Фінляндія просить Єврокомісію надати країнам Шенгенської зони спільні рекомендації щодо скасування віз росіянам

Фінляндія 20 вересня направила лист до Європейської комісії з проханням дати спільні рекомендації всім країнам Шенгенської зони щодо скасування або анулювання віз виданих громадянам Росії.

Про це повідомили в МЗС Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Фінляндія пропонує, щоб країни Шенгенської угоди, блокуючи в'їзд російських громадян на своєму кордоні, анулювали візу громадянина РФ або заборонили йому в'їзд, відповідно до звичайної Шенгенської практики.

"Якщо віза громадянина Росії анульована однією країною або він підпадає під видиму заборону на в'їзд в Шенгенську інформсистему, інші держави-члени можуть також заборони йому в'їзд в Шенгенську зону. Це необхідно для того, аби запобігти спробам росіян в'їхати в Шенгенську зону іншим шляхом", - йдеться у повідомленні МЗС.

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19 вересня Фінляндія, під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, запропонувала, щоб на туристичні візи росіян поширювалися санкції ЄС.

"Фінляндія вважає важливим працювати над виробленням спільної лінії ЄС щодо візових обмежень в Росії", - зазначили в МЗС.

Нагадаємо, 31 серпня ЄС припинив дію угоди з Росією, яка полегшує видачу шенгенських віз росіянам. Однак про повну заборону на видачу документів не йшлося, оскільки з цього питання не було одностайності серед країн.

Перед ухваленням остаточного рішення п’ятірка країн виступила з заявою, що вживатиме окремих заходів зі скорочення кількості росіян, допущених на свою територію, якщо спільного рішення дійти не вдасться. Таку заяву оприлюднили Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва. Німеччина та Франція, Угорщина, а також кілька країн Південної Європи виступили проти повної заборони.

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9 вересня Рада Європейського союзу ухвалила рішення про повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Нові правила почали діяти від 12 вересня.