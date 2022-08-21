Окупанти самі зафільмували свої злочини на вкрадений телефон. ВIДЕО
В Цвіркунах на Харківщини рашисти вдерлися в будинок, вкрали там телефон та знімали на нього, як пиячать та грабують. Фото й відео підтягнулися у Google photo й стануть доказами.
Про це розповів начальник Слідчого управління обласного управління Національної поліції Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.
"До слідчого управління надійшла цікава заява від жительки області - на її сховищі в Google Photos почали з’являтися фото та відео невідомих чоловіків у військовій формі", - розповів він.
На фото чоловіки пиячили та розважалися на території дому жінки. А вона в цей час перебувала за кордоном.
Злочин відбувся у Циркунах. Коли місто було під окупацією, там жили окупанти, і деякі з них заселилися у домівку потерпілої.
"Зламані двері, купа викраденої техніки, зниклий одяг - чоловічий та жіночий (в тому числі спідня білизна). І, звісно, пральна машина", - написав він.
Свої фото окупанти робили на викрадену техніку, не відімкнувши хмарне сховище. Головним шоком, судячи з фото, для них стала пляшка алкоголю зі скорпіоном та змією всередині.
Більшість цих росіян правоохоронці вже встановили. Вони родом із великих міст - Москва, Курськ, Нижній Новгород.
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Часть выживших захватчиков увезли в Севастополь. В российских войсках 20 августа произошло массовое отравление.
«22 человека - «двухсотые, сейчас, возможно, уже больше», - отметил советник ОП.
По его словам, часть захватчиков увезли в Севастополь.
«Мы теряемся в догадках, откуда такое количество погибших. Однако кажется, что их тыловики что-то намудрили с непригодными консервами».
Інакше ці кадри перетворюються на зображення ухарства рашистів і їх "романтичного життя" в поході пітьми проти України і Світу.
По-друге, а хто пустив їх у Циркуни? Наші генії стратегії і тактики з Генштабу?