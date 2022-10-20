Іран безпосередньо залучений до ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України, - Білий дім
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З огляду на передачу Іраном бойових дронів Росії, перебування в окупованому Криму іранського персоналу, який допомагає в націлювати ці БПЛА на мирні міста України, США вважають, що Тегеран безпосередньо долучився до розв’язаної Путіним війни.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За нашими оцінками, іранські військові перебували безпосередньо в Криму та допомагали росіянам у їхніх операціях (щодо завдання ударів БПЛА по українських містах – ред.)", - заявив представник Білого дому.
Він підкреслив, що росіяни вже отримали партії дронів з Ірану та, вочевидь, матимуть додаткові поставки в майбутньому. Кірбі також зауважив, що РФ прагне отримати інше озброєння з Ірану, таке як ракети класу земля-земля для використання їх у бойових діях проти України.
У цьому зв’язку представник адміністрації США підкреслив, що Іран і Росія можуть брехати всьому світові, але не приховають фактів.
"І факт полягає в тому, що Іран зараз залучений безпосередньо на місці, надає зброю, яка наносить удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні, і фактично вбиває простих людей та руйнує цивільну інфраструктуру в Україні", - зауважив Кірбі.
Він підкреслив, що Сполучені Штати "використовуватимуть усі інструменти для того, щоби викрити, стримати та протидіяти" поставкам зброї з Ірану, яка використовується проти українського народу. Крім того, за його словами, США подвоять зусилля для дотримання санкцій США проти російського та іранського секторів озброєнь.
"Ми продовжуватимемо накладати та жорстко застосовувати санкції проти тих, хто допомагає Ірану підтримувати війну Росії проти України", - додав він.
Нагадаємо, раніше Іран відкинув звинувачення щодо поставок озброєння Росії.
В Білому домі заявили, що Іран бреше, коли стверджує, що не постачає Росії дрони-камікадзе для війни з Україною.
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе.
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Быстро и стабильно наращивать поставки украинской продукции в «динамическую» четверку отечественным экспортерам удается прежде всего за счет увеличения объемов отгрузки железорудных концентратов, кукурузы, масла, ячменя и жмыха.
МАСЛО ‼️‼️‼️
Мешканці Миколаєва вирішили не дати пропасти добру і почали набирати в пляшки соняшникову олію, що тече по місту.
20.10.2022 05:00
ЗНОВУ МАСЛО ⁉️⁉️⁉️⁉️
прекратить поставки продуктов до Ірану і Китаю
2.Китай, замовляючи певний об"єм товару і вносячи передплату - виявляється потім частину перепродає по всьому світу звісно дорожче. Україна обурилась - відповідь - хлопці, а хто вам заважає торгувать? Ну що? Все так. піймали і тут облизня
3. Пакістан і Катар - не бачу проблєми - об"єм не той.
4.Іран - не знаю
5.Олійка - 50 відс.світових обертів, вітаю Україно, але і що?
Китай не дружня нам країна, а Тайвань нас підтримує.
Хтось робив аналитику ДЕ УКРАЇНСЬКА ОЛІЯ І ПОЧЕМ ?
Була також купа питань щодо військового співробітництва.
Про це на власній сторінці у Facebook пише журналістка Зоя Казанжи, інформує UAINFO
Українська влада наголошувала ще в 2021 році, що Іран залишається важливим торговельно-економічним партнером України. А товарообіг між країнами склав 723,7 млн доларів США.
А ще між Україною та Іраном діє двостороння угода "Договір про основи взаємовідносин і принципи співробітництва між Україною та Ісламською Республікою Іран", яка унеможливлює застосування сил проти країни-підписанта.
Але це не завадило військовим Ірану 8 січня 2020 року під Тегераном «випадково» збити український літак Boeing 737.
Так як не завадило співпрацювати зараз з росією, забезпечуючи її дронами і, скоріше за все, будуть ще і ракети.
А політика Ізраїля щодо військової допомоги нам - очікувана. Не вони себе дивно поводять. Це ми не підтримували Ізраїль. Наприклад, не голосували в ООН проти Ірану, не пропонували військову допомогу Ізраїлю і так далі.
І я би хотіла уточнити: міністр оборони Ізраїлю сказав не зовсім те, що тягають зараз в зубах, не розібравшись.
Ось пряма цитата:
"Я хочу бути зрозумілим, ми не продавали зброю Україні, ми передавали їй гуманітарне та медичне спорядження, це має бути ясно. Але зброю ми не продавали" - і там мова про попередні роки. НЕ ПРО ЗАРАЗ.
А далі він говорить таке: "Ми можемо допомогти Україні "розумними" системами попередження про ракетний напад".
Зараз Ізраїль надає Україні базові розвіддані щодо іранських дронів-камікадзе, які Росія почала використовувати на полі бою в Україні. Крім того, одна з приватних ізраїльських компаній передає Україні супутникові знімки позицій російської армії
Ми не живемо в ідеальному світі. Кожний крок має наслідки.
На жаль, всі вчаться виключно на своїх помилках. І люди, і країни.
P. S. А Іран таки рідкісний одноразовий виріб.
Особливо останнє речення : " P. S. А Іран таки рідкісний одноразовий виріб. "
Але потрібно іще одне додати : А ізраїль нічим від того ірану не кращий " тоді все буде по феншую !
Перси отримають сповна за свою брехню, Аллах все бачить
3. Заборонити в'їзд до країни громадянам Ірану!
Що з цих пунктів зробив Уряд України??
3-не слышал чтобы иранцы перли в Украину.
Контакти адреса: Ісламська Республіка Іран, м.Тегеран, вул. Шахід Бахонар, пров. Гадері, буд. 10телефон:
+98-21-22-39-71-95+98-21-22-72-26-58
На Цензоре тоже новость была .
2. Старые запасы. Прикажете все с полок снять и проехаться бульдозером?
Основа українського експорту: сільськогосподарська продукція та харчові товари- 97%.
Основа імпорту: їстівні плоди та горіхи, овочі та їх переробка, фармацевтична продукція.
https://iran.mfa.gov.ua/cooperation/trade
А тепер нехай аятолли сосуть лапу кацапського п'яного ведмедя.
І ....
Пане Ext: Війну оголошують, якщо цілі конфлікту включають перемогу над супротивником без озирання на те, на чиій територіі будуть вестися бойові діі.
Украіна не в стані вести війну до переможного кінця з підписанням акту про капітуляцію у Москві, через внутрішні і зовнішні причини. Треба пояснювати це, чи вам це і так зрозуміло?
Украіна і іі союзники тому ставлять скромніше завдання: очищення територіі Украіни від загарбників і нанесення такоі шкоди агресору, щоб надовго відбити бажання повторювати агресію. А за той час Украіна вступить до НАТО і хоч московія буде і надалі провокувати украінців, ій залишиться тільки облизуватись, дивлячись на нашу квітучу неньку.