Участника оккупации Крыма Франчетти освободили из тюрьмы в Чехии
Суд в Праге снял с гражданина РФ Александра Франчетти обвинения в насильственном содержании по меньшей мере 11 проукраинских граждан во время оккупации Крыма в 2014 году.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
По словам прокурора Марека Болдака, Франчетти оправдали из-за отсутствия достаточных доказательств. Сообщается, что мужчину также освободили из-за решетки.
Прокурор обжаловал решение суда.
В то же время с Франчетти не сняли обвинения в создании организованной преступной группировки с целью совершения теракта. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года по межнадному ордеру на арест.
По данным сайта "Миротворец", в 2014 году он приехал в Крым, вступил в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Севастополя", организовал разведгруппу "Северный ветер". В России Франчетти был награжден медалью "За возвращение Крыма".
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