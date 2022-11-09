Росія втратила в Україні половину танків, - Пентагон

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія, ймовірно, вже втратила половину своїх основних бойових танків і використала більшу частину своєї високоточної зброї.

Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін зазнав невдачі... Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була", - сказав Каль журналістам.

За його словами, РФ зазнала "десятків тисяч втрат" з початку війни в лютому, що значно більше, ніж Радянський Союз втратив у Афганістані.

Дивіться: Українські десантники підбили ворожий танк, який росіяни "укріплювали" вкраденими каналізаційними люками. ВIДЕО

"Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії... Вони використали більшість своїх високоточних боєприпасів в Україні, і санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до того рівня, як вона виглядала до війни", - сказав Каль.

"Путін пішов у цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну. Він зазнав невдачі, і це не зміниться. Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає", - наголосив чиновник.

Також дивіться: Десантники 79-ї ОДШБ знищили ще один російський танк на Східному напрямку. ВIДЕО