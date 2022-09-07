Офіс Генпрокурора розпочав розслідування через можливе катування британського волонтера військовими РФ

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом можливого катування та вбивства британського волонтера військовослужбовцями РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB, про це повідомив на брифінгу 7 вересня Генеральний прокурор Андрій Костін.

"Є підстави вважати, що, можливо, йому не надавалась необхідна медична допомога, можливо, це було причиною смерті цього волонтера", - заявив Генпрокурор.

За його словами, британця захопили в полон росіяни у квітні цього року, коли чоловік здійснював волонтерську діяльність щодо евакуації мирного населення на території Запорізької області.

Волонтера примусово перевезли на тимчасово окуповану територію Донеччини. А в липні окупаційна влада регіону повідомила, начебто британець загинув внаслідок "хвороби і стресу".

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Після півтора місяця переговорів Україні вдалося повернути тіло загиблого на підконтрольну територію.

Костін зазначив, що на тілі волонтера є ознаки тілесних ушкоджень, і це може свідчити про жорстоке поводження, що могло стати справжньою причиною загибелі.

"Тіло, надане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і перебуває в понівеченому стані, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи", – сказав очільник ОГП.

"Є підстави вважати, що, можливо, йому не надавалась необхідна медична допомога, можливо це було причиною смерті цього волонтера", - додав він.

Розслідування загибелі доручили Головному слідчому управлінню Служби безпеки. А його перебіг Генпрокурор взяв на особистий контроль.

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Нагадаємо, наприкінці квітня двоє британських гуманітарних співробітників потрапили в полон російських військових. Чоловіків затримали неподалік від Запоріжжя, коли вони намагалися евакуювати українську родину з села в Запорізькій області.