнення до України.

Автор: 

росія (64984) воєнні злочини (1853)


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Топ коментарі
+86
Сатанізм, фашизм, русизм. А принципі , звичайні кацапські будні.
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28.08.2022 12:21
+69
Весь русскій народ такий. Вони завжди такі були.
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28.08.2022 12:27
+66
Клініка
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28.08.2022 12:21
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Животное , причем бешеное!
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28.08.2022 14:18 Відповісти
Только СМЕРТЬ, можете забанитьь...
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28.08.2022 14:21 Відповісти
І отаке до нас відношення всю з ними нашу Історію! Революції, війни, Голодомори, Гулаги -мільйони замордованих кацапами українців! Поки буде існувати Імперія Зла буде біда і горе на Землі! Виродки Людства! Смерть кацапським окупантам!
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28.08.2022 21:40 Відповісти
Черговий пропагандист ?
Я вже тут не раз писав - як є правда з висказувань їхніх
Все буде таки навпаки - ...
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28.08.2022 14:41 Відповісти
На сколько гнилая кацапская душонка , это не описать.
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28.08.2022 14:47 Відповісти
каждая блевотная кацап...зда откркривая разрез,подробно рассказивает,что с ними сделать-подлежат уничтожению,если оставить,все как есть,будет до бесконечности.
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28.08.2022 14:54 Відповісти
Таких клоуны как правило только языком ляпают. На поле боя их на тросе не затянешь.
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28.08.2022 15:11 Відповісти
Я б порадила нашим спецслужбам побільше звертати увагу на таких дрібних скажених псів. Їх легше дістати ніж топових пропагандонів, яких посилено охороняють і потім в такій же цинічній формі повідомляти про їх знищення.
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28.08.2022 15:16 Відповісти
Варварское государство исчезнет с лица земли ещё при моей жизни. Рашисты поколениями будут работать на восстановление нашей страны.
Твари бездетные.
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28.08.2022 15:39 Відповісти
руSSький мир, це саме смердюче в світі лайно, це токсини чумы й холери, це фуйловське сучище з мерзенними сатанинськими замашками..
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28.08.2022 15:41 Відповісти
Рашизм у всій своїй "красі"... Нехай при можливості Зеленський покаже це відео ООН!
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28.08.2022 15:43 Відповісти
вони Денісову виперли,щоб вона не розповідала про згвалтованих дітей,а ти хочеш щоб після цього зєля щось в ООН показав...
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28.08.2022 16:15 Відповісти
Их предки были людоедами. У москалей.
Они дикари.
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28.08.2022 16:20 Відповісти
ЄС не вздумай анулювати візи всім росіянам, бо це дуже культурні і виховані люди (С)


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28.08.2022 17:35 Відповісти

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28.08.2022 17:37 Відповісти

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28.08.2022 17:41 Відповісти

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28.08.2022 17:43 Відповісти
Мангушев - фамилия явно не славянская, русская в том смысле , что такой национальности никогда не было и нет. И цари и все финноугромонголы страдают острой формой комплекса не полноценности с переходом на шизофрению. Они с 16 века усиленно хотят стать Русью, быть православными, иметь свой язык , свою территорию- у них кикогда этого не было и нет. Можно взять в руку череп, можно кучу дерьма и кричать о Руси , но не полноценный Мангушев угрофинномонгол- тюрок , живет по законам 13 века и здохнет не полноценным придурком.
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28.08.2022 17:53 Відповісти
Все вірно, немає, що додати, крім того, що кожен Андарбек Данілбекович Дудаєв мріє стати "владіславом юрьєвічєм сурковьім" і довести силою (бо розуму немають), що не Україна це Русь, а 200-от національна роzzія.
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28.08.2022 19:30 Відповісти
Не выгораживайте явного фашиста, Славянин, не славянин, это не имеет значения, главное, что этот урод имеет российский паспорт.
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28.08.2022 21:01 Відповісти
Тільки масові страти росіян позволять світу спастись очистившись від цієї гоблінської породи інакше світ приречений.

Тільки мільйони чи навіть десятки мільйонів силою умертвлених росіян дозволять викорчувати таке варваство як на відео.
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28.08.2022 18:22 Відповісти
Такие видеосюжеты надо демонстрировать на Западе, что из себя представляет российское население.
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28.08.2022 20:58 Відповісти
А як до нього добратись хтось знає?
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28.08.2022 21:19 Відповісти
В крематорий ****** биомусор!
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29.08.2022 00:55 Відповісти
У него дочка или сын?
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29.08.2022 08:49 Відповісти
Это череп ***** которая его родила
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29.08.2022 09:02 Відповісти
пора йому вже на концерт Кабздона.
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29.08.2022 11:31 Відповісти
Теперь пусть ходит и оглядывается...
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29.08.2022 11:33 Відповісти
ему прострелили череп.
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04.02.2023 16:31 Відповісти
Поруч з Україною відкрився портал в Пекло з якого повилазили ці черти чи як це пояснити? Ставлю все шо у ***** є колекція таких черепів
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30.08.2022 19:36 Відповісти
Русские-это животные.
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04.02.2023 17:18 Відповісти
Карма настігла свого хероя

В зоне СВО тяжело ранен владелец телеграм-канала «Записки авантюриста», капитан 4 бригады 2 Армейского корпуса 8 армии ВС РФ Игорь Мангушев.

В настоящий момент он находится в нейрохирургическом отделении реанимации города Стаханов (ЛНР). Состояние крайне тяжелое.

По предварительной информации, речь идет о выстреле в затылок с близкого расстояния.
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04.02.2023 19:25 Відповісти
*******
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08.02.2023 11:52 Відповісти
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