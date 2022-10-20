Суд избирает меру пресечения Микитасю. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого задержали на попытке дать взятку мэру Днепра Борису Филатову в сумме 22 млн евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, экс-нардепа Микитася разоблачили на попытке подкупа мэра Днепра Филатова. Он предлагал главе города 22 млн евро.

Позже Филатов подтвердил, что Микитась предлагал ему взятку.

САП сообщила экс-нардепу о подозрении.

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