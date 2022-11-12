РУС
Россия выдвинула требования на переговорах с ООН по зерновому соглашению

Россия вновь заявила о своем стремлении к беспрепятственному доступу на мировые рынки для своего экспорта продовольствия и удобрений на переговорах с официальными лицами ООН в Женеве.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В заявлении МИД РФ не говорится о том, готова ли Москва возобновить согласованную в июле Черноморскую инициативу, которая позволила Украине возобновить экспорт зерна. Срок сделки истекает 19 ноября.

ООН сообщает, что 10 млн тонн зерна и других продуктов питания были экспортированы из Украины в соответствии с соглашением, что помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Россия неоднократно жаловалась, что ее собственные поставки зерна и удобрений, хотя и не являются прямым объектом западных санкций, фактически блокируются, поскольку санкции ограничивают доступ грузоотправителей к финансированию, страхованию и портам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция хочет превратить "зерновой коридор" в путь к миру, - Эрдоган

В заявлении Москвы говорится, что отгрузки украинского зерна и "нормализация" экспорта собственной сельхозпродукции из России являются составными частями единого пакета мер по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

В заявлении ООН 11 ноября говорится, что участники "продолжают заниматься реализацией Черноморской зерновой инициативы и провели конструктивные обсуждения ее продолжения".

Украина, в которую Россия вторглась 24 февраля, обвинила Москву в том, что она играет с миром в "голодные игры". Российские военные корабли блокировали доступ к украинским портам до вступления в силу июльской сделки.

Россия ненадолго приостановила свое участие в сделке 29 октября после атаки на ее военный флот в Севастополе, но вернулась к ней всего через четыре дня после решения президента Владимира Путина при посредничестве президента Турции Тайипа Эрдогана.

Также читайте: Более 120 миллионов гривен собрали за вчерашний день на флот морских дронов, - Федоров

+23
показать весь комментарий
12.11.2022 15:01 Ответить
+21
в мене взагалі враження, що путя на старості мазохістом стала
типу
"плюйтє на мєня, мнє жарко...!"
показать весь комментарий
12.11.2022 14:52 Ответить
+15
раша висунула - Ердоган їй всуне
показать весь комментарий
12.11.2022 14:50 Ответить
Знову хочете публічного ляпаса отримати?
показать весь комментарий
12.11.2022 14:49 Ответить
в мене взагалі враження, що путя на старості мазохістом стала
типу
"плюйтє на мєня, мнє жарко...!"
показать весь комментарий
12.11.2022 14:52 Ответить
раша висунула - Ердоган їй всуне
показать весь комментарий
12.11.2022 14:50 Ответить
Вимоги? Відразу нах.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:50 Ответить
Віслюк може хоч 10 разів в лайно вступати.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:52 Ответить
А що таке "росія"? - 404 не знайдено.
Ніхто вас і питати не буде
показать весь комментарий
12.11.2022 14:52 Ответить
"Росія висунула вимоги на переговорах з ООН щодо зернової угоди"

Нехай спочатку роZZія висуне з рота український член
показать весь комментарий
12.11.2022 14:54 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 14:54 Ответить
А шо такоє, газових і нафтових бабосів вже катма? Тепер останнє з бараків повиносите?
показать весь комментарий
12.11.2022 14:56 Ответить
Росія зараз схожа на 60-річну шлюху, яка корчить з себе дєвочку-студєнтку. Всьо, час вимагань пройшов, тепер тільки прохання...
показать весь комментарий
12.11.2022 14:59 Ответить
..а було колись газом торгували під золотим дощом сиділи і свої умови диктували а тепер за кусень хліба торгуються...і це тільки початок...чого вам, скотиняки, від щирого серця бажаю
показать весь комментарий
12.11.2022 14:59 Ответить
Кацапи весь час забувають, куди був посланий"руський воєнний корабель". Треба частіше нагадувати...
показать весь комментарий
12.11.2022 14:59 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 15:01 Ответить
аа вам не здається,що той що на задньому плані, схож на кремлівського недомірка?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:55 Ответить
Думала, тільки мені схожим видався...
показать весь комментарий
12.11.2022 16:46 Ответить
Поки ми маємо віслюка стільки і існує загроза укладання договору з Московією на умовах Путлера.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:05 Ответить
Типа Султан Эрдоган,прекратите насиловать кремлевское 🦍БЫДЛО и снимите турецкие флаги с морских танкеров и зерновозов...🤣🤣
показать весь комментарий
12.11.2022 15:05 Ответить
Ердоган опять скажет что ето США нападает на рашку?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:05 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 15:08 Ответить
С 5 декабря начинается нефтяное эмбарго ЕС и США против мавзолейных ублюдков... кажуть потолок будет не более 50 баксов за баррель...и РабZeя опять Встане с Колен 🦍🦍🦍😆😆😆👍
показать весь комментарий
12.11.2022 15:09 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 16:33 Ответить
Прагназірую що ООН присяде на бутилку і погодиться. Тому що мають цінності
показать весь комментарий
12.11.2022 15:11 Ответить
Треба викинути парашу з будь-яких "сдєлок". Домовитися з Туреччиною за гроші про захист морських вантажів. Можливо використовувати вантажний флот під турецьким прапором.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:18 Ответить
Знищуйте чорноморський флот і питання блокування аквафрешією зернової угоди відпаде відразу.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:20 Ответить
це все досить бридке..Які добрива??Яка нафта-газ-керогаз??Так спротив рашистам можна роками чинити!!Така нерішучість..Просто вражає..Тобто, хотять нашої перемоги.., але.., так собі..не дуже.., і так повільненько теж -нормальок??
показать весь комментарий
12.11.2022 15:22 Ответить
Договорняк с братом Гитлером стоил Миру более 100 млн жизней и всего ровно за 5 лет...с 2 сентября 1939 года по 3 сентября 1945...правда тушонку Рузвельта Моцкали жрали миллионами тонн...
показать весь комментарий
12.11.2022 15:27 Ответить
мені здається, чк що навіть влада якихось країн зніме санкції на обслуговування суден, то робочі будуть відмовлятися це робити
показать весь комментарий
12.11.2022 15:31 Ответить
Що, забули який х*й Ердогана на смак?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:44 Ответить
ТОДІ нехай верне Україні ПОРТ МАРІУПОЛЯ ‼️‼️
показать весь комментарий
12.11.2022 15:44 Ответить
ООН МАЕ НАГАДАТИ РАШЕ ПРО ЦЕ
Росія заборонила прохід через Керченську протоку суден, які завантажені не в РФ Джерело:
показать весь комментарий
12.11.2022 15:48 Ответить
І ПРО ЦЕ
показать весь комментарий
12.11.2022 15:49 Ответить
Как висунула, так и засунет. "Вимоги", понимаешь ...
показать весь комментарий
12.11.2022 16:04 Ответить
Гигиги далі буде цікавіше.
показать весь комментарий
12.11.2022 16:09 Ответить
Саме кумедне, що ООН цю вимогу виконати просто не може.
показать весь комментарий
12.11.2022 16:13 Ответить
переадресуйте вимоги Ердогану
показать весь комментарий
12.11.2022 16:20 Ответить
З тим же успіхом кацапи можуть написати скаргу в спортлото.
показать весь комментарий
12.11.2022 16:59 Ответить
власні постачання зерна блокуються? бо нема чого краденим зерном намогатися торгувати.
показать весь комментарий
12.11.2022 18:12 Ответить
 
 