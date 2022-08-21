Оккупанты сами сняли свои преступления на украденный телефон. ВИДЕО
В Циркунах на Харьковщине рашисты ворвались в дом, украли там телефон и снимали на него, как пьянствуют и грабят. Фото и видео подтянулись в Google photo и станут доказательствами.
Об этом рассказал начальник Следственного управления областного управления Национальной полиции Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.
"В следственное управление поступило интересное заявление от жительницы области - на ее хранилище в Google Photos начали появляться фото и видео неизвестных мужчин в военной форме", - рассказал он.
На фото мужчины пьянствовали и развлекались на территории дома женщины. А она в это время находилась за границей.
Преступление произошло в Циркунах. Когда город был под оккупацией, там жили оккупанты, и некоторые из них заселились в дом потерпевшей.
"Сломанные двери, куча похищенной техники, пропавшая одежда - мужская и женская (в том числе нижнее белье). И, конечно, стиральная машина", - написал он.
Свои фото оккупанты делали на похищенную технику, не отключив облачное хранилище. Главным шоком, судя по фото, для них стала бутылка алкоголя со скорпионом и змеей внутри.
Большинство этих россиян правоохранители уже установили. Они родом из крупных городов – Москва, Курск, Нижний Новгород.
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Часть выживших захватчиков увезли в Севастополь. В российских войсках 20 августа произошло массовое отравление.
«22 человека - «двухсотые, сейчас, возможно, уже больше», - отметил советник ОП.
По его словам, часть захватчиков увезли в Севастополь.
«Мы теряемся в догадках, откуда такое количество погибших. Однако кажется, что их тыловики что-то намудрили с непригодными консервами».
Інакше ці кадри перетворюються на зображення ухарства рашистів і їх "романтичного життя" в поході пітьми проти України і Світу.
По-друге, а хто пустив їх у Циркуни? Наші генії стратегії і тактики з Генштабу?