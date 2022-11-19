Росіянин Зінін, який поранив воєнкома в Усть-Ілімську, написав відкритого листа: Не міг дати мобілізувати брата. ДОКУМЕНТ
Руслан Зінін пояснює, що стріляв у воєнкома, намагаючись не допустити мобілізації свого молодшого брата.
Лист оприлюднила Марина Зініна, мати Руслана, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на незалежне російське видання ASTRA. Руслан написав листа ще 5 жовтня, однак оприлюднити його попросив лише зараз.
От що пише росіянин: "Того дня я справді йшов у військкомат із упевненістю, що в моїх силах не допустити, щоб мого молодшого брата було мобілізовано за призначеною йому того ж дня повісткою. Я також до останнього моменту був свято впевнений, що не завдам нікому жодної шкоди. <…>
Мене досі мучать кошмари після побаченої мною посмертної фотографії мого шкільного приятеля, 18-річного хлопця, солдата строкової служби, мобілізованого в листопаді 2021 року і загиблого в березні 2022, у перші дні СВО.
Уявивши на мить, що мені колись, не дай боже, доведеться побачити такою свою рідну людину, я зрозумів, що не зможу жити далі, знаючи, що нічого не зробив, щоб цього не допустити".
Також Зінін вибачився у листі перед пораненим військовим та його родиною.
"22 листопада у Київському суді Іркутська о 15:30 буде суд про продовження синові запобіжного заходу. Не зрозуміло, буде засідання закрите чи відкрите, але якщо хтось прийде потримати, він буде радий", - сказала ASTRA Марина Зініна.
Нагадаємо, Руслан Зінін відкрив стрілянину в військкоматі Усть-Ілімська 26 вересня. Він поранив воєнкома Олександра Єлісеєва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И в мацкве есть Киевский вокзал. И переименовывать они его не будут.
Надеюсь он извинился за то что не добил упыря...
але русні не сподобалась мобілізація ху @ ла
- це значить йти на війну і ризикувати своім життям ! 😠
А війну в Украіні , вони підтримують !