Єрмак намагається "зам’яти" справу щодо привласнення гуманітарної допомоги топчиновниками Запоріжжя, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Фігуранти справи щодо привласнення гуманітарної допомоги розкрадали навіть харчування і ліки.

Про це повідомив нардеп Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці тварини розкрадали навіть харчування і ліки! Подивіться список учасників цього угруповування, це організована вертикаль під "кришою" голови запорізької адміністрації, якого досі покриває Зеленський. Володимир Зеленський, ти в долі? Чого мовчиш? Чи "какая разница" звідки красти?



Зараз Єрмак намагається зам’яти цю справу, всі фігуранти спокійно працюють на своїх посадах. А найгірше, що Єрмак очолює цю вертикаль по всій країні і мені добре відомо, що така х€₽ня коїться в кожній області. Сором вам!!!" - наголосив парламентар.

Раніше повідомлялось, що СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги.

Агент НАБУ Шевченко заявив, що запорізькі чиновники Старух, Куртєв, Щербина та Некрасова розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів і 220 вантажівок гуманітарки.

Читайте: Запорізькі чиновники Старух, Куртєв, Щербина та Некрасова розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів і 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко



