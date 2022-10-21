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Участника оккупации Крыма Франчетти освободили из тюрьмы в Чехии

франчетти

Суд в Праге снял с гражданина РФ Александра Франчетти обвинения в насильственном содержании по меньшей мере 11 проукраинских граждан во время оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

По словам прокурора Марека Болдака, Франчетти оправдали из-за отсутствия достаточных доказательств. Сообщается, что мужчину также освободили из-за решетки.

Прокурор обжаловал решение суда.

В то же время с Франчетти не сняли обвинения в создании организованной преступной группировки с целью совершения теракта. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи Нацполиции подготовили материалы для экстрадиции в Украину террориста Франчетти. ФОТО

Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года по межнадному ордеру на арест.

По данным сайта "Миротворец", в 2014 году он приехал в Крым, вступил в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Севастополя", организовал разведгруппу "Северный ветер". В России Франчетти был награжден медалью "За возвращение Крыма".

Чехия (1703) Франчетти Александр (14)


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Топ комментарии
+15
Україна не надала доказів його звільнили, все правильно..., за це мають сісти українські прокурори, які не виконали свою роботу.
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21.10.2022 11:34
+10
Плокулолы и судьи и остальная сволочь из силовых ведомств, во время войны должна сидеть на минималке, а то и получать зарплату в виде продуктов
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21.10.2022 11:36
+5
Кстати да, есть такая проблема с нашими недопрокурорами, то ли по глупости своей, то ли специально дают некорректные данные, а потом то без конфискованных денег остаёмся, то задержанных отпускают. Хотелось бы генпрокурора послушать по этому поводу, за что налогоплатильщики деньги свои платят. А по этому клоуну спецслужбы должны работать, да и беженцев наших в Чехии полно
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21.10.2022 11:38
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Україна не надала доказів його звільнили, все правильно..., за це мають сісти українські прокурори, які не виконали свою роботу.
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21.10.2022 11:34 Ответить
Плокулолы и судьи и остальная сволочь из силовых ведомств, во время войны должна сидеть на минималке, а то и получать зарплату в виде продуктов
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21.10.2022 11:36 Ответить
Кстати да, есть такая проблема с нашими недопрокурорами, то ли по глупости своей, то ли специально дают некорректные данные, а потом то без конфискованных денег остаёмся, то задержанных отпускают. Хотелось бы генпрокурора послушать по этому поводу, за что налогоплатильщики деньги свои платят. А по этому клоуну спецслужбы должны работать, да и беженцев наших в Чехии полно
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21.10.2022 11:38 Ответить
Та шо их слушать, не радио - много не наслушаешь. Пля, сколько было реформ, конкурсов, люстраций - до ..п...ы, ни хрена не поменялось.Они щас знаешь о чем воют? Говорят - у нас забрали полномочия, функции слабые и т. д. Так если у вас забрали, то кому передали??? **** - СБУ, МВД, НАБУ, САП, НАЗК, Спец.суды - а толку? Скотоство
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21.10.2022 11:45 Ответить
Ну от дивися на "картинку" Забрали слідство у військової прокуратури Передали військовій поліції Різко зменшилась кількість злочинів Не тому, що їх об"єктивно стало менше - просто раніше керівник війскової прокуратури був заступником Генерального прокурора і Міністерство оборони не впливало на слідство А зараз все в руках "служби правопорядку", яка є структурним підрозділом ЗСУ І вона все "топить" ще на початковій стадії!
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21.10.2022 11:55 Ответить
Вірно, знаю цю тему практично. Додатково : ВСП - ручна конторка (років 20 тому втюхали замість військ.комендатур), щоб самим собі рулювать, бо ВКР (військова контррозвідка СБУ) задовбує. Оце ж про що і мова - військова прокурватура вже не там, а ВКР ще не там, бо процесуально там нема важелів і фсьо. До реформи Портнова, тобто за кримінальним судочинством 60-х вся система ще якось працювала, потім все - повна розбалансованість.
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21.10.2022 12:05 Ответить
До чого тут якесь утримання, за те що був в УКРАЇНІ на стороні окупанта вже має сидіти 20 років, а якщо хоч раз вистрілив то пожиттєво.
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21.10.2022 12:00 Ответить
странное решение. Чел "с военной выправкой" много лет проживает в ЕС , потом ни с того ни с сего едет в другую страну, собирает развед группу(!!!) и становится ее командиром и в итоге получает за это медаль от кремля.... Помоему все очевидно. Его арестовывают а потом отпускают (и даже не выдворяют из страны) . Единственное для меня возможно обьяснение -- его перевербовали западные спецслужбы....
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21.10.2022 12:02 Ответить
скорее денег кацапы дали. "перевербовывать и перевербовать" людей без мозгов экономически и физически невыгодно и морально тяжело.
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21.10.2022 12:14 Ответить
Так пусть его депортирует в парашу и сделает невыездным и нерукопожатным. Может тогда его наконец то чмобилизирует и демиталиризует.
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21.10.2022 12:33 Ответить
 
 