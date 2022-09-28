Путін не планує робити звернення за "результатами" псевдореферендумів, - Пєсков
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Російський диктатор Путін не планує робити окремого звернення щодо результатів "референдумів" на окупованих територіях України.
Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Путін зараз не планує звертатися до росіян щодо "референдумів", які пройшли", - сказав він.
Пєсков також зазначив, що Путін збирається зустрітись з ватажками "ДНР" та "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником, але точна дата ще не визначена.
Раніше повідомлялось, що маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей уже оголосили результати своїх псевдореферендумів за "приєднання" до РФ.
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Будь ласка, зачекайте...
Воювали і зараз втрачаємо. І непевно громадянам Росії ще розповідають що Києва вже немає він давно захоплений - це основна проблема що всі громадяни Росії вірять в те що скаже путін.
Мабудь по 7-10 чемоданів за день насирає...
Путін планує, як лист фанери над Парижем.