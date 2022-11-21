Беленюк просить виключити його зі складу НОК. ДОКУМЕНТ

Олімпійський чемпіон і нардеп "Слуги народу" України Жан Беленюк просить виключити його зі складу Національного олімпійського комітету України

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"В "такому" НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго", - зазначив парламентар та опублікував фото заяви.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету. Водночас нардепів забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича також включили до складу членів НОК.

Після цього Андрій Шевченко відмовився від членства в НОК.

Колишні члени ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинули склад Національного олімпійського комітету України.

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