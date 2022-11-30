ОП прокоментував заяву фон дер Ляєн про втрати України у війні: Це чутлива інформація, офіційні дані оприлюднять, "коли настане слушний момент"
В Офісі Президента прокоментували заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка раніше заявила, що Україна втратила у війні з Росією близько 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Суспільне.
Речник президента Сергій Никифоров зазначив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.
Він додав, що президент Зеленський оприлюднить офіційні дані, "коли настане слушний момент", адже це чутлива інформація.
Відеофрагмент виступу був опублікований на офіційній сторінці глави ЄК у твіттер. Однак, згодом цей фрагмент був видалений, а на сторінці завантажене нове відео без даних про кількість загиблих військових та цивільних.
Суспільне звернулось до Єврокомісії з проханням прокоментувати озвучені дані.
Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україна втратила вже понад 100 тис. захисників.
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НЕ ВЫЙДЕТ!
Кремлевский вова будет сидеть на скамье подсудимых выездного заседания Гаагского Трибунала на Майдане в Киеве!
Чи "коли настане слушний момент"?
Тобто, для ЗЄ-льочки "не на часі"!
Підірве довіру до
"найвеличньошого пройбив..стеля України"?
в демократичному суспільстві все має бути відкритим
від того що ми визнаємо про 100 тис. загиблих військових та 20 тис загиблих цивільних (сподіваюсь та молю Бога щоб ці цифри людських доль були меншими) ніхто з українців не побіжить капіталювати!
а вот робити з нелюдської війни пошлий квартал 95 з пиками лисого та пікалова досить! 👿
А ще бучі-ірпені по всій окупованій Україні, в кожному стотисячному сєвєродрнецьку, бахмуті, містечках та селах
Цифри і долі страшні
Нещодавно познайомилася з маріупольцями. Бідні люди ледве втекли. Поки стояли в велезній черзі в магазині, люди розповіли увесь жах, який пережили.
Марафон про це не розкаже.
Молоді люди просто сиві. Не дай Боже переживати ніколи ці жахіття.
Так от, люди які під кулями тікали, розповіли, що ніякої евакуації не було, хоча дуже чекали. Влада срати на всіх хотіла. І жертв загиблих в Маріуполі мінімум 75 тис душ, а можливо в вдвоє більше.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3526568-ponad-7000-ukrainskih-vijskovih-znikli-bezvisti-upovnovazenij.html Колцентр з розшуку зниклих безвісти зареєстрував 7 тисяч 200 зниклих українських військовослужбовців. Як передає Укрінформ , про це https://suspilne.media/259280-ponad-sim-tisac-ukrainskih-vijskovih-vvazautsa-zniklimi-bezvisti/ Суспільному повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.
Ще одне рашистське ІПСО.
Какой правды от них можно ждать сейчас и после победы?
Лично я от них не жду ничего хорошего. И реальность меня всё больше убеждает меня в моей правоте.
PS. Не путайте ЗСУ и команды зеленского.
имхо.
Можна й самим порахувати втрати ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення рашистської пітьми в Україну і до 01.07.2022 року, тобто в період , як видається, нвйбільших наших втрат через відсутність снарядів, західного озброєння тощо.
Так, цифру кількісного складу ЗСУ у 700 тис. військовослужбовців ще на початку липня https://www.bbc.com/ukrainian/features-62099292 зазначив міністр оборони Резніков.
В кінці серпня нардеп Костенко пропорцію 200 тис. на 500 тис. належно і неналежно озброєного особового складу ЗСУ.
Якщо цю пропорцію застосувати до сум виплат грошового забезпечення бійцям, які приймають участь в боях, а це, як слідує з https://www.budgetnyk.com.ua/images/2022/08.2022/Hroshove_zabezpechennia_pid_chas_viiny.jpg інфографіки , в середньому 120 тис. грн на місяць, та не приймають - в середньому 50 тис. грн., то можна розрахувати приблизну цифру санітарних втрат ЗСУ + полонені на початок липня.
Так, як слідує з https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3543503-za-lipen-vijskovi-otrimaut-70-milardiv-ponad-polovinu-ricnogo-budzetu-minoboroni.html інформації МОУ сума грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за червень 2022 року становить 63 млрд. грн.
Як слідує з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text постанови КМУ №168 всім пораненим та покаліченим бійцям внаслідок бойових дій збільшено додаткову винагороду до 100 тис. грн., тому загальна сума їх грошового забезпечення становитиме в середньому 120 тис. грн. на місяць. Це саме стосується виплат сім'ям полонених військовослужбовців.
Отже, розрахунок:
1) обчислюємо загальну суму виплат військовослужбовцям в строю = 200000*120000+5000а00*50000 = 49 млрд. грн.;
2) отримуємо різницю від оприлюдненого загального обсягу грошового забезпечення ЗСУ у 63 млрд. грн. в червні і обчисленою у п.1 сумою = 63 - 49 = 14 млрд. грн. - це і є виплати пораненим бійцям і сім'ям полонених за червень місяць;
Примітка: виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовців ЗСУ, яка згідно п.2 постанови КМУ #168 становить 15 млн. грн., до складу грошового забезпечення не відносяться, а йдуть окремим рядком в бюджеті, що слідує із https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/8/689001/ джерела.
Таким чином, кількість поранених бійців, які отримають виплати грошового забезпечення, в т.ч. додаткової винагороди, + сімей полонених за червень становило приблизно = 14 000 000 000 : 120 000 = 116 000 осіб. Тобто, при 6 тис. полонених виходить 110 тис. поранених.
Якщо слудувати пропорції загиблих до поранених українських воїнів, про що заявляв і президент Зеленський, а саме 1 до 5, то виходить, що загиблих український бійців за період з 24.02 по 01.07.2022 року було 22 тисячі.
Таким чином, не може бути такого, що за перших 4 місяці війни - 22 тис. загиблих воїнів, а за останні 5, коли перевага була вже на стороні ЗСУ - ще 78 тисяч.
Хотілось би вірити
навіть рашисти не називають втрат
просто включай логику - хотя у вас кацапов ее нет и никогда не будет
Зараз вже це нічого не поміняє, бо війна йде на знищення, всі розуміють, якщо до них прийдуть кацапи, вони знищать всіх українців, люди готові вбивати кацапів і помирати за свою країну, лиш би було чим їх вбивати...
Здесь два момента.
1. Это большая политика и политики часто говорят не правду с определенной целью. В данном случае это заявление - для западного налогоплательщика. Чтобы избежать дальнейших огромных жертв Украины (а они уже огромны), - нужно поддерживать выделение большей помощи Украине. Оружие - чтобы скорее Украина победила, макрофинанс, гуманитарная помощь и тд.
2. Уверен, что сегодня-завтра мы увидим разъяснение-опровержение со стороны ЕС и\или Украины.
Україна отримала найбільшу ,з часів другої світової війни , допомогу
Виправте , якщо я помиляюся
Вместе с тем, вопросов к ермаковско-подоляковскому телемарафону с припизженными телеведущими и неадекватной, не соответствующей действительности подаче информации остается много.
Ждем официальную информацию от военной структуры (Генштаб) а не от пидаров из ОП!
1. Вбиті - 36009 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 72418 в\с
3. Потрапили в полон 2255 в\с
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 30106 в\с
*Пункт 4 фактично можна додати до п.1
Станом на 15.10. 2022 втрати ЗС України складають
1. Вбиті - 27906 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 64 102 в\с
3. Потрапили в полон 3789 в\с
4. Зниклі безвісти 1114 в\с
Взято з https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
100 тис вбитих цивільних і 20 тис вбитих і покалічених військових (т.н безповоротні втрати)
1. Урсула явно цю цифру взяла з слів Міллі. То що - у нас дійсно вже 100 тисяч загиблих військових?
2. Абсолютно ні. Як показують підрахунки міжнародних організацій, співвідношення втрат ЗСУ є таким: один вбитий на 5-6 поранених. Тобто, поранених по цій логіці у нас має бути вже півмільйона. Тобто, у нас має бути тоді кожна друга людина у пікселі поранена. Це очевидна маячня. Натомість, у рашистів - Друга Світова. Тобто, на одного вбитого - 3 поранених. Через жахливий стан медицини та ставлення до солдатів.
3. Ці нехитрі розрахунки дають нам розуміння, звідки взялася сама цифра в 100 тисяч втрат. Це не тільки вбиті. Це вбиті + важко поранені + полон (не менше 5 тисяч) + пропалі безвісти (7-8 тисяч щонайменше). Тому кількість наших втрат, звичайно, давно обраховується десятками тисяч - це очевидний факт. Але 100 тисяч - це повна сума всього. А вбитих у нас - в кілька разів менше, ніж у ворога. Це математика, а не пропаганда.
4. Натомість, оті 86 з гаком тисяч втрат росіян - це дуже консервативна версія нашого Генштабу. Це ми говоримо тільки про підтверджені втрати. А скільки непідтверджених валяється по полях? А скільки пропалих безвісти, дезертирів, знищених у мобільних крематоріях тощо? Нагадаю - той же Міллі говорив про росіян, оцінюючи їх втрати, про ті самі понад 100 тисяч. Тільки у випадку РФ мова йде саме і передовсім про вбитих та дуже важко, до каліцтва, поранених. Тому диявол завжди ховається в деталях. Не розносьте цифру, не подумавши.
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5 #Буткевичкаже