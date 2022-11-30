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Новини Війна
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"Північний потік-2" - наш внесок у розв’язання війни в Україні, - Мінюст Німеччини

марко,бушман

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що Берлін несе відповідальність за повномасштабну агресію Росії в Україні, оскільки підтримав будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це він сказав у вітальному слові на зустрічі міністрів юстиції країн G7 у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"З урахуванням того, що ми робимо сьогодні, рішення про реалізацію "Північного потоку-2" після анексії Криму в 2014 році було внеском Німеччини у розв'язання війни в Україні. Вважаю, що наш обов'язок - дивитися правді в очі і робити з неї правильні висновки", - заявив він.

Читайте: Систематичне знищення української енергосистеми - воєнний злочин, - Німеччина

Глава німецького Мін’юсту не вперше публічно критикує рішення про будівництво "Північного потоку-2". У жовтні він висловив думку, що політика Ангели Меркель після окупації Криму значною мірою призвела до війни в Україні.

Німеччина лише за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну скасувала сертифікацію "Північного потоку-2", а німецька влада не раз наголошувала, що відновлювати роботу трубопроводу не буде.

Сама ж Ангела Меркель казала, що не вважає хибним своє рішення дозволити будівництво "Північного потоку-2" і що це поставило Україну в більш вразливу позицію щодо Росії.

Також читайте: Шольц відповів на пропозицію Путіна пустити газ цілою ниткою "Північного потоку-2": "Мені важко уявити це"

Автор: 

Німеччина (7517) Північний потік (2475)


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Топ коментарі
+23
німці радують останнім часом.
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30.11.2022 08:55 Відповісти
+17
это грамотно, люди которые признают свои ошибки,становятся сильнее в будущем.а те которые сидят и расказывают что они идеальные и ошибок никогда не совершают барахтаются на дне
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30.11.2022 08:56 Відповісти
+9
Прівєт бабкє Ріббєнтроп...
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30.11.2022 08:58 Відповісти
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геть московського попа...
рускій православний церковь - вслед за рускій православний корапль
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30.11.2022 08:52 Відповісти
Агент Банкової??!!!
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30.11.2022 08:54 Відповісти
німці радують останнім часом.
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30.11.2022 08:55 Відповісти
Посол Мельник так відпрацював громадську думку фріців, що ті почали щось помічати. Відповідно, бургери почали задавати незручні питання шульцу і ко. Це в свою чергу тепер виливається у зовнішню політику дойчленду. До речі, а чим займається увесь цей час посол у Франції? Відповідь - нічим, бо жабоїди не спішать допомагати нам мільярдами.
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30.11.2022 09:08 Відповісти
"фріци, бургери, жабоїди" - wtf?
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30.11.2022 09:12 Відповісти
ну, то, напевно, бо хохол пише
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30.11.2022 09:48 Відповісти
ви знаєте, я такий підхід до інших народів тільки у однієї нації бачив
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30.11.2022 09:54 Відповісти
Чи варто у своїх висловлюваннях уподібнюватися московиту?
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30.11.2022 10:37 Відповісти
это грамотно, люди которые признают свои ошибки,становятся сильнее в будущем.а те которые сидят и расказывают что они идеальные и ошибок никогда не совершают барахтаются на дне
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30.11.2022 08:56 Відповісти
А ,первый наркотик почти дарим, а дальше ,почти не растёт в цене ,но потом ты заплатишь все ,ні це не про Германію,це про наркоманів і махфію
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30.11.2022 08:57 Відповісти
Прівєт бабкє Ріббєнтроп...
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30.11.2022 08:58 Відповісти
пиво і ковбаски..і йодлі
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30.11.2022 09:00 Відповісти
1000 %%%
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30.11.2022 09:01 Відповісти
Чому меркель досі не в камері?
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30.11.2022 09:04 Відповісти
Мабуть неначасі
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30.11.2022 09:06 Відповісти
А Чемберлен сидів?
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30.11.2022 09:17 Відповісти
ця подружка ***** напружена що ппц, відчуває наближення штазі, і розмовляє лише промовами свого юриста.
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30.11.2022 09:24 Відповісти
Що цій бездітній бабкє сниться? Вбиті дітки України по ночам не приходять, не стукаються?
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30.11.2022 09:09 Відповісти
я давно казав, що ***** меркель, якщо раніше не подохне, буде під судом. ось цей час все ближче.
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30.11.2022 09:13 Відповісти
Прийде час коли будуть судити Путіна, Шойгу, Медведєва, Пескова, Меркель
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30.11.2022 09:14 Відповісти
фрау Адольфовна руководила этим участием и благословила дружка ***** на войну...
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30.11.2022 09:26 Відповісти
Німці мають постачальника тепла - маніяка. Який вбиває тисячами простих людей,хоч і не німців. І вони собі думають: чи добре давати гроші маніяку чи не добре? Чи тепло важливіше чи принципи? Меркель обрала тепло. Цікаво,а що б обрала Україна на їх місці?
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30.11.2022 09:39 Відповісти
Маніпуляція, бо в неї вибір був не зовсім таким.
У Меркель був вибір: дороге тепло від нормальних чи дешеве тепло від маніяка. Вона обрала друге.
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30.11.2022 09:46 Відповісти
"Цікаво,а що б обрала Україна на їх місці?" - ну как можно задавать такой идиотский вопрос? Украина давно выбрала свободу и демократию и послала кацапов с их дешевым топливом. Именно за это люди дважды и выходили на Майдан и сейчас проливают кровь.
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30.11.2022 10:19 Відповісти
Старая кашолка давно должна лежать на нарах
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30.11.2022 09:48 Відповісти
Ти ба, попідхоплювались!
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30.11.2022 10:48 Відповісти
Внесок МАКРЕЛЬ . Чому вона досі на свободі?
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30.11.2022 11:23 Відповісти
меркель, курва, де ти є? Збреши що небудь.
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30.11.2022 13:15 Відповісти
 
 