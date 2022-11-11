УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6824 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 959 3

Кількість жертв обстрілу будинку в Миколаєві зросла до 6, - ОВА (оновлено)

миколаїв

З-під завалів миколаївського будинку, який обстріляли вночі російські загарбники, вилучили тіла вже 6 загиблих осіб.

Про це у Telegram повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, вже 4 загиблих у п'ятиповерхівці. Оновлено. 5 вже", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Кім заявив, що кількість жертв зросла до 6.

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, ракета влучила у 5-поверхівку.

Станом на 09:20, з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла трьох загиблих.

Також читайте: Затримано коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі Служби безпеки України у Миколаєві, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Миколаїв (1849) обстріл (30481) жертви (1881) Кім Віталій (473)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
москалі не люди.
показати весь коментар
11.11.2022 10:18 Відповісти
москалі не люди-- ЦЕ ФАКТ! Але де ж каяття найвеличнійшого боневтік чотириждиуклоніста за просрані три роки відосіками та шашликами?
показати весь коментар
11.11.2022 12:06 Відповісти
****** не вибачаются!
показати весь коментар
11.11.2022 12:29 Відповісти
 
 