Сегодня День памяти жертв Голодоморов

В Украине сегодня чтят память жертв Голодоморов.

День памяти отмечают ежегодно в четвертую субботу ноября на основании указов президента 1998 и 2007 годов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украинцы в ХХ веке пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым масштабным был голод 1932-1933 годов – именно его называют геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом.

Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, "раскулачивание" крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор на селе. Террор голодом, действовавший в Украине в течение 22 месяцев, – это сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполнялась, начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена ​​на покорение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных сельских хозяйств – социально-экономических устоев украинской нации.

После тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства жертвами тогдашней власти стали сельские жители.

Массовому голоду в Украине предшествовал ряд событий. В частности, 18 ноября 1932 года вышло Постановление ЦК КП(б)У "О мерах по усилению хлебозаготовок", которое предусматривало наказание за невыполнение планов заготовки зерна - сельские хозяйства наказывались натуральными штрафами, то есть конфискацией 15-месячной нормы мяса. Впоследствии в список компенсационных продуктов добавили картофель и сало, в конце года - продукты длительного хранения. Кроме того, изданное в этот же день Постановление "О ликвидации контрреволюционных гнезд и разгроме кулацких групп" позволяло отбирать у сельских жителей хлеб по статье "контрреволюционные преступления".

Уже через несколько дней, 26 ноября, вышел приказ наркома юстиции и генерального прокурора УССР, в котором отмечалось, что "репрессии являются одним из мощных средств преодоления классового сопротивления хлебозаготовке". Таким образом, искусственно созданный голод стал хорошо продуманной и тщательно замаскированной карательной операцией.

Прежде всего у украинских крестьян забрали выращенное ими зерно, а затем многочисленными натуральными штрафами и обысками лишили последних запасов продовольствия. В декабре 1932 года в 82 районах Украины была запрещена торговля продуктами, также прекратились поставки промышленных товаров. В начале 1933 года сельских жителей лишили последних надежд на спасение, запретив выезд из охваченной голодом Украины. Оставшись без хлеба, крестьянские семьи употребляли в пищу разные суррогаты: кукурузные кочаны и стебли, просеянную шелуху, сушеную солому, гнилые арбузы и свеклу, картофельную шелуху, стручки акации, толченую кору и листья деревьев.

Террор голодом, продолжавшийся в Украине в течение 22-х месяцев, унес, по официальным данным, около 4 миллионов жизней.

На протяжении десятилетий тема Голодомора была табуирована. При коммунистическом режиме даже говорить о голоде тех лет было строго запрещено. Исследования этой трагедии начались только в конце 80-х годов прошлого столетия.

В соответствии с Законом "О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине", принятым 28 ноября 2006 года, голод 1932-1933 годов является актом геноцида украинского народа, а его "публичное отрицание... признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".

Постановлением Апелляционного суда Киева от 13 января 2010 года советские руководители — Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь, Мендель Хатаевич, признаны виновными в организации Голодомора в Украине.

Верховная Рада 16 ноября 2022 года приняла обращение к парламентам государств мира о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

На сегодняшний день Голодомор в Украине 1932-1933 годов официально признали геноцидом украинского народа 22 государства. Объединенный переходный кабинет Беларуси также признал Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа и осудил преступления коммунистической власти против национальных республик СССР в межвоенный период.

Ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине предусмотрены траурные мероприятия. В помещении "Хлебни" Национального заповедника "София Киевская" художественное агентство "Территория А" проведет благотворительно-просветительскую акцию "Свеча памяти. Хлеб памяти". В Музее Голодомора проходит выставка "Leica, видевшая Голодомор", где впервые в Украине и мире экспонируется альбом с фотографиями Харькова 1933 года и фотоаппаратом Leica II, которым они были сделаны.

По традиции, в этот день украинцы зажигают в своих домах свечу памяти в память о погибших от искусственного голода.