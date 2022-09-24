УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6031 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна Мобілізація в РФ
25 082 104
війна (56581) закон (1327) Путін (21443) Росія (47263) кримінальний_кодекс (55) мобілізація (1461)

Путін ввів нові покарання за ухилення від мобілізації та здачу в полон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Президент РФ Володимир Путін підписав поправки до Кримінального кодексу Росії, екстрено прийняті парламентом перед оголошенням мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Головні нововведення:

- Тих, кого призвали на воєнні збори із запасу, так само як і контрактники, нестимуть кримінальну відповідальність за неявку чи самовільне залишення служби.

- Вводиться кримінальне покарання за добровільну здачу в полон (від 3 до 10 років колонії), а також за мародерство (до 15 років).

- Вводиться кримінальна відповідальність за повторне порушення умов контракту з держоборонзамовлення (за повторне порушення - від 4 до 8 років).

- Якщо злочини проти військової служби будуть скоєні не лише в умовах озброєного конфлікту чи воєнних дій, але і "в період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час", це вважатимуть обтяжливою обставиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не хоче забирати трупи солдатів, тому їх складають у вагони на кордоні: "Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно". ВIДЕО

Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+90
Расстреливайте их уже сразу на призывном пункте
показати весь коментар
24.09.2022 17:00
+73
теперь за плешивого можно только умереть
показати весь коментар
24.09.2022 17:00
+67
welcome to gulag лаптеногие
показати весь коментар
24.09.2022 17:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Хйло за мародерство? это прям что-то новенькое. раньше ж награждал вроде. может ему товарищ Си что-то вставил, дескать, это не по-коммунистически по карманам тырить китайские продукты холодильники же и не делиться.
показати весь коментар
24.09.2022 20:58 Відповісти
Ну вот и настал тот момент, когда они "могут повторить". Причем уже не отпетляешь, или смерть или тюрьма. Все как во времена товарища Сталина.
***** круто кинул своих баранов. Хотя, с другой стороны, зачем падающей экономике столько безработных? Все правильно делает, по ситуации )
показати весь коментар
24.09.2022 21:06 Відповісти
Бог якщо ти е ??то якого ти хера позволяешь Путину вбивати украінців ???ти там на Небі спишь чи ти ***** глухий ,сліпій і німий ??чого ти держишь на землі Путина ???якого біса він ще живий ****?????
показати весь коментар
25.09.2022 00:45 Відповісти
Ты думал что нашел крайнего кого обвинить? К твоему сожалению крайний - ты.
показати весь коментар
25.09.2022 09:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 