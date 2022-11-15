Поліція збільшує кількість патрулів через перебої з електропостачанням у містах

По всій Україні російські ракети масово вдарили по об’єктах критичної інфраструктури. На місцях прильотів працюють слідчо-оперативні групи поліції, які фіксують докази воєнних злочинів Росії.

Про це повідомив в телеграмі голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"У багатьох населених пунктах відсутнє електропостачання. Тож там Патрульна поліція України організовує безпечний рух автотранспорту на дорогах міст. Крім того, збільшуємо кількість нарядів на вулицях, щоб у разі потреби швидко прийти на допомогу людям. Патрулі також будуть наближені до об’єктів торгівлі, банківської сфери тощо для запобігання майновим злочинам", - зазначив він.

Голова Нацполіції закликав громадян перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

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Він також підтвердив, що внаслідок обстрілів у Києві загинула людина.

Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет, передусім Х-101 та Х-555. Частково ракети збиті ППО.

В результаті обстрілу пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури. За оцінками Повітряних сил України, окупанти перевершили 10 жовтня. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В Києві ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.