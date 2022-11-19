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Новини Мобілізація в РФ
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Росіянин Зінін, який поранив воєнкома в Усть-Ілімську, написав відкритого листа: Не міг дати мобілізувати брата. ДОКУМЕНТ

руслан,зінін

Руслан Зінін пояснює, що стріляв у воєнкома, намагаючись не допустити мобілізації свого молодшого брата.

Лист оприлюднила Марина Зініна, мати Руслана, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на незалежне російське видання ASTRA. Руслан написав листа ще 5 жовтня, однак оприлюднити його попросив лише зараз.

От що пише росіянин: "Того дня я справді йшов у військкомат із упевненістю, що в моїх силах не допустити, щоб мого молодшого брата було мобілізовано за призначеною йому того ж дня повісткою. Я також до останнього моменту був свято впевнений, що не завдам нікому жодної шкоди. <…>

Мене досі мучать кошмари після побаченої мною посмертної фотографії мого шкільного приятеля, 18-річного хлопця, солдата строкової служби, мобілізованого в листопаді 2021 року і загиблого в березні 2022, у перші дні СВО.

Уявивши на мить, що мені колись, не дай боже, доведеться побачити такою свою рідну людину, я зрозумів, що не зможу жити далі, знаючи, що нічого не зробив, щоб цього не допустити".

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Також Зінін вибачився у листі перед пораненим військовим та його родиною.

"22 листопада у Київському суді Іркутська о 15:30 буде суд про продовження синові запобіжного заходу. Не зрозуміло, буде засідання закрите чи відкрите, але якщо хтось прийде потримати, він буде радий", - сказала ASTRA Марина Зініна.

Нагадаємо, Руслан Зінін відкрив стрілянину в військкоматі Усть-Ілімська 26 вересня. Він поранив воєнкома Олександра Єлісеєва.

Також читайте: Російський суд виніс перший вирок за підпал військкомату

Росіянин Зінін, який поранив воєнкома в Усть-Ілімську, написав відкритого листа: Не міг дати мобілізувати брата 01
Росіянин Зінін, який поранив воєнкома в Усть-Ілімську, написав відкритого листа: Не міг дати мобілізувати брата 02

Автор: 

армія рф (17801) росія (65994) стрілянина (1794) військкомат (432) мобілізація (3114)


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Топ коментарі
+19
та й нахрен це потрібно тут?
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19.11.2022 13:12 Відповісти
+9
Не загинув, а СДОХ!
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19.11.2022 13:41 Відповісти
+6
"...Зінін вибачився у листі перед пораненим військовим та його родиною"

Надеюсь он извинился за то что не добил упыря...
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19.11.2022 13:42 Відповісти
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та й нахрен це потрібно тут?
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19.11.2022 13:12 Відповісти
тож всі новини писали, що воєнком загинув
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19.11.2022 13:21 Відповісти
Не загинув, а СДОХ!
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19.11.2022 13:41 Відповісти
Він в нього наче вісім пострілів висадив, а той гад живучим виявився.
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19.11.2022 15:03 Відповісти
А почему в иркутске суд называется так нескрепно ?
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19.11.2022 13:33 Відповісти
Наоборот, всё скрепно. Киев они считают своим городом.
И в мацкве есть Киевский вокзал. И переименовывать они его не будут.
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19.11.2022 13:39 Відповісти
"...Зінін вибачився у листі перед пораненим військовим та його родиною"

Надеюсь он извинился за то что не добил упыря...
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19.11.2022 13:42 Відповісти
мужжик пишит печатными буквами, мрак. Но хороший хлопец.
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19.11.2022 13:50 Відповісти
а хто там знає, хто саме писав цей лист, яка вірогідність що він сам це писав, а якщо і сам то без примусу? ніякої. І хорошість його для нас.. просто ніяка. Він для свого брата старався, не для нас. Було б у русскіх з забезпеченням армії все ок - може в перших би рядах біг, але точно вже проти не був би. Це русскіє вони якщо і починають "возбухати", то тільки якщо справа торкнеться само їх. На страждання іншіх їм начхати.
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19.11.2022 14:12 Відповісти
ну тепер він вартує його щоб кувалдою його й...бнули )))))
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19.11.2022 13:54 Відповісти
Так жалко, пряио сльозы из глаз
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19.11.2022 14:20 Відповісти
Всім кацапам подобається війна в нашій країні , також всі радіють від того, скільки украінців загинуло в цій війні і продовжує гинути ,
але русні не сподобалась мобілізація ху @ ла
- це значить йти на війну і ризикувати своім життям ! 😠

А війну в Украіні , вони підтримують !

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19.11.2022 14:28 Відповісти
Пригожин на этом письме поставит свою резолюцию-"Годен".
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19.11.2022 16:32 Відповісти
 
 