США впродовж останніх років відпрацьовували сценарії відповіді на можливий тактичний ядерний удар РФ, - ЗМІ

За останні декілька років варіант, коли Кремль може завдати "обмежений" ядерний удар у "конвенційній війні" у США , моделювався на рівні Білого Дому та Пентагону з метою відпрацювання рішень у відповідь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence Express.

За даними видання, в останні роки каденції Барака Обами (орієнтовно 2016-2017 роки) рада нацбезпеки США відпрацьовувала наступну ситуацію: РФ вдерлись в одну з країн Балтії, сили НАТО ефективно протидіють вторгненню і Кремль, з метою перелому перебігу бойових дій наважується на ядерний удар малої потужності по військах Альянсу або по тиловій базі у Німеччини де розгорнута авіація.

"Цю ситуацію описує журналіст та автор книг про військову стратегію та ядерну зброю Фред Каплан. За його словами тоді ситуацію моделювали на рівні командувачів родів військ та керівників різноманітних відомств "другого рівня". Генерали одразу прийняли рішення про ядерний удар у відповідь та перейшли до визначення цілей, потужностей ядерних ударів та засобів доставлення "вантажу". Але тоді слово взяв радник тодішнього віце-президента США Джо Байдена, Колін Каль, який зараз є радником вже президента Джо Байдена.

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Він заявив, що зустрічний ядерний удар не є правильною відповіддю, бо тоді США втратять можливість зробити з РФ ізгоя та об'єднати проти неї увесь світ. У випадку ж обміну ядерними ударами це знизить США до рівня РФ. Він наголошував, що відповідь має бути виключно конвенційним озброєнням, чого буде достатньо, разом зі світовими санкціями. Ця пропозиція спричинила запеклі дебати протягом декількох годин. У підсумку сформувалось рішення, що відповіддю на перший удар має бути лише конвенційною зброєю, у випадку повторення - ядерний", - зазначає Defence Express.

Через місяць після цього моделювання відбулось аналогічне засідання з аналогічним "сценарієм", але вже з керівниками "першого рівня". Тоді було ухвалено рішення одразу відповісти ядерною зброєю.

"Причина цього рішення було у збереженні довіри з боку союзників та демонстрація рішучості всім поточним та майбутнім противникам. Але у ролі цілі удару була обрана Білорусь, яка хоча і не була учасницею війни, але з огляду на "сценарій" вторгнення РФ у одну з країн Балтії була плацдармом для РФ. Моделювання, за твердженням Фреда Каплана, було припинено "за декілька кроків" до завершення, причини цього він не пояснив", - пише видання.

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Відоме й аналогічне моделювання у лютому 2020 року (президентство Дональда Трампа), яке стало відомим завдяки брифінгу Пентагону для ЗМІ.

"Сценарій був аналогічний - РФ веде війну проти однієї з країн-членів НАТО у Європі й приймає рішення завдати малопотужний ядерний удар по одній з баз Альянсу. Під час цього моделювання у Пентагоні прийняли рішення завдати аналогічний малопотужний ядерного удару по РФ. Відомо, що тоді у моделюванні брав участь тодішній міністр оборони США Марк Еспер", - конкретизують автори матеріалу.

Defense Express констатує, що те, що у Пентагоні вже багато років моделюють ситуації з тактичним ядерним ударом РФ та реакцією на нього означає те, що таке моделювання вже проведено відносно й України. Тому, коли радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомляє, що використання ядерного озброєння проти України призведе до "катастрофічних наслідків" для РФ - алгоритм дій у такій ситуації вже прийнято.

"Водночас доволі багато країн у світі, які є фактичними союзниками США, але не є членами НАТО. Наприклад, Ізраїль, Південна Корея, Японія, Австралія, Тайвань, кожна з них має свої особливості. Скоріш за все і відносно них у США проводились відповідні моделювання, але їх результати - невідомі. Але кожна з них, а насправді весь світ, буде максимально уважно стежити за кроками, які будуть прийняті у Вашингтоні у випадку застосування ядерного озброєння РФ проти України", - підсумувало видання.

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