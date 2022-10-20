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Суд обирає запобіжний захід Микитасю. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого затримали на спробі дати хабар меру Дніпра Борису Філатову в сумі 22 млн євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, екснардепа Микитася викрили на спробі підкупу мера Дніпра Філатова. Він пропонував очільнику міста 22 млн євро.
Пізніше Філатов підтвердив, що Микитась пропонував йому хабар.
САП повідомила екснардепу про підозру.
Топ коментарі
+11 Александр Смирнов fa1b5b95
показати весь коментар20.10.2022 12:42
+6 Anatoly KANEVSKY 37912a48
показати весь коментар20.10.2022 12:13
+5 Серж Пир
показати весь коментар20.10.2022 12:43
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22 млн - ето будєт.. сумашеччиє бапкі.. - 49,28 кг
Барига зараз нігті обкусує - він би такого безладу не скоїв.
В Бариги все відбулося би без порушень карного кодексу.
За те, або за інше, за будь-що.
Я подякую тобі щиро.
Та усе його кубло.
проВОРливей.
Тибя ждьот прийом у Ермака,
две дорожки ждут - я пашутил, беги принимай!
Захисник Микитася обґрунтував обов'язки міської влади в обмін на одержання хабаря.
Взагалі хіба він розуміє що верзе?