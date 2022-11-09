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Новини Війна
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Заява МЗС РФ про готовність вести переговори – чергова димова завіса, - МЗС України

мид

Заява Міністерства закордонних справ Росії про готовність вести переговори з Україною – чергова димова завіса.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Заява МЗС Росії – чергова димова завіса. Російські чиновники починають згадувати про переговори щоразу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Дипломат зазначив, що, імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, щоб перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії.

"Ми це вже проходили у 2014-2015 роках", - додав Ніколенко.

Спікер МЗС України заявив, що ті, хто справді зацікавлені у мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються з мешканців тимчасово окупованих територій, не перешкоджають постачанню продовольства.

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"Нагадаю, що Україна неодноразово пропонувала переговори. Але завжди отримувала або зверхню реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців", - додав він.

Раніше речник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова вести переговори з Україною "з урахуванням тих реалій, які складаються зараз".

Автор: 

МЗС рф (962) Ніколенко Олег (365) переговори з Росією (1102)


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Топ коментарі
+19
***
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те не стоит уповать...

увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
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09.11.2022 20:01
+15
***** потрібна пауза в бойових діях.
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09.11.2022 19:47
+15
Переговори можливі після звільнення всієї території України виплати репарації за причинену шкоду Україні і міжнародного трибуналу.котрий би засудив рашизм і куйла.як ідеологію ворожу світовому миру і порядку.
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09.11.2022 19:54
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Туману напускають .
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09.11.2022 19:47 Відповісти
***** потрібна пауза в бойових діях.
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09.11.2022 19:47 Відповісти
це не заява, це повна х..ня
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09.11.2022 19:48 Відповісти
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09.11.2022 19:53 Відповісти
Який дим? Який туман? То - перегар!

Вкотре зазначу, що спічрайтеру ЗЕ треба давати пультцерівську премію! Те, що з телесуфлеру прочитав боневтік, достойна відповідь ультиматумам московитів у лютому-квітні цього року.
Наші вимоги до перемовин зараз вони не зможуть виконати з "доброї волі"... Але якщо наш пан Генерал та ЗСУ, під його командуванням, проведуть відповідну "дипломатичну" підготовку, то може в пропозиціях кремлядів ще й з'явиться слово "з доплатою"
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09.11.2022 19:53 Відповісти
10 хвилин тому 3 потужних вибухи - Кривий Ріг
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09.11.2022 19:54 Відповісти
ясно шо "плюса" не поставлю, держитесь, победим.
реально держитесь, будем эту шваль бить всем чем сможем.
"с сотонистами" они воюют, покажем им что такое "сотонисты" - придумали же. ох и твари.
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09.11.2022 20:00 Відповісти
Переговори можливі після звільнення всієї території України виплати репарації за причинену шкоду Україні і міжнародного трибуналу.котрий би засудив рашизм і куйла.як ідеологію ворожу світовому миру і порядку.
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09.11.2022 19:54 Відповісти
Русне жопа. Жесты "доброй воли" будут продолжаться. И да поможет ЗСУ ретро марс.
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09.11.2022 19:58 Відповісти
***
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те не стоит уповать...

увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
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09.11.2022 20:01 Відповісти
👍
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10.11.2022 06:21 Відповісти
Говоря же на понятном для кацапов языке " пора https://news.google.com/articles/CBMiO2h0dHBzOi8vbS5nYXpldGEucnUvcG9saXRpY3MvbmV3cy8yMDIyLzAxLzA5LzE3MTE2MzAzLnNodG1s0gE_aHR0cHM6Ly9tLmdhemV0YS5ydS9hbXAvcG9saXRpY3MvbmV3cy8yMDIyLzAxLzA5LzE3MTE2MzAzLnNodG1s?hl=ru&gl=RU&ceid=RU%3Aru собирать манатки ".
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09.11.2022 20:04 Відповісти
складывающиеся сейчас реалии таковы - отвод войск рф к границам 1991 года, выдача Путина его правительства и генералов в гаагу, начало выплат 12 триллионов евро репараций и территориальные уступки Украине - пара тройка областей РФ с выселением оттуда русских в Россию.
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09.11.2022 20:11 Відповісти
Понты кремля начались задолго до сраной советской власти..
В 1905 году РабZeя просрала войну Японии по полному тарифу..при Цусиме но..
сЦарь Николашка Кровавый сказал..это паБеда рюSSkoго оружия...
С той поры рабZeя победила всех...даже Германию Кайзера в Первой Мировой..1918..Польшу в 1920 году...Потом были Халгин гол, озеро Хасан 1938.. Испания в 1936-39...Финляндия и Польша в 1939...а финал был во Второй мировой 1945...типа Черчилль и Рузвельт разгромили Гитлера...
Советский союз участвовал в отечественной войне отдельно...🤣
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09.11.2022 20:19 Відповісти
Вони зараз слабкі як ніколи, ще слабщі ніж в 90х. Неможна давати ***** паузу...
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10.11.2022 01:21 Відповісти
В рф сипиться армія.

Їм треба час щоб відмобілізуватись та дістати десь техніку.

І це єдина причина чому вони так сильно просять переговори і навіть відступають.

Бо якщо вони не отримають час то наші війська будуть стояти навіть не в Криму, а в Москві.
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10.11.2022 04:33 Відповісти
Так реалии еще не сложились. Вот ужо сложатся, тогда и переговоры
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10.11.2022 06:53 Відповісти
весь мир убедился что все заявления ублюдков с болот делаются только для внутренней быдломассы и таких же заблудившихся по миру…давно не виделись,братья!!!слава Украине, слава ЗСУ!
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10.11.2022 12:24 Відповісти
 
 