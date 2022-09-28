УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13205 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
7 728 19
війна (56174) Пєсков (1443) Росія (47133) псевдореферендум (180)

Путін не планує робити звернення за "результатами" псевдореферендумів, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Російський диктатор Путін не планує робити окремого звернення щодо результатів "референдумів" на окупованих територіях України.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Путін зараз не планує звертатися до росіян щодо "референдумів", які пройшли", - сказав він.

Пєсков також зазначив, що Путін збирається зустрітись з ватажками "ДНР" та "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником, але точна дата ще не визначена.

Раніше повідомлялось, що маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей уже оголосили результати своїх псевдореферендумів за "приєднання" до РФ.

Водночас Пасічник та Сальдо просять Путіна розглянути входження "ЛНР" та окупованої Херсонщини у склад РФ

Також читайте: Пушиліну, Балицькому, Сальдо, Стремоусову та ще 12 організаторам псевдореферендумів повідомлено про підозри, - СБУ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Путін не планує робити звернення за "результатами" псевдореферендумів

показати весь коментар
28.09.2022 14:50
+11
БУГАГА какое *****
показати весь коментар
28.09.2022 14:50
+10
"Путін збирається зустрітись з ватажками "ДНР" та "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником"... на концерте кабздона в сопровождении подводно-замогильного хора александрова. Конферансье- жирик.
показати весь коментар
28.09.2022 14:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БУГАГА какое *****
показати весь коментар
28.09.2022 14:50 Відповісти
Путін не планує робити звернення за "результатами" псевдореферендумів

показати весь коментар
28.09.2022 14:50 Відповісти
Не планує бо немає що сказати. Росія поступово втрачає захоплені території що він скаже народу?
Воювали і зараз втрачаємо. І непевно громадянам Росії ще розповідають що Києва вже немає він давно захоплений - це основна проблема що всі громадяни Росії вірять в те що скаже путін.
показати весь коментар
28.09.2022 14:53 Відповісти
Після оголошення мобілізації на раші виріс попит на альтернативні джерела інформації
показати весь коментар
28.09.2022 15:12 Відповісти
Э-э-э... Йа нивыучил
показати весь коментар
28.09.2022 14:54 Відповісти
Пєсков: Путін не планує робити окремого звернення за "результатами" псевдореферендумів, бо помер...
показати весь коментар
28.09.2022 14:54 Відповісти
ахах) пішла оргівля
показати весь коментар
28.09.2022 14:54 Відповісти
Ну да, йому ніколи...
Мабудь по 7-10 чемоданів за день насирає...
показати весь коментар
28.09.2022 14:55 Відповісти
путін і пєсков, щоб ви здохли *****
показати весь коментар
28.09.2022 14:55 Відповісти
"Путін збирається зустрітись з ватажками "ДНР" та "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником"... на концерте кабздона в сопровождении подводно-замогильного хора александрова. Конферансье- жирик.
показати весь коментар
28.09.2022 14:56 Відповісти
I meste ves hor 200 kabzona spojot: putin ***** La, La, La
показати весь коментар
28.09.2022 15:02 Відповісти
Концерт Кобздона вже не вміює 60 тис з гаком... На допомогу пішов Боря Моісєєв
показати весь коментар
28.09.2022 15:33 Відповісти
Звернення ***** до зграї свиней... Та нашим Хаймарсам якось *****
показати весь коментар
28.09.2022 15:01 Відповісти
Китай не разрешает....
показати весь коментар
28.09.2022 15:04 Відповісти
Нам якось до сраки.
показати весь коментар
28.09.2022 15:19 Відповісти
Путін не планує робити звернення

Путін планує, як лист фанери над Парижем.
показати весь коментар
28.09.2022 15:24 Відповісти
Буде дуже цікаво, якщо "приєднання" не буде найближчим, результати ци рехферендумів просто підвісять до кращих часів, яких вже більше ніколи не буде для кремлядів
показати весь коментар
28.09.2022 15:31 Відповісти
значить пукін планує звернення.....
показати весь коментар
28.09.2022 16:02 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2022 16:24 Відповісти
 
 