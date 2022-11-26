РУС
Сегодня День памяти жертв Голодоморов

голодомор

В Украине сегодня чтят память жертв Голодоморов.

День памяти отмечают ежегодно в четвертую субботу ноября на основании указов президента 1998 и 2007 годов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украинцы в ХХ веке пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым масштабным был голод 1932-1933 годов – именно его называют геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом.

Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, "раскулачивание" крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор на селе. Террор голодом, действовавший в Украине в течение 22 месяцев, – это сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполнялась, начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена ​​на покорение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных сельских хозяйств – социально-экономических устоев украинской нации.

После тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства жертвами тогдашней власти стали сельские жители.

Массовому голоду в Украине предшествовал ряд событий. В частности, 18 ноября 1932 года вышло Постановление ЦК КП(б)У "О мерах по усилению хлебозаготовок", которое предусматривало наказание за невыполнение планов заготовки зерна - сельские хозяйства наказывались натуральными штрафами, то есть конфискацией 15-месячной нормы мяса. Впоследствии в список компенсационных продуктов добавили картофель и сало, в конце года - продукты длительного хранения. Кроме того, изданное в этот же день Постановление "О ликвидации контрреволюционных гнезд и разгроме кулацких групп" позволяло отбирать у сельских жителей хлеб по статье "контрреволюционные преступления".

Уже через несколько дней, 26 ноября, вышел приказ наркома юстиции и генерального прокурора УССР, в котором отмечалось, что "репрессии являются одним из мощных средств преодоления классового сопротивления хлебозаготовке". Таким образом, искусственно созданный голод стал хорошо продуманной и тщательно замаскированной карательной операцией.

Прежде всего у украинских крестьян забрали выращенное ими зерно, а затем многочисленными натуральными штрафами и обысками лишили последних запасов продовольствия. В декабре 1932 года в 82 районах Украины была запрещена торговля продуктами, также прекратились поставки промышленных товаров. В начале 1933 года сельских жителей лишили последних надежд на спасение, запретив выезд из охваченной голодом Украины. Оставшись без хлеба, крестьянские семьи употребляли в пищу разные суррогаты: кукурузные кочаны и стебли, просеянную шелуху, сушеную солому, гнилые арбузы и свеклу, картофельную шелуху, стручки акации, толченую кору и листья деревьев.

Террор голодом, продолжавшийся в Украине в течение 22-х месяцев, унес, по официальным данным, около 4 миллионов жизней.

На протяжении десятилетий тема Голодомора была табуирована. При коммунистическом режиме даже говорить о голоде тех лет было строго запрещено. Исследования этой трагедии начались только в конце 80-х годов прошлого столетия.

В соответствии с Законом "О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине", принятым 28 ноября 2006 года, голод 1932-1933 годов является актом геноцида украинского народа, а его "публичное отрицание... признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".

Постановлением Апелляционного суда Киева от 13 января 2010 года советские руководители — Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь, Мендель Хатаевич, признаны виновными в организации Голодомора в Украине.

Верховная Рада 16 ноября 2022 года приняла обращение к парламентам государств мира о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

На сегодняшний день Голодомор в Украине 1932-1933 годов официально признали геноцидом украинского народа 22 государства. Объединенный переходный кабинет Беларуси также признал Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа и осудил преступления коммунистической власти против национальных республик СССР в межвоенный период.

Ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине предусмотрены траурные мероприятия. В помещении "Хлебни" Национального заповедника "София Киевская" художественное агентство "Территория А" проведет благотворительно-просветительскую акцию "Свеча памяти. Хлеб памяти". В Музее Голодомора проходит выставка "Leica, видевшая Голодомор", где впервые в Украине и мире экспонируется альбом с фотографиями Харькова 1933 года и фотоаппаратом Leica II, которым они были сделаны.

По традиции, в этот день украинцы зажигают в своих домах свечу памяти в память о погибших от искусственного голода.

Автор: 

Голодомор (1055) история (2022)
+8
дякуйте, що обійдеться без квартальних жартів.
26.11.2022 10:01 Ответить
+8
Джеймс Мейс - американець з індіанським корінням. Саме він разом з частиною української громади у США та Канаді зробив майже неможливе - виніс теми голоду 1932-1933 рр. на найвищі політичні та академічні трибуни в світі. Він за це був покараний втратою роботи, бо ліваки в університетах не пробачили йому критику "соціалістичного раю". Саме завдяки Мейсові мільйони загиблих, убитих московською владою заговорили і ми дотепер вшановуємо жертв і проклинаємо катів. У 1990-х дослідник одружився з поеткою Наталією Дзюбенко, працював над книгами та редактором газети "День". Похований на Байковому цвинтарі
26.11.2022 10:07 Ответить
+7
26.11.2022 09:42 Ответить
26.11.2022 09:42 Ответить
26.11.2022 09:44 Ответить
І знову, ні слова про російську окупацію України і що Голодомор був її наслідком.
26.11.2022 09:53 Ответить
дякуйте, що обійдеться без квартальних жартів.
26.11.2022 10:01 Ответить
Джеймс Мейс - американець з індіанським корінням. Саме він разом з частиною української громади у США та Канаді зробив майже неможливе - виніс теми голоду 1932-1933 рр. на найвищі політичні та академічні трибуни в світі. Він за це був покараний втратою роботи, бо ліваки в університетах не пробачили йому критику "соціалістичного раю". Саме завдяки Мейсові мільйони загиблих, убитих московською владою заговорили і ми дотепер вшановуємо жертв і проклинаємо катів. У 1990-х дослідник одружився з поеткою Наталією Дзюбенко, працював над книгами та редактором газети "День". Похований на Байковому цвинтарі
26.11.2022 10:07 Ответить
Ну, наконец 93% украинцев признают голодомор голодомором. 30 лет на это понадобилось. Еще 30 лет понадобиться на то, чтобы полностью посмотреть на попытки Сралина сделать так называемые "расселения народов". Донбасс, Крым и на Западе были те же самые попытки уничтожить этнос пополам с поляками, заселения непонятно кого и выселяя крымчан в Узбекистан, а на Донбасс завозя средзеазиатов. Хотя скорее всего к этому моменту русаков уже вообще существовать не будет. Все богатенькие и активные русаки (1-1.5 млн) уже выехали из страны и назад уже не вернуться. Осталось трусливое и слабое стадо один на один против двух десятков миллионов ваххабитов, которые все спортивные, все борцухи, все объединены в уму, платят каждый несколько процентов от своих доходов в диаспору, на любую проблему из воздуха за полчаса приедут несколько десятков крепких борцух с ножами и пистолетами уже. Можно будет с удовлетворением смотреть на историческую справедливость, как этих шкур превращают в жалких рабов и затем уничтожают. Месть подадут холодной. Но все равно знать свою историю и свою нацию крайне полезно и нужно, тем более на это надо максимум полгода в школе и 1-2 учебников хорошего качества по наполнению.
26.11.2022 10:27 Ответить
Перш ніж намагатися зверхньо повчати українців варто хоча б мову опанувати, бо виглядає якось по-дебільному.
26.11.2022 10:37 Ответить
пенсія 2300 гривень при сьогоднішніх цінах це так само голодомор і геноцид
26.11.2022 10:28 Ответить
Юродство - культурно-історичний і соціально-психологічний феномен, граничне самоприниження людини.
26.11.2022 10:34 Ответить
Пенсіонери живуть сьогодні так як голосували останні 30 років. Тому немає чого їх жаліти.
26.11.2022 11:35 Ответить
До 2019 року пенсія зростала, а потім, ... "зробили себе разом".
Як там, у Германії, по безвізу, переживаєте, чи з какуюСрануПросралі втекти?
26.11.2022 11:56 Ответить
Наиболее жестокие последствия голодомора испытал Казахстан. В результате геноцида погибло до 70% от количества казахов, что чуть не поставило целую нацию на грань вымирания.

Тем не менее, нелюди до сих восхваляют массового убийцу Сталина, а факт геноцида отрицают.

В отличие от Украины, в Казахстане голодомор замалчивается и страна даже не пытается добиться его признания на международной арене.
26.11.2022 10:47 Ответить
Росіяни робили Голодомори скрізь, де були українці.
26.11.2022 10:58 Ответить
Думається, що скоро і Казахстан почне вимагати визнання злочинів мордора.
26.11.2022 12:10 Ответить
Схилімо голови в пам'ять про ті страшні часи.

А потім піднімемо і помстимося тій нечисті, що сьогодні намагається зробити з нашими дітьми те, що вони робили поколіннями. Смерть катам і вбивцям України
26.11.2022 10:51 Ответить
Пам'яті всіх замордованих в Україні
1921-1923 роках
1932-1933 роках
1946-1947 роках
26.11.2022 12:06 Ответить
одно из отличий Украинцев от кацапни в том что Украинцы восстали после зверств над собой,а кацапы радуются своему порабощению и хотят весь мир сделать такими же рабами как и они!
26.11.2022 14:40 Ответить
 
 