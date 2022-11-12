"Росія висунула вимоги на переговорах з ООН щодо зернової угоди"

Росія знову заявила про своє прагнення безперешкодного доступу на світові ринки для свого експорту продовольства та добрив на переговорах з офіційними особами ООН у Женеві.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У заяві МЗС РФ не йдеться про те, чи Москва готова відновити узгоджену в липні Чорноморську ініціативу, яка дозволила Україні відновити експорт зерна. Термін угоди спливає 19 листопада.

ООН повідомляє, що 10 млн тонн зерна та інші харчові продукти було експортовано з України відповідно до угоди, що допомогло запобігти глобальній продовольчій кризі.

Росія неодноразово скаржилася, що її власні постачання зерна та добрив, хоч і не є прямим об'єктом західних санкцій, фактично блокуються, оскільки санкції обмежують доступ відправників вантажу до фінансування, страхування та портів.

У заяві Москви йдеться, що відвантаження українського зерна та "нормалізація" експорту власної сільгосппродукції з Росії є складовими частинами єдиного пакета заходів щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

У заяві ООН 11 листопада йдеться, що учасники "продовжують займатися реалізацією Чорноморської зернової ініціативи та провели конструктивні обговорення її продовження".

Україна, в яку Росія вторглася 24 лютого, звинуватила Москву в тому, що вона грає зі світом у "голодні ігри". Російські військові кораблі блокували доступ до українських портів до набрання чинності липневою угодою.

Росія ненадовго призупинила свою участь в угоді 29 жовтня після атаки на її військовий флот у Севастополі, але повернулася до неї лише через чотири дні після рішення президента Володимира Путіна за посередництва президента Туреччини Тайіпа Ердогана.

