Иран напрямую вовлечен в удары по гражданскому населению и инфраструктуре Украины, - Белый дом
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Учитывая передачу Ираном боевых дронов россии, а также пребывание во временно оккупированном Крыму иранского персонала, который помогает нацелить эти БПЛА на мирные города Украины, США считают, что Тегеран прямо присоединился к развязанной путиным войне против Украины.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По нашим оценкам, иранские военные находились непосредственно в Крыму и помогали россиянам в их операциях (по нанесению ударов БПЛА по украинским городам – ред.)", - заявил представитель Белого дома.
Он подчеркнул, что россияне уже получили партии дронов из Ирана и, очевидно, будут иметь дополнительные поставки в будущем. Кирби также отметил, что рф стремится получить другое вооружение из Ирана, такое как ракеты класса земля-земля для использования их в боевых действиях против Украины.
В этой связи представитель администрации США подчеркнул, что Иран и Россия могут врать всему миру, но не скроют фактов.
"И факт заключается в том, что Иран сейчас привлечен непосредственно на месте, предоставляет оружие, которое наносит удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине, и фактически убивает простых людей и разрушает гражданскую инфраструктуру в Украине", - отметил Кирби.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут "использовать все инструменты для того, чтобы разоблачить, сдержать и противодействовать" поставкам оружия из Ирана, которое используется против украинского народа. Кроме того, по его словам, США удвоят усилия по соблюдению санкций США против российского и иранского секторов вооружений.
"Мы будем продолжать налагать и жестко применять санкции против тех, кто помогает Ирану поддерживать войну россии против Украины", - добавил он.
Напомним, ранее Иран отверг обвинения в поставках вооружения России.
В Белом доме заявили, что Иран лжет, утверждая, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной.
По данным американского Института изучения войны (ISW), Иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе.
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Быстро и стабильно наращивать поставки украинской продукции в «динамическую» четверку отечественным экспортерам удается прежде всего за счет увеличения объемов отгрузки железорудных концентратов, кукурузы, масла, ячменя и жмыха.
МАСЛО ‼️‼️‼️
Мешканці Миколаєва вирішили не дати пропасти добру і почали набирати в пляшки соняшникову олію, що тече по місту.
20.10.2022 05:00
ЗНОВУ МАСЛО ⁉️⁉️⁉️⁉️
прекратить поставки продуктов до Ірану і Китаю
2.Китай, замовляючи певний об"єм товару і вносячи передплату - виявляється потім частину перепродає по всьому світу звісно дорожче. Україна обурилась - відповідь - хлопці, а хто вам заважає торгувать? Ну що? Все так. піймали і тут облизня
3. Пакістан і Катар - не бачу проблєми - об"єм не той.
4.Іран - не знаю
5.Олійка - 50 відс.світових обертів, вітаю Україно, але і що?
Китай не дружня нам країна, а Тайвань нас підтримує.
Хтось робив аналитику ДЕ УКРАЇНСЬКА ОЛІЯ І ПОЧЕМ ?
Була також купа питань щодо військового співробітництва.
Про це на власній сторінці у Facebook пише журналістка Зоя Казанжи, інформує UAINFO
Українська влада наголошувала ще в 2021 році, що Іран залишається важливим торговельно-економічним партнером України. А товарообіг між країнами склав 723,7 млн доларів США.
А ще між Україною та Іраном діє двостороння угода "Договір про основи взаємовідносин і принципи співробітництва між Україною та Ісламською Республікою Іран", яка унеможливлює застосування сил проти країни-підписанта.
Але це не завадило військовим Ірану 8 січня 2020 року під Тегераном «випадково» збити український літак Boeing 737.
Так як не завадило співпрацювати зараз з росією, забезпечуючи її дронами і, скоріше за все, будуть ще і ракети.
А політика Ізраїля щодо військової допомоги нам - очікувана. Не вони себе дивно поводять. Це ми не підтримували Ізраїль. Наприклад, не голосували в ООН проти Ірану, не пропонували військову допомогу Ізраїлю і так далі.
І я би хотіла уточнити: міністр оборони Ізраїлю сказав не зовсім те, що тягають зараз в зубах, не розібравшись.
Ось пряма цитата:
"Я хочу бути зрозумілим, ми не продавали зброю Україні, ми передавали їй гуманітарне та медичне спорядження, це має бути ясно. Але зброю ми не продавали" - і там мова про попередні роки. НЕ ПРО ЗАРАЗ.
А далі він говорить таке: "Ми можемо допомогти Україні "розумними" системами попередження про ракетний напад".
Зараз Ізраїль надає Україні базові розвіддані щодо іранських дронів-камікадзе, які Росія почала використовувати на полі бою в Україні. Крім того, одна з приватних ізраїльських компаній передає Україні супутникові знімки позицій російської армії
Ми не живемо в ідеальному світі. Кожний крок має наслідки.
На жаль, всі вчаться виключно на своїх помилках. І люди, і країни.
P. S. А Іран таки рідкісний одноразовий виріб.
Особливо останнє речення : " P. S. А Іран таки рідкісний одноразовий виріб. "
Але потрібно іще одне додати : А ізраїль нічим від того ірану не кращий " тоді все буде по феншую !
Перси отримають сповна за свою брехню, Аллах все бачить
3. Заборонити в'їзд до країни громадянам Ірану!
Що з цих пунктів зробив Уряд України??
3-не слышал чтобы иранцы перли в Украину.
Контакти адреса: Ісламська Республіка Іран, м.Тегеран, вул. Шахід Бахонар, пров. Гадері, буд. 10телефон:
+98-21-22-39-71-95+98-21-22-72-26-58
На Цензоре тоже новость была .
2. Старые запасы. Прикажете все с полок снять и проехаться бульдозером?
Основа українського експорту: сільськогосподарська продукція та харчові товари- 97%.
Основа імпорту: їстівні плоди та горіхи, овочі та їх переробка, фармацевтична продукція.
https://iran.mfa.gov.ua/cooperation/trade
А тепер нехай аятолли сосуть лапу кацапського п'яного ведмедя.
І ....
Пане Ext: Війну оголошують, якщо цілі конфлікту включають перемогу над супротивником без озирання на те, на чиій територіі будуть вестися бойові діі.
Украіна не в стані вести війну до переможного кінця з підписанням акту про капітуляцію у Москві, через внутрішні і зовнішні причини. Треба пояснювати це, чи вам це і так зрозуміло?
Украіна і іі союзники тому ставлять скромніше завдання: очищення територіі Украіни від загарбників і нанесення такоі шкоди агресору, щоб надовго відбити бажання повторювати агресію. А за той час Украіна вступить до НАТО і хоч московія буде і надалі провокувати украінців, ій залишиться тільки облизуватись, дивлячись на нашу квітучу неньку.