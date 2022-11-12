Россия выдвинула требования на переговорах с ООН по зерновому соглашению

Россия вновь заявила о своем стремлении к беспрепятственному доступу на мировые рынки для своего экспорта продовольствия и удобрений на переговорах с официальными лицами ООН в Женеве.

В заявлении МИД РФ не говорится о том, готова ли Москва возобновить согласованную в июле Черноморскую инициативу, которая позволила Украине возобновить экспорт зерна. Срок сделки истекает 19 ноября.

ООН сообщает, что 10 млн тонн зерна и других продуктов питания были экспортированы из Украины в соответствии с соглашением, что помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Россия неоднократно жаловалась, что ее собственные поставки зерна и удобрений, хотя и не являются прямым объектом западных санкций, фактически блокируются, поскольку санкции ограничивают доступ грузоотправителей к финансированию, страхованию и портам.

В заявлении Москвы говорится, что отгрузки украинского зерна и "нормализация" экспорта собственной сельхозпродукции из России являются составными частями единого пакета мер по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

В заявлении ООН 11 ноября говорится, что участники "продолжают заниматься реализацией Черноморской зерновой инициативы и провели конструктивные обсуждения ее продолжения".

Украина, в которую Россия вторглась 24 февраля, обвинила Москву в том, что она играет с миром в "голодные игры". Российские военные корабли блокировали доступ к украинским портам до вступления в силу июльской сделки.

Россия ненадолго приостановила свое участие в сделке 29 октября после атаки на ее военный флот в Севастополе, но вернулась к ней всего через четыре дня после решения президента Владимира Путина при посредничестве президента Турции Тайипа Эрдогана.

