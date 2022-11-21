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Беленюк просить виключити його зі складу НОК. ДОКУМЕНТ

беленюк

Олімпійський чемпіон і нардеп "Слуги народу" України Жан Беленюк просить виключити його зі складу Національного олімпійського комітету України

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"В "такому" НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго", - зазначив парламентар та опублікував фото заяви.

Беленюк просить виключити його зі складу НОК 01

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету. Водночас нардепів забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича також включили до складу членів НОК.

Після цього Андрій Шевченко відмовився від членства в НОК.

Колишні члени ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинули склад Національного олімпійського комітету України.

Також читайте: Шуфрич та Суркіс покинуть склад НОК

Автор: 

НОК (87) Беленюк Жан (59)


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Топ коментарі
+26
Жану Беленюку за позицію-респект...
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21.11.2022 18:19 Відповісти
+17
ты, конечно, для Украины больше сделал чем Беленюк и тебя, разумеется, нынешнее руководство НОК устраивает...
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21.11.2022 18:19 Відповісти
+11
******** завели всю партию рыгов туда. Почитайте список....****** квартал 95.
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21.11.2022 18:49 Відповісти
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Кормушка маловата для темнозеленого .
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21.11.2022 18:18 Відповісти
ты, конечно, для Украины больше сделал чем Беленюк и тебя, разумеется, нынешнее руководство НОК устраивает...
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21.11.2022 18:19 Відповісти
Если что Гутцайт такой же ОЧ, как и Беленюк. И ничего другого он не сделал. Оба воришки от зеленых.
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21.11.2022 18:40 Відповісти
не мели *****. Жан профессиональний спортсмен, олимпийский чемпион, патриот Украины. А то что вступил в "зеленое" говно єто никак не ровняет его с Гутцайтом который имеет совместный бизнес с росийскими военными и ездил в пейетбол играть в москву после 2014. Номенклатурщик и коррупционер, на подсосе у Бубки и его банды
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21.11.2022 19:23 Відповісти
Гутцайт тоже ОЧ. По уровню они примерно рядом, может Гутцайт выше даже. А по поводу бизнеса, так Жанчик тоже в зелёном корыте рылся, где ермаки столуются. Глобальной разницы между ними нет. Так что х...ю мелишь ты ))
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21.11.2022 19:40 Відповісти
Гутцайт - двіччі ОЧ: як спортсмен, і як тренер.
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21.11.2022 20:22 Відповісти
Пане Войцеховський,а як ви поміряли їх рівень?В греко-римській боротьбі Беленюка нема командних олімпійських змагань.Тільки індивідуальні.І програш -не допустимий.А Гутцайт чемпіон саме в командних змаганнях. Команда відпрацювала на золото.Не вважаю їхні рівні однакові.Беленюк справжній Олімпійський чемпіон,і за нього ніхто ніяких балів,чи уколів,не наборював.
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21.11.2022 20:30 Відповісти
Гутцайт ОЧ, и как тренер. Причем минимум 1 раз. Может и больше. И речь вообще не об этом была.
Разницы между ними в зелёном корыте не вижу. Братья близнецы.
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21.11.2022 20:49 Відповісти
Гутцайт когда ОИ был? Отож... А Беленюк ДЕЙСТВУЮЩИЙ. Я єто имел ввиду. Та и как их уровень меряешь, у них же дисциплины разные. Это как сравнивать бульдога с носорогом. А про "корыто" это бла-бла-бла...Шо в говно вступил то одно, но в принципе он НИКОГДА в косяках замечен не был до этого, а Гутцайт в говне просто купается....Тупо не видеть между ними разницу
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21.11.2022 21:14 Відповісти
Да хватит тут бредить. Не имеет значения кто там действующий, а кто нет. Гутцайт главный тренер на ОИ фехтовальщиков уже сто лет. Его заслуги намного выше, чем у Беленюка. Это очевидно абсолютно.
Кто там замечен не был? Беленюк? Там куча го...на была. И по бабкам, и по хате. Спорить нечего. Сейчас это два клоуна зеленых у корыта. Беленюк запред комитета в ВР. Стало быть, уже 3 года несет ответственность за законотворчество в сфере молодежи и спорта, все принятые бюджеты. Они комитет проходят, если что. Так что не нужно пыхтеть. Вопросов к ним обоим уйма.
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21.11.2022 21:51 Відповісти
Олимпийский чемпион, это навсегда. Бывших не бывает.
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22.11.2022 04:56 Відповісти
ага...зільоноє говно краще ніж путінське ...
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21.11.2022 19:42 Відповісти
Не суди всіх по собі.
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21.11.2022 18:23 Відповісти
Жану Беленюку за позицію-респект...
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21.11.2022 18:19 Відповісти
...бо чесне ім'я дорогше за посаду серед бруду...
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21.11.2022 18:40 Відповісти
У СПОРТСМЕНОВ , НЕКОТОРЫХ, БОЛЬШЕ МОЗГА И ДОСТОИНСТВА, ЧЕМ У ВСЕЙ РАДЫ ВМЕСТЕ ВЗЯТОЙ.
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21.11.2022 18:22 Відповісти
Довго думав!
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21.11.2022 18:27 Відповісти
Как же так? Знаменитые спортсмены не хотят своими именами коррупционеров прикрывать? А ОП с зебандойкуда смотрит? В приказном порядке надо.
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21.11.2022 18:30 Відповісти
Ось і є, куди кінолога прилаштувати.
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21.11.2022 18:35 Відповісти
І усіх чотирилапих.
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21.11.2022 18:37 Відповісти
Зермак и ОПа думают: если из НОКа убрать ЗаЖОПников, то там появяться люди Порошенка. На это мы пойтить не можем.
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21.11.2022 18:37 Відповісти
Заява дещо не повна, шоб бути справді чесною. Гутцайт - міністр спорту уряду ім.Зєлєнского. Шуфрич - голова комітету зі свободи слова у ВР, де більшість також ім.Зєлєнского. Тому було б чесно написати дві заяви, ту, що власне і написав і щаяву про вихід з "політичної" (за фактом - мафіозно-олігархічної) сили "Слуга народа", яка також контролюється Зєлєнским, вірніше реґентом, який править від його імені. Беленюк не маленький, а отже і не настільки наївний, щоб думати, що влада тут ні до чого.
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21.11.2022 18:44 Відповісти
******** завели всю партию рыгов туда. Почитайте список....****** квартал 95.
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21.11.2022 18:49 Відповісти
Тільки обрали ,новопризначений Голова НОК вже показав що він корумпована особа
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21.11.2022 19:04 Відповісти
Так вони написали заяви на звільнення...чи не так було тут недавно. А Беленюк ,так такі самі і в Слугах,але щось заяву не пише. Оце і є піар,а не позиція
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21.11.2022 19:04 Відповісти
✍️ Жан Беленюк прийняв таке рішення після того, як Роман Зозуля опублікував список "дискредитованих" членів комітету.

Серед них він назвав чоловіка Юлії Льовочкіної, колишніх представників ОПЗЖ та Партії регіонів, колишніх спортивних функціонерів, які можуть бути причетними до корупції.

🔺Валерій Борзов - член СДПУ(о) 2001-2006, у 2012-му був усунений з посади президента Федерації легкої атлетики за корупцію
🔺Сергій Бубка - член Партії регіонів (2002-2005)
🔺Андрій Вінграновський - член ОПЗЖ, чоловік Юлії Льовочкіної
🔺Олександр Волков - член Партії регіонів (2007-2014)
🔺Олександр Герега - народний депутат від Партії регіонів (2012-2014), голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го
🔺Ірина Дерюгіна - FIG висунула їй звинувачення в підкупі суддів, тиску на них, впливі на остаточні результати змагань та інших порушеннях
🔺Олександр Зац - член Партії регіонів (2006-2014), бізнес-партнер Бориса Колеснікова
🔺Роман Мулик - член Партії регіонів (2010-2014)
🔺Андрій Мельник - підозрювався у причетністості до викрадення, катування та вимагання 200 мільйонів доларів у народного депутата Семінського
🔺Олександр Мендусь - колишній член Партії регіонів
🔺Мирослав Карабін - колишній член Партії регіонів
🔺Олег Корбан - член ОПЗЖ з 2019 року
🔺Михайло Кошляк - з 2020 року є депутатом Дніпропетровської облради від ОПЗЖ
🔺Вадим Павленко - депутат Київської облради від Партії регіонів (2010-2015)
🔺Ігор Лисов - член Партії регіонів (2007-2014)
🔺Сергй Лагур - разом із екс-регіоналом, а після вбивства у ДТП людини втікачем з країни Петром Димінським був співвласником нафтопереробного комплексу (НПК) Галичина у Львівській області
🔺Віктор Ремський - причетний до фальсифікації і вибивання «добровільних зізнань» з фігурантів «справи Павличенків»
🔺Олександр Симоненко - член ОПЗЖ
🔺Віктор Христоєв - колишній член Партії регіонів
🔺Олександр Удовиченко - колишній член Партії регіонів
🔺Ніна Уманець - після 2014 року хизувалась фото з Путіним
🔺Сергій Кушнірюк - відсторонювався з поста головного тренера збірної України з гандболу через корупцію
https://t.me/operativnoZSU/57756
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21.11.2022 19:17 Відповісти
При такій організації Український спорт приречений на смерть.
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21.11.2022 19:27 Відповісти
А якби Зозуля не написав ? То чорна срака би не зачесалася?
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21.11.2022 19:45 Відповісти
ТЬХУ МЕРЗОСТЬ.
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21.11.2022 20:30 Відповісти
практично всі відомі спортсмени та спортфункціонери - колишні чи чинні члени ПР, СДПУ(о), Опоблоку чи ЗажОПу. До речі, Гутцайт та Беленюк - члени прислуги уродів жОПУ.
А все тому, що справжня олігархія України з моменту її виникнення вважала собі за правило мати власний спортивний клуб (найбільш популярні це були футбольні клуби), або бути членом якоїсь спортфедерації. До речі, і Порох свого часу був "членом", здається, дзюдоїстів... але недовго, до 2004-го року. Після того ніде нікуди до професійного спорту не приставав: принаймі, мені на очі не потрапляло.
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21.11.2022 20:32 Відповісти
...найбільш популярні це були футбольні клуби...
Так там же скажені транші переганяли за футболістів. Я вважаю що в більшості випадків купівля або продажа футболістів це були фінансові афери.
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21.11.2022 21:43 Відповісти
Беленюк мабудь хоче в сосійський НОК попроситися, так як він просився в збірну сосії.
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21.11.2022 19:25 Відповісти
а як спільні голосування шуфрич керуе свободою слова в вр я це не ро3умію це не тільки огидно це 3лочинно
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21.11.2022 19:38 Відповісти
Потрібно скасувати ці позорні вибори
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21.11.2022 19:47 Відповісти
Поки Украінці-спортсмени на фронті захищають Україну, тилові гниди та опозажопники посади ділять в держустановах!!!
Сткфанчук-Зеленський чомусь, забули прийняти зміни до статті 6 УКРАЇНИ "Про державну службу" (Категорії посад державної служби для держслужбовців)!!!
Без обов'язкового проходження військової служби в Україні, кандидати на конкурс до держпосад не допускаються !!!
Зменшаться оті гогашвіллі та степанові, кінологині, масажисти та корабельні сосНи…, янелохі!!!
‼️⚔️❤️🇺🇦✊✌️👏👍🇩🇪🇨🇿🇳🇴🇯🇵🇦🇿🇱🇹🇮🇩🇬🇧🇺🇸🇫🇮🇸🇪🇪🇺🇹🇷🇪🇪‼️⚔️❤️🇺🇦
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21.11.2022 19:52 Відповісти
На якомусь сайті читав весь список цього нока,так там одни зрадники і ще не хватае во главі зеленского перший номер.
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21.11.2022 20:15 Відповісти
Это полный пиз.....ц!!!!!Люди гибнут, мёрзнут, без света. А деребан и отдых в Монако продолжается ((((((((
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21.11.2022 21:15 Відповісти
"слуги" та ОПЗЖ це одне й теж москальське лайно за своєю суттю, але називається по-різному. кремль завжди розкладає яйця по різних кошиках... саме тому останні місяці "слуги" та ОПЗЖ голосують у ВР разом за ті законопроекти, які потрібні офісу преЗЕдента, а ОП в свою чергу пропихує ОПЗЖешну москалоту на посади... ОП вже зараз, не дивлячись на війну, готується до наступних виборів і ідеологічні союзники по ОПЗЖ їм потрібні як воздух, щоб втриматися при владі.
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21.11.2022 21:16 Відповісти
"Сиди синку, я й так бачу, що ти не москаль" (с)
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21.11.2022 23:59 Відповісти
 
 