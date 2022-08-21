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Оккупанты сами сняли свои преступления на украденный телефон. ВИДЕО

В Циркунах на Харьковщине рашисты ворвались в дом, украли там телефон и снимали на него, как пьянствуют и грабят. Фото и видео подтянулись в Google photo и станут доказательствами.

Об этом рассказал начальник Следственного управления областного управления Национальной полиции Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

"В следственное управление поступило интересное заявление от жительницы области - на ее хранилище в Google Photos начали появляться фото и видео неизвестных мужчин в военной форме", - рассказал он.

На фото мужчины пьянствовали и развлекались на территории дома женщины. А она в это время находилась за границей.

Также смотрите: В Украине ликвидированы два старших лейтенанта РФ Фарнин и Попов. ФОТО

Преступление произошло в Циркунах. Когда город был под оккупацией, там жили оккупанты, и некоторые из них заселились в дом потерпевшей.

"Сломанные двери, куча похищенной техники, пропавшая одежда - мужская и женская (в том числе нижнее белье). И, конечно, стиральная машина", - написал он.

Свои фото оккупанты делали на похищенную технику, не отключив облачное хранилище. Главным шоком, судя по фото, для них стала бутылка алкоголя со скорпионом и змеей внутри.

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Большинство этих россиян правоохранители уже установили. Они родом из крупных городов – Москва, Курск, Нижний Новгород.

армия РФ (19885) Нацполиция (16603) Харьковщина (5577) военные преступления (1466)


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Топ комментарии
+58
Коли наші "ігсперти" повторюють один за одним, що у російський військ нема мотивації, вони дуже помиляються! Оце і є їх мотивация - шара! Нрабувати, налутати собі всякого гарного, побухати в багатому домі. Вони награбоване будуть називати трофейним і всім показувати і цим гордитися. І їм більше нічого не треба. Це для них щастя! От чому вони так ******* розширювати свою імперію, бо це змога вилізти зі своєї дєрєвні і вселитися на все готове в гарний будинок.
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21.08.2022 12:18 Ответить
+55
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21.08.2022 12:06 Ответить
+43
Нищета рашистская ******** дикарская ,фу,животные...
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21.08.2022 12:10 Ответить
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21.08.2022 12:06 Ответить
Нищета рашистская ******** дикарская ,фу,животные...
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21.08.2022 12:10 Ответить
«Уже 22 двухсотых»: стало известно о массовом отравлении российских солдат.
Часть выживших захватчиков увезли в Севастополь. В российских войсках 20 августа произошло массовое отравление.
«22 человека - «двухсотые, сейчас, возможно, уже больше», - отметил советник ОП.
По его словам, часть захватчиков увезли в Севастополь.
«Мы теряемся в догадках, откуда такое количество погибших. Однако кажется, что их тыловики что-то намудрили с непригодными консервами».
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21.08.2022 12:35 Ответить
Чекайте , кацапи , гостей із Циркунів 😠
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21.08.2022 12:12 Ответить
Интеллект просто бьёт в глаза. Кацапы детектед.
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21.08.2022 12:15 Ответить
Коли наші "ігсперти" повторюють один за одним, що у російський військ нема мотивації, вони дуже помиляються! Оце і є їх мотивация - шара! Нрабувати, налутати собі всякого гарного, побухати в багатому домі. Вони награбоване будуть називати трофейним і всім показувати і цим гордитися. І їм більше нічого не треба. Це для них щастя! От чому вони так ******* розширювати свою імперію, бо це змога вилізти зі своєї дєрєвні і вселитися на все готове в гарний будинок.
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21.08.2022 12:18 Ответить
Такі сюжети потрібно показувати разом із кадрами неминучої розплати їх учасників за військові злочини, які вони скоїли проти українців на нашій землі.
Інакше ці кадри перетворюються на зображення ухарства рашистів і їх "романтичного життя" в поході пітьми проти України і Світу.
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21.08.2022 12:25 Ответить
Кочевой народ, грабить, их основная цель
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21.08.2022 12:26 Ответить
По-перше, такого населенного пункта як Цвіркуни - нема в Україні, а є Циркуни.
По-друге, а хто пустив їх у Циркуни? Наші генії стратегії і тактики з Генштабу?
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21.08.2022 12:40 Ответить
....та за последние полгода уже весь цивилизованный мир убедился, что русский и русский солдат - это куча тупого говна, а говно не бывает хорошим.. ну, разве что, если много раз перегнившее, над которым поработали черви и бактерии, и ставшее землёй
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21.08.2022 12:41 Ответить
Я не знаю чому там "весь цивилизованный мир убедился", але "нерукопожатого" тупіна запрошують на G20.
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21.08.2022 13:03 Ответить
а може підступний план щоб його замочити в сортирі, поки буде у валізку гидити
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21.08.2022 14:22 Ответить
алкаши с подворотни
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21.08.2022 13:05 Ответить
Драное рашистское быдло!
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21.08.2022 13:10 Ответить
Бог ліпив рускіх з гівна гієн і слини пацюків...
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21.08.2022 13:31 Ответить
***@ні оркі.
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21.08.2022 13:34 Ответить
Ублюдки лаптєстанські,недорозвинуті,кількість постійно зменшується,але на мокшандії "баби єщьо нарожают"...
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21.08.2022 13:54 Ответить
ну от, а то буряти, тува... Москвичі, белгородці, куряни. попалися, дятли
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21.08.2022 14:14 Ответить
Животные.
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21.08.2022 14:39 Ответить
асвабадітєлі хр*нові, чомусь вже ніхто не дивується, чому в західних областях України москалів, після другої світової, вбивали без жалю
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21.08.2022 17:34 Ответить
Какой бред 10 12 довічно а краще розстріл
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21.08.2022 18:12 Ответить
абизяни, *****, приполярні.. прийде час і ваш улус спалим
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21.08.2022 18:40 Ответить
 
 