Російські окупанти вивезли з херсонської бібліотеки безцінні фонди, - директорка Коротун
Російські окупанти вивезли з Херсона дуже цінні фонди обласної бібліотеки ім. Гончара.
Про це повідомила директорка обласної бібліотеки ім. Гончара Надія Коротун, яку цитує Херсонська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні всі херсонці приймають вітання! На весь світ хочеш кричати - слава Україні! Слава ВСУ! Слава батькам , які виховали таких українських синів! Є і сумна новина. Окупанти вивезли дореволюційні видання, які видавались у Херсонській губернії. Вони безцінні! Це найбільша колекція краєзнавчих фондів! Для науковців та викладачів , студентів і краєзнавців - джерела інформації для досліджень. Знищено Інформаційний ресурс для всіх, кого цікавить історія південної частини України. Нам боляче це сприйняти! Маємо надію і віру, що ця колекція повернеться до рідної Гончарівки! Хай такі приємні новини про визволення України і Херсонщини приходять до нас щоденно! Пишаюсь, що я - українка! Перемоги всім нам!!!" - сказала директорка бібліотеки.
Военкор Сладков: Так грамотно вывести из Херсона войска могли только три человека - Наполеон, Кутузов и Суровикин.
може і нам шось?
Без сумніву, вони завжди так себе поводили!
Кацапьйо, - це злодюги і брехуни споконвіку!
а заховати десь не додумались ?
кому какие ценности!!! мужик флаг (обычный, покупной... для кого-то) прикопал...
Те саме, що і з "Мрією".
Для ДБР пряма робота за призначенням, але ж…. в ДБР за 9 місяців, мабуть, ніхто і не читав, навідь, цей Закон України !!
Можуть КОЖНОГО з членів Уряду предметно послухати‼️⚔️❤️😠😡✊🇺🇦‼️⚔️🇩🇪🇺🇸🇨🇦🇫🇮🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇦🇿🇸🇪🇬🇧🇪🇺🇪🇪🇮🇩🇳🇴🇯🇵
Русня так швидко накивала п'ятами, що залишила ЗСУ багатенько трофеїв.
https://t.me/channel24_ua/61984
Схрон російських *********** військові знайшли в селі Благодатне під Херсоном.
"Оккупаны вывезли в Симферополь 15 тысяч экспонатов. Кроме этого российские войска помимо экспонатов похитили из музеев... сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику. Ну, последнее меня не удивляет.
А вот по поводу 15 000 экспонатов есть вопрос. Нет, не к ворам. Мы все равно свое вернём. Вопрос к тем людям в ОП, кто знал о войне, но ничего не сделал для эвакуации этой и других коллекций с оккупированных территорий. Я точно знаю, когда начали подготовку к эвакуации киевские музеи. Это было аж в марте. И это была инициатива самих музеев. Но херсонские, похоже, даже не готовились, потому что не получили нужной информации о возможном вторжении от профильного руководства в Кабмине и в городе. Может готовились, но к шашлыкам. Вот ко всем им и будут вопросы. После войны. Но будут".
Сумніваюсь. Українці завжди дуже гарно воюють, але після цього все зводиться на нівець їх невмінням користатись перемогою. Та ще й з зрадниками-керманичами на чолі. Вся наша надія зараз це ЗСУ що воюють і союзники що не дадуть кротам ОП злити перемогу