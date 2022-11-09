Заява МЗС РФ про готовність вести переговори – чергова димова завіса, - МЗС України
Заява Міністерства закордонних справ Росії про готовність вести переговори з Україною – чергова димова завіса.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Заява МЗС Росії – чергова димова завіса. Російські чиновники починають згадувати про переговори щоразу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні", - написав Ніколенко у фейсбуці.
Дипломат зазначив, що, імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, щоб перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії.
"Ми це вже проходили у 2014-2015 роках", - додав Ніколенко.
Спікер МЗС України заявив, що ті, хто справді зацікавлені у мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються з мешканців тимчасово окупованих територій, не перешкоджають постачанню продовольства.
"Нагадаю, що Україна неодноразово пропонувала переговори. Але завжди отримувала або зверхню реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців", - додав він.
Раніше речник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова вести переговори з Україною "з урахуванням тих реалій, які складаються зараз".
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Вкотре зазначу, що спічрайтеру ЗЕ треба давати пультцерівську премію! Те, що з телесуфлеру прочитав боневтік, достойна відповідь ультиматумам московитів у лютому-квітні цього року.
Наші вимоги до перемовин зараз вони не зможуть виконати з "доброї волі"... Але якщо наш пан Генерал та ЗСУ, під його командуванням, проведуть відповідну "дипломатичну" підготовку, то може в пропозиціях кремлядів ще й з'явиться слово "з доплатою"
реально держитесь, будем эту шваль бить всем чем сможем.
"с сотонистами" они воюют, покажем им что такое "сотонисты" - придумали же. ох и твари.
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те не стоит уповать...
увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
В 1905 году РабZeя просрала войну Японии по полному тарифу..при Цусиме но..
сЦарь Николашка Кровавый сказал..это паБеда рюSSkoго оружия...
С той поры рабZeя победила всех...даже Германию Кайзера в Первой Мировой..1918..Польшу в 1920 году...Потом были Халгин гол, озеро Хасан 1938.. Испания в 1936-39...Финляндия и Польша в 1939...а финал был во Второй мировой 1945...типа Черчилль и Рузвельт разгромили Гитлера...
Советский союз участвовал в отечественной войне отдельно...🤣
Їм треба час щоб відмобілізуватись та дістати десь техніку.
І це єдина причина чому вони так сильно просять переговори і навіть відступають.
Бо якщо вони не отримають час то наші війська будуть стояти навіть не в Криму, а в Москві.