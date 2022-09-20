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Фінляндія просить Єврокомісію надати країнам Шенгенської зони спільні рекомендації щодо скасування віз росіянам

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шенген,рф,віза

Фінляндія 20 вересня направила лист до Європейської комісії з проханням дати спільні рекомендації всім країнам Шенгенської зони щодо скасування або анулювання віз виданих громадянам Росії.

Про це повідомили в МЗС Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Фінляндія пропонує, щоб країни Шенгенської угоди, блокуючи в'їзд російських громадян на своєму кордоні, анулювали візу громадянина РФ або заборонили йому в'їзд, відповідно до звичайної Шенгенської практики.

"Якщо віза громадянина Росії анульована однією країною або він підпадає під видиму заборону на в'їзд в Шенгенську інформсистему, інші держави-члени можуть також заборони йому в'їзд в Шенгенську зону. Це необхідно для того, аби запобігти спробам росіян в'їхати в Шенгенську зону іншим шляхом", - йдеться у повідомленні МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіян більше не пускають до Польщі та країн Балтії за шенгенськими візами

19 вересня Фінляндія, під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, запропонувала, щоб на туристичні візи росіян поширювалися санкції ЄС.

"Фінляндія вважає важливим працювати над виробленням спільної лінії ЄС щодо візових обмежень в Росії", - зазначили в МЗС.

Нагадаємо, 31 серпня ЄС припинив дію угоди з Росією, яка полегшує видачу шенгенських віз росіянам. Однак про повну заборону на видачу документів не йшлося, оскільки з цього питання не було одностайності серед країн.

Перед ухваленням остаточного рішення п’ятірка країн виступила з заявою, що вживатиме окремих заходів зі скорочення кількості росіян, допущених на свою територію, якщо спільного рішення дійти не вдасться. Таку заяву оприлюднили Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва. Німеччина та Франція, Угорщина, а також кілька країн Південної Європи виступили проти повної заборони.

Також читайте: "Мета Путіна - знищити ЄС": Єврокомісія закликала переглянути візи, видані росіянам

9 вересня Рада Європейського союзу ухвалила рішення про повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Нові правила почали діяти від 12 вересня.

Автор: Анна Судак
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Браво ! Дошло .
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20.09.2022 17:54 Відповісти
русские - это те самые свиньи из русской же поговорки, которых нельзя сажать за стол.
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20.09.2022 17:58 Відповісти
Это русские свиньи , наши - чистые , красивые .
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20.09.2022 18:01 Відповісти
И вкусные...
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20.09.2022 18:02 Відповісти
очень
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20.09.2022 18:03 Відповісти
Досить швендяти, бо вже задовбало "сьєздім в Фінку на вихадниє за прадуктами"(з форумів шопоголиків). Знаходять шпарини і лізуть як не в двері, то в вікна.
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20.09.2022 18:01 Відповісти
В ответ на "референдумы" Минюст США попросил Конгресс узаконить передачу российских активов Украине, - об этом заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций против РФ Эндрю Адамс.

Хочу напомнить, что это, как минимум 300 млрд. дол!

Здесь надо понимать, что использование блокированных в США денежных средств для возмещения ущерба, которые несет Украина от боевых действий, требует внесения поправок в отдельные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов. Но, главное, с сегодняшнего дня этот процесс запущен!

🤷🏻‍♂️Мало того, что под "Хаймерсы" как баранов погонят, так ещё и все деньги отберут. Что с лицом, лапти? https://t.me/Sharpreview/17122
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20.09.2022 18:04 Відповісти
Кацапи будуть робити підкоп до своїх братів мадярів, щоб попасти в ненависну "Гєйропу"...
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20.09.2022 18:22 Відповісти
Много финны терпели и ждали. Десятки лет. И вот начали. Браво! Там есть за что, и за сколько народу, что не дожили. Накипело. Все бы так. И эстонцы тоже в унисон финнам глушат. Маленькие, но стальные народы- нации! И с большим сердцем! Благодарим!
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20.09.2022 18:24 Відповісти
 
 