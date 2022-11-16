Злочини Росії не мають залишатися безкарними, - президент ПАРЄ Кокс

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс засудив ракетну атаку Росії на українські міста та цивільну інфраструктуру, здійснену 15 листопада.

Про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Це відбувається в той момент, коли лідери G20 серйозно шукають способи допомогти покласти край цій жахливій війні. Ці жахливі злочини не повинні бути безкарними", - зазначив президент ПАРЄ.

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Нагадаємо, 15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет, передусім Х-101 та Х-555. ППО збила понад 70 з них і всі дрони-камікадзе. За оцінками Повітряних сил України, окупанти перевершили 10 жовтня.

В результаті обстрілу пошкоджено щонайменше 15 об’єктів енергетичної інфраструктури. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В Києві ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень.

Попередньо 1 людина загинула, 6 поранено.