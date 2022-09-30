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Винних в атаці на автоколонну в Запорізькій області буде притягнуто до відповідальності, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС рішуче засуджує удар по автоколонні в Запорізькій області, назвавши його "жахливим нападом".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер посадовця.
"Черговий жахливий напад Росії на цивільних осіб: цього разу на гуманітарну колону, яка надає життєво важливу допомогу людям, які живуть на непідконтрольних уряду територіях Запоріжжя", - написав він.
Боррель наголосив, що винних в атаці буде притягнуто до відповідальності.
Нагадаємо, 30 вересня російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 25 загиблих та понад 50 поранених.
На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.
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