УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15902 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
2 134 1
армія РФ (13478) Велика Британія (3668) полон (1296) катування (521) волонтери (1211) Костін (186) Офіс Генпрокурора (2349)

Офіс Генпрокурора розпочав розслідування через можливе катування британського волонтера військовими РФ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

волонтер

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом можливого катування та вбивства британського волонтера військовослужбовцями РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB, про це повідомив на брифінгу 7 вересня Генеральний прокурор Андрій Костін.

"Є підстави вважати, що, можливо, йому не надавалась необхідна медична допомога, можливо, це було причиною смерті цього волонтера", - заявив Генпрокурор.

За його словами, британця захопили в полон росіяни у квітні цього року, коли чоловік здійснював волонтерську діяльність щодо евакуації мирного населення на території Запорізької області.

Волонтера  примусово перевезли на тимчасово окуповану територію Донеччини. А в липні окупаційна влада регіону повідомила, начебто британець загинув внаслідок "хвороби і стресу".

Також читайте: На окупованій Донеччині виявлено 21 фільтраційний табір, де утримують та катують українців, - дослідження Єльського університету

Після півтора місяця переговорів Україні вдалося повернути тіло загиблого на підконтрольну територію.

Костін зазначив, що на тілі волонтера є ознаки тілесних ушкоджень, і це може свідчити про жорстоке поводження, що могло стати справжньою причиною загибелі.

"Тіло, надане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і перебуває в понівеченому стані, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи", – сказав очільник ОГП.

"Є підстави вважати, що, можливо, йому не надавалась необхідна медична допомога, можливо це було причиною смерті цього волонтера", - додав він.

Розслідування загибелі доручили Головному слідчому управлінню Служби безпеки. А його перебіг Генпрокурор взяв на особистий контроль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано приятеля Кадирова Бісаєва, який катував неповнолітнього під час окупації Київщини, - СБУ. ФОТО

Нагадаємо, наприкінці квітня двоє британських гуманітарних співробітників потрапили в полон російських військових. Чоловіків затримали неподалік від Запоріжжя, коли вони намагалися евакуювати українську родину з села в Запорізькій області.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВВС в 21:52 повідомляє: " Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия вернула Украине тело британского волонтера Пола Ури, который был задержан неподалёку от Запорожья, а позже умер в плену, находясь в самопровозглашенной ДНР.
Лубинец утверждает, что на теле Ури есть следы пыток, и предполагает, что его смерть была насильственной. "Отсутствуют части тела, многочисленные порезы и следы пыток", - так Лубинец описал останки Ури, которые Россия вернула после полутора месяцев переговоров.
"Как омбудсмен я уже сегодня могу ответственно говорить о том, что такая смерть была насильственной, - пишет Лубинец. - Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и сомнений не остается. Убийство волонтера Пола Ури - военное преступление, которое станет еще одним доказательством во время трибунала над российским политическим и военным руководством. Доказательством в трибунале для Путина"."
показати весь коментар
07.09.2022 22:43 Відповісти
 
 