Лідери G20 засудять застосування або погрози застосування ядерної зброї, - Reuters

Лідери 20 найбільших економік світу наступного тижня засудять застосування або будь-які погрози застосування ядерної зброї.

Про це, як пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, йдеться у попередньому проєкті заяви G20, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Лідери G20 зустрічаються в Індонезії 15-16 листопада, і російське вторгнення в Україну буде головним питанням їхнього порядку денного.

"Багато членів рішуче засудили незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну Росії проти України і закликали її негайно припинити війну", - йдеться в проєкті, який може змінитися і потребуватиме схвалення Москви для досягнення одностайності.

"Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприйнятною", - сказано в документі.

Також читайте: США мають дані, що Росія готує випробування торпеди з ядерним зарядом, - ЗМІ

Занепокоєння щодо можливої ядерної ескалації під час війни Росії в Україні зросло після двох виступів президента Володимира Путіна, в яких він вказав, що в разі необхідності застосує таку зброю для захисту Росії.

Згідно з проєктом, багато членів G20 також вважають, що вторгнення "стримує зростання, збільшує інфляцію, порушує ланцюги поставок, посилює енергетичну та продовольчу небезпеку і підвищує ризики для фінансової стабільності".

У проєкті також сказано, що "тільки стійка прихильність підтримці міжнародного порядку, заснованого на правилах, і багатосторонньої системи може забезпечити мир і стабільність".

Читайте: Кремль не зможе примусити Київ до переговорів за допомогою ядерних погроз, - ISW

Очевидно з посиланням на російську кампанію бомбардувань, спрямовану на електростанції та водопостачання українських міст, у проєкті зазначено, що "дотримання міжнародного гуманітарного права, включаючи захист цивільного населення та цивільної інфраструктури у збройних конфліктах, має вирішальне значення".

Лідери "двадцятки" також мають заявити, що підтримуватимуть усі зусилля, спрямовані на досягнення "справедливого" миру.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін не виступатиме на саміті G20 в Індонезії навіть у форматі онлайн.

G20 (323) путін володимир (24681) ядерна зброя (1206)
Краще б мовчали.
11.11.2022 17:55 Відповісти
"Багато членів рішуче засудили незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну Росії проти України і закликали її негайно припинити війну", - йдеться в проєкті, який може змінитися і потребуватиме схвалення Москви для досягнення одностайності. Джерело:

Тобто "виразим озабоченность" та спитаємо у Пу, чи не погодиться він негайно закінчити війну, а то в нас одностайності не вистачає

Маразм....
11.11.2022 17:57 Відповісти
Закликами та "засудженнями" *уйла не спиниш!
11.11.2022 18:06 Відповісти
Засудження без вироку небагато вартує - на щастя, саме цим зараз займається ВСУ.
11.11.2022 18:10 Відповісти
Ну це, канєшна, мощна.
11.11.2022 18:53 Відповісти
Ножками ще потопайте!
11.11.2022 18:57 Відповісти
Крупнейших экономик? Три раза ха-ха. На большую 7-ку приходится 65% мирового ВВП.Так что на остальные 13 стран можете сами посчитать. И это еще без стран, которые не входят в 20-ку.
11.11.2022 19:13 Відповісти
стосовно ядерної війни.
читачі з розвинутою логікою зробили цілком вірні висновки, чому ЇЇ НЕ БУДЕ
для довбнів, повторення:
https://www.dw.com/uk/piat-derzhav-vystupyly-za-podalshu-pidtrymku-nerozpovsiudzhennia-iadernoi-zbroi-a-60318924/a-60318924
11.11.2022 19:54 Відповісти
Ничего против не имею, но зачем на обсуждение и так очевидных вещей тратить несколько десятков миллионов баксов(расходы на проведение саммита)?
11.11.2022 20:04 Відповісти
 
 