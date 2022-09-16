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Удари росіян по греблі в Кривому Розі загрожують екоцидом, - Мінекології

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дамба,кривий,ріг

Руйнування захисних споруд на водосховищі може призвести до техногенної катастрофи.

Руйнування гідротехнічної споруди Карачунівського водосховища може призвести до техногенної катастрофи у регіоні. Про можливі наслідки ракетних ударів окупантів по греблі розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ракетний удар призвів не лише до соціологічних наслідків, а й до екологічних.

"У річку потрапила велика кількість сміття, стічні води з вигрібних ям місцевих домогосподарств. Насамперед, це техногенна катастрофа, яка має тяжкі наслідки для довкілля та людини. Це екоцид, вирішуватимуть органи досудового розслідування", - розповів очільник міністерства.

Він повідомив, що після стабілізації рівня води у річці візьмуть проби для оцінки її якості.

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Стрілець наголосив, що пошкодження таких великих об'єктів, як у Кривому Розі, завжди має ризик порушення певних технологічних процесів та неконтрольованого потрапляння до навколишнього середовища небезпечних речовин.

"Тільки від горіння нафтопродуктів українському довкіллю завдано загальних збитків більш ніж на 46 млн грн. Внаслідок цього горіння у повітря вивільнилося понад 499 тисяч тонн забруднювальних речовин, що фактично вдвічі більше, ніж викидав протягом довоєнного року великий металургійний комбінат", - розповів міністр.

Читайте: По дамбі в Кривому Розі росіяни вдарили, щоб зірвати наступ ЗСУ, - ISW

Нагадаємо, 14 вересня війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди, кілька районів міста залишилися без води. 15 вересня по місту знову було завдано ракетного удару.

Сьогодні вранці місцева влада повідомила про стабілізацію з водопостачанням у Кривому Розі. На гідротехнічних спорудах міста продовжують ліквідувати наслідки ударів. 16 вересня росіяни втретє вдарили по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
В Умані.. там зараз хасиди паломляться.
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16.09.2022 17:48
+5
ЗЕ, де ППО?
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16.09.2022 17:46
+3
Ну поплакався? А далі що?
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16.09.2022 17:47
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ЗЕ, де ППО?
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16.09.2022 17:46 Відповісти
В Умані.. там зараз хасиди паломляться.
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16.09.2022 17:48 Відповісти
Ну як де,а в асфальті!
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16.09.2022 17:55 Відповісти
Интересно во сколько казне обошлось открытие 1-го дорожного знака?
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16.09.2022 18:13 Відповісти
Ну поплакався? А далі що?
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16.09.2022 17:47 Відповісти
"Родственнички" Квартал 95

НУ А ШО

зануда дождь идет уже пол месяца
и от таких пагод готов народ повесится
а я простужен но погодка нравится
брожу до ужина мне лужи улыбаются
ну а шо шо шо шо да хоть бы шо
мне хорошо

зарплаты падают валюта прыгает
процесс не радует кто выиграет интрига ёпт
а я взираю лишь на это весело
хотя в кармане шишь и даже мышь повесилась
ну а шо шо шо шо да хоть бы шо
мне хорошо

машины битые дороги старые
в кустах сердитые гаишники с радарами
а я не буду ныть что трасса скверная
мне шоб жигуль купить 100 лет копить наверное
ну а шо шо шо шо да хоть бы шо
мне хорошо

здесь не погодица там не урядица
и мир как водитс опятья куда то катится
ну вот твоя рука моей касается
и у меня никак грустить не получается
ну а шо шо шо шо да хоть бы шо
мне хорошо

https://pesni.guru
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16.09.2022 17:55 Відповісти
і ??? гукнули в небо...
рашка рада... їй тільки того і треба...
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16.09.2022 17:51 Відповісти
То може у відповідь лупити треба!!! А не соплі розмазувати. У нас війна! Від твоїх "воплів" кацапам не гаряче і не холодно!
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16.09.2022 17:52 Відповісти
Можливо, якби мама-Рима залишилась в Кривому Розі, ситуація виглядала б по іншому(з ППО)
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16.09.2022 18:07 Відповісти
як би синок Вова, мами Рими - теж там залишався, може й взагалі половини цього не було
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16.09.2022 18:24 Відповісти
ТАК ОТРАВИТЕ БАЙКАЛ !!!
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16.09.2022 19:00 Відповісти
а до чого те озеро?? рибу глушити ще запропонуйте
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16.09.2022 19:16 Відповісти
Одночасно ці удари касапів якнайкраще сприяють деватонизації, деопезежезації, деригонізації і дезеленизації Кривого та його околиць.
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16.09.2022 19:31 Відповісти
 
 