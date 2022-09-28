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Путин не планирует делать обращение по "результатам" псевдореферендумов, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Российский диктатор Путин не планирует делать отдельное обращение относительно результатов "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Путин сейчас не планирует обращаться к россиянам по поводу прошедших "референдумов"", - сказал он.

Песков также отметил, что Путин собирается встретиться с предводителями "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, но точная дата еще не определена.

Ранее сообщалось, что муртады Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей уже объявили результаты своих псевдореферендумов за "присоединение" к РФ.

В то же время Пасечник и Сальдо просят Путина рассмотреть вхождение "ЛНР" и оккупированной Херсонщины в состав РФ.

Читайте: МИД о псевдореферендумах: Этот спектакль не несет никаких последствий для административно-территориального устройства Украины
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Топ комментарии
+19
Путін не планує робити звернення за "результатами" псевдореферендумів

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28.09.2022 14:50
+11
БУГАГА какое *****
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28.09.2022 14:50
+10
"Путін збирається зустрітись з ватажками "ДНР" та "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником"... на концерте кабздона в сопровождении подводно-замогильного хора александрова. Конферансье- жирик.
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28.09.2022 14:56
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БУГАГА какое *****
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28.09.2022 14:50 Ответить
Путін не планує робити звернення за "результатами" псевдореферендумів

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28.09.2022 14:50 Ответить
Не планує бо немає що сказати. Росія поступово втрачає захоплені території що він скаже народу?
Воювали і зараз втрачаємо. І непевно громадянам Росії ще розповідають що Києва вже немає він давно захоплений - це основна проблема що всі громадяни Росії вірять в те що скаже путін.
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28.09.2022 14:53 Ответить
Після оголошення мобілізації на раші виріс попит на альтернативні джерела інформації
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28.09.2022 15:12 Ответить
Э-э-э... Йа нивыучил
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28.09.2022 14:54 Ответить
Пєсков: Путін не планує робити окремого звернення за "результатами" псевдореферендумів, бо помер...
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28.09.2022 14:54 Ответить
ахах) пішла оргівля
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28.09.2022 14:54 Ответить
Ну да, йому ніколи...
Мабудь по 7-10 чемоданів за день насирає...
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28.09.2022 14:55 Ответить
путін і пєсков, щоб ви здохли *****
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28.09.2022 14:55 Ответить
"Путін збирається зустрітись з ватажками "ДНР" та "ЛНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником"... на концерте кабздона в сопровождении подводно-замогильного хора александрова. Конферансье- жирик.
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28.09.2022 14:56 Ответить
I meste ves hor 200 kabzona spojot: putin ***** La, La, La
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28.09.2022 15:02 Ответить
Концерт Кобздона вже не вміює 60 тис з гаком... На допомогу пішов Боря Моісєєв
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28.09.2022 15:33 Ответить
Звернення ***** до зграї свиней... Та нашим Хаймарсам якось *****
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28.09.2022 15:01 Ответить
Китай не разрешает....
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28.09.2022 15:04 Ответить
Нам якось до сраки.
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28.09.2022 15:19 Ответить
Путін не планує робити звернення

Путін планує, як лист фанери над Парижем.
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28.09.2022 15:24 Ответить
Буде дуже цікаво, якщо "приєднання" не буде найближчим, результати ци рехферендумів просто підвісять до кращих часів, яких вже більше ніколи не буде для кремлядів
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28.09.2022 15:31 Ответить
значить пукін планує звернення.....
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28.09.2022 16:02 Ответить
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28.09.2022 16:24 Ответить
 
 