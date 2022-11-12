Россия выдвинула требования на переговорах с ООН по зерновому соглашению
Россия вновь заявила о своем стремлении к беспрепятственному доступу на мировые рынки для своего экспорта продовольствия и удобрений на переговорах с официальными лицами ООН в Женеве.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В заявлении МИД РФ не говорится о том, готова ли Москва возобновить согласованную в июле Черноморскую инициативу, которая позволила Украине возобновить экспорт зерна. Срок сделки истекает 19 ноября.
ООН сообщает, что 10 млн тонн зерна и других продуктов питания были экспортированы из Украины в соответствии с соглашением, что помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис.
Россия неоднократно жаловалась, что ее собственные поставки зерна и удобрений, хотя и не являются прямым объектом западных санкций, фактически блокируются, поскольку санкции ограничивают доступ грузоотправителей к финансированию, страхованию и портам.
В заявлении Москвы говорится, что отгрузки украинского зерна и "нормализация" экспорта собственной сельхозпродукции из России являются составными частями единого пакета мер по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.
В заявлении ООН 11 ноября говорится, что участники "продолжают заниматься реализацией Черноморской зерновой инициативы и провели конструктивные обсуждения ее продолжения".
Украина, в которую Россия вторглась 24 февраля, обвинила Москву в том, что она играет с миром в "голодные игры". Российские военные корабли блокировали доступ к украинским портам до вступления в силу июльской сделки.
Россия ненадолго приостановила свое участие в сделке 29 октября после атаки на ее военный флот в Севастополе, но вернулась к ней всего через четыре дня после решения президента Владимира Путина при посредничестве президента Турции Тайипа Эрдогана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
типу
"плюйтє на мєня, мнє жарко...!"
Ніхто вас і питати не буде
Нехай спочатку роZZія висуне з рота український член
Росія заборонила прохід через Керченську протоку суден, які завантажені не в РФ Джерело: