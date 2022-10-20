РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13179 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
9 925 79
война (47303) Иран (1561) США (23262) Кирби (350)

Иран напрямую вовлечен в удары по гражданскому населению и инфраструктуре Украины, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дрон,іран,камікадзе

Учитывая передачу Ираном боевых дронов россии, а также пребывание во временно оккупированном Крыму иранского персонала, который помогает нацелить эти БПЛА на мирные города Украины, США считают, что Тегеран прямо присоединился к развязанной путиным войне против Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По нашим оценкам, иранские военные находились непосредственно в Крыму и помогали россиянам в их операциях (по нанесению ударов БПЛА по украинским городам – ред.)", - заявил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что россияне уже получили партии дронов из Ирана и, очевидно, будут иметь дополнительные поставки в будущем. Кирби также отметил, что рф стремится получить другое вооружение из Ирана, такое как ракеты класса земля-земля для использования их в боевых действиях против Украины.

В этой связи представитель администрации США подчеркнул, что Иран и Россия могут врать всему миру, но не скроют фактов.

"И факт заключается в том, что Иран сейчас привлечен непосредственно на месте, предоставляет оружие, которое наносит удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине, и фактически убивает простых людей и разрушает гражданскую инфраструктуру в Украине", - отметил Кирби.

Также читайте: В США исследуют обломки сбитых в Украине иранских беспилотников, - The Washington Post

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут "использовать все инструменты для того, чтобы разоблачить, сдержать и противодействовать" поставкам оружия из Ирана, которое используется против украинского народа. Кроме того, по его словам, США удвоят усилия по соблюдению санкций США против российского и иранского секторов вооружений.

"Мы будем продолжать налагать и жестко применять санкции против тех, кто помогает Ирану поддерживать войну россии против Украины", - добавил он.

Напомним, ранее Иран отверг обвинения в поставках вооружения России.

В Белом доме заявили, что Иран лжет, утверждая, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной.

По данным американского Института изучения войны (ISW), Иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+22
Дикари в простынях чтобы вы подохли вместе касапскими проблядями.
показать весь комментарий
20.10.2022 22:14
+13
Перестати продавати це одне.А ще головніше перестати в них щось купляти.Коли Україна імпортує з цих країн щось то підтримує їхню економіку і відповідно їхній впк....іранську томатну пасту прибрали з магазинів,інші товари??халатників з їхнім арахісом погнали з ринків???Мабуть не те і не інше.Про китайозів взагалі важко щось казати,Україна навіть не думає якісь обмеження по імпорту робити.....
показать весь комментарий
20.10.2022 22:28
+12
17 жовтня було атаковано дронами резервуари ємністю по сім з половиною тисяч тонн кожна на території підприємства Заводського району. Виникла пожежа, яку загасили співробітники ДСНС.Проте самі цистерни пошкоджені - з них виливається олія. Рідина тече по вулицях, стікає до міської зливової каналізації, на дорозі утворилися глибокі масляні калюжі.

Мешканці Миколаєва вирішили не дати пропасти добру і почали набирати в пляшки соняшникову олію, що тече по місту.

20.10.2022 05:00

ЗНОВУ МАСЛО ⁉️⁉️⁉️⁉️

прекратить поставки продуктов до Ірану і Китаю
показать весь комментарий
20.10.2022 22:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В топ-10 стран Азии, экспорт в которых из Украины рос больше или быстрее в прошлом году (то есть в денежном измерении или в процентах) и по аналогичным промежуточным итогам первых четырех месяцев нынешнего года, непременно входят такие четыре страны, как Китай, Пакистан, Катар и Иран.
Быстро и стабильно наращивать поставки украинской продукции в «динамическую» четверку отечественным экспортерам удается прежде всего за счет увеличения объемов отгрузки железорудных концентратов, кукурузы, масла, ячменя и жмыха.

МАСЛО ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
20.10.2022 22:13 Ответить
17 жовтня було атаковано дронами резервуари ємністю по сім з половиною тисяч тонн кожна на території підприємства Заводського району. Виникла пожежа, яку загасили співробітники ДСНС.Проте самі цистерни пошкоджені - з них виливається олія. Рідина тече по вулицях, стікає до міської зливової каналізації, на дорозі утворилися глибокі масляні калюжі.

Мешканці Миколаєва вирішили не дати пропасти добру і почали набирати в пляшки соняшникову олію, що тече по місту.

20.10.2022 05:00

ЗНОВУ МАСЛО ⁉️⁉️⁉️⁉️

прекратить поставки продуктов до Ірану і Китаю
показать весь комментарий
20.10.2022 22:14 Ответить
Перестати продавати це одне.А ще головніше перестати в них щось купляти.Коли Україна імпортує з цих країн щось то підтримує їхню економіку і відповідно їхній впк....іранську томатну пасту прибрали з магазинів,інші товари??халатників з їхнім арахісом погнали з ринків???Мабуть не те і не інше.Про китайозів взагалі важко щось казати,Україна навіть не думає якісь обмеження по імпорту робити.....
показать весь комментарий
20.10.2022 22:28 Ответить
іранська паста SHAPARAK, 800 гр 100 грн - у вайбері продають..то з полиць прибрали
показать весь комментарий
20.10.2022 22:50 Ответить
Хоть щось.Питання як взагалі це лайно в Україну потрапляє....А з китайсьм імпортом прогреса нуль...
показать весь комментарий
20.10.2022 23:27 Ответить
може склади розпродають..може хтось як гуманітарку завез - я хз..теж саме на олх можна знайти
показать весь комментарий
20.10.2022 23:31 Ответить
1.По Китаю - не вийде швидко вплинути на такий розклад, БО шушики, тобто грошики Україна ОТРИМАЛА (передплата по зернових через державну зернову компанію, яка здається вжн банкрот, чи щось таке), тобто шушиков НЯМА...?
2.Китай, замовляючи певний об"єм товару і вносячи передплату - виявляється потім частину перепродає по всьому світу звісно дорожче. Україна обурилась - відповідь - хлопці, а хто вам заважає торгувать? Ну що? Все так. піймали і тут облизня
3. Пакістан і Катар - не бачу проблєми - об"єм не той.
4.Іран - не знаю
5.Олійка - 50 відс.світових обертів, вітаю Україно, але і що?
показать весь комментарий
20.10.2022 22:57 Ответить
Іранськими дронами рушать збереження ОЛІЇ , і тут же собі іі покупають ДЛЯ СПЕКУЛЯЦІЇ
показать весь комментарий
20.10.2022 22:59 Ответить
Ну, можливо і не так. Запускають шахіди на одних цілях, а прилітають по іншим, є таке теж. Тут про олію, думаю - випадковість, все ж таки не той об"єм у вашому випадку...Но не факт
показать весь комментарий
20.10.2022 23:06 Ответить
А з Китаєм все вирішується дуже просто. Відкриваємо посольство Тайваню. Китай надувається і сам відлітає на свій схід.
Китай не дружня нам країна, а Тайвань нас підтримує.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:54 Ответить
Дикари в простынях чтобы вы подохли вместе касапскими проблядями.
показать весь комментарий
20.10.2022 22:14 Ответить
Фашистские изгои объединяются в шакалью стаю: Иран - это исламофашистский режим.
показать весь комментарий
21.10.2022 04:43 Ответить
А масло было для Ирану ??
показать весь комментарий
20.10.2022 22:21 Ответить
Так
показать весь комментарий
20.10.2022 22:29 Ответить
Ви так впевнено пишете "так " ніби особисто митну декларацію на цю олію оформляли ((
показать весь комментарий
20.10.2022 23:11 Ответить
Ви оформляли, ботяра зелена
показать весь комментарий
20.10.2022 23:19 Ответить
Лікуйся , дурепа , просто так не мине ((
показать весь комментарий
20.10.2022 23:39 Ответить
Вони торгаші. В Україні за копійку купляють , а в сусідні страни продають дороже.
Хтось робив аналитику ДЕ УКРАЇНСЬКА ОЛІЯ І ПОЧЕМ ?
показать весь комментарий
20.10.2022 23:05 Ответить
У Європі олія Українська , і трішки дешевша аніж у нас (( ******* німці , а за цьогорічної посухи і іншим сподобається (( Індуси , засранці , знали наперед про активізацію бойових дій , на початку 2022 від закупівель нашої олії відмовилися на користь пальмової хоча та їм обходилася дорожче за нашу соняшникову , китай теж наперед знав що буде у нас - минулого року збільшив закупівлю кукурудзи , все експерти гадали по якій причині - тепер вже зрозуміло і без експертів (( список можна продовжувати , на це у нас тут економісти є.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:16 Ответить
Іранці тварі, тре буде мститися
показать весь комментарий
20.10.2022 22:23 Ответить
Потикайте палкою у те зелене лайно з Банкової, може воно вже тю-тю. Україну другий тиждень розбивають іранськими безпілотниками, а воно досі не розірвало дипвідносини з цими виродками, що носять простирадло на голові.
показать весь комментарий
20.10.2022 22:23 Ответить
Ссьіль?
показать весь комментарий
20.10.2022 22:32 Ответить
Про Україну, Іран і Ізраїль. Історія стосунків Ірану і України не така вже й проста. Ми поводили себе не бездоганно на міжнародній арені, в тому числі і щодо голосувань по антиіранським санкціям.

Була також купа питань щодо військового співробітництва.

Про це на власній сторінці у Facebook пише журналістка Зоя Казанжи, інформує UAINFO

Українська влада наголошувала ще в 2021 році, що Іран залишається важливим торговельно-економічним партнером України. А товарообіг між країнами склав 723,7 млн доларів США.

А ще між Україною та Іраном діє двостороння угода "Договір про основи взаємовідносин і принципи співробітництва між Україною та Ісламською Республікою Іран", яка унеможливлює застосування сил проти країни-підписанта.

Але це не завадило військовим Ірану 8 січня 2020 року під Тегераном «випадково» збити український літак Boeing 737.

Так як не завадило співпрацювати зараз з росією, забезпечуючи її дронами і, скоріше за все, будуть ще і ракети.

А політика Ізраїля щодо військової допомоги нам - очікувана. Не вони себе дивно поводять. Це ми не підтримували Ізраїль. Наприклад, не голосували в ООН проти Ірану, не пропонували військову допомогу Ізраїлю і так далі.

І я би хотіла уточнити: міністр оборони Ізраїлю сказав не зовсім те, що тягають зараз в зубах, не розібравшись.

Ось пряма цитата:

"Я хочу бути зрозумілим, ми не продавали зброю Україні, ми передавали їй гуманітарне та медичне спорядження, це має бути ясно. Але зброю ми не продавали" - і там мова про попередні роки. НЕ ПРО ЗАРАЗ.

А далі він говорить таке: "Ми можемо допомогти Україні "розумними" системами попередження про ракетний напад".

Зараз Ізраїль надає Україні базові розвіддані щодо іранських дронів-камікадзе, які Росія почала використовувати на полі бою в Україні. Крім того, одна з приватних ізраїльських компаній передає Україні супутникові знімки позицій російської армії

Ми не живемо в ідеальному світі. Кожний крок має наслідки.

На жаль, всі вчаться виключно на своїх помилках. І люди, і країни.

P. S. А Іран таки рідкісний одноразовий виріб.
показать весь комментарий
20.10.2022 22:50 Ответить
Класно написано !
Особливо останнє речення : " P. S. А Іран таки рідкісний одноразовий виріб. "
Але потрібно іще одне додати : А ізраїль нічим від того ірану не кращий " тоді все буде по феншую !
показать весь комментарий
20.10.2022 23:22 Ответить
Нормально, "льод тронулся" як то кажуть
Перси отримають сповна за свою брехню, Аллах все бачить
показать весь комментарий
20.10.2022 22:25 Ответить
"І факт полягає в тому, що Іран зараз залучений безпосередньо на місці, надає зброю..." - Вот именно, и не парятся по поводу того, что станут стороной конфликта! А вы сцыте лишюю ракету дать
показать весь комментарий
20.10.2022 22:28 Ответить
Наше шобло їх годує, все, що тре знати про зелю
показать весь комментарий
20.10.2022 22:31 Ответить
are yoy an idiot?
показать весь комментарий
20.10.2022 22:51 Ответить
Вже писала, здимили, ок, і сюди не пхайтесь зі своїми ''советами'', на ЗСУ кидайте і пащеки вкрили
показать весь комментарий
20.10.2022 23:23 Ответить
Конкретна дура таке писати, навіть мову не можу розрізнити
показать весь комментарий
20.10.2022 23:33 Ответить
Ну як "сцитє" (( Гуманний захід через поставки іраном зброї кацапам по іранові бити ракетами ядерними не буде , а щодо санкцій - так немає у світі таких , яких проти ірану іще не застосовували (( Так що тут нерівноцінне "сцитє" виходить , де у одних втрачати нічого , а у інших дійсно вічко ходором ходить через можливі втрати ((
показать весь комментарий
20.10.2022 23:26 Ответить
Іран - посібник тероризму і має відповідати за це
показать весь комментарий
20.10.2022 22:31 Ответить
1. Розірвати дипломатичні відносини. 2. Повністю припинити двосторонню торгівлю.
3. Заборонити в'їзд до країни громадянам Ірану!
Що з цих пунктів зробив Уряд України??
показать весь комментарий
20.10.2022 22:32 Ответить
Следите за новостями. 1- сделано, 2- кто в Украине торгует с Ираном? Озвучте информацию?
3-не слышал чтобы иранцы перли в Украину.
показать весь комментарий
20.10.2022 22:49 Ответить
Все працює.Ось вам

Контакти адреса: Ісламська Республіка Іран, м.Тегеран, вул. Шахід Бахонар, пров. Гадері, буд. 10телефон:

+98-21-22-39-71-95+98-21-22-72-26-58
показать весь комментарий
20.10.2022 22:52 Ответить
Він з ******* новьін забіг.
показать весь комментарий
20.10.2022 22:57 Ответить
Хто торгує зайдіть в любий мережевий с.маркет і подивіться на країну походження товарів рис,горішки,родзинки,фіники,фісташки так там 50% зазначено Іран.
показать весь комментарий
20.10.2022 22:55 Ответить
Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном
На Цензоре тоже новость была .
2. Старые запасы. Прикажете все с полок снять и проехаться бульдозером?
показать весь комментарий
20.10.2022 23:00 Ответить
Надо, шоб незалежна єкспериза зробила аналіз оборотів торгівлі з Іраном -
показать весь комментарий
20.10.2022 23:03 Ответить
У 2021 р. товарообіг між Україною та Іраном склав 723,7 млн дол. США, серед якого експорт товарів - 624,9 млн дол. США, імпорт - 98,8 млн дол. США. Позитивне сальдо для України - 526,1 млн. дол. США.

Основа українського експорту: сільськогосподарська продукція та харчові товари- 97%.

Основа імпорту: їстівні плоди та горіхи, овочі та їх переробка, фармацевтична продукція.

https://iran.mfa.gov.ua/cooperation/trade
показать весь комментарий
20.10.2022 23:06 Ответить
Іранці через Україну літали в цивілізований світ. На збитому українському літаку в тегерані було 80% іранців. Іранські студенти вчаться в українських університетах. Україна поставляла пшеницю, ячмінь, кукурудзу, цукор, олію, м'ясо птиці...
А тепер нехай аятолли сосуть лапу кацапського п'яного ведмедя.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:03 Ответить
без соли..ну вы поняли что соснут.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:18 Ответить
Та трішки є їх в Україні ((
показать весь комментарий
20.10.2022 23:27 Ответить
Тегеран безпосередньо долучився до розв'язаної Путіним війни

І ....
показать весь комментарий
20.10.2022 22:37 Ответить
Мде. Не проканало.
показать весь комментарий
20.10.2022 22:40 Ответить
Ну может тогда хотя бы Иран объявить спонсором терроризма, если парашку сцыкотно?
показать весь комментарий
20.10.2022 22:41 Ответить
Иран 30 лет под санкциями, его ничем не напугаешь, Израиль время от времени что-то взрывает, но сразу прилетает ответка из Палестины. А полномасштабную войну с Ираном даже НАТО не потянет.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:11 Ответить
З 19 січня 1984 року
показать весь комментарий
20.10.2022 23:31 Ответить
Бл а нельзя выяснить где эта тварь Хоссейн Салами из корпуса стражей исламской революции ** чем то по этим координатам? Гетьман Мазепа когда будет готов запускать томагавки? Суки.
показать весь комментарий
20.10.2022 23:21 Ответить
"Гетьман Мазепа когда будет готов запускать томагавки? " - коли індіанці нам їх передадуть ((
показать весь комментарий
20.10.2022 23:29 Ответить
А то, что Израиль во время войны построил в россии заводы по производству беспилотников они не сообщают?
показать весь комментарий
21.10.2022 00:10 Ответить
На себя посмотрите, девятый год войну объявить не можете.
показать весь комментарий
21.10.2022 00:29 Ответить
А мы на кого-то нападали, чтобы войну объявлять? Иди за русским кораблем, лахта.
показать весь комментарий
21.10.2022 01:08 Ответить
Ты сам сказал "во время войны", ну так наберитесь смелости и объявите войну, девятый год идёт.
показать весь комментарий
21.10.2022 01:26 Ответить
Приведи хоть один пример, когда войну объявила страна на которую напали?
показать весь комментарий
21.10.2022 01:47 Ответить
Советский союз объявил войну Германии, а вот Германия напала без объявления войны.
показать весь комментарий
21.10.2022 01:50 Ответить
Ты дебил, или просто русский? Все наоборот. СССР не объявлял войну Германии, Германия объявила войну СССР. Покажи мне документ, где СССР объявила войну Германии.
показать весь комментарий
21.10.2022 01:53 Ответить
Тебя что в гугле забанили?
показать весь комментарий
21.10.2022 01:54 Ответить
Иди на хер дебил.
показать весь комментарий
21.10.2022 02:44 Ответить
Англия тоже объявила войну Германии, в те же времена, хотя сами англичане на немцев не нападали.
показать весь комментарий
21.10.2022 01:59 Ответить
Да, Англия объявила войну и напала на Германию. Сразу же после объявления войны началась Битва за Атлантику на море и Странная война на суше. До объявления войны Англией Германия с Англией не воевала.
показать весь комментарий
21.10.2022 02:52 Ответить
Смотри ниже, Япония напала на Перл-Харбор и США объявили войну Японии, чего петляешь если влетел.
показать весь комментарий
21.10.2022 02:54 Ответить
Японцы напали на Перл-Харбор и США объявили войну.
показать весь комментарий
21.10.2022 02:02 Ответить
Да, США объявила войну и напала на Японию.
показать весь комментарий
21.10.2022 02:55 Ответить
Сначала Япония напала на Перл-Харбор и только после этого США объявили Японии войну, у тебя что образование три класса церковной школы.
показать весь комментарий
21.10.2022 03:02 Ответить
Я аспирантуру закончил. США объявила войну и напала на Японию. Украина войну не объявляла и на россию не нападала. Война - это боевые действия между государствами или иными политическими образованиями. Война возникает по факту наличия боевых действий. Для этого совсем не обязательно ее объявлять. У нас идет война. У нас военное положение. Если ты считаешь это не войной, а какой-нибудь "спецоперацией", то пошлю тебе в последний раз за русским кораблем.
показать весь комментарий
21.10.2022 03:08 Ответить
Аллё аспирантура, США объявили войну Японии после нападения на Перл-Харбор, можешь перелопатить весь гугл, другой информации не найдёшь.
показать весь комментарий
21.10.2022 03:11 Ответить
Еще раз для дебилов: США объявил войну и напал на Японию. Украина на россию не нападала. Войну объявлять не обязательно, читай выше.
показать весь комментарий
21.10.2022 03:28 Ответить
Сначала Япония напала на Перл-Харбор и только после этого США объявили войну Японии, оценка твоим знаниям два балла. Ты хотел пример когда после нападения объявляют войну и ты получил пример.
показать весь комментарий
21.10.2022 03:37 Ответить
@Ext Tpg eec6eeb7

Пане Ext: Війну оголошують, якщо цілі конфлікту включають перемогу над супротивником без озирання на те, на чиій територіі будуть вестися бойові діі.

Украіна не в стані вести війну до переможного кінця з підписанням акту про капітуляцію у Москві, через внутрішні і зовнішні причини. Треба пояснювати це, чи вам це і так зрозуміло?

Украіна і іі союзники тому ставлять скромніше завдання: очищення територіі Украіни від загарбників і нанесення такоі шкоди агресору, щоб надовго відбити бажання повторювати агресію. А за той час Украіна вступить до НАТО і хоч московія буде і надалі провокувати украінців, ій залишиться тільки облизуватись, дивлячись на нашу квітучу неньку.
показать весь комментарий
21.10.2022 05:28 Ответить
ну что, ещё несколько тысяч тон кукурузки и зерна в иран доставим шоб с голоду не померли? или может в африку, где местные клуоны в прошлом месяце рассказывали, что нападение на ********* - нападение на них и танцевали на "учениях" перед ********...
показать весь комментарий
21.10.2022 05:29 Ответить
Were is Israil? Why it silent?
показать весь комментарий
21.10.2022 06:43 Ответить
Ізраїль - в Ізраїлі (як не дивно). Дбає виключно про свої інтереси, інші країни його не цікавляь
показать весь комментарий
21.10.2022 08:33 Ответить
нихто в этом не сомневался
показать весь комментарий
21.10.2022 09:15 Ответить
В Аятол та Путіна давно утворилась вісь зла. Вони спільники в Сирії,Лівії і кругом по світу. Там ще є Хезболла та інші шиїтські угруповування. Так що тут "помощь другу". Проти ізраїлю вони працюють через треті руки. А проти України, через відсутність часу, напряму. Іран в своєму регіоні погрожує всім без розбору, все замішано на релігійному екстазі.
показать весь комментарий
21.10.2022 10:02 Ответить
 
 