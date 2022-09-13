УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8078 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 046 22
війна (56671) Росія (47286) трибунал (231) Офіс Президента (1753) Смирнов Андрій (48) воєнні злочини (1570)

РФ скоїла в Україні понад 40 тисяч воєнних злочинів, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київщина,злочин,воєнний,тіло

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ в Україні скоїла понад 40 тисяч воєнних злочинів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Розмах воєнних злочинів росіян в Україні вражає. З початку війни в нашій країні скоєно понад 40 тисяч воєнних злочинів. З одного боку, це безпосередні виконавці - російські солдати та офіцери, які ґвалтували, вбивали, катували та віддавали злочинні накази", - сказав він під час розмови з виконавчим директором Міжнародної асоціації юристів Марком Елісом.

Утім головна провина лежить на тих, хто скоїв "материнський злочин" - агресію, та прийшов з війною в Україну, додав Смирнов: "Це (президент РФ. - Ред.) Володимир Путін та інше найвище військово-політичне керівництво Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна обговорює з країнами ЄС можливе місце проведення трибуналу над РФ, - ОП

Смирнов закликав підтримати ініціативу України щодо "створення спеціального міжнародного трибуналу, мандат роботи якого обмежуватиметься доведенням вини у скоєнні злочину агресії Росії проти України".

Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, Еліс, який співпрацював з міжнародними трибуналами з питань Югославії та Руанди, повністю підтримав ініціативу, заявивши, що російське керівництво, зокрема Путін, зневажило непорушні принципи міжнародного права, розв'язавши війну проти України. "Путін скоїв найсерйозніший злочин - здійснив агресію проти вашої країни. Я вважаю, що суд, який буде створений, має зосередитися на вузькому питанні - агресії Росії. І я та Міжнародна асоціація юристів готові підтримати міжнародний трибунал і зробити все, що в наших силах, для того, щоб за злочин агресії було покарання", - цитує його сайт президента України.

Необхідність створення спецтрибуналу для військово-політичного керівництва РФ полягає в тому, що ані Україна, ані РФ не ратифікували Римський статут, пояснював в інтерв'ю DW Смирнов. Таким чином, за його словами, Міжнародний кримінальний суд (МКС), який уже розслідує воєнні злочини росіян, не зможе дати юридичну оцінку злочину агресії, які в міжнародному праві вважається "матір'ю всіх злочинів".

Нагадаємо, Україна закликає всі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Також читайте: До 200 воєнних злочинів, скоєних окупантами, щодня фіксують на звільнених територіях, - Генштаб ЗСУ

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
А що таке ОП? З якого дива воно виступає з якімось заявами? Щось я не пам'ятаю у Конституції такого державного органу
показати весь коментар
13.09.2022 18:28
+6
Так що, Денісова казала правду? Тоді треба відкликати свого прихлєбатєля і відновлювати законну Уповноважену Верховної Ради України з прав людини, а також відкликати депутатів, що приймали ганебне рішення про її звільнення!
показати весь коментар
13.09.2022 18:32
+5
Это как считали? Только жилых домов разрушено орками 120 000 тысяч. Только жилых домов. Или это уже не преступление рашистов?
показати весь коментар
13.09.2022 18:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это как считали? Только жилых домов разрушено орками 120 000 тысяч. Только жилых домов. Или это уже не преступление рашистов?
показати весь коментар
13.09.2022 18:27 Відповісти
А що таке ОП? З якого дива воно виступає з якімось заявами? Щось я не пам'ятаю у Конституції такого державного органу
показати весь коментар
13.09.2022 18:28 Відповісти
Їм в Трускавці не розповідали що е Прокуратура
показати весь коментар
13.09.2022 18:32 Відповісти
Так що, Денісова казала правду? Тоді треба відкликати свого прихлєбатєля і відновлювати законну Уповноважену Верховної Ради України з прав людини, а також відкликати депутатів, що приймали ганебне рішення про її звільнення!
показати весь коментар
13.09.2022 18:32 Відповісти
А петро-інкогніто про військові злочини роzzii з 2014 по 2019 сцикнув взвгалі тему піднімати . І ?
показати весь коментар
13.09.2022 18:36 Відповісти
Зебіл? Питання риторичне.
показати весь коментар
13.09.2022 19:00 Відповісти
Ваша культура і мозок адекватні вашим дописам . Парашенко наш всьо .
показати весь коментар
13.09.2022 20:19 Відповісти
Ви хоч тему статті бачили, чи зебілізм не дає можливості очі пролупити?
показати весь коментар
13.09.2022 21:00 Відповісти
У вас понос словесний .
показати весь коментар
13.09.2022 21:01 Відповісти
Це все на що ви спромоглись?
показати весь коментар
13.09.2022 21:14 Відповісти
Ти мене ображаєш . Я тебе поки не ображав . Хочеш ? Готуйся.
показати весь коментар
13.09.2022 21:17 Відповісти
Коли це ми з вами на ти перейшли?
То як до теми статті, чи продовжите "порохоботсвувати"?
показати весь коментар
13.09.2022 21:23 Відповісти
Я порохохобот?
показати весь коментар
13.09.2022 21:27 Відповісти
А що по темі не так?
показати весь коментар
13.09.2022 21:30 Відповісти
Вибачте. Звісно ви не порохобот, ви "порохозалежний". Одержимий. Той, який незалежно від теми обговорення ******** Порошенка.
показати весь коментар
13.09.2022 21:32 Відповісти
Маладец малчік-отримаєш канхфєтку від падаляка. А від українців пиз**лєй!!!
показати весь коментар
13.09.2022 18:41 Відповісти
Що сьогодні за пожвавлення серед консультантів завхоза?
показати весь коментар
13.09.2022 19:02 Відповісти
Засновника партії регіоніов , члена партії сдпуо і.т.д. ( петра олексійовича)
Чайка , почмтай хоч про життєвий шлях шоколадного . Може дойде . Є вікіпедія для упоротих .
показати весь коментар
13.09.2022 20:23 Відповісти
Скористайтесь власною порадою, щоб не виглядати повним зЕбілом, хоча вам не звикати.
Читайте уважно. Запам'ятовуйте, якщо є чим.
"28 лютого 2001 року створюється нова партія "Солідарність", яку на той момент очолив Михайло Антонюк. У листопаді того самого року Петра Порошенка на з'їзді "Солідарності" обирають головою партії. На майбутні парламентські вибори 2002р. Порошенко та його партія вирішили йти у складі виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", а Петро Олексійович став керівником центрального виборчого штабу НУ."

"У березні 2001 р. ця політична сила отримує нову, куди більш впізнавану та відому назву, - Партія регіонів України. Її новим очільником стає Микола Азаров. "

І не забудьте пояснити зв'язок ваших істерик з узурпацією влади дерьмаком. Чи це сезонне загострення "порохозалежності"?
показати весь коментар
13.09.2022 20:54 Відповісти
Злочини російських покидьків треба викривати і притягувати до відповідальності!
Злочини українського провладного сміття рахувати важче, але необхідно.
Бажано не зволікати ні з першим, ні з другим
показати весь коментар
13.09.2022 19:09 Відповісти
Якбо вчасно Українцям вдалося нейтралізувати всього один злочин в Омані то і цих 40 тисяч злочинів кацапні не було б. Ну що зечмоні -"сдєлалі іх єщє раз"?
показати весь коментар
13.09.2022 19:20 Відповісти
Може на мальдівах ?
показати весь коментар
13.09.2022 20:24 Відповісти
 
 