РФ скоїла в Україні понад 40 тисяч воєнних злочинів, - ОП
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Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ в Україні скоїла понад 40 тисяч воєнних злочинів.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Розмах воєнних злочинів росіян в Україні вражає. З початку війни в нашій країні скоєно понад 40 тисяч воєнних злочинів. З одного боку, це безпосередні виконавці - російські солдати та офіцери, які ґвалтували, вбивали, катували та віддавали злочинні накази", - сказав він під час розмови з виконавчим директором Міжнародної асоціації юристів Марком Елісом.
Утім головна провина лежить на тих, хто скоїв "материнський злочин" - агресію, та прийшов з війною в Україну, додав Смирнов: "Це (президент РФ. - Ред.) Володимир Путін та інше найвище військово-політичне керівництво Росії".
Смирнов закликав підтримати ініціативу України щодо "створення спеціального міжнародного трибуналу, мандат роботи якого обмежуватиметься доведенням вини у скоєнні злочину агресії Росії проти України".
Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, Еліс, який співпрацював з міжнародними трибуналами з питань Югославії та Руанди, повністю підтримав ініціативу, заявивши, що російське керівництво, зокрема Путін, зневажило непорушні принципи міжнародного права, розв'язавши війну проти України. "Путін скоїв найсерйозніший злочин - здійснив агресію проти вашої країни. Я вважаю, що суд, який буде створений, має зосередитися на вузькому питанні - агресії Росії. І я та Міжнародна асоціація юристів готові підтримати міжнародний трибунал і зробити все, що в наших силах, для того, щоб за злочин агресії було покарання", - цитує його сайт президента України.
Необхідність створення спецтрибуналу для військово-політичного керівництва РФ полягає в тому, що ані Україна, ані РФ не ратифікували Римський статут, пояснював в інтерв'ю DW Смирнов. Таким чином, за його словами, Міжнародний кримінальний суд (МКС), який уже розслідує воєнні злочини росіян, не зможе дати юридичну оцінку злочину агресії, які в міжнародному праві вважається "матір'ю всіх злочинів".
Нагадаємо, Україна закликає всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
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То як до теми статті, чи продовжите "порохоботсвувати"?
Чайка , почмтай хоч про життєвий шлях шоколадного . Може дойде . Є вікіпедія для упоротих .
Читайте уважно. Запам'ятовуйте, якщо є чим.
"28 лютого 2001 року створюється нова партія "Солідарність", яку на той момент очолив Михайло Антонюк. У листопаді того самого року Петра Порошенка на з'їзді "Солідарності" обирають головою партії. На майбутні парламентські вибори 2002р. Порошенко та його партія вирішили йти у складі виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", а Петро Олексійович став керівником центрального виборчого штабу НУ."
"У березні 2001 р. ця політична сила отримує нову, куди більш впізнавану та відому назву, - Партія регіонів України. Її новим очільником стає Микола Азаров. "
І не забудьте пояснити зв'язок ваших істерик з узурпацією влади дерьмаком. Чи це сезонне загострення "порохозалежності"?
Злочини українського провладного сміття рахувати важче, але необхідно.
Бажано не зволікати ні з першим, ні з другим