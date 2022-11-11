Кількість жертв обстрілу будинку в Миколаєві зросла до 6, - ОВА (оновлено)

З-під завалів миколаївського будинку, який обстріляли вночі російські загарбники, вилучили тіла вже 6 загиблих осіб.

Про це у Telegram повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, вже 4 загиблих у п'ятиповерхівці. Оновлено. 5 вже", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Кім заявив, що кількість жертв зросла до 6.

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, ракета влучила у 5-поверхівку.

Станом на 09:20, з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла трьох загиблих.

