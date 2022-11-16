УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12275 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 669 10

Злочини Росії не мають залишатися безкарними, - президент ПАРЄ Кокс

обстріл

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс засудив ракетну атаку Росії на українські міста та цивільну інфраструктуру, здійснену 15 листопада.

Про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Це відбувається в той момент, коли лідери G20 серйозно шукають способи допомогти покласти край цій жахливій війні. Ці жахливі злочини не повинні бути безкарними", - зазначив президент ПАРЄ.

Злочини Росії не мають залишатися безкарними, - президент ПАРЄ Кокс 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабну повітряну тривогу оголошено в Україні

Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет, передусім Х-101 та Х-555. ППО збила понад 70 з них і всі дрони-камікадзе. За оцінками Повітряних сил України, окупанти перевершили 10 жовтня.

В результаті обстрілу пошкоджено щонайменше 15 об’єктів енергетичної інфраструктуриНайбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В Києві ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.

Попередньо 1 людина загинула, 6 поранено

Автор: 

G20 (323) обстріл (28993) ПАРЄ (848) росія (65856) Кокс Тіні (24)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Пока вони безкарні.. вони будуть продовжуватись.
показати весь коментар
16.11.2022 00:13
+5
коняка лавров, з G-20 ускакав швидко..сраков чув шо батогом дістане
показати весь коментар
16.11.2022 00:13
+3
По MH17 виновны 3 особи. Так и тут. Будут 2 года искать операторов и топливозаправщиков ракет. Они ведь виноваты.
показати весь коментар
16.11.2022 00:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока вони безкарні.. вони будуть продовжуватись.
показати весь коментар
16.11.2022 00:13 Відповісти
коняка лавров, з G-20 ускакав швидко..сраков чув шо батогом дістане
показати весь коментар
16.11.2022 00:13 Відповісти
Машка цеплялась за песок Бали, кидала монетки шоб вернуться.
показати весь коментар
16.11.2022 00:15 Відповісти
@*************
показати весь коментар
16.11.2022 00:16 Відповісти
Заяви вже не підходять
показати весь коментар
16.11.2022 00:13 Відповісти
По MH17 виновны 3 особи. Так и тут. Будут 2 года искать операторов и топливозаправщиков ракет. Они ведь виноваты.
показати весь коментар
16.11.2022 00:16 Відповісти
Требо у відповідь знищити той пристрій, що запустив ракети. Як що НАТО сором'язливо відступить, для раши це буде привід не дуже церемонітися надалі, це ж нахабні тварюки.
показати весь коментар
16.11.2022 00:32 Відповісти
"There must be no impunity."

І що?
показати весь коментар
16.11.2022 00:37 Відповісти
... кокс? Какойужас
показати весь коментар
16.11.2022 05:34 Відповісти
Але Вони Такими і Залишаться Безкарними!!!
Бо на більш не спроможні!!!
показати весь коментар
16.11.2022 06:08 Відповісти
 
 