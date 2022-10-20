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суд (8048) Антикорупційний суд (1105) Максим Микитась (150)

Суд обирає запобіжний захід Микитасю. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого затримали на спробі дати хабар меру Дніпра Борису Філатову в сумі 22 млн євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, екснардепа Микитася викрили на спробі підкупу мера Дніпра Філатова. Він пропонував очільнику міста 22 млн євро.

Пізніше Філатов підтвердив, що Микитась пропонував йому хабар.

САП повідомила екснардепу про підозру.

Читайте: Екснардепа Микитася привезли до суду для обрання запобіжного заходу, - ЦПК. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Так легко -- на тебе 22 ляма! А мы с мира по нитке на дроны собираем -- падло. А что по этому поводу думают наши западные друзья, помогающие нам оружием? Думаю, что они офигевают от таких цифр. А когда батальйоны "монако" трусить начнем? Еще есть батальйон "Монте Карло" и еще и еще и еще.... Почему не трусим бизнес-воров, бюрократ-воров? Посмотрим, чем закончится это кино с Микитасей.
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20.10.2022 12:42
+6
відпустять під заставу 17 гривень
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20.10.2022 12:13
+5
Они думают как можно все на асфальт пускать, разминировать и увольнять военных.
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20.10.2022 12:43
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клоунов позвали. отсидеть время. снимать в суде запрещено.
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20.10.2022 12:09 Відповісти
И щуку выкинули в море(с)
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20.10.2022 12:10 Відповісти
а в чому він 22 лімони приніс? це ж тра' з десяток чумаданів
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20.10.2022 12:12 Відповісти
Мільйон євро - це 10 кг, якщо по 100 купюри, якщо по 500,то 2 кг. 22 мільйони - це 220 кг, або 44 кг по 500. 2 мішки по 500 тарабанив цей дід мороз схоже)
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20.10.2022 12:31 Відповісти
Даже чуть больше, почти 49 кило. Очень интересно посмотреть.
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20.10.2022 12:42 Відповісти
лімон п'ятсотками - 2,24 кг *до речі золотом получаєцця 25,5 кг, так шо єврами брати легше
22 млн - ето будєт.. сумашеччиє бапкі.. - 49,28 кг
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20.10.2022 12:59 Відповісти
криптта...
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20.10.2022 18:12 Відповісти
500 доларові купюри в обігу тільки в середині америки (при чому їх незначна кількість) це якщо ви не вкурсі!))
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20.10.2022 13:17 Відповісти
500 доларів давно не друкуються, і їх декілька тисяч штук на руках мабуть у всіх Штатах. І ми за долари не говорили, ми за євро писали.
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20.10.2022 13:37 Відповісти
Я коллекционным беру.
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20.10.2022 14:18 Відповісти
А він приніс?
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20.10.2022 13:27 Відповісти
У ноутбуці приніс. Якщо згода то гроші летять на рахунок десь у Цюріху, Кайманових островах, тощо.
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20.10.2022 14:03 Відповісти
або одну кредитку і пін код до неї ((
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20.10.2022 17:48 Відповісти
відпустять під заставу 17 гривень
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20.10.2022 12:13 Відповісти
І компенсацію від держави і Філатова присудять йому в розмірі 7828975628376529573 гривень
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20.10.2022 14:24 Відповісти
і кінець 73, це навмисно, як на виборах, через сраку вийшло, чи випадково?))
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20.10.2022 16:07 Відповісти
Це все Порох..
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20.10.2022 17:05 Відповісти
Так, маєш рацію.
Барига зараз нігті обкусує - він би такого безладу не скоїв.
В Бариги все відбулося би без порушень карного кодексу.
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20.10.2022 17:28 Відповісти
Це ти про свого "соплємєнніка " що ставши прєзіком чарівним способом за три роки наскладав мільярд зелених і тепер не може пояснити їхнє походження європейським журналістам ? ))
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20.10.2022 17:52 Відповісти
Покарай Наркомана! На власний розсуд.
За те, або за інше, за будь-що.
Я подякую тобі щиро.
Та усе його кубло.
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20.10.2022 23:34 Відповісти
Але ж таки "соплємєнніка" поважаєш , бо свій (( Хай і Наркоман , але з великої букви , найнаркоманішний ((
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20.10.2022 23:42 Відповісти
А спроба это оконченный половой акт или так себе, хотели сдать друг друга, но Боря оказался
проВОРливей.
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20.10.2022 12:14 Відповісти
Прищучат ? .
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20.10.2022 12:14 Відповісти
А что будет с его шефом с кодовой кличкой "Боксер"?
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20.10.2022 12:16 Відповісти
НокаутіруютЬ
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20.10.2022 14:26 Відповісти
Що тут не зрозуміло для портновської "феміди"? Людина із зони впливу татарова. Навіть якщо сьогодні приймуть якесь рішення, то в подальшому він вільний.
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20.10.2022 12:17 Відповісти
, Сколько тема -220, сколько подтема 22, ну и...2 тоже норм темка!
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20.10.2022 12:19 Відповісти
так взятки не дают
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20.10.2022 12:19 Відповісти
Зеленский, тьі? Тибе то шо тут надо?
Тибя ждьот прийом у Ермака,
две дорожки ждут - я пашутил, беги принимай!
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20.10.2022 17:33 Відповісти
Для сброса напруги это и в который раз--- да усвойте наконец! Ему слова не дадут. Через три дня другой сюжет кинут. Ведь если этот рот откроет.... Дальше капец почти всей верхушки за вчера и за сегодня! В который раз оперетка для лошков.
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20.10.2022 12:29 Відповісти
Так легко -- на тебе 22 ляма! А мы с мира по нитке на дроны собираем -- падло. А что по этому поводу думают наши западные друзья, помогающие нам оружием? Думаю, что они офигевают от таких цифр. А когда батальйоны "монако" трусить начнем? Еще есть батальйон "Монте Карло" и еще и еще и еще.... Почему не трусим бизнес-воров, бюрократ-воров? Посмотрим, чем закончится это кино с Микитасей.
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20.10.2022 12:42 Відповісти
Они думают как можно все на асфальт пускать, разминировать и увольнять военных.
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20.10.2022 12:43 Відповісти
там взяток не менее
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20.10.2022 18:14 Відповісти
кто поверит, дают украинскому меру взятку , а он не взял, бред
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20.10.2022 12:47 Відповісти
Микитась - ти?
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20.10.2022 13:45 Відповісти
В черговий раз вже мабуть з десятий "зуб даю" що цьому бандитові нічого не буде! Поки що всі зуби на місці!!!
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20.10.2022 14:09 Відповісти
Чи то Філатов забашляв Микитасю, за виставу, у якій Філатов - взірець цнотливості.
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20.10.2022 14:22 Відповісти
The whole country is scaping by and the Ukrainian "elite" is just giving the bribes (millions of hard currency at that) left and right and taking it easy in Monaco, etc. Wow. Just wow. The word pitchforks comes to mind for some reason, doesn't it?
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20.10.2022 14:54 Відповісти
Слухав обґрунтування захисника... це ж сюр!!!
Захисник Микитася обґрунтував обов'язки міської влади в обмін на одержання хабаря.
Взагалі хіба він розуміє що верзе?
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20.10.2022 17:22 Відповісти
Трохи корупція, ні?
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20.10.2022 18:45 Відповісти
 
 