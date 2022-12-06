Після неминучої поразки Росії необхідна депутінізація, - Кислиця в Радбезі ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця переконаний, що після неминучої поразки росії у війні проти України має відбутися депутінізація та денуклеаризація цієї території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив у вівторок на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому розглядалася гуманітарна ситуація в Україні

"Відзначивши річницю Будапештського меморандуму ракетним ударом по Україні (5 грудня - ред.), кремль остаточно показав, що не має ні моральних, ні юридичних підстав володіти ядерною зброєю", - наголосив Кислиця.

За його словами, пострадянська трансформація в росії за президенства Бориса Єльцина не була підкріплена декомунізацією та демонтажем авторитарного стилю керування, "що призвело до путінізму замість демократії".

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Цього разу уроки історії мають бути засвоєні, щоб не допустити повторення трагедій, додав постпред. Уже зараз міжнародне співтовариство має розпочати "розгляд модальностей постпутінських домовленостей з москвою". "Домовленостей, які мають передбачати новий Будапештський меморандум, що повинен бути підписаний москвою в контексті її денуклеаризації", - пояснив Кислиця.

"Поки що невідомо, як скоро після її воєнної поразки і ким може бути підписаний цей документ від імені території з адміністративним центром у москві. Така домовленість потребуватиме надійних партнерів, а ні путін, ні будь-хто з його оточення не можуть вважатися такими, що заслуговують на довіру", - зауважив він.

За його словами, Україна чинить опір не мирним переговорам, а "спробам москви стерти нас з карти". Україна також протистоїть російській стратегії виграти час під виглядом "мирних зусиль" для поповнення свого військового арсеналу, розбудови опорних пунктів на окупованих територіях та підготовки до нового нападу.

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Мир в уявленні кремля має будуватися на порушеннях Статуту ООН, зазначив він. "Московське бачення "миру" означає також, що всі українці на окупованих територіях залишатимуться в небезпеці - незахищеними від викрадень, затримань, тортур, мародерства та вбивств", додав дипломат.

За словами Кислиці, Україна не має жодних ілюзій щодо готовності росії до миру. "Нині це мілітаризоване і з промитими мізками суспільство, яким керують воєнні злочинці і яке виховується в ненависті", - наголосив він. Поки москва володіє ресурсами, доти продовжуватиме атакувати Україну, глобальну архітектуру безпеки та міжнародний порядок, заснований на Статуті ООН, зауважив представник України.

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Викладаючи офіційну позицію України, Кислиця підкреслив, що москва має бути позбавлена можливості виробляти ракети, фінансувати військову активність в Україні, погрожувати світу брязканням зброєю.

Він також закликав продовжити пошук можливостей позбавити москву доходів від викопного палива, які використовуються для фінансування війни.

"Благати москву про мир або апелювати до її здорового глузду абсолютно марно, - зазначив він. Москву можна лише примусити до миру, оскільки це єдина мова, яку вона розуміє і на яку реагує".

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