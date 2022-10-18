Україна приєдналася до Конвенції про екстрадицію

Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про екстрадицію.

За відповідний закон "Про приєднання України до Конвенції про екстрадицію" (№0158) проголосували 305 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, ратифікація документу дозволить Україні стати державою-учасницею Конвенції про екстрадицію, створить правові підстави для співробітництва з компетентними органами держав-учасниць щодо видачі з метою притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку осіб, які, намагаючись ухилитися від відповідальності за вчинені злочини, переховуються на території однієї з них.

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Державами-учасницями Конвенції є Аргентинська Республіка, Республіка Чилі, Республіка Колумбія, Домініканська Республіка, Республіка Еквадор, Республіка Сальвадор, Республіка Гватемала, Республіка Гондурас, Республіка Казахстан, Мексиканські Сполучені Штати, Республіка Нікарагуа, Республіка Панама та Сполучені Штати Америки.

Згідно з текстом документу, зокрема, встановлюється зобов’язання держав-учасниць Конвенції видавати осіб, які можуть перебувати на їхніх територіях та які є обвинуваченими або засудженими, а також розпочати провадження проти особи у разі відмови від видачі з підстав громадянства. При цьому зазначається, що Україна не видаватиме іншій державі своїх громадян.

Окрім того, передбачається, що Україна може відмовити у видачі особи, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України.

В Україні запити про екстрадицію складатиме й отримуватиме Офіс генерального прокурора (під час досудового розслідування) та Міністерство юстиції (під час судового провадження або виконання вироку).

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Конвенція набирає чинності для кожної з держав, що підписали її, через тридцять днів після здачі на зберігання відповідної ратифікаційної грамоти.

Як повідомлялося, Конвенція про екстрадицію була укладена в Монтевідео, Республіка Уругвай, 26 грудня 1933 року.