Внаслідок вчорашнього обстрілу пошкоджено 2 будинки у Києві, - Кличко

2 житлові будинки пошкоджені внаслідок вчорашньої масованої атаки на столицю.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в одному з них загинула літня жінка. Під’їзд одного з будинків - п’ятиповерхівки - отримав значні ушкодження.

"Людей з нього евакуювали і відселили, частина з них виявила бажання пожити поки у родичів чи знайомих. Наразі, комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб якнайшвидше розпочати відновлення житла", - додає очільник міста.

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Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада відбувся наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України.