Окупанти самі зафільмували свої злочини на вкрадений телефон. ВIДЕО

В Цвіркунах на Харківщини рашисти вдерлися в будинок, вкрали там телефон та знімали на нього, як пиячать та грабують. Фото й відео підтягнулися у Google photo й стануть доказами.

Про це розповів начальник Слідчого управління обласного управління Національної поліції Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"До слідчого управління надійшла цікава заява від жительки області - на її сховищі в Google Photos почали з’являтися фото та відео невідомих чоловіків у військовій формі", - розповів він.

На фото чоловіки пиячили та розважалися на території дому жінки. А вона в цей час перебувала за кордоном.

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Злочин відбувся у Циркунах. Коли місто було під окупацією, там жили окупанти, і деякі з них заселилися у домівку потерпілої.

"Зламані двері, купа викраденої техніки, зниклий одяг - чоловічий та жіночий (в тому числі спідня білизна). І, звісно, пральна машина", - написав він.

Свої фото окупанти робили на викрадену техніку, не відімкнувши хмарне сховище. Головним шоком, судячи з фото, для них стала пляшка алкоголю зі скорпіоном та змією всередині.

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Більшість цих росіян правоохоронці вже встановили. Вони родом із великих міст - Москва, Курськ, Нижній Новгород.