Російські окупанти вивезли з херсонської бібліотеки безцінні фонди, - директорка Коротун

Російські окупанти вивезли з Херсона дуже цінні фонди обласної бібліотеки ім. Гончара.

Про це повідомила директорка обласної бібліотеки ім. Гончара Надія Коротун, яку цитує Херсонська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всі херсонці приймають вітання! На весь світ хочеш кричати - слава Україні! Слава ВСУ! Слава батькам , які виховали таких українських синів! Є і сумна новина. Окупанти вивезли дореволюційні видання, які видавались у Херсонській губернії. Вони безцінні! Це найбільша колекція краєзнавчих фондів! Для науковців та викладачів , студентів і краєзнавців - джерела інформації для досліджень. Знищено Інформаційний ресурс для всіх, кого цікавить історія південної частини України. Нам боляче це сприйняти! Маємо надію і віру, що ця колекція повернеться до рідної Гончарівки! Хай такі приємні новини про визволення України і Херсонщини приходять до нас щоденно! Пишаюсь, що я - українка! Перемоги всім нам!!!" - сказала директорка бібліотеки.

