Росіянин Зінін, який поранив воєнкома в Усть-Ілімську, написав відкритого листа: Не міг дати мобілізувати брата. ДОКУМЕНТ

Руслан Зінін пояснює, що стріляв у воєнкома, намагаючись не допустити мобілізації свого молодшого брата.

Лист оприлюднила Марина Зініна, мати Руслана, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на незалежне російське видання ASTRA. Руслан написав листа ще 5 жовтня, однак оприлюднити його попросив лише зараз.

От що пише росіянин: "Того дня я справді йшов у військкомат із упевненістю, що в моїх силах не допустити, щоб мого молодшого брата було мобілізовано за призначеною йому того ж дня повісткою. Я також до останнього моменту був свято впевнений, що не завдам нікому жодної шкоди. <…>

Мене досі мучать кошмари після побаченої мною посмертної фотографії мого шкільного приятеля, 18-річного хлопця, солдата строкової служби, мобілізованого в листопаді 2021 року і загиблого в березні 2022, у перші дні СВО.

Уявивши на мить, що мені колись, не дай боже, доведеться побачити такою свою рідну людину, я зрозумів, що не зможу жити далі, знаючи, що нічого не зробив, щоб цього не допустити".

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Також Зінін вибачився у листі перед пораненим військовим та його родиною.

"22 листопада у Київському суді Іркутська о 15:30 буде суд про продовження синові запобіжного заходу. Не зрозуміло, буде засідання закрите чи відкрите, але якщо хтось прийде потримати, він буде радий", - сказала ASTRA Марина Зініна.

Нагадаємо, Руслан Зінін відкрив стрілянину в військкоматі Усть-Ілімська 26 вересня. Він поранив воєнкома Олександра Єлісеєва.

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