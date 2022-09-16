Жителям Кривого Рогу роздають препарати для дезінфекції води у колодязях, – МОЗ
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У Кривому Розі проводять дослідження води, щоб визначити, чи вплинуло підвищення рівня води в річці Інгулець та подальше підтоплення частини міста на якість питної води.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вже проведено 117 досліджень питної води для того, щоб зрозуміти, чи вплинуло збільшення потоку води на якість питної води, та запобігти виникненню інфекцій кишкової групи", - повідомив міністр в ефірі національного телемарафону.
Чиновник зазначив, що мешканцям Кривого Рогу роздають препарати для дезінфекції води у місцевих колодязях.
Крім того, за словами Ляшка, у МОЗ зараз відпрацьовують запуск бригад епідпрофілю для того, щоб "проводити дезінфекційні заходи у місцях потенційного підтоплення та не допустити поширення хвороб у цій зоні".
Нагадаємо, 14 вересня війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди, кілька районів міста залишилися без води. 15 вересня по місту знову було завдано ракетного удару.
Сьогодні вранці місцева влада повідомила про стабілізацію з водопостачанням у Кривому Розі. На гідротехнічних спорудах міста продовжують ліквідувати наслідки ударів. 16 вересня росіяни втретє вдарили по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.
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нагадайте, а яку допомогу вiд ВОЗ дicтали Азовцi?
После оккупации восстановление нормальной жизни очень тяжелое. И это надо было понимать еще до войны, разломав к черту весь асфальт и максимально настроив укреплений, баррикад и заминированных участков.
Таблетками не обойтись никак, необходимо сразу ставить готовые станции фильтрации воды и следующие полгода пить как минимум проверенную воду, развозя бутылки по квартирам и домам мобилизованными людьми из квартала95 и других активно жаждующих попасть на войну, но имеющих бронь великих вояк. Без мобилизации тыла тут никак, работы крайне много. Обычный насос, стальная колба и песок с углем внутри или нитевидный фильтр вполне подойдут и стоят дешево, если хоть раз в жизни обойтись без откатов. А про питье воды из-под крана забыть на время, только для душа ее использовать.