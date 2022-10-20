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Суд избирает меру пресечения Микитасю. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого задержали на попытке дать взятку мэру Днепра Борису Филатову в сумме 22 млн евро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, экс-нардепа Микитася разоблачили на попытке подкупа мэра Днепра Филатова. Он предлагал главе города 22 млн евро.
Позже Филатов подтвердил, что Микитась предлагал ему взятку.
САП сообщила экс-нардепу о подозрении.
Топ комментарии
+11 Александр Смирнов fa1b5b95
показать весь комментарий20.10.2022 12:42
+6 Anatoly KANEVSKY 37912a48
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+5 Серж Пир
показать весь комментарий20.10.2022 12:43
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22 млн - ето будєт.. сумашеччиє бапкі.. - 49,28 кг
Барига зараз нігті обкусує - він би такого безладу не скоїв.
В Бариги все відбулося би без порушень карного кодексу.
За те, або за інше, за будь-що.
Я подякую тобі щиро.
Та усе його кубло.
проВОРливей.
Тибя ждьот прийом у Ермака,
две дорожки ждут - я пашутил, беги принимай!
Захисник Микитася обґрунтував обов'язки міської влади в обмін на одержання хабаря.
Взагалі хіба він розуміє що верзе?