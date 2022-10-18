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Україна приєдналася до Конвенції про екстрадицію

депутат,вр,рада,верховна

Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про екстрадицію.

За відповідний закон "Про приєднання України до Конвенції про екстрадицію" (№0158) проголосували 305 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, ратифікація документу дозволить Україні стати державою-учасницею Конвенції про екстрадицію, створить правові підстави для співробітництва з компетентними органами держав-учасниць щодо видачі з метою притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку осіб, які, намагаючись ухилитися від відповідальності за вчинені злочини, переховуються на території однієї з них.

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Державами-учасницями Конвенції є Аргентинська Республіка, Республіка Чилі, Республіка Колумбія, Домініканська Республіка, Республіка Еквадор, Республіка Сальвадор, Республіка Гватемала, Республіка Гондурас, Республіка Казахстан, Мексиканські Сполучені Штати, Республіка Нікарагуа, Республіка Панама та Сполучені Штати Америки.

Згідно з текстом документу, зокрема, встановлюється зобов’язання держав-учасниць Конвенції видавати осіб, які можуть перебувати на їхніх територіях та які є обвинуваченими або засудженими, а також розпочати провадження проти особи у разі відмови від видачі з підстав громадянства. При цьому зазначається, що Україна не видаватиме іншій державі своїх громадян.

Окрім того, передбачається, що Україна може відмовити у видачі особи, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України.

В Україні запити про екстрадицію складатиме й отримуватиме Офіс генерального прокурора (під час досудового розслідування) та Міністерство юстиції (під час судового провадження або виконання вироку).

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Конвенція набирає чинності для кожної з держав, що підписали її, через тридцять днів після здачі на зберігання відповідної ратифікаційної грамоти.

Як повідомлялося, Конвенція про екстрадицію була укладена в Монтевідео, Республіка Уругвай, 26 грудня 1933 року.

Автор: 

ВР (14949) ратифікація (262) екстрадиція (433)


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Топ коментарі
+16
Це і тата Бєню видадуть Штатам?
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18.10.2022 23:35
+8
Також відразу про Коломойшу подумав... Так, як він "допомагає" зараз державі - краще швидше його Штатам віддати. Може ті щось насиплють нам зверху за такий жест))
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18.10.2022 23:48
+7
Бабцю Бєню можна Штатам видавать? Вона ж тепер не має громадянства України? Чи то був фейк про громадянство?
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18.10.2022 23:42
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Це і тата Бєню видадуть Штатам?
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18.10.2022 23:35 Відповісти
Беня вже не громадянин України) Шах і мат від Зелебобіків!
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19.10.2022 00:01 Відповісти
Якщо він на території України, то зобов"язані видати.
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19.10.2022 00:03 Відповісти
То 100% могут выдать Америке. Украина не выдаёт только своих граждан. Не зря же его Зеленский так резко лишил гражданства. Хотя , если докажут что его экстрадиция "суперечить інтересам національної безпеки України" то могут и не отдать. А то ещё научит Америку как деньги воровать из собственных банков да президентов подкупать.
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19.10.2022 05:23 Відповісти
Тоді якого хєра він ще тут? Він же сидить в Україні, бо з інших країн його точно екстрадують. Ну, можливо, не з Ізраїлю, хоча хто зна?
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19.10.2022 09:05 Відповісти
Оппа..... и куда уже навострил лыжи Беня?
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18.10.2022 23:37 Відповісти
Бабцю Бєню можна Штатам видавать? Вона ж тепер не має громадянства України? Чи то був фейк про громадянство?
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18.10.2022 23:42 Відповісти
То було порушення Констітуції. Тому все залишаеться на своїх місцях.
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19.10.2022 09:02 Відповісти
Тут про Беню, і згадалось про карлсона, де ж він тепер? Геть зник з поля зору, а такий був знатний " прахвесор американских университетов"
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18.10.2022 23:47 Відповісти
ДОбрий день! Карлосон сидить у грузинській в'язниці.
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19.10.2022 00:08 Відповісти
Добрий день! Дякую за інформацію. Таки сидить? Хоч би показали чи не схуд бідося
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19.10.2022 00:15 Відповісти
Рєформатор грузинський недавно подав голос на захист..Єрьмака, після того як Захід похвалив Залужного і написав про нього статтю в "Таймі".
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19.10.2022 00:51 Відповісти
Достойний захисник кремлівського щура
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19.10.2022 10:04 Відповісти
Також відразу про Коломойшу подумав... Так, як він "допомагає" зараз державі - краще швидше його Штатам віддати. Може ті щось насиплють нам зверху за такий жест))
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18.10.2022 23:48 Відповісти
Якби ми на такий жест зробили рік тому, то вже були б позаблоковими союзниками США як Їзраїль.
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19.10.2022 09:12 Відповісти
Бена, ну шо, ты кофе поедешь пить в славный штат Делавер?
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18.10.2022 23:49 Відповісти
Бені підготуватись. Бо тепер зельоним гроші дає Захід. І такі, що Бені тільки сняться
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18.10.2022 23:52 Відповісти
Ті гроші що давал Беня йшли в конверти до депутатів ВР. Зараз коли Саудавська Аравія дасть гроші під 10 % річних, в конверти підуть гроші Саудовськой Аравії. Ясно що неякіх грошей чі інвестіцій з Оману не було.
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19.10.2022 09:15 Відповісти
Бабломойського в США, але і Фірташа якось потрібно туди ж.
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19.10.2022 00:01 Відповісти
А фірташ хіба не в Австрії сидить?
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19.10.2022 01:19 Відповісти
А Україна ніколи не давала свою згоду на екстрадіцію Фірташа, тому що Фірташ призначил Порошенко президентом, а зараз вже Зеля з свого коліна Їзраїлєва не здає.
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19.10.2022 09:19 Відповісти
Окрім США там компанія не дуже, і, що цікаво, жодної країни Європи, а ми ж, ніби, до ЄС прагнемо.
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19.10.2022 00:09 Відповісти
Не надійтеся, що влада віддасть Беню Кодломойського США, тому що тоді "папа" знищить свою "буратінку" дуже швидко такими компроматами, що Боневтіка це не врятує, тому будуть тягнути до виборів в штатах з надією, що знову повернуться трампісти, бо Трамп з Бенею непогано ладив, бо в них був один головний ворог, який дуже об'єднує..
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19.10.2022 00:49 Відповісти
співпраця з Нікарагуа це просто супер !
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19.10.2022 01:04 Відповісти
Шкода що там Іспанії нема
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19.10.2022 01:21 Відповісти
беня мабуть сьогодні спати не буде
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19.10.2022 08:33 Відповісти
А в Росію Україна видавала участників АТО які нібито створили в Росії злочин навіть без прєднання до цієї Конвенції.
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19.10.2022 08:44 Відповісти
А що там бєня?..
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19.10.2022 09:21 Відповісти
 
 