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війна (56949) Іран (1343) США (14537) Кірбі (423)

Іран безпосередньо залучений до ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дрон,іран,камікадзе

З огляду на передачу Іраном бойових дронів Росії, перебування в окупованому Криму іранського персоналу, який допомагає в націлювати ці БПЛА на мирні міста України, США вважають, що Тегеран безпосередньо долучився до розв’язаної Путіним війни.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За нашими оцінками, іранські військові перебували безпосередньо в Криму та допомагали росіянам у їхніх операціях (щодо завдання ударів БПЛА по українських містах – ред.)", - заявив представник Білого дому.

Він підкреслив, що росіяни вже отримали партії дронів з Ірану та, вочевидь, матимуть додаткові поставки в майбутньому. Кірбі також зауважив, що РФ прагне отримати інше озброєння з Ірану, таке як ракети класу земля-земля для використання їх у бойових діях проти України.

У цьому зв’язку представник адміністрації США підкреслив, що Іран і Росія можуть брехати всьому світові, але не приховають фактів.

"І факт полягає в тому, що Іран зараз залучений безпосередньо на місці, надає зброю, яка наносить удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні, і фактично вбиває простих людей та руйнує цивільну інфраструктуру в Україні", - зауважив Кірбі.

Читайте: У США досліджують уламки збитих в Україні іранських безпілотників, - The Washington Post

Він підкреслив, що Сполучені Штати "використовуватимуть усі інструменти для того, щоби викрити, стримати та протидіяти" поставкам зброї з Ірану, яка використовується проти українського народу. Крім того, за його словами, США подвоять зусилля для дотримання санкцій США проти російського та іранського секторів озброєнь.

"Ми продовжуватимемо накладати та жорстко застосовувати санкції проти тих, хто допомагає Ірану підтримувати війну Росії проти України", - додав він.

Нагадаємо, раніше Іран відкинув звинувачення щодо поставок озброєння Росії.

В Білому домі заявили, що Іран бреше, коли стверджує, що не постачає Росії дрони-камікадзе для війни з Україною.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Дикари в простынях чтобы вы подохли вместе касапскими проблядями.
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20.10.2022 22:14
+13
Перестати продавати це одне.А ще головніше перестати в них щось купляти.Коли Україна імпортує з цих країн щось то підтримує їхню економіку і відповідно їхній впк....іранську томатну пасту прибрали з магазинів,інші товари??халатників з їхнім арахісом погнали з ринків???Мабуть не те і не інше.Про китайозів взагалі важко щось казати,Україна навіть не думає якісь обмеження по імпорту робити.....
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20.10.2022 22:28
+12
17 жовтня було атаковано дронами резервуари ємністю по сім з половиною тисяч тонн кожна на території підприємства Заводського району. Виникла пожежа, яку загасили співробітники ДСНС.Проте самі цистерни пошкоджені - з них виливається олія. Рідина тече по вулицях, стікає до міської зливової каналізації, на дорозі утворилися глибокі масляні калюжі.

Мешканці Миколаєва вирішили не дати пропасти добру і почали набирати в пляшки соняшникову олію, що тече по місту.

20.10.2022 05:00

ЗНОВУ МАСЛО ⁉️⁉️⁉️⁉️

прекратить поставки продуктов до Ірану і Китаю
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20.10.2022 22:14
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В топ-10 стран Азии, экспорт в которых из Украины рос больше или быстрее в прошлом году (то есть в денежном измерении или в процентах) и по аналогичным промежуточным итогам первых четырех месяцев нынешнего года, непременно входят такие четыре страны, как Китай, Пакистан, Катар и Иран.
Быстро и стабильно наращивать поставки украинской продукции в «динамическую» четверку отечественным экспортерам удается прежде всего за счет увеличения объемов отгрузки железорудных концентратов, кукурузы, масла, ячменя и жмыха.

МАСЛО ‼️‼️‼️
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20.10.2022 22:13 Відповісти
17 жовтня було атаковано дронами резервуари ємністю по сім з половиною тисяч тонн кожна на території підприємства Заводського району. Виникла пожежа, яку загасили співробітники ДСНС.Проте самі цистерни пошкоджені - з них виливається олія. Рідина тече по вулицях, стікає до міської зливової каналізації, на дорозі утворилися глибокі масляні калюжі.

Мешканці Миколаєва вирішили не дати пропасти добру і почали набирати в пляшки соняшникову олію, що тече по місту.

20.10.2022 05:00

ЗНОВУ МАСЛО ⁉️⁉️⁉️⁉️

прекратить поставки продуктов до Ірану і Китаю
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20.10.2022 22:14 Відповісти
Перестати продавати це одне.А ще головніше перестати в них щось купляти.Коли Україна імпортує з цих країн щось то підтримує їхню економіку і відповідно їхній впк....іранську томатну пасту прибрали з магазинів,інші товари??халатників з їхнім арахісом погнали з ринків???Мабуть не те і не інше.Про китайозів взагалі важко щось казати,Україна навіть не думає якісь обмеження по імпорту робити.....
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20.10.2022 22:28 Відповісти
іранська паста SHAPARAK, 800 гр 100 грн - у вайбері продають..то з полиць прибрали
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20.10.2022 22:50 Відповісти
Хоть щось.Питання як взагалі це лайно в Україну потрапляє....А з китайсьм імпортом прогреса нуль...
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20.10.2022 23:27 Відповісти
може склади розпродають..може хтось як гуманітарку завез - я хз..теж саме на олх можна знайти
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20.10.2022 23:31 Відповісти
1.По Китаю - не вийде швидко вплинути на такий розклад, БО шушики, тобто грошики Україна ОТРИМАЛА (передплата по зернових через державну зернову компанію, яка здається вжн банкрот, чи щось таке), тобто шушиков НЯМА...?
2.Китай, замовляючи певний об"єм товару і вносячи передплату - виявляється потім частину перепродає по всьому світу звісно дорожче. Україна обурилась - відповідь - хлопці, а хто вам заважає торгувать? Ну що? Все так. піймали і тут облизня
3. Пакістан і Катар - не бачу проблєми - об"єм не той.
4.Іран - не знаю
5.Олійка - 50 відс.світових обертів, вітаю Україно, але і що?
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20.10.2022 22:57 Відповісти
Іранськими дронами рушать збереження ОЛІЇ , і тут же собі іі покупають ДЛЯ СПЕКУЛЯЦІЇ
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20.10.2022 22:59 Відповісти
Ну, можливо і не так. Запускають шахіди на одних цілях, а прилітають по іншим, є таке теж. Тут про олію, думаю - випадковість, все ж таки не той об"єм у вашому випадку...Но не факт
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20.10.2022 23:06 Відповісти
А з Китаєм все вирішується дуже просто. Відкриваємо посольство Тайваню. Китай надувається і сам відлітає на свій схід.
Китай не дружня нам країна, а Тайвань нас підтримує.
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20.10.2022 23:54 Відповісти
Дикари в простынях чтобы вы подохли вместе касапскими проблядями.
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20.10.2022 22:14 Відповісти
Фашистские изгои объединяются в шакалью стаю: Иран - это исламофашистский режим.
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21.10.2022 04:43 Відповісти
А масло было для Ирану ??
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20.10.2022 22:21 Відповісти
Так
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20.10.2022 22:29 Відповісти
Ви так впевнено пишете "так " ніби особисто митну декларацію на цю олію оформляли ((
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20.10.2022 23:11 Відповісти
Ви оформляли, ботяра зелена
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20.10.2022 23:19 Відповісти
Лікуйся , дурепа , просто так не мине ((
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20.10.2022 23:39 Відповісти
Вони торгаші. В Україні за копійку купляють , а в сусідні страни продають дороже.
Хтось робив аналитику ДЕ УКРАЇНСЬКА ОЛІЯ І ПОЧЕМ ?
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20.10.2022 23:05 Відповісти
У Європі олія Українська , і трішки дешевша аніж у нас (( ******* німці , а за цьогорічної посухи і іншим сподобається (( Індуси , засранці , знали наперед про активізацію бойових дій , на початку 2022 від закупівель нашої олії відмовилися на користь пальмової хоча та їм обходилася дорожче за нашу соняшникову , китай теж наперед знав що буде у нас - минулого року збільшив закупівлю кукурудзи , все експерти гадали по якій причині - тепер вже зрозуміло і без експертів (( список можна продовжувати , на це у нас тут економісти є.
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20.10.2022 23:16 Відповісти
Іранці тварі, тре буде мститися
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20.10.2022 22:23 Відповісти
Потикайте палкою у те зелене лайно з Банкової, може воно вже тю-тю. Україну другий тиждень розбивають іранськими безпілотниками, а воно досі не розірвало дипвідносини з цими виродками, що носять простирадло на голові.
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20.10.2022 22:23 Відповісти
Ссьіль?
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20.10.2022 22:32 Відповісти
Про Україну, Іран і Ізраїль. Історія стосунків Ірану і України не така вже й проста. Ми поводили себе не бездоганно на міжнародній арені, в тому числі і щодо голосувань по антиіранським санкціям.

Була також купа питань щодо військового співробітництва.

Про це на власній сторінці у Facebook пише журналістка Зоя Казанжи, інформує UAINFO

Українська влада наголошувала ще в 2021 році, що Іран залишається важливим торговельно-економічним партнером України. А товарообіг між країнами склав 723,7 млн доларів США.

А ще між Україною та Іраном діє двостороння угода "Договір про основи взаємовідносин і принципи співробітництва між Україною та Ісламською Республікою Іран", яка унеможливлює застосування сил проти країни-підписанта.

Але це не завадило військовим Ірану 8 січня 2020 року під Тегераном «випадково» збити український літак Boeing 737.

Так як не завадило співпрацювати зараз з росією, забезпечуючи її дронами і, скоріше за все, будуть ще і ракети.

А політика Ізраїля щодо військової допомоги нам - очікувана. Не вони себе дивно поводять. Це ми не підтримували Ізраїль. Наприклад, не голосували в ООН проти Ірану, не пропонували військову допомогу Ізраїлю і так далі.

І я би хотіла уточнити: міністр оборони Ізраїлю сказав не зовсім те, що тягають зараз в зубах, не розібравшись.

Ось пряма цитата:

"Я хочу бути зрозумілим, ми не продавали зброю Україні, ми передавали їй гуманітарне та медичне спорядження, це має бути ясно. Але зброю ми не продавали" - і там мова про попередні роки. НЕ ПРО ЗАРАЗ.

А далі він говорить таке: "Ми можемо допомогти Україні "розумними" системами попередження про ракетний напад".

Зараз Ізраїль надає Україні базові розвіддані щодо іранських дронів-камікадзе, які Росія почала використовувати на полі бою в Україні. Крім того, одна з приватних ізраїльських компаній передає Україні супутникові знімки позицій російської армії

Ми не живемо в ідеальному світі. Кожний крок має наслідки.

На жаль, всі вчаться виключно на своїх помилках. І люди, і країни.

P. S. А Іран таки рідкісний одноразовий виріб.
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20.10.2022 22:50 Відповісти
Класно написано !
Особливо останнє речення : " P. S. А Іран таки рідкісний одноразовий виріб. "
Але потрібно іще одне додати : А ізраїль нічим від того ірану не кращий " тоді все буде по феншую !
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20.10.2022 23:22 Відповісти
Нормально, "льод тронулся" як то кажуть
Перси отримають сповна за свою брехню, Аллах все бачить
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20.10.2022 22:25 Відповісти
"І факт полягає в тому, що Іран зараз залучений безпосередньо на місці, надає зброю..." - Вот именно, и не парятся по поводу того, что станут стороной конфликта! А вы сцыте лишюю ракету дать
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20.10.2022 22:28 Відповісти
Наше шобло їх годує, все, що тре знати про зелю
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20.10.2022 22:31 Відповісти
are yoy an idiot?
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20.10.2022 22:51 Відповісти
Вже писала, здимили, ок, і сюди не пхайтесь зі своїми ''советами'', на ЗСУ кидайте і пащеки вкрили
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20.10.2022 23:23 Відповісти
Конкретна дура таке писати, навіть мову не можу розрізнити
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20.10.2022 23:33 Відповісти
Ну як "сцитє" (( Гуманний захід через поставки іраном зброї кацапам по іранові бити ракетами ядерними не буде , а щодо санкцій - так немає у світі таких , яких проти ірану іще не застосовували (( Так що тут нерівноцінне "сцитє" виходить , де у одних втрачати нічого , а у інших дійсно вічко ходором ходить через можливі втрати ((
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20.10.2022 23:26 Відповісти
Іран - посібник тероризму і має відповідати за це
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20.10.2022 22:31 Відповісти
1. Розірвати дипломатичні відносини. 2. Повністю припинити двосторонню торгівлю.
3. Заборонити в'їзд до країни громадянам Ірану!
Що з цих пунктів зробив Уряд України??
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20.10.2022 22:32 Відповісти
Следите за новостями. 1- сделано, 2- кто в Украине торгует с Ираном? Озвучте информацию?
3-не слышал чтобы иранцы перли в Украину.
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20.10.2022 22:49 Відповісти
Все працює.Ось вам

Контакти адреса: Ісламська Республіка Іран, м.Тегеран, вул. Шахід Бахонар, пров. Гадері, буд. 10телефон:

+98-21-22-39-71-95+98-21-22-72-26-58
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20.10.2022 22:52 Відповісти
Він з ******* новьін забіг.
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20.10.2022 22:57 Відповісти
Хто торгує зайдіть в любий мережевий с.маркет і подивіться на країну походження товарів рис,горішки,родзинки,фіники,фісташки так там 50% зазначено Іран.
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20.10.2022 22:55 Відповісти
Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном
На Цензоре тоже новость была .
2. Старые запасы. Прикажете все с полок снять и проехаться бульдозером?
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20.10.2022 23:00 Відповісти
Надо, шоб незалежна єкспериза зробила аналіз оборотів торгівлі з Іраном -
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20.10.2022 23:03 Відповісти
У 2021 р. товарообіг між Україною та Іраном склав 723,7 млн дол. США, серед якого експорт товарів - 624,9 млн дол. США, імпорт - 98,8 млн дол. США. Позитивне сальдо для України - 526,1 млн. дол. США.

Основа українського експорту: сільськогосподарська продукція та харчові товари- 97%.

Основа імпорту: їстівні плоди та горіхи, овочі та їх переробка, фармацевтична продукція.

https://iran.mfa.gov.ua/cooperation/trade
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20.10.2022 23:06 Відповісти
Іранці через Україну літали в цивілізований світ. На збитому українському літаку в тегерані було 80% іранців. Іранські студенти вчаться в українських університетах. Україна поставляла пшеницю, ячмінь, кукурудзу, цукор, олію, м'ясо птиці...
А тепер нехай аятолли сосуть лапу кацапського п'яного ведмедя.
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20.10.2022 23:03 Відповісти
без соли..ну вы поняли что соснут.
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20.10.2022 23:18 Відповісти
Та трішки є їх в Україні ((
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20.10.2022 23:27 Відповісти
Тегеран безпосередньо долучився до розв'язаної Путіним війни

І ....
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20.10.2022 22:37 Відповісти
Мде. Не проканало.
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20.10.2022 22:40 Відповісти
Ну может тогда хотя бы Иран объявить спонсором терроризма, если парашку сцыкотно?
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20.10.2022 22:41 Відповісти
Иран 30 лет под санкциями, его ничем не напугаешь, Израиль время от времени что-то взрывает, но сразу прилетает ответка из Палестины. А полномасштабную войну с Ираном даже НАТО не потянет.
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20.10.2022 23:11 Відповісти
З 19 січня 1984 року
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20.10.2022 23:31 Відповісти
Бл а нельзя выяснить где эта тварь Хоссейн Салами из корпуса стражей исламской революции ** чем то по этим координатам? Гетьман Мазепа когда будет готов запускать томагавки? Суки.
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20.10.2022 23:21 Відповісти
"Гетьман Мазепа когда будет готов запускать томагавки? " - коли індіанці нам їх передадуть ((
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20.10.2022 23:29 Відповісти
А то, что Израиль во время войны построил в россии заводы по производству беспилотников они не сообщают?
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21.10.2022 00:10 Відповісти
На себя посмотрите, девятый год войну объявить не можете.
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21.10.2022 00:29 Відповісти
А мы на кого-то нападали, чтобы войну объявлять? Иди за русским кораблем, лахта.
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21.10.2022 01:08 Відповісти
Ты сам сказал "во время войны", ну так наберитесь смелости и объявите войну, девятый год идёт.
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21.10.2022 01:26 Відповісти
Приведи хоть один пример, когда войну объявила страна на которую напали?
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21.10.2022 01:47 Відповісти
Советский союз объявил войну Германии, а вот Германия напала без объявления войны.
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21.10.2022 01:50 Відповісти
Ты дебил, или просто русский? Все наоборот. СССР не объявлял войну Германии, Германия объявила войну СССР. Покажи мне документ, где СССР объявила войну Германии.
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21.10.2022 01:53 Відповісти
Тебя что в гугле забанили?
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21.10.2022 01:54 Відповісти
Иди на хер дебил.
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21.10.2022 02:44 Відповісти
Англия тоже объявила войну Германии, в те же времена, хотя сами англичане на немцев не нападали.
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21.10.2022 01:59 Відповісти
Да, Англия объявила войну и напала на Германию. Сразу же после объявления войны началась Битва за Атлантику на море и Странная война на суше. До объявления войны Англией Германия с Англией не воевала.
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21.10.2022 02:52 Відповісти
Смотри ниже, Япония напала на Перл-Харбор и США объявили войну Японии, чего петляешь если влетел.
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21.10.2022 02:54 Відповісти
Японцы напали на Перл-Харбор и США объявили войну.
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21.10.2022 02:02 Відповісти
Да, США объявила войну и напала на Японию.
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21.10.2022 02:55 Відповісти
Сначала Япония напала на Перл-Харбор и только после этого США объявили Японии войну, у тебя что образование три класса церковной школы.
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21.10.2022 03:02 Відповісти
Я аспирантуру закончил. США объявила войну и напала на Японию. Украина войну не объявляла и на россию не нападала. Война - это боевые действия между государствами или иными политическими образованиями. Война возникает по факту наличия боевых действий. Для этого совсем не обязательно ее объявлять. У нас идет война. У нас военное положение. Если ты считаешь это не войной, а какой-нибудь "спецоперацией", то пошлю тебе в последний раз за русским кораблем.
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21.10.2022 03:08 Відповісти
Аллё аспирантура, США объявили войну Японии после нападения на Перл-Харбор, можешь перелопатить весь гугл, другой информации не найдёшь.
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21.10.2022 03:11 Відповісти
Еще раз для дебилов: США объявил войну и напал на Японию. Украина на россию не нападала. Войну объявлять не обязательно, читай выше.
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21.10.2022 03:28 Відповісти
Сначала Япония напала на Перл-Харбор и только после этого США объявили войну Японии, оценка твоим знаниям два балла. Ты хотел пример когда после нападения объявляют войну и ты получил пример.
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21.10.2022 03:37 Відповісти
@Ext Tpg eec6eeb7

Пане Ext: Війну оголошують, якщо цілі конфлікту включають перемогу над супротивником без озирання на те, на чиій територіі будуть вестися бойові діі.

Украіна не в стані вести війну до переможного кінця з підписанням акту про капітуляцію у Москві, через внутрішні і зовнішні причини. Треба пояснювати це, чи вам це і так зрозуміло?

Украіна і іі союзники тому ставлять скромніше завдання: очищення територіі Украіни від загарбників і нанесення такоі шкоди агресору, щоб надовго відбити бажання повторювати агресію. А за той час Украіна вступить до НАТО і хоч московія буде і надалі провокувати украінців, ій залишиться тільки облизуватись, дивлячись на нашу квітучу неньку.
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21.10.2022 05:28 Відповісти
ну что, ещё несколько тысяч тон кукурузки и зерна в иран доставим шоб с голоду не померли? или может в африку, где местные клуоны в прошлом месяце рассказывали, что нападение на ********* - нападение на них и танцевали на "учениях" перед ********...
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21.10.2022 05:29 Відповісти
Were is Israil? Why it silent?
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21.10.2022 06:43 Відповісти
Ізраїль - в Ізраїлі (як не дивно). Дбає виключно про свої інтереси, інші країни його не цікавляь
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21.10.2022 08:33 Відповісти
нихто в этом не сомневался
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21.10.2022 09:15 Відповісти
В Аятол та Путіна давно утворилась вісь зла. Вони спільники в Сирії,Лівії і кругом по світу. Там ще є Хезболла та інші шиїтські угруповування. Так що тут "помощь другу". Проти ізраїлю вони працюють через треті руки. А проти України, через відсутність часу, напряму. Іран в своєму регіоні погрожує всім без розбору, все замішано на релігійному екстазі.
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21.10.2022 10:02 Відповісти
 
 