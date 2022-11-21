Беленюк просить виключити його зі складу НОК. ДОКУМЕНТ
Олімпійський чемпіон і нардеп "Слуги народу" України Жан Беленюк просить виключити його зі складу Національного олімпійського комітету України
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"В "такому" НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго", - зазначив парламентар та опублікував фото заяви.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету. Водночас нардепів забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича також включили до складу членів НОК.
Після цього Андрій Шевченко відмовився від членства в НОК.
Колишні члени ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинули склад Національного олімпійського комітету України.
Топ коментарі
+26 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.11.2022 18:19 Відповісти Посилання
+17 MrStepanovM
показати весь коментар21.11.2022 18:19 Відповісти Посилання
+11 Alex Smith #322835
показати весь коментар21.11.2022 18:49 Відповісти Посилання
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Разницы между ними в зелёном корыте не вижу. Братья близнецы.
Кто там замечен не был? Беленюк? Там куча го...на была. И по бабкам, и по хате. Спорить нечего. Сейчас это два клоуна зеленых у корыта. Беленюк запред комитета в ВР. Стало быть, уже 3 года несет ответственность за законотворчество в сфере молодежи и спорта, все принятые бюджеты. Они комитет проходят, если что. Так что не нужно пыхтеть. Вопросов к ним обоим уйма.
Серед них він назвав чоловіка Юлії Льовочкіної, колишніх представників ОПЗЖ та Партії регіонів, колишніх спортивних функціонерів, які можуть бути причетними до корупції.
🔺Валерій Борзов - член СДПУ(о) 2001-2006, у 2012-му був усунений з посади президента Федерації легкої атлетики за корупцію
🔺Сергій Бубка - член Партії регіонів (2002-2005)
🔺Андрій Вінграновський - член ОПЗЖ, чоловік Юлії Льовочкіної
🔺Олександр Волков - член Партії регіонів (2007-2014)
🔺Олександр Герега - народний депутат від Партії регіонів (2012-2014), голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го
🔺Ірина Дерюгіна - FIG висунула їй звинувачення в підкупі суддів, тиску на них, впливі на остаточні результати змагань та інших порушеннях
🔺Олександр Зац - член Партії регіонів (2006-2014), бізнес-партнер Бориса Колеснікова
🔺Роман Мулик - член Партії регіонів (2010-2014)
🔺Андрій Мельник - підозрювався у причетністості до викрадення, катування та вимагання 200 мільйонів доларів у народного депутата Семінського
🔺Олександр Мендусь - колишній член Партії регіонів
🔺Мирослав Карабін - колишній член Партії регіонів
🔺Олег Корбан - член ОПЗЖ з 2019 року
🔺Михайло Кошляк - з 2020 року є депутатом Дніпропетровської облради від ОПЗЖ
🔺Вадим Павленко - депутат Київської облради від Партії регіонів (2010-2015)
🔺Ігор Лисов - член Партії регіонів (2007-2014)
🔺Сергй Лагур - разом із екс-регіоналом, а після вбивства у ДТП людини втікачем з країни Петром Димінським був співвласником нафтопереробного комплексу (НПК) Галичина у Львівській області
🔺Віктор Ремський - причетний до фальсифікації і вибивання «добровільних зізнань» з фігурантів «справи Павличенків»
🔺Олександр Симоненко - член ОПЗЖ
🔺Віктор Христоєв - колишній член Партії регіонів
🔺Олександр Удовиченко - колишній член Партії регіонів
🔺Ніна Уманець - після 2014 року хизувалась фото з Путіним
🔺Сергій Кушнірюк - відсторонювався з поста головного тренера збірної України з гандболу через корупцію
https://t.me/operativnoZSU/57756
А все тому, що справжня олігархія України з моменту її виникнення вважала собі за правило мати власний спортивний клуб (найбільш популярні це були футбольні клуби), або бути членом якоїсь спортфедерації. До речі, і Порох свого часу був "членом", здається, дзюдоїстів... але недовго, до 2004-го року. Після того ніде нікуди до професійного спорту не приставав: принаймі, мені на очі не потрапляло.
Так там же скажені транші переганяли за футболістів. Я вважаю що в більшості випадків купівля або продажа футболістів це були фінансові афери.
Сткфанчук-Зеленський чомусь, забули прийняти зміни до статті 6 УКРАЇНИ "Про державну службу" (Категорії посад державної служби для держслужбовців)!!!
Без обов'язкового проходження військової служби в Україні, кандидати на конкурс до держпосад не допускаються !!!
Зменшаться оті гогашвіллі та степанові, кінологині, масажисти та корабельні сосНи…, янелохі!!!
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