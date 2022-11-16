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Новини Війна
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Ситуація з енергопостачанням у Києві - складна, - Кличко

світло

Ситуація з енергопостачанням у столиці, як і в багатьох регіонах країни, - складна.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, мережа електропостачання Києва об’єднана з національною системою енергопостачання. І вчора ворог поцілив у багато об’єктів в Україні. Саме з цим були пов’язані масові відключення світла. Наразі систему стабілізували. Але ситуація з дефіцитом енергії залишається складною.

"Тому, за розпорядженням "Укренерго", застосовують погодинні а також аварійні відключення електроенергії. Роблять це енергетики, щоб зберегти керованість енергосистеми. Що стосується теплопостачання. Хочу зазначити, що не зважаючи на всі складності - тепло зараз в оселях киян є. Об’єкти критичної інфраструктури столиці забезпечені генераторами та пальним на випадок відключень", - додає Кличко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок вчорашнього обстрілу пошкоджено 2 будинки у Києві, - Кличко

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада відбувся наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України.

Також повідомлялося, що СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну.

Автор: 

армія рф (17755) Київ (19638) Кличко Віталій (3526) обстріл (29037) електроенергія (6250)


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Та понятно.. два часа назад свет только включили и на тебе - опять отключили..
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16.11.2022 12:11 Відповісти
Кому как. У меня в 5 утра включили и пока есть + пишут, что пока отключать не будут. Видимо чтото гдето перебили и в нашем районе дефицита нет
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16.11.2022 12:16 Відповісти
коли всю енергетику в країні спздили бандіти , аферисти і сєпари, ситуація буде складною завжди.
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16.11.2022 12:20 Відповісти
Тобто розєпашаені енергетичні обєкти - це справа рук бандітів, а не рашистів?
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16.11.2022 13:05 Відповісти
Для таких коментаторів електроенергію можна завантажити в вагони і продати в Європу
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16.11.2022 13:23 Відповісти
 
 