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Жителям Кривого Рогу роздають препарати для дезінфекції води у колодязях, – МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кривий,ріг

У Кривому Розі проводять дослідження води, щоб визначити, чи вплинуло підвищення рівня води в річці Інгулець та подальше підтоплення частини міста на якість питної води.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вже проведено 117 досліджень питної води для того, щоб зрозуміти, чи вплинуло збільшення потоку води на якість питної води, та запобігти виникненню інфекцій кишкової групи", - повідомив міністр в ефірі національного телемарафону.

Чиновник зазначив, що мешканцям Кривого Рогу роздають препарати для дезінфекції води у місцевих колодязях.

Крім того, за словами Ляшка, у МОЗ зараз відпрацьовують запуск бригад епідпрофілю для того, щоб "проводити дезінфекційні заходи у місцях потенційного підтоплення та не допустити поширення хвороб у цій зоні".

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Нагадаємо, 14 вересня війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди, кілька районів міста залишилися без води. 15 вересня по місту знову було завдано ракетного удару.

Сьогодні вранці місцева влада повідомила про стабілізацію з водопостачанням у Кривому Розі. На гідротехнічних спорудах міста продовжують ліквідувати наслідки ударів. 16 вересня росіяни втретє вдарили по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
якщо у вас якась потвора запитає заради чого Україна воює,навіщо усі ці страждання,"нужна дагаваріватся" покажіть йому цю фотографію
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16.09.2022 18:59
+6
От шашлыков в мае, до дезинфекции воды в сентябре. И этот урод еще к чему-то призывал и что-то отрицал... Вместо того чтобы готовить страну к обороне, оно по курортам шлялось
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16.09.2022 19:02
+3
о..якщо у Кривому Розі, то мабудь, пан перзидент потурбувався..
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16.09.2022 18:53
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о..якщо у Кривому Розі, то мабудь, пан перзидент потурбувався..
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16.09.2022 18:53 Відповісти
Красно дякую,
нагадайте, а яку допомогу вiд ВОЗ дicтали Азовцi?
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16.09.2022 18:57 Відповісти
якщо у вас якась потвора запитає заради чого Україна воює,навіщо усі ці страждання,"нужна дагаваріватся" покажіть йому цю фотографію
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16.09.2022 18:59 Відповісти
До слез
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16.09.2022 20:10 Відповісти
просто беню в кривой рог этапируйте...
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16.09.2022 18:59 Відповісти
От шашлыков в мае, до дезинфекции воды в сентябре. И этот урод еще к чему-то призывал и что-то отрицал... Вместо того чтобы готовить страну к обороне, оно по курортам шлялось
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16.09.2022 19:02 Відповісти
Мы, я так понимаю, не такие, мы другие, по инфраструктуре параши в ответ бить не будем.
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16.09.2022 19:03 Відповісти
законтачиццо бояццо...
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16.09.2022 19:07 Відповісти
А что на оккупированных территориях? Что делать, если кацапы бросили в водозаборник или колодец радиоактивный материал в капсуле с пластиковой оболочкой, которая растворяется в воде около 3 месяцев и затем частицы попадают в воду? Как защитить людей от верной смерти перед Новым Годом? И у кацапов этих радиоактивных терактов выше крыши имеется.

После оккупации восстановление нормальной жизни очень тяжелое. И это надо было понимать еще до войны, разломав к черту весь асфальт и максимально настроив укреплений, баррикад и заминированных участков.

Таблетками не обойтись никак, необходимо сразу ставить готовые станции фильтрации воды и следующие полгода пить как минимум проверенную воду, развозя бутылки по квартирам и домам мобилизованными людьми из квартала95 и других активно жаждующих попасть на войну, но имеющих бронь великих вояк. Без мобилизации тыла тут никак, работы крайне много. Обычный насос, стальная колба и песок с углем внутри или нитевидный фильтр вполне подойдут и стоят дешево, если хоть раз в жизни обойтись без откатов. А про питье воды из-под крана забыть на время, только для душа ее использовать.
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16.09.2022 19:07 Відповісти
Як же не дезинфікувати - звідти ж рузьге пили!
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16.09.2022 19:48 Відповісти
 
 