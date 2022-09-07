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Майно нардепа-зрадника Ковальова на 3 мільйони гривень передали до АРМА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

олексій,ковальов

Майно вартістю 3 мільйони гривень підозрюваного у держзраді нардепа передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

Суд передав в управління АРМА частки корпоративних прав двох підприємств та легковий автомобіль BMW X6, які належать народному депутату України, підозрюваному у державній зраді та співпраці з окупантами на території Херсонської області. Вартість арештованого майна становить 3 мільйони гривень.

За даними слідства, від 12 березня 2022 року народний депутат України постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Він публічно висловлював підтримку дій і рішень представників псевдовлади РФ.

Також він обійняв псевдопосаду "заступника глави уряду Херсонської області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майно "4 каналу" депутата-зрадника Ковальова передано до Держагентства України з питань кіно

Раніше слідчий суддя вже наклав арешт та передав в управління АРМА майно і корпоративні права українського інформаційно розважального телеканалу "4 канал", який є власністю народного депутата, а також гроші з банківських рахунків на загальну суму майже 15 млн грн.

За інформацією ДБР, до Агентства з розшуку та менеджменту активів передали майно нардепа-зрадника Олексія Ковальова.

Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.

28 серпня Слідком РФ підтвердив смерть Олексія Ковальова.

Також читайте: На Херсонщині колаборант Ковальов змушує аграріїв сплачувати "податки" за російським законодавством, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
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07.09.2022 17:09 Відповісти
Тому що вони занесли Арахамії
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07.09.2022 17:16 Відповісти
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07.09.2022 17:18 Відповісти
Я извиняюсь, а остальное имущество как же? Оставили ему?
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07.09.2022 17:23 Відповісти
В ОП роздерибанили поміж себе. І саме головне,вони там впевнені що сума в 3 млн. повинна українців просто вразити. Ох і недоумки зелені🤦
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07.09.2022 17:32 Відповісти
Для нардепа 3 мільйони, як для мене 30 гривень!
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07.09.2022 17:25 Відповісти
Ви новину читали?
Раніше слідчий суддя вже наклав арешт та передав в управління АРМА майно і корпоративні права українського інформаційно розважального телеканалу "4 канал", який є власністю народного депутата, а також гроші з банківських рахунків на загальну суму майже 15 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3365702

Від себе додам, що інше майно на тимчасово окупованих територіях, крім того може бути оформленона підставних.
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07.09.2022 17:47 Відповісти
3 млн.? Навіть не смішно. А яка доля 4 каналу? Дєрьмак таьарову віддав?
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07.09.2022 17:28 Відповісти
Бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського та спонсор "Слуги народу" Слюсарєв

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07.09.2022 17:48 Відповісти
 
 