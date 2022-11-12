УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8802 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
21 590 39

Росія висунула вимоги на переговорах з ООН щодо зернової угоди

зерно,порт

Росія знову заявила про своє прагнення безперешкодного доступу на світові ринки для свого експорту продовольства та добрив на переговорах з офіційними особами ООН у Женеві.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

У заяві МЗС РФ не йдеться про те, чи Москва готова відновити узгоджену в липні Чорноморську ініціативу, яка дозволила Україні відновити експорт зерна. Термін угоди спливає 19 листопада.

ООН повідомляє, що 10 млн тонн зерна та інші харчові продукти було експортовано з України відповідно до угоди, що допомогло запобігти глобальній продовольчій кризі.

Росія неодноразово скаржилася, що її власні постачання зерна та добрив, хоч і не є прямим об'єктом західних санкцій, фактично блокуються, оскільки санкції обмежують доступ відправників вантажу до фінансування, страхування та портів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина хоче перетворити "зерновий коридор" у шлях до миру, - Ердоган

У заяві Москви йдеться, що відвантаження українського зерна та "нормалізація" експорту власної сільгосппродукції з Росії є складовими частинами єдиного пакета заходів щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

У заяві ООН 11 листопада йдеться, що учасники "продовжують займатися реалізацією Чорноморської зернової ініціативи та провели конструктивні обговорення її продовження".

Україна, в яку Росія вторглася 24 лютого, звинуватила Москву в тому, що вона грає зі світом у "голодні ігри". Російські військові кораблі блокували доступ до українських портів до набрання чинності липневою угодою.

Росія ненадовго призупинила свою участь в угоді 29 жовтня після атаки на її військовий флот у Севастополі, але повернулася до неї лише через чотири дні після рішення президента Володимира Путіна за посередництва президента Туреччини Тайіпа Ердогана.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба назвав дві важливі вимоги до Росії щодо продовження "зернової угоди"

Автор: 

зерно (3175) ООН (3421) росія (67333)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
12.11.2022 15:01 Відповісти
+21
в мене взагалі враження, що путя на старості мазохістом стала
типу
"плюйтє на мєня, мнє жарко...!"
показати весь коментар
12.11.2022 14:52 Відповісти
+15
раша висунула - Ердоган їй всуне
показати весь коментар
12.11.2022 14:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову хочете публічного ляпаса отримати?
показати весь коментар
12.11.2022 14:49 Відповісти
в мене взагалі враження, що путя на старості мазохістом стала
типу
"плюйтє на мєня, мнє жарко...!"
показати весь коментар
12.11.2022 14:52 Відповісти
раша висунула - Ердоган їй всуне
показати весь коментар
12.11.2022 14:50 Відповісти
Вимоги? Відразу нах.
показати весь коментар
12.11.2022 14:50 Відповісти
Віслюк може хоч 10 разів в лайно вступати.
показати весь коментар
12.11.2022 14:52 Відповісти
А що таке "росія"? - 404 не знайдено.
Ніхто вас і питати не буде
показати весь коментар
12.11.2022 14:52 Відповісти
"Росія висунула вимоги на переговорах з ООН щодо зернової угоди"

Нехай спочатку роZZія висуне з рота український член
показати весь коментар
12.11.2022 14:54 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 14:54 Відповісти
А шо такоє, газових і нафтових бабосів вже катма? Тепер останнє з бараків повиносите?
показати весь коментар
12.11.2022 14:56 Відповісти
Росія зараз схожа на 60-річну шлюху, яка корчить з себе дєвочку-студєнтку. Всьо, час вимагань пройшов, тепер тільки прохання...
показати весь коментар
12.11.2022 14:59 Відповісти
..а було колись газом торгували під золотим дощом сиділи і свої умови диктували а тепер за кусень хліба торгуються...і це тільки початок...чого вам, скотиняки, від щирого серця бажаю
показати весь коментар
12.11.2022 14:59 Відповісти
Кацапи весь час забувають, куди був посланий"руський воєнний корабель". Треба частіше нагадувати...
показати весь коментар
12.11.2022 14:59 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 15:01 Відповісти
аа вам не здається,що той що на задньому плані, схож на кремлівського недомірка?
показати весь коментар
12.11.2022 15:55 Відповісти
Думала, тільки мені схожим видався...
показати весь коментар
12.11.2022 16:46 Відповісти
Поки ми маємо віслюка стільки і існує загроза укладання договору з Московією на умовах Путлера.
показати весь коментар
12.11.2022 15:05 Відповісти
Типа Султан Эрдоган,прекратите насиловать кремлевское 🦍БЫДЛО и снимите турецкие флаги с морских танкеров и зерновозов...🤣🤣
показати весь коментар
12.11.2022 15:05 Відповісти
Ердоган опять скажет что ето США нападает на рашку?
показати весь коментар
12.11.2022 15:05 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 15:08 Відповісти
С 5 декабря начинается нефтяное эмбарго ЕС и США против мавзолейных ублюдков... кажуть потолок будет не более 50 баксов за баррель...и РабZeя опять Встане с Колен 🦍🦍🦍😆😆😆👍
показати весь коментар
12.11.2022 15:09 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 16:33 Відповісти
Прагназірую що ООН присяде на бутилку і погодиться. Тому що мають цінності
показати весь коментар
12.11.2022 15:11 Відповісти
Треба викинути парашу з будь-яких "сдєлок". Домовитися з Туреччиною за гроші про захист морських вантажів. Можливо використовувати вантажний флот під турецьким прапором.
показати весь коментар
12.11.2022 15:18 Відповісти
Знищуйте чорноморський флот і питання блокування аквафрешією зернової угоди відпаде відразу.
показати весь коментар
12.11.2022 15:20 Відповісти
це все досить бридке..Які добрива??Яка нафта-газ-керогаз??Так спротив рашистам можна роками чинити!!Така нерішучість..Просто вражає..Тобто, хотять нашої перемоги.., але.., так собі..не дуже.., і так повільненько теж -нормальок??
показати весь коментар
12.11.2022 15:22 Відповісти
Договорняк с братом Гитлером стоил Миру более 100 млн жизней и всего ровно за 5 лет...с 2 сентября 1939 года по 3 сентября 1945...правда тушонку Рузвельта Моцкали жрали миллионами тонн...
показати весь коментар
12.11.2022 15:27 Відповісти
мені здається, чк що навіть влада якихось країн зніме санкції на обслуговування суден, то робочі будуть відмовлятися це робити
показати весь коментар
12.11.2022 15:31 Відповісти
Що, забули який х*й Ердогана на смак?
показати весь коментар
12.11.2022 15:44 Відповісти
ТОДІ нехай верне Україні ПОРТ МАРІУПОЛЯ ‼️‼️
показати весь коментар
12.11.2022 15:44 Відповісти
ООН МАЕ НАГАДАТИ РАШЕ ПРО ЦЕ
Росія заборонила прохід через Керченську протоку суден, які завантажені не в РФ Джерело:
показати весь коментар
12.11.2022 15:48 Відповісти
І ПРО ЦЕ
показати весь коментар
12.11.2022 15:49 Відповісти
Как висунула, так и засунет. "Вимоги", понимаешь ...
показати весь коментар
12.11.2022 16:04 Відповісти
Гигиги далі буде цікавіше.
показати весь коментар
12.11.2022 16:09 Відповісти
Саме кумедне, що ООН цю вимогу виконати просто не може.
показати весь коментар
12.11.2022 16:13 Відповісти
переадресуйте вимоги Ердогану
показати весь коментар
12.11.2022 16:20 Відповісти
З тим же успіхом кацапи можуть написати скаргу в спортлото.
показати весь коментар
12.11.2022 16:59 Відповісти
власні постачання зерна блокуються? бо нема чого краденим зерном намогатися торгувати.
показати весь коментар
12.11.2022 18:12 Відповісти
 
 