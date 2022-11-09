Росія втратила в Україні половину танків, - Пентагон
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія, ймовірно, вже втратила половину своїх основних бойових танків і використала більшу частину своєї високоточної зброї.
Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Путін зазнав невдачі... Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була", - сказав Каль журналістам.
За його словами, РФ зазнала "десятків тисяч втрат" з початку війни в лютому, що значно більше, ніж Радянський Союз втратив у Афганістані.
"Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії... Вони використали більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні, і санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до того рівня, як вона виглядала до війни", - сказав Каль.
"Путін пішов у цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну. Він зазнав невдачі, і це не зміниться. Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає", - наголосив чиновник.
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полезешь воевать...?
це не людина - это свинорыл...
Західні експерти дають максимально обережні оцінки. Фактично, лише ті втрати, які підтверджені фото- та відеоматеріалами. Так що оцінки ГШ більш адекватні, бо вони грунтуються на щоденних рапортах командирів підрозділів ЗСУ.
Крім того, в лісах і болотах Сумщини та Чернігівщини досі знаходять "неучтьонную" бронетехніку орків.
Отже, нинішні цифри у 2700-2800 кацапських танків є досить реальними.
За загально доступними оцінками, на момент вторгнення 24.02. у кацапні в строю було 4200-4600 танків.
Відтак, можемо говорити про 65-70% втрат від того, що було в строю станом на 24.02.
І звичайно, це були модернізовані танки, не базові версі.
І втратили практично усі Т-90
Залишилися немодернізовані варіанти, а також запас Т-62 та Т-55
А всего в РФ осталось после развала СССР
ок.50000 ед.этого металла.
Танків т-55 випустили не більше 24 000 штук
Т-62 випустили 20 000 штук
Крім того, срср постачав Т-55 та Т-62 у Єгипет, Сирію, В'єтнам, Анголу, Ефіопію, та країни Варшавського договору.
завод им. Сталина г.Мартин -- Чехословакия.
Польша то же имела лицензию на Т-55. и Т-62.
Там качество изготовления выше.
Так например на люк мех.вода ставился колпак,
половин- перед оргстекло, сзади заменитель искусственная
кожа. Передний ленивец выводился не двумя болтами,
а комбинированным- болт в болту. Даже шлемафоны
поставляли летние, а для европейских стран ещё и зимний.
А на о.Сокотра остались и о. Сахалин остались Т-34.
Кроме этого "за штатом" были Т-54, ИС-3, Т-10.
Каждого тяжело раненного военного можно менять на стоимость пол. квартиры в регионе с которого оп прибыл. Если из Москвы то 100 тысяч долларов.
The day has 3 shifts.
And factory lines can be multiplied.
Это нереально в условиях санкций, и даже без них потребует десятки лет. А х=ло не вечный и когда он дезинтегрируется, там начнется такой дерибан и бардак, что какая армия, какие танки и ракеты.
Шариковы ..Сээрр🤣
Войну нужно закончить победой и чем быстрее, тем лучше, а потом считать сколько кто потерял.
Лукашеску каже... мы в Дупе...вояки блин...🤣
"probably"
High nose New Yorker,
not much different than a high nose Moskovite.
"Ride On", "Keep the Faith" paroles from the USA.
How much does Russia reproduce,
how many of the claimed losses are total write offs ?
Overall, a target in 1000 meters distance is small as a box of matches.
Those long pipes as cannon barrels are useless in street fight and assault on trenches scenarios.