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Новини Війна
19 023 109

Путін через президента Гвінеї-Бісау Ембало передав пропозицію про переговори, Зеленський назвав це спланованою риторикою на аудиторію Росії

зеленський,гвінея-бісау,ембало,сісок,умар

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало став першим лідером африканської держави, який відвідує Україну від 24 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента України Володимира Зеленського.

На спільній пресконференції президент Гвінеї-Бісау назвав Зеленського "братом" і розповів, що був у Росії, де Путін передав йому меседж, "важливий для продовольчої безпеки", про готовність до переговорів, інформує Укрінформ. Крім того, він заявив, що Україна є партнером Гвінеї-Бісау, про що, серед іншого, свідчить у голосування на Генасамблеї ООН 12 жовтня за резолюцію про невизнання псевдореферендумів Росії в Україні. Водночас президент Гвінеї-Бісау підтвердив, що Росія також є стратегічним партнером його країни.

Зеленський у відповідь висловив переконання, що будь-які заяви Путіна про нібито готовність до мирних переговорів є не більш ніж спланованою риторикою на аудиторію Росії та країн, які ще мають взаємини з РФ.

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"Щоб у принципі говорити про будь-який діалог, треба, щоб одна держава поважала іншу державу, її територіальну цілісність, суверенітет і її кордони. Я думаю, що саме з таких дуже простих фундаментальних речей починається будь-що. Поки що всього цього немає. А бажання російського президента говорити, я думаю, що це не більше, ніж спланована риторика, яка повинна спрацювати на його внутрішню аудиторію і на аудиторію тих держав, які ще не ізолювали політику між своєю державою і державою під назвою "Росія", - сказав Зеленський.

Глава держави поінформував, що розповів детально президенту Гвінеї-Бісау про ситуацію в Україні, наголосивши, що "аби були мости між державами, треба, щоб інфраструктуру не підривали в одній державі, тоді, напевно, про щось у майбутньому можна говорити".

Також у відповідь на заяви про необхідність "розблокувати відносини" Зеленський запропонував почати таке розблокування принаймні з українського Чорного моря.

"І третє - всі бояться, що є ядерна загроза. Ви знаєте, останнім часом всі говорять про якусь "брудну бомбу". Так уся ця риторика йде саме від Російської Федерації. Загроза саме від них (росіян. - Ред) повністю - на нашій території вони окупували нашу атомну станцію, погрожують підривом гідроелектростанції. Тож ми маємо те, що маємо", - підкреслив глава Української держави.

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Автор: 

Африка (306) Зеленський Володимир (23803) путін володимир (23798) переговори з Росією (1079)


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Топ коментарі
+53
Фашистам потрібна пауза в військовиї діях хоч на 2 тижні. Не вірте кацапам!
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26.10.2022 20:55
+34
вже ***** Ембало прислало в якості гонца, дожився
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26.10.2022 20:56
+34
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26.10.2022 21:03
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Не гвінейці, а гвінеє-біссауанці То дві різні країни.
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26.10.2022 23:30 Відповісти
i za mojeju posadkoju cej біссауанці tež nema...
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27.10.2022 04:04 Відповісти
пуйло своєю війною Ембалу наче в душу наБіссау....
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26.10.2022 23:29 Відповісти
Ше один "брат" приперся в Украіну. Зголоднів, мабуть?
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26.10.2022 23:50 Відповісти
Там ще є Гібони з Габона. все видивляються як умикнути печінку царя лаптеногих
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27.10.2022 02:43 Відповісти
''брат'' тут доречно, ну там по розуму, по совісті, по менталітету (теж танки просить)
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27.10.2022 04:33 Відповісти
Гвинея без САУ
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27.10.2022 12:14 Відповісти
То Макрон звав на переговори, то Трамп, а тепер президент якоїсь країни, яка хз де знаходиться. Здрібніли посланці...
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27.10.2022 12:23 Відповісти
але "послання" таки отримав?Якщо "послання" нікчемне і зе не цікавить то навіщо погодився на зустріч з "братом"?
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27.10.2022 14:02 Відповісти
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