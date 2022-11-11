РУС
Лидеры G20 осудят применение или угрозы применения ядерного оружия, - Reuters

g20

Лидеры 20 крупнейших экономик мира на следующей неделе осудят применение или любые угрозы применения ядерного оружия.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, говорится в предварительном проекте заявления G20, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Лидеры G20 встречаются в Индонезии 15-16 ноября, и российское вторжение в Украину будет главным вопросом их повестки дня.

"Многие члены решительно осудили незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины и призвали ее немедленно прекратить войну", - говорится в проекте, который может измениться и потребует одобрения Москвы для достижения единодушия.

"Применение или угроза применения ядерного оружия является неприемлемым", - сказано в документе.

Беспокойство относительно возможной ядерной эскалации во время войны России в Украине возросло после двух выступлений президента Владимира Путина, в которых он указал, что в случае необходимости применит такое оружие для защиты России.

Читайте также: Путин не будет выступать на G20, в том числе онлайн, - Песков

Согласно проекту, многие члены G20 также считают, что вторжение "сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепи поставок, усиливает энергетическую и продовольственную опасность и повышает риски для финансовой стабильности".

В проекте также сказано, что "только устойчивая приверженность поддержанию международного порядка, основанного на правилах, и многосторонней системы может обеспечить мир и стабильность".

Очевидно со ссылкой на российскую кампанию бомбардировок, направленную на электростанции и водоснабжение украинских городов, в проекте указано, что "соблюдение международного гуманитарного права, включая защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры в вооруженных конфликтах, имеет решающее значение".

Лидеры "двадцатки" также должны заявить, что будут поддерживать все усилия, направленные на достижение "справедливого" мира.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не будет выступать на саммите G20 в Индонезии даже в формате онлайн.

Читайте также: Байден не намерен встречаться с Лавровым и российской делегацией на саммите G20

G20 (300) путин владимир (32073) ядерное оружие (1386)
Краще б мовчали.
11.11.2022 17:55 Ответить
"Багато членів рішуче засудили незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну Росії проти України і закликали її негайно припинити війну", - йдеться в проєкті, який може змінитися і потребуватиме схвалення Москви для досягнення одностайності. Джерело:

Тобто "виразим озабоченность" та спитаємо у Пу, чи не погодиться він негайно закінчити війну, а то в нас одностайності не вистачає

Маразм....
11.11.2022 17:57 Ответить
Закликами та "засудженнями" *уйла не спиниш!
11.11.2022 18:06 Ответить
Засудження без вироку небагато вартує - на щастя, саме цим зараз займається ВСУ.
11.11.2022 18:10 Ответить
Ну це, канєшна, мощна.
11.11.2022 18:53 Ответить
Ножками ще потопайте!
11.11.2022 18:57 Ответить
Крупнейших экономик? Три раза ха-ха. На большую 7-ку приходится 65% мирового ВВП.Так что на остальные 13 стран можете сами посчитать. И это еще без стран, которые не входят в 20-ку.
11.11.2022 19:13 Ответить
стосовно ядерної війни.
читачі з розвинутою логікою зробили цілком вірні висновки, чому ЇЇ НЕ БУДЕ
для довбнів, повторення:
https://www.dw.com/uk/piat-derzhav-vystupyly-za-podalshu-pidtrymku-nerozpovsiudzhennia-iadernoi-zbroi-a-60318924/a-60318924
11.11.2022 19:54 Ответить
Ничего против не имею, но зачем на обсуждение и так очевидных вещей тратить несколько десятков миллионов баксов(расходы на проведение саммита)?
11.11.2022 20:04 Ответить
 
 