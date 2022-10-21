Учасника окупації Криму Франчетті звільнили з-за ґрат у Чехії

Суд у Празі зняв із громадянина РФ Олександра Франчетті обвинувачення щодо насильницького утримання щонайменше 11 проукраїнських громадян під час окупації Криму в 2014 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

За словами прокурора Марека Болдака, Франчетті виправдали через відсутність достатніх доказів. Повідомляється, що чоловіка також звільнили з-за ґрат.

Прокурор оскаржив рішення суду.

Водночас із Франчетті не зняли обвинувачення в створенні організованого злочинного угруповання з метою скоєння теракту. За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, Франчетті був затриманий в аеропорту Праги у вересні 2021 року за міжнаодним ордером на арешт.

За даними сайту "Миротворець", в 2014 році він приїхав до Криму, вступив до незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", організував розвідгрупу "Северный ветер". У Росії Франчетті був нагороджений медаллю "За возвращение Крыма".