Оккупанты сами сняли свои преступления на украденный телефон. ВИДЕО

В Циркунах на Харьковщине рашисты ворвались в дом, украли там телефон и снимали на него, как пьянствуют и грабят. Фото и видео подтянулись в Google photo и станут доказательствами.

Об этом рассказал начальник Следственного управления областного управления Национальной полиции Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

"В следственное управление поступило интересное заявление от жительницы области - на ее хранилище в Google Photos начали появляться фото и видео неизвестных мужчин в военной форме", - рассказал он.

На фото мужчины пьянствовали и развлекались на территории дома женщины. А она в это время находилась за границей.

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Преступление произошло в Циркунах. Когда город был под оккупацией, там жили оккупанты, и некоторые из них заселились в дом потерпевшей.

"Сломанные двери, куча похищенной техники, пропавшая одежда - мужская и женская (в том числе нижнее белье). И, конечно, стиральная машина", - написал он.

Свои фото оккупанты делали на похищенную технику, не отключив облачное хранилище. Главным шоком, судя по фото, для них стала бутылка алкоголя со скорпионом и змеей внутри.

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Большинство этих россиян правоохранители уже установили. Они родом из крупных городов – Москва, Курск, Нижний Новгород.