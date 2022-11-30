"Північний потік-2" - наш внесок у розв’язання війни в Україні, - Мінюст Німеччини

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що Берлін несе відповідальність за повномасштабну агресію Росії в Україні, оскільки підтримав будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це він сказав у вітальному слові на зустрічі міністрів юстиції країн G7 у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"З урахуванням того, що ми робимо сьогодні, рішення про реалізацію "Північного потоку-2" після анексії Криму в 2014 році було внеском Німеччини у розв'язання війни в Україні. Вважаю, що наш обов'язок - дивитися правді в очі і робити з неї правильні висновки", - заявив він.

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Глава німецького Мін’юсту не вперше публічно критикує рішення про будівництво "Північного потоку-2". У жовтні він висловив думку, що політика Ангели Меркель після окупації Криму значною мірою призвела до війни в Україні.

Німеччина лише за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну скасувала сертифікацію "Північного потоку-2", а німецька влада не раз наголошувала, що відновлювати роботу трубопроводу не буде.

Сама ж Ангела Меркель казала, що не вважає хибним своє рішення дозволити будівництво "Північного потоку-2" і що це поставило Україну в більш вразливу позицію щодо Росії.

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