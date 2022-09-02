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Єрмак намагається "зам’яти" справу щодо привласнення гуманітарної допомоги топчиновниками Запоріжжя, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

єрмак

Фігуранти справи щодо привласнення гуманітарної допомоги розкрадали навіть харчування і ліки.

Про це повідомив нардеп Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці тварини розкрадали навіть харчування і ліки! Подивіться список учасників цього угруповування, це організована вертикаль під "кришою" голови запорізької адміністрації, якого досі покриває Зеленський. Володимир Зеленський, ти в долі? Чого мовчиш? Чи "какая разница" звідки красти?

Зараз Єрмак намагається зам’яти цю справу, всі фігуранти спокійно працюють на своїх посадах. А найгірше, що Єрмак очолює цю вертикаль по всій країні і мені добре відомо, що така х€₽ня коїться в кожній області. Сором вам!!!" - наголосив парламентар.

Раніше повідомлялось, що СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги.

Агент НАБУ Шевченко заявив, що запорізькі чиновники Старух, Куртєв, Щербина та Некрасова розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів і 220 вантажівок гуманітарки.

Читайте: Запорізькі чиновники Старух, Куртєв, Щербина та Некрасова розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів і 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко

Єрмак намагається зам’яти справу щодо привласнення гуманітарної допомоги топчиновниками Запоріжжя, - Лерос 01
Єрмак намагається зам’яти справу щодо привласнення гуманітарної допомоги топчиновниками Запоріжжя, - Лерос 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+65
Потвори, мразота кінчена.
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02.09.2022 15:45
+61
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02.09.2022 15:47
+60
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02.09.2022 15:49
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А що там журнашлюшки? Як про Свинарчука то з кожного утюга зранку до ночі розповідали. Може акцію влаштуєм під ОП іграшкових свинок покидаєм?
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02.09.2022 18:18 Відповісти
І свинками плюшевими можна кидати, свинками.🐷
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02.09.2022 18:46 Відповісти
Лучше путинскими резиновыми попками.
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03.09.2022 20:45 Відповісти
Путинские ходоки из окон: о чем сигналят миру московские прыгуны?
https://www.youtube.com/watch?v=54V4EkeTkto
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02.09.2022 18:22 Відповісти
ВПО знайома розповідала, що це не тільки в Запорізькій області, купа евакуйованих людей в Хмельницькому, миючих (порошок мило) на гуманітарку не дають, прокладки поштучно, з круп - горох-половинки (мабуть в супермаркетах погано розбираються) і борошно. Все що дають то тільки в церквах, де не від держави. Там люди віруючі, там не крадуть.
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02.09.2022 18:44 Відповісти
Шо не говоріть, а по фізії Злата Некрасова стовідсоткова АЗА, "любітельніца солнца і костра", цей блиск очей до злата ........
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02.09.2022 18:47 Відповісти
Вибач , але я нічого не зрозумів 😃
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02.09.2022 19:31 Відповісти
Малась на увазі літературний персонаж циганка Аза.
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07.09.2022 15:03 Відповісти
Гибнут наши хлопцы , прикрывая друг друга в бою , но в это время в замке короля , решаются проблемы , как прикрыть , дубло рваного барыги ...
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02.09.2022 19:12 Відповісти
Гуманітарка прямо пішла до кишені дЄрмака і Зе , тому ніхто не буде покараний , принаймні , сьогодні !
А от після перемоги - відповідатимуть , злодюги 😠‼️
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02.09.2022 19:28 Відповісти
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02.09.2022 19:43 Відповісти
За крадіжки у під час війни у населння і армії треба призначати вищу міру покарання, а не ховати кінці в воду. Цинізм нашої влади зашкалює, ні сорому ні честі. Ці паскуди готові вкрасти навіть те від чого залежить людське життя і життя всієї нашої країни.

Карикатура украинського художника Георгія Ключника.
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02.09.2022 20:02 Відповісти
І таких гнид є повно!
Страчувати зразу на місці! 🤬
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02.09.2022 20:25 Відповісти
Господин Дон Георг разве не понимет, что борьба с "ветряными мельницами" бессмыслена и обречена на провал или он просто хочет свалить одну из них и занять ее место в ряду "ветряных мельниц" Украины!??

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02.09.2022 20:46 Відповісти
Партія слуг народних для того ж і рвалася до влади щоб своїм - усе, а іншим - імітацію закону. Вони вже давно пох€rili закони України, логіки, моралі і здорового глузду. Зараз все роблять для власної киишені і для того, щоб через їхню тупість нас виключили з кандидатів у ЄС та нікуди не приймали. Одна активна підготовка до війни чого варта? Цілий рік це стадо знало про неминучість війни і продовжувало красти щоб не піднімати паніку і здати Україну без бою.
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06.09.2022 23:10 Відповісти
Якщо це правда, то ця зелена тля не відмажеться після війни від скоєного. СВОЛОТА. Гинуть бійці на фронті, а ці дебіли крадуть у простого народу і фронтовиків не баченими масштабами. РОЗСТРІЛЯТИ ГАДІВ. За вкрадену гуманітарну допомогу - 22 морські контейнери, 389 вагонів, 220 вантажівок допомоги.
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21.09.2022 21:26 Відповісти
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