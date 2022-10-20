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Новости Политика Украины
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суд (24707) Антикоррупционный суд (1071) Микитась (152)

Суд избирает меру пресечения Микитасю. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого задержали на попытке дать взятку мэру Днепра Борису Филатову в сумме 22 млн евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, экс-нардепа Микитася разоблачили на попытке подкупа мэра Днепра Филатова. Он предлагал главе города 22 млн евро.

Позже Филатов подтвердил, что Микитась предлагал ему взятку.

САП сообщила экс-нардепу о подозрении.

Смотрите: Экс-нардепа Микитася привезли в суд для избрания меры пресечения, - ЦПК. ФОТО
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Топ комментарии
+11
Так легко -- на тебе 22 ляма! А мы с мира по нитке на дроны собираем -- падло. А что по этому поводу думают наши западные друзья, помогающие нам оружием? Думаю, что они офигевают от таких цифр. А когда батальйоны "монако" трусить начнем? Еще есть батальйон "Монте Карло" и еще и еще и еще.... Почему не трусим бизнес-воров, бюрократ-воров? Посмотрим, чем закончится это кино с Микитасей.
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20.10.2022 12:42
+6
відпустять під заставу 17 гривень
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20.10.2022 12:13
+5
Они думают как можно все на асфальт пускать, разминировать и увольнять военных.
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20.10.2022 12:43
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клоунов позвали. отсидеть время. снимать в суде запрещено.
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20.10.2022 12:09 Ответить
И щуку выкинули в море(с)
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20.10.2022 12:10 Ответить
а в чому він 22 лімони приніс? це ж тра' з десяток чумаданів
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20.10.2022 12:12 Ответить
Мільйон євро - це 10 кг, якщо по 100 купюри, якщо по 500,то 2 кг. 22 мільйони - це 220 кг, або 44 кг по 500. 2 мішки по 500 тарабанив цей дід мороз схоже)
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20.10.2022 12:31 Ответить
Даже чуть больше, почти 49 кило. Очень интересно посмотреть.
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20.10.2022 12:42 Ответить
лімон п'ятсотками - 2,24 кг *до речі золотом получаєцця 25,5 кг, так шо єврами брати легше
22 млн - ето будєт.. сумашеччиє бапкі.. - 49,28 кг
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20.10.2022 12:59 Ответить
криптта...
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20.10.2022 18:12 Ответить
500 доларові купюри в обігу тільки в середині америки (при чому їх незначна кількість) це якщо ви не вкурсі!))
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20.10.2022 13:17 Ответить
500 доларів давно не друкуються, і їх декілька тисяч штук на руках мабуть у всіх Штатах. І ми за долари не говорили, ми за євро писали.
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20.10.2022 13:37 Ответить
Я коллекционным беру.
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20.10.2022 14:18 Ответить
А він приніс?
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20.10.2022 13:27 Ответить
У ноутбуці приніс. Якщо згода то гроші летять на рахунок десь у Цюріху, Кайманових островах, тощо.
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20.10.2022 14:03 Ответить
або одну кредитку і пін код до неї ((
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20.10.2022 17:48 Ответить
відпустять під заставу 17 гривень
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20.10.2022 12:13 Ответить
І компенсацію від держави і Філатова присудять йому в розмірі 7828975628376529573 гривень
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20.10.2022 14:24 Ответить
і кінець 73, це навмисно, як на виборах, через сраку вийшло, чи випадково?))
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20.10.2022 16:07 Ответить
Це все Порох..
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20.10.2022 17:05 Ответить
Так, маєш рацію.
Барига зараз нігті обкусує - він би такого безладу не скоїв.
В Бариги все відбулося би без порушень карного кодексу.
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20.10.2022 17:28 Ответить
Це ти про свого "соплємєнніка " що ставши прєзіком чарівним способом за три роки наскладав мільярд зелених і тепер не може пояснити їхнє походження європейським журналістам ? ))
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20.10.2022 17:52 Ответить
Покарай Наркомана! На власний розсуд.
За те, або за інше, за будь-що.
Я подякую тобі щиро.
Та усе його кубло.
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20.10.2022 23:34 Ответить
Але ж таки "соплємєнніка" поважаєш , бо свій (( Хай і Наркоман , але з великої букви , найнаркоманішний ((
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20.10.2022 23:42 Ответить
А спроба это оконченный половой акт или так себе, хотели сдать друг друга, но Боря оказался
проВОРливей.
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20.10.2022 12:14 Ответить
Прищучат ? .
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20.10.2022 12:14 Ответить
А что будет с его шефом с кодовой кличкой "Боксер"?
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20.10.2022 12:16 Ответить
НокаутіруютЬ
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20.10.2022 14:26 Ответить
Що тут не зрозуміло для портновської "феміди"? Людина із зони впливу татарова. Навіть якщо сьогодні приймуть якесь рішення, то в подальшому він вільний.
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20.10.2022 12:17 Ответить
, Сколько тема -220, сколько подтема 22, ну и...2 тоже норм темка!
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20.10.2022 12:19 Ответить
так взятки не дают
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20.10.2022 12:19 Ответить
Зеленский, тьі? Тибе то шо тут надо?
Тибя ждьот прийом у Ермака,
две дорожки ждут - я пашутил, беги принимай!
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20.10.2022 17:33 Ответить
Для сброса напруги это и в который раз--- да усвойте наконец! Ему слова не дадут. Через три дня другой сюжет кинут. Ведь если этот рот откроет.... Дальше капец почти всей верхушки за вчера и за сегодня! В который раз оперетка для лошков.
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20.10.2022 12:29 Ответить
Так легко -- на тебе 22 ляма! А мы с мира по нитке на дроны собираем -- падло. А что по этому поводу думают наши западные друзья, помогающие нам оружием? Думаю, что они офигевают от таких цифр. А когда батальйоны "монако" трусить начнем? Еще есть батальйон "Монте Карло" и еще и еще и еще.... Почему не трусим бизнес-воров, бюрократ-воров? Посмотрим, чем закончится это кино с Микитасей.
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20.10.2022 12:42 Ответить
Они думают как можно все на асфальт пускать, разминировать и увольнять военных.
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20.10.2022 12:43 Ответить
там взяток не менее
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20.10.2022 18:14 Ответить
кто поверит, дают украинскому меру взятку , а он не взял, бред
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20.10.2022 12:47 Ответить
Микитась - ти?
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20.10.2022 13:45 Ответить
В черговий раз вже мабуть з десятий "зуб даю" що цьому бандитові нічого не буде! Поки що всі зуби на місці!!!
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20.10.2022 14:09 Ответить
Чи то Філатов забашляв Микитасю, за виставу, у якій Філатов - взірець цнотливості.
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20.10.2022 14:22 Ответить
The whole country is scaping by and the Ukrainian "elite" is just giving the bribes (millions of hard currency at that) left and right and taking it easy in Monaco, etc. Wow. Just wow. The word pitchforks comes to mind for some reason, doesn't it?
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20.10.2022 14:54 Ответить
Слухав обґрунтування захисника... це ж сюр!!!
Захисник Микитася обґрунтував обов'язки міської влади в обмін на одержання хабаря.
Взагалі хіба він розуміє що верзе?
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20.10.2022 17:22 Ответить
Трохи корупція, ні?
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20.10.2022 18:45 Ответить
 
 