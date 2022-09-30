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Винних в атаці на автоколонну в Запорізькій області буде притягнуто до відповідальності, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокуратура,запоріжжя

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС рішуче засуджує удар по автоколонні в Запорізькій області, назвавши його "жахливим нападом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер посадовця.

"Черговий жахливий напад Росії на цивільних осіб: цього разу на гуманітарну колону, яка надає життєво важливу допомогу людям, які живуть на непідконтрольних уряду територіях Запоріжжя", - написав він.

Боррель наголосив, що винних в атаці буде притягнуто до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після обстрілу гуманітарної колони виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено на невизначений строк

Винних в атаці на автоколонну в Запорізькій області буде притягнуто до відповідальності, - Боррель 01

Нагадаємо, 30 вересня російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 25 загиблих та понад 50 поранених.

На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.

Також дивіться: Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі. ФОТОрепортаж 21+

Автор: Анна Судак
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Коли ось так розповідають про притягнення до відповідальності хотілося б почути ще й механізм притягнення. А так це пуста погроза в пустоту.
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30.09.2022 16:45 Відповісти
Как раз он это прекрасно понимает, но на данный момент 40% французов и 30% немцев думают о том, где бы поставить контейнер для сбора мусора, здесь или в 2 метрах правее. И готовы обсуждать это часами друг с другом. Таким твитом это число снизиться на четверть может быть. Им надо постоянно напоминать об этом. Если не верите, то почитайте первые страницы великобританских сми, скажем, за май или июнь. Там будет 2-3 статьи про развод или про скандал с актером, а война в Украине где-то там подальше. Это не совсем просто так, если заговорить с людьми, то они все поголовно за нас, но лахта-центр имеет миллиардное финансирование и там сотни людей круглосуточно давят на всех социальных площадках на английском и других языках свою пропаганду и их кураторы являются профессиональными политтехнологами. Еще крупно повезло, что прикрыли парашутудей и что бульбаши-либералы (точнее сам Лукашенко) собрали на себя ряд озабоченностей и выбили какие-то санкции, в частности благодаря им (еще раз, не им, они ничего для этого не сделали) была крайне жесткая санкция с блокировкой авиарейсов, которая затруднила доставку агентов влияния, так бы ле пен выиграла бы выборы, кучи санкций бы не было как и поставок вооружений, и тут разогретые европейцы быстро сработали.
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30.09.2022 16:52 Відповісти
до якої відповідальності борель .йдуть масові вбивства чому немає відповіді дзеркальної.
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30.09.2022 16:47 Відповісти
а то ты пля не знаешь вынных?

чмошники гнилые
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30.09.2022 16:48 Відповісти
Було б сказано... А що той Боррель зробив андрофагам після Маріуполю/Краматорська/Бучі? Триндіти -- не лантухи тяжкі таскати. Триндіти -- єдине, шо Євросоюз вміє робити найкраще. А діти гинуть!.. "Жахливий напад"... Буцімто, це вперше андрофаги кришать наш мирняк у гум. колонах біженців. Одне єдине питання: нахіба існує оон? Щоби натуральні терористи на державному рівні відверто та безкарно, з особливим цинізмом знищували мирняк сусідніх (і не тільки) країн? То нахіба нормальним людям така оон?
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30.09.2022 17:03 Відповісти
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30.09.2022 17:24 Відповісти
пук в лужу
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30.09.2022 18:09 Відповісти
Сегодня европейцы решили особенно громко пернуть в лужу.
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30.09.2022 21:08 Відповісти
Так і хочеться сказати, йдіть у сраку ви стурбовані разом із шольцем, макароном і гутеришем ,бо від вас користі як з козла молока
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30.09.2022 21:29 Відповісти
 
 