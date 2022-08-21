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Окупанти самі зафільмували свої злочини на вкрадений телефон. ВIДЕО

В Цвіркунах на Харківщини рашисти вдерлися в будинок, вкрали там телефон та знімали на нього, як пиячать та грабують. Фото й відео підтягнулися у Google photo й стануть доказами.

Про це розповів начальник Слідчого управління обласного управління Національної поліції Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"До слідчого управління надійшла цікава заява від жительки області - на її сховищі в Google Photos почали з’являтися фото та відео невідомих чоловіків у військовій формі", - розповів він.

На фото чоловіки пиячили та розважалися на території дому жінки. А вона в цей час перебувала за кордоном.

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Злочин відбувся у Циркунах. Коли місто було під окупацією, там жили окупанти, і деякі з них заселилися у домівку потерпілої.

"Зламані двері, купа викраденої техніки, зниклий одяг - чоловічий та жіночий (в тому числі спідня білизна). І, звісно, пральна машина", - написав він.

Свої фото окупанти робили на викрадену техніку, не відімкнувши хмарне сховище. Головним шоком, судячи з фото, для них стала пляшка алкоголю зі скорпіоном та змією всередині.

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Більшість цих росіян правоохоронці вже встановили. Вони родом із великих міст - Москва, Курськ, Нижній Новгород.

Автор: 

армія рф (18036) Нацполіція (15320) Харківщина (6054) воєнні злочини (1894)


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Топ коментарі
+58
Коли наші "ігсперти" повторюють один за одним, що у російський військ нема мотивації, вони дуже помиляються! Оце і є їх мотивация - шара! Нрабувати, налутати собі всякого гарного, побухати в багатому домі. Вони награбоване будуть називати трофейним і всім показувати і цим гордитися. І їм більше нічого не треба. Це для них щастя! От чому вони так ******* розширювати свою імперію, бо це змога вилізти зі своєї дєрєвні і вселитися на все готове в гарний будинок.
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21.08.2022 12:18 Відповісти
+55
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21.08.2022 12:06 Відповісти
+43
Нищета рашистская ******** дикарская ,фу,животные...
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21.08.2022 12:10 Відповісти
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21.08.2022 12:06 Відповісти
Нищета рашистская ******** дикарская ,фу,животные...
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21.08.2022 12:10 Відповісти
«Уже 22 двухсотых»: стало известно о массовом отравлении российских солдат.
Часть выживших захватчиков увезли в Севастополь. В российских войсках 20 августа произошло массовое отравление.
«22 человека - «двухсотые, сейчас, возможно, уже больше», - отметил советник ОП.
По его словам, часть захватчиков увезли в Севастополь.
«Мы теряемся в догадках, откуда такое количество погибших. Однако кажется, что их тыловики что-то намудрили с непригодными консервами».
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21.08.2022 12:35 Відповісти
Чекайте , кацапи , гостей із Циркунів 😠
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21.08.2022 12:12 Відповісти
Интеллект просто бьёт в глаза. Кацапы детектед.
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21.08.2022 12:15 Відповісти
Коли наші "ігсперти" повторюють один за одним, що у російський військ нема мотивації, вони дуже помиляються! Оце і є їх мотивация - шара! Нрабувати, налутати собі всякого гарного, побухати в багатому домі. Вони награбоване будуть називати трофейним і всім показувати і цим гордитися. І їм більше нічого не треба. Це для них щастя! От чому вони так ******* розширювати свою імперію, бо це змога вилізти зі своєї дєрєвні і вселитися на все готове в гарний будинок.
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21.08.2022 12:18 Відповісти
Такі сюжети потрібно показувати разом із кадрами неминучої розплати їх учасників за військові злочини, які вони скоїли проти українців на нашій землі.
Інакше ці кадри перетворюються на зображення ухарства рашистів і їх "романтичного життя" в поході пітьми проти України і Світу.
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21.08.2022 12:25 Відповісти
Кочевой народ, грабить, их основная цель
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21.08.2022 12:26 Відповісти
По-перше, такого населенного пункта як Цвіркуни - нема в Україні, а є Циркуни.
По-друге, а хто пустив їх у Циркуни? Наші генії стратегії і тактики з Генштабу?
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21.08.2022 12:40 Відповісти
....та за последние полгода уже весь цивилизованный мир убедился, что русский и русский солдат - это куча тупого говна, а говно не бывает хорошим.. ну, разве что, если много раз перегнившее, над которым поработали черви и бактерии, и ставшее землёй
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21.08.2022 12:41 Відповісти
Я не знаю чому там "весь цивилизованный мир убедился", але "нерукопожатого" тупіна запрошують на G20.
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21.08.2022 13:03 Відповісти
а може підступний план щоб його замочити в сортирі, поки буде у валізку гидити
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21.08.2022 14:22 Відповісти
алкаши с подворотни
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21.08.2022 13:05 Відповісти
Драное рашистское быдло!
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21.08.2022 13:10 Відповісти
Бог ліпив рускіх з гівна гієн і слини пацюків...
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21.08.2022 13:31 Відповісти
***@ні оркі.
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21.08.2022 13:34 Відповісти
Ублюдки лаптєстанські,недорозвинуті,кількість постійно зменшується,але на мокшандії "баби єщьо нарожают"...
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21.08.2022 13:54 Відповісти
ну от, а то буряти, тува... Москвичі, белгородці, куряни. попалися, дятли
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21.08.2022 14:14 Відповісти
Животные.
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21.08.2022 14:39 Відповісти
асвабадітєлі хр*нові, чомусь вже ніхто не дивується, чому в західних областях України москалів, після другої світової, вбивали без жалю
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21.08.2022 17:34 Відповісти
Какой бред 10 12 довічно а краще розстріл
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21.08.2022 18:12 Відповісти
абизяни, *****, приполярні.. прийде час і ваш улус спалим
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21.08.2022 18:40 Відповісти
 
 