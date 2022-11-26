УКР
Сьогодні день пам’яті жертв Голодоморів

голодомор

В Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв Голодоморів.

День пам'яті відзначають щороку у четверту суботу листопада на підставі указів Президента 1998 та 2007 років, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Українці у ХХ сторіччі пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був голод 1932-1933 років - саме його називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом.

Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, "розкуркулення" селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, - це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на впокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств - соціально-економічних підвалин української нації.

Читайте: 93% українців вважають Голодомор геноцидом, - соцопитування "Рейтингу"

Після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духівництва жертвами тодішньої влади стали селяни.

Масовому голоду в Україні передувала низка подій. Зокрема, 18 листопада 1932 року вийшла Постанова ЦК КП(б)У "Про заходи щодо посилення хлібозаготівель", яка передбачала покарання за невиконання планів заготівлі зерна - сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м’яса. Згодом у перелік компенсаційних харчів додали картоплю і сало, наприкінці року - продукти тривалого зберігання. Окрім того, видана цього ж дня Постанова "Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп" дозволяла відбирати у селян хліб за статтею "контрреволюційні злочини".

Також читайте: "Holodomor is genocide": завтра українці у різних містах світу вимагатимуть визнати Голодомор геноцидом

Вже за кілька днів, 26 листопада, вийшов наказ наркома юстиції і генерального прокурора УРСР, в якому наголошувалося, що "репресії є одним з потужних засобів подолання класового спротиву хлібозаготівлі". Таким чином, штучно створений голод став добре продуманою та ретельно замаскованою каральною операцією.

Передусім в українських селян забрали вирощене ними зерно, а потім численними натуральними штрафами та обшуками позбавили останніх запасів продовольства. У грудні 1932 року у 82 районах України була заборонена торгівля продуктами, також припинилися поставки промислових товарів. На початку 1933 року селян позбавили останніх надій на порятунок, заборонивши виїзд з охопленої голодом України. Залишившись без хліба, селянські сім’ї вживали у їжу різні сурогати: кукурудзяні качани і стебла, просіяне лушпиння, сушену солому, гнилі кавуни і буряки, картопляне лушпиння, стручки акації, товчену кору і листя дерев.

Терор голодом, що тривав в Україні протягом 22-х місяців, забрав, за офіційними даними, близько 4 мільйонів життів.

Також читайте: Німеччина може наступного тижня визнати Голодомор геноцидом, - Кулеба

Упродовж десятиліть тема Голодомору була табуйованою. За комуністичного режиму навіть говорити про голод тих років було суворо заборонено. Дослідження цієї трагедії розпочалися лише наприкінці 80-их років минулого століття.

Відповідно до Закону "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", ухваленого 28 листопада 2006 року, голод 1932-1933 років є актом геноциду українського народу, а його "публічне заперечення… визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним".

Постановою Апеляційного суду Києва від 13 січня 2010 року радянських очільників - Йосипа Сталіна, В'ячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постишева, Станіслава Косіора, Власа Чубаря, Менделя Хатаєвича, визнано винними в організації Голодомору в Україні.

Верховна Рада 16 листопада 2022 року ухвалила звернення до парламентів держав світу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

На сьогодні Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу 22 держави. Об'єднаний перехідний кабінет Білорусі також визнав Голодомор 1932-1933 геноцидом українського народу та засудив злочини комуністичної влади проти національних республік СРСР у міжвоєнний період.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Молдови визнав Голодомор геноцидом українського народу

До Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні передбачені жалобні заходи. У приміщенні "Хлібні" Національного заповідника "Софія Київська" мистецька агенція "Територія А" проведе благодійно-просвітницьку акцію "Свічка пам‘яті. Хліб пам‘яті". Водночас у Музеї Голодомору проходить виставка "Leica, що бачила Голодомор", де вперше в Україні і світі експонується альбом із фотографіями Харкова 1933 року та фотоапаратом Leica ІІ, яким вони були зроблені.

За традицією, цього дня українці запалюють у своїх оселях свічку пам'яті на вшанування загиблих від штучного голоду.

Автор: 

голодомор (402) історія (1076)
Топ коментарі
+8
дякуйте, що обійдеться без квартальних жартів.
26.11.2022 10:01 Відповісти
+8
Джеймс Мейс - американець з індіанським корінням. Саме він разом з частиною української громади у США та Канаді зробив майже неможливе - виніс теми голоду 1932-1933 рр. на найвищі політичні та академічні трибуни в світі. Він за це був покараний втратою роботи, бо ліваки в університетах не пробачили йому критику "соціалістичного раю". Саме завдяки Мейсові мільйони загиблих, убитих московською владою заговорили і ми дотепер вшановуємо жертв і проклинаємо катів. У 1990-х дослідник одружився з поеткою Наталією Дзюбенко, працював над книгами та редактором газети "День". Похований на Байковому цвинтарі
26.11.2022 10:07 Відповісти
+7
26.11.2022 09:42 Відповісти
26.11.2022 09:42 Відповісти
26.11.2022 09:44 Відповісти
І знову, ні слова про російську окупацію України і що Голодомор був її наслідком.
26.11.2022 09:53 Відповісти
26.11.2022 10:01 Відповісти
26.11.2022 10:07 Відповісти
Ну, наконец 93% украинцев признают голодомор голодомором. 30 лет на это понадобилось. Еще 30 лет понадобиться на то, чтобы полностью посмотреть на попытки Сралина сделать так называемые "расселения народов". Донбасс, Крым и на Западе были те же самые попытки уничтожить этнос пополам с поляками, заселения непонятно кого и выселяя крымчан в Узбекистан, а на Донбасс завозя средзеазиатов. Хотя скорее всего к этому моменту русаков уже вообще существовать не будет. Все богатенькие и активные русаки (1-1.5 млн) уже выехали из страны и назад уже не вернуться. Осталось трусливое и слабое стадо один на один против двух десятков миллионов ваххабитов, которые все спортивные, все борцухи, все объединены в уму, платят каждый несколько процентов от своих доходов в диаспору, на любую проблему из воздуха за полчаса приедут несколько десятков крепких борцух с ножами и пистолетами уже. Можно будет с удовлетворением смотреть на историческую справедливость, как этих шкур превращают в жалких рабов и затем уничтожают. Месть подадут холодной. Но все равно знать свою историю и свою нацию крайне полезно и нужно, тем более на это надо максимум полгода в школе и 1-2 учебников хорошего качества по наполнению.
26.11.2022 10:27 Відповісти
Перш ніж намагатися зверхньо повчати українців варто хоча б мову опанувати, бо виглядає якось по-дебільному.
26.11.2022 10:37 Відповісти
пенсія 2300 гривень при сьогоднішніх цінах це так само голодомор і геноцид
26.11.2022 10:28 Відповісти
Юродство - культурно-історичний і соціально-психологічний феномен, граничне самоприниження людини.
26.11.2022 10:34 Відповісти
Пенсіонери живуть сьогодні так як голосували останні 30 років. Тому немає чого їх жаліти.
26.11.2022 11:35 Відповісти
До 2019 року пенсія зростала, а потім, ... "зробили себе разом".
Як там, у Германії, по безвізу, переживаєте, чи з какуюСрануПросралі втекти?
26.11.2022 11:56 Відповісти
Наиболее жестокие последствия голодомора испытал Казахстан. В результате геноцида погибло до 70% от количества казахов, что чуть не поставило целую нацию на грань вымирания.

Тем не менее, нелюди до сих восхваляют массового убийцу Сталина, а факт геноцида отрицают.

В отличие от Украины, в Казахстане голодомор замалчивается и страна даже не пытается добиться его признания на международной арене.
26.11.2022 10:47 Відповісти
Росіяни робили Голодомори скрізь, де були українці.
26.11.2022 10:58 Відповісти
Думається, що скоро і Казахстан почне вимагати визнання злочинів мордора.
26.11.2022 12:10 Відповісти
Схилімо голови в пам'ять про ті страшні часи.

А потім піднімемо і помстимося тій нечисті, що сьогодні намагається зробити з нашими дітьми те, що вони робили поколіннями. Смерть катам і вбивцям України
26.11.2022 10:51 Відповісти
Пам'яті всіх замордованих в Україні
1921-1923 роках
1932-1933 роках
1946-1947 роках
26.11.2022 12:06 Відповісти
одно из отличий Украинцев от кацапни в том что Украинцы восстали после зверств над собой,а кацапы радуются своему порабощению и хотят весь мир сделать такими же рабами как и они!
26.11.2022 14:40 Відповісти
 
 