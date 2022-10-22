Час запровадити проти Росії санкції як проти країни-терориста, - голова Держслужби фінмоніторингу Черкаський

Світова спільнота могла б обмежити доступ Росії до глобальної економіки, запровадивши проти неї санкції як проти держави-терориста.

Про це голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський пише в колонці для The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголошує, що Росія наносить удари по вулицях, парках та центральних площах українських міст, а її ракети навмисно націлені на цивільних.

"Ця діяльність є тероризмом, і її слід розглядати як таку", - твердить Черкаський.

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Голова Держслужби фінмоніторингу нагадав, що міжнародна спільнота вже розробила механізми боротьби з державами, що підтримують тероризм, і застосувала його до Ірану та Північної Кореї. Одним з найефективніших інструментів для обмеження доступу терористів до глобальної економіки, за його словами, є внесення до "чорного списку" Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Тепер, на думку Черкаського, до цього списку має бути внесена і РФ. На його думку, цей крок дозволить захистити багато життів не лише в Україні, а й за її межами. Адже в такому разі Росія не могла б фінансувати іранських та північнокорейських терористів. Також цей крок закриє основні лазівки для обходу санкцій.

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"Об’єднавшись для подальшого виходу Росії з глобальної економічної та фінансової системи, ми посилаємо чітке повідомлення про те, що дії, які загрожують глобальній безпеці, не допускатимуться - і що порушники, незалежно від їх розміру чи важливості, будуть притягнуті до відповідальності", - підсумував Черкаський.