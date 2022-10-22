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Новини Санкції проти Росії Війна
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Час запровадити проти Росії санкції як проти країни-терориста, - голова Держслужби фінмоніторингу Черкаський

ігор,черкаський

Світова спільнота могла б обмежити доступ Росії до глобальної економіки, запровадивши проти неї санкції як проти держави-терориста.

Про це голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський пише в колонці для The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголошує, що Росія наносить удари по вулицях, парках та центральних площах українських міст, а її ракети навмисно націлені на цивільних.

"Ця діяльність є тероризмом, і її слід розглядати як таку", - твердить Черкаський.

Читайте: Новий пакет санкцій ЄС посилить тиск на Росію у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі, - голова МЗС Естонії Рейнсалу

Голова Держслужби фінмоніторингу нагадав, що міжнародна спільнота вже розробила механізми боротьби з державами, що підтримують тероризм, і застосувала його до Ірану та Північної Кореї. Одним з найефективніших інструментів для обмеження доступу терористів до глобальної економіки, за його словами, є внесення до "чорного списку" Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Тепер, на думку Черкаського, до цього списку має бути внесена і РФ. На його думку, цей крок дозволить захистити багато життів не лише в Україні, а й за її межами. Адже в такому разі Росія не могла б фінансувати іранських та північнокорейських терористів. Також цей крок закриє основні лазівки для обходу санкцій.

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"Об’єднавшись для подальшого виходу Росії з глобальної економічної та фінансової системи, ми посилаємо чітке повідомлення про те, що дії, які загрожують глобальній безпеці, не допускатимуться - і що порушники, незалежно від їх розміру чи важливості, будуть притягнуті до відповідальності", - підсумував Черкаський.

Автор: 

санкції (11810) тероризм (2865) Держфінмоніторинг (20)


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Топ коментарі
+7
Спасибо, Капитан Очевидность !
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22.10.2022 15:55
+7
Та вообще...!!!сам догадался?или подсказал кто?
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22.10.2022 16:12
+5
Как там " Сваты " и " Папик " ? Хотя о чем это я если мы до сих пор не знаем как рашисты через Чонгар без боя зашли и за пару дней почти весь Юг захватили .
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22.10.2022 15:59
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Спасибо, Капитан Очевидность !
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22.10.2022 15:55 Відповісти
Та вообще...!!!сам догадался?или подсказал кто?
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22.10.2022 16:12 Відповісти
Пора было уже 8 Месяцев назад ‼️Почему молчат д'ерьмак ⁉️Очень слабая работа дипкорпуса ,ораторов нормальных нет ‼️Возьмите Яценюка, Гончаренко‼️Нужно постоянно делать акцент , что ПУТЛЕР - ГИТЛЕР , что Рашисты убивают украинцев , как фашисты евреев
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22.10.2022 16:30 Відповісти
Укоаїна повинна перша це зробити !
Чому не робить ?
Може тому, що наш парламент у більшості є проросійський ?
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22.10.2022 18:25 Відповісти
треба послухатися цього мудрого єврея із сумними очима.....
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22.10.2022 15:56 Відповісти
Час на кожний удар по тепловій електростанції в Україні відповідати трьома ударами по тепловим електростанціям росії, причому відповідати мають американці томагавками, якщо вони вважають саме світовим поліцейським. Це буде сильним аргументом. Все останнє - прояв слабкості
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22.10.2022 15:57 Відповісти
Видповидаты мають американцы???ты вообще себя слышишь???с каких делов???укр.войска!!!на них же напали!а США и так помогает чем может,а вы ещё наглеть начинаете!!!
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22.10.2022 16:15 Відповісти
Ну, когда терористы ворвутся в твой дом, и ты вызовешь ментов, надеюсь, менты дадут тебе палку и скажут: выгоняй их сам!
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22.10.2022 16:17 Відповісти
Менты это менты.а то совсем другая страна,другой континент!!!!!но что оркостан надо клепать,и клепать крепко,я с тобою согласен!
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22.10.2022 16:26 Відповісти
Американцы взяли на себя роль мирового жандарма. Их за язык никто не тянул. Они по сути принудил Украину избавиться от ЯО. Должны действовать уже сейчас. Иначе создадут отличный прецедент безнаказанности. И Европу теперь захватить уйло сможет ещё быстрее, так как те вообще не желают жить в каменном веке без электричества и воды
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22.10.2022 16:37 Відповісти
Я не думаю,что американцы будут рисковать.уж очень они далеко от реальной войны
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22.10.2022 17:01 Відповісти
Говорят от хутина ряд стран ожидает окончания или замораживания войны к началу саммита. И в зависимости от этого будут с ним общаться или нет.
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22.10.2022 16:10 Відповісти
Как там " Сваты " и " Папик " ? Хотя о чем это я если мы до сих пор не знаем как рашисты через Чонгар без боя зашли и за пару дней почти весь Юг захватили .
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22.10.2022 15:59 Відповісти
Та как,как???слава зеленскому,вот так!!!
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22.10.2022 16:16 Відповісти
Зелі гундявому слави мало . Йому б накрастися ще .
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22.10.2022 16:19 Відповісти
Чому це не знаємо ? Знаємо всі ми знаємо, знає й весь світ ! Що зелений здав весь схід ворогу !
ЗЕЛЕНИЙ !Я
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22.10.2022 18:29 Відповісти
Лучшая санкция, это исключение террористического и сатанистского недогосударства березовых обезьян и андрофагов под названием раССея с планеты Земля.
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22.10.2022 16:03 Відповісти
довбанули б пару вісім разів дзеркально..квакали б тільки з болот..
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22.10.2022 16:16 Відповісти
тим.
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22.10.2022 16:36 Відповісти
О! Поява великої воєнспецки )) То що там відносно іранських дронів , що по десятку в рік на коліні робляться і раз на п"ятирічку злітають ? З розмахом крил вже розібралася і як їх транспортують що тепер знаєш чим по кацапах бити ?
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22.10.2022 17:13 Відповісти
О! І я Вас вітаю, щуреня. Лестить, що стежите, але якось однобоко. Я казала, що в такй кількості немає зібраних. Їх збирають не в ірані, слідкуйте за новинами. Доречі, я незнайомим людям не тикаю. Але ж тобі до сраки, тому...

Я так вважаю, тобі замало увагт жінки в реалі приділяють, ото ти й агришся..йди вже фапай..тільки руки помий потім.
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22.10.2022 17:30 Відповісти
земастурб#торша ? не пропонуй мені виконувати твої похітливі мрії Ну а щодо стеження - забагато честі , просто на Цензорі мало таких тупих коментарів , вони відразу в очі впадають .
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22.10.2022 21:13 Відповісти
знову зі своєї хворої голови перекладаєш.

ти вдносишся до категорї людей, які в житті всім незадоволені, ображені..але в штани сцяться навіть хоч щось кому сказати, зате на форумах очуєнні мачл..херої блін..дуже подобається ображати, стикаючи слиною писати гидоту..бо знаєш, що в писок не отримаєш..але карма вона така..наздогоняє
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22.10.2022 22:59 Відповісти
=>
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22.10.2022 23:21 Відповісти
ну так..з прапором Іспанії можна триндіти, а не мішки тягати
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22.10.2022 17:32 Відповісти
Краще б у тебе прапор Іспанії був , дурепа, а так тільки своїми коментарями Україну соромиш щоб кацапам було з чого поіржати .
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22.10.2022 19:50 Відповісти
так ти і так ржеш, коняка..не захлинись..доречі, манера поведінки в тебе суто кацапська.
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22.10.2022 23:01 Відповісти
до зелебобіків так швидше доходить , так що терпи , багато чого іще доведеться вислухати , і не тільки від мене !
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22.10.2022 23:23 Відповісти
Якщо хутин поїде на саммит в Індонезію , його там треба арестувати .
Для цього Україна приймае рішення про його арешт і требуе від Інтерполу і ЦРУ його знайти І ДОСТАВИТИ В ГААГУ
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22.10.2022 16:20 Відповісти
ця **** користується міждержавним імунітетом : https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.08.15.html і нічого йому не зроблять ; єдина можливість отримати його підсудним у трибуналі - роз@башити парашу і якщо залишиться живим - арештувати ; до того із цим падлом ручкатимуться , посміхатимуться в обличчя і робитимуть спільні фото (( така побічна дія демократії ((
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22.10.2022 21:22 Відповісти
Іран під санкціями -- якісь ці санкціі не зовсім санкціі .
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22.10.2022 16:25 Відповісти
Що серйозно вже настав вже час?🧐
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22.10.2022 16:56 Відповісти
 
 