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Новини
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Учасника окупації Криму Франчетті звільнили з-за ґрат у Чехії

франчетти

Суд у Празі зняв із громадянина РФ Олександра Франчетті обвинувачення щодо насильницького утримання щонайменше 11 проукраїнських громадян під час окупації Криму в 2014 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

За словами прокурора Марека Болдака, Франчетті виправдали через відсутність достатніх доказів. Повідомляється, що чоловіка також звільнили з-за ґрат.

Прокурор оскаржив рішення суду.

Водночас із Франчетті не зняли обвинувачення в створенні організованого злочинного угруповання з метою скоєння теракту. За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також читайте: Слідчі Нацполіції підготували матеріали для екстрадиції в Україну терориста Франчетті. ФОТО

Нагадаємо, Франчетті був затриманий в аеропорту Праги у вересні 2021 року за міжнаодним ордером на арешт.

За даними сайту "Миротворець", в 2014 році він приїхав до Криму, вступив до незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", організував розвідгрупу "Северный ветер". У Росії Франчетті був нагороджений медаллю "За возвращение Крыма".

Автор: 

Чехія (1610) Франчетті Олександр (14)


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Топ коментарі
+15
Україна не надала доказів його звільнили, все правильно..., за це мають сісти українські прокурори, які не виконали свою роботу.
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21.10.2022 11:34
+10
Плокулолы и судьи и остальная сволочь из силовых ведомств, во время войны должна сидеть на минималке, а то и получать зарплату в виде продуктов
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21.10.2022 11:36
+5
Кстати да, есть такая проблема с нашими недопрокурорами, то ли по глупости своей, то ли специально дают некорректные данные, а потом то без конфискованных денег остаёмся, то задержанных отпускают. Хотелось бы генпрокурора послушать по этому поводу, за что налогоплатильщики деньги свои платят. А по этому клоуну спецслужбы должны работать, да и беженцев наших в Чехии полно
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21.10.2022 11:38
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Україна не надала доказів його звільнили, все правильно..., за це мають сісти українські прокурори, які не виконали свою роботу.
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21.10.2022 11:34 Відповісти
Плокулолы и судьи и остальная сволочь из силовых ведомств, во время войны должна сидеть на минималке, а то и получать зарплату в виде продуктов
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21.10.2022 11:36 Відповісти
Кстати да, есть такая проблема с нашими недопрокурорами, то ли по глупости своей, то ли специально дают некорректные данные, а потом то без конфискованных денег остаёмся, то задержанных отпускают. Хотелось бы генпрокурора послушать по этому поводу, за что налогоплатильщики деньги свои платят. А по этому клоуну спецслужбы должны работать, да и беженцев наших в Чехии полно
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21.10.2022 11:38 Відповісти
Та шо их слушать, не радио - много не наслушаешь. Пля, сколько было реформ, конкурсов, люстраций - до ..п...ы, ни хрена не поменялось.Они щас знаешь о чем воют? Говорят - у нас забрали полномочия, функции слабые и т. д. Так если у вас забрали, то кому передали??? **** - СБУ, МВД, НАБУ, САП, НАЗК, Спец.суды - а толку? Скотоство
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21.10.2022 11:45 Відповісти
Ну от дивися на "картинку" Забрали слідство у військової прокуратури Передали військовій поліції Різко зменшилась кількість злочинів Не тому, що їх об"єктивно стало менше - просто раніше керівник війскової прокуратури був заступником Генерального прокурора і Міністерство оборони не впливало на слідство А зараз все в руках "служби правопорядку", яка є структурним підрозділом ЗСУ І вона все "топить" ще на початковій стадії!
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21.10.2022 11:55 Відповісти
Вірно, знаю цю тему практично. Додатково : ВСП - ручна конторка (років 20 тому втюхали замість військ.комендатур), щоб самим собі рулювать, бо ВКР (військова контррозвідка СБУ) задовбує. Оце ж про що і мова - військова прокурватура вже не там, а ВКР ще не там, бо процесуально там нема важелів і фсьо. До реформи Портнова, тобто за кримінальним судочинством 60-х вся система ще якось працювала, потім все - повна розбалансованість.
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21.10.2022 12:05 Відповісти
До чого тут якесь утримання, за те що був в УКРАЇНІ на стороні окупанта вже має сидіти 20 років, а якщо хоч раз вистрілив то пожиттєво.
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21.10.2022 12:00 Відповісти
странное решение. Чел "с военной выправкой" много лет проживает в ЕС , потом ни с того ни с сего едет в другую страну, собирает развед группу(!!!) и становится ее командиром и в итоге получает за это медаль от кремля.... Помоему все очевидно. Его арестовывают а потом отпускают (и даже не выдворяют из страны) . Единственное для меня возможно обьяснение -- его перевербовали западные спецслужбы....
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21.10.2022 12:02 Відповісти
скорее денег кацапы дали. "перевербовывать и перевербовать" людей без мозгов экономически и физически невыгодно и морально тяжело.
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21.10.2022 12:14 Відповісти
Так пусть его депортирует в парашу и сделает невыездным и нерукопожатным. Может тогда его наконец то чмобилизирует и демиталиризует.
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21.10.2022 12:33 Відповісти
 
 