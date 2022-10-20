Суд обирає запобіжний захід Микитасю. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого затримали на спробі дати хабар меру Дніпра Борису Філатову в сумі 22 млн євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, екснардепа Микитася викрили на спробі підкупу мера Дніпра Філатова. Він пропонував очільнику міста 22 млн євро.

Пізніше Філатов підтвердив, що Микитась пропонував йому хабар.

САП повідомила екснардепу про підозру.

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