Иран напрямую вовлечен в удары по гражданскому населению и инфраструктуре Украины, - Белый дом

Учитывая передачу Ираном боевых дронов россии, а также пребывание во временно оккупированном Крыму иранского персонала, который помогает нацелить эти БПЛА на мирные города Украины, США считают, что Тегеран прямо присоединился к развязанной путиным войне против Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По нашим оценкам, иранские военные находились непосредственно в Крыму и помогали россиянам в их операциях (по нанесению ударов БПЛА по украинским городам – ред.)", - заявил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что россияне уже получили партии дронов из Ирана и, очевидно, будут иметь дополнительные поставки в будущем. Кирби также отметил, что рф стремится получить другое вооружение из Ирана, такое как ракеты класса земля-земля для использования их в боевых действиях против Украины.

В этой связи представитель администрации США подчеркнул, что Иран и Россия могут врать всему миру, но не скроют фактов.

"И факт заключается в том, что Иран сейчас привлечен непосредственно на месте, предоставляет оружие, которое наносит удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине, и фактически убивает простых людей и разрушает гражданскую инфраструктуру в Украине", - отметил Кирби.

Также читайте: В США исследуют обломки сбитых в Украине иранских беспилотников, - The Washington Post

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут "использовать все инструменты для того, чтобы разоблачить, сдержать и противодействовать" поставкам оружия из Ирана, которое используется против украинского народа. Кроме того, по его словам, США удвоят усилия по соблюдению санкций США против российского и иранского секторов вооружений.

"Мы будем продолжать налагать и жестко применять санкции против тех, кто помогает Ирану поддерживать войну россии против Украины", - добавил он.

Напомним, ранее Иран отверг обвинения в поставках вооружения России.

В Белом доме заявили, что Иран лжет, утверждая, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной.

По данным американского Института изучения войны (ISW), Иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе.