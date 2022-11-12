УКР
Російські окупанти вивезли з херсонської бібліотеки безцінні фонди, - директорка Коротун

херсон

Російські окупанти вивезли з Херсона дуже цінні фонди обласної бібліотеки ім. Гончара.

Про це повідомила директорка обласної бібліотеки ім. Гончара Надія Коротун, яку цитує Херсонська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всі херсонці приймають вітання! На весь світ хочеш кричати - слава Україні! Слава ВСУ! Слава батькам , які виховали таких українських синів! Є і сумна новина. Окупанти вивезли дореволюційні видання, які видавались у Херсонській губернії. Вони безцінні! Це найбільша колекція краєзнавчих фондів! Для науковців та викладачів , студентів і краєзнавців - джерела інформації для досліджень. Знищено Інформаційний ресурс для всіх, кого цікавить історія південної частини України. Нам боляче це сприйняти! Маємо надію і віру, що ця колекція повернеться до рідної Гончарівки! Хай такі приємні новини про визволення України і Херсонщини приходять до нас щоденно! Пишаюсь, що я - українка! Перемоги всім нам!!!" - сказала директорка бібліотеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни замінували будівлю "Суспільного" в Херсоні. ФОТОрепортаж

армія рф (18528) книги (453) Херсон (3570) воєнні злочини (1924)
+20
А ви на щось іньше чекали від кацапських оккупантів, нащадків андрофагів?
12.11.2022 17:12
+20
ну значит то такие ценности, раз никто не подумали их эвакуировать или тупо спрятать...
кому какие ценности!!! мужик флаг (обычный, покупной... для кого-то) прикопал...

12.11.2022 17:26
+14
Підораси кацапські!
Без сумніву, вони завжди так себе поводили!
Кацапьйо, - це злодюги і брехуни споконвіку!

12.11.2022 17:16
Борис Абрамыч

@BorisAbramich

https://twitter.com/BorisAbramich/status/1590967283496935426 11 ****.

Военкор Сладков: Так грамотно вывести из Херсона войска могли только три человека - Наполеон, Кутузов и Суровикин.

12.11.2022 17:12
еге ж..
12.11.2022 17:17
США начали расконсервацию нескольких десятков танков M1A1 Abrams, которые в 2021 году были сняты с вооружения Корпуса морской пехоты.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.armyrecognition.com/defense_news_november_2022_global_security_army_industry/us_army_to_upgrade_us_marines_m1a1_tanks_to_m1a2_sep_v3_standard.html Army Recognition
може і нам шось?
12.11.2022 17:33
Це той, чию ногу забули вивести, чи інший?
12.11.2022 17:28
Это другая сволочь
12.11.2022 17:30
Ещё чингизхан, македонский и Юлий цезарь
12.11.2022 17:38
Ай-яй-яй, як несподівано!.
12.11.2022 17:15
а заховати десь не додумались ?
12.11.2022 17:20
сепарня еще и помогала все вывозить
12.11.2022 17:32
Так самі і віддали
12.11.2022 17:36
Кацапи своєї історії цураються і чиюсь знищують. Що тут скажеш-орда!
12.11.2022 17:22
Беня, це ти? Так навіщо обікрав банк?
12.11.2022 17:29
12.11.2022 17:27
Ідіот, що поробиш.
12.11.2022 17:30
Олеже, ти дурню, вчися у кобздона, у нього кацапня квитки роскуповуе НАУЛЬОТ...
12.11.2022 17:52
раніше в ізюмі нє састаялсі...треба глянути де в нього ще концерти заплановано
12.11.2022 18:15
І навіщо воно їм? Вони що, читати оте все будуть? От хіба що підітруться тими безцінними сторінками. Але по#уй - пишемо нову історію. Свою
12.11.2022 17:28
Удивительно то, что некоторые орки еще "Букварь" знают
12.11.2022 17:28
Відповідальні люди мали подумати куди все вчасно вивезти.
Те саме, що і з "Мрією".
Те саме, що і з "Мрією".
12.11.2022 17:34
Це і є приклад повної та злочинної бездіяльності Міністра культури та голів ОДА щодо вчасного виконання особистих зобов'язань положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII статті 15

Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

https://kodeksy.com.ua/pro_mobilizatsijnu_pidgotovku_ta_mobilizatsiyu/statja-15.htm
Для ДБР пряма робота за призначенням, але ж…. в ДБР за 9 місяців, мабуть, ніхто і не читав, навідь, цей Закон України !!
Можуть КОЖНОГО з членів Уряду предметно послухати‼️⚔️❤️😠😡✊🇺🇦‼️⚔️🇩🇪🇺🇸🇨🇦🇫🇮🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇦🇿🇸🇪🇬🇧🇪🇺🇪🇪🇮🇩🇳🇴🇯🇵
12.11.2022 17:35
ну ради справедливости надо сказать, шо кацапня не всё тыбзила... иногда и оставляла )))))
///
Русня так швидко накивала п'ятами, що залишила ЗСУ багатенько трофеїв.

https://t.me/channel24_ua/61984

Схрон російських *********** військові знайшли в селі Благодатне під Херсоном.
12.11.2022 17:37
Цікаво чому ту бібліотеку не оцифрували, лінь було чи що.
12.11.2022 17:38
ну так, студенти б і допомогли. Дивись би водночас і долучилися до пам'яток культури.
12.11.2022 19:10
А взагалі, і без фондів все пречудово. Ніхто їх не читав і не бачив, а херсонці і без фондів красава
12.11.2022 17:39
Полгода до войны можно было всё эвакуировать.
12.11.2022 17:40
Туди вперлись швидко, дякуючи шатлам зегнид
12.11.2022 17:42
Кацапи впорались за два тижні. Пів року вистачило б
12.11.2022 17:50
Які півроку, а шашлики?
12.11.2022 17:58
читати вони це не будуть, значить вкрали, щоб знову якісь махінації з історією проводити, документи підробляти. А щоб повернути, треба москву трусити, це ж не до Бєлгорода вивезли. Само-то воно не повернеться.
12.11.2022 17:48
Вже все підроблене, починаючи з нестора ''літописця'' херового
12.11.2022 17:57
Ходят слухи,что ВСУ предложили обменять 10 пленных чмобиков на енота, которого "покрала" из зоопарка Херсона вторая армия мира. Но енот не согласен на 10. Говорит,что стоит больше. Например, если вместе с ним богатая сверхдержава вернёт в Херсон ещё и вывезенный детский паровозик
12.11.2022 18:00
https://t.me/BerezaJuice/23454 Борислав Береза :
"Оккупаны вывезли в Симферополь 15 тысяч экспонатов. Кроме этого российские войска помимо экспонатов похитили из музеев... сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику. Ну, последнее меня не удивляет.
А вот по поводу 15 000 экспонатов есть вопрос. Нет, не к ворам. Мы все равно свое вернём. Вопрос к тем людям в ОП, кто знал о войне, но ничего не сделал для эвакуации этой и других коллекций с оккупированных территорий. Я точно знаю, когда начали подготовку к эвакуации киевские музеи. Это было аж в марте. И это была инициатива самих музеев. Но херсонские, похоже, даже не готовились, потому что не получили нужной информации о возможном вторжении от профильного руководства в Кабмине и в городе. Может готовились, но к шашлыкам. Вот ко всем им и будут вопросы. После войны. Но будут".
12.11.2022 18:09
Ага, повернемо, так само як 'золотий фонд' срср, ікону богородиці котру вивез Андрій Боголюбський, спаливши Київ, і трофейну гармату з клеймом Мазепи яка стоїть у дворі Кремля.
Сумніваюсь. Українці завжди дуже гарно воюють, але після цього все зводиться на нівець їх невмінням користатись перемогою. Та ще й з зрадниками-керманичами на чолі. Вся наша надія зараз це ЗСУ що воюють і союзники що не дадуть кротам ОП злити перемогу
12.11.2022 19:37

12.11.2022 18:13 Відповісти
Зеленский обещал шашлычки, Резников не видел признаков вторжения, кто-то из них разминировал дороги и мосты. Что ждали? Россияне много хуже нацистов, те хоть своих старались сберечь.
12.11.2022 18:29 Відповісти
Кто в марте сдал Херсон? Тот и будет отвечать за разграбление города и ценности. Но этот человек не чувствует никакой вины. Каждый день снимает селфи и ходит...
12.11.2022 18:41 Відповісти
Вам боляче? То голосуйте ще раз за ЗЕленого 'маршала перемоги' і Слуг-авантюристів що здали південь, відвели війська з Херсону, і не підірвали мости. Може порозумнішаєте. Окрім патріотизму треба ще мати розум
12.11.2022 19:32 Відповісти
А вся їхня псєвдовєлікая русская культура складається з краденого!
12.11.2022 19:34 Відповісти
 
 