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Після неминучої поразки Росії необхідна депутінізація, - Кислиця в Радбезі ООН

кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця переконаний, що після неминучої поразки росії у війні проти України має відбутися депутінізація та денуклеаризація цієї території.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив у вівторок на засіданні Ради Безпеки ООН, на якому розглядалася гуманітарна ситуація в Україні

"Відзначивши річницю Будапештського меморандуму ракетним ударом по Україні (5 грудня - ред.), кремль остаточно показав, що не має ні моральних, ні юридичних підстав володіти ядерною зброєю", - наголосив Кислиця.

За його словами, пострадянська трансформація в росії за президенства Бориса Єльцина не була підкріплена декомунізацією та демонтажем авторитарного стилю керування, "що призвело до путінізму замість демократії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця у річницю підписання Будапештського меморандуму: Після Путіна потрібна відмова Росії від ядерної зброї

Цього разу уроки історії мають бути засвоєні, щоб не допустити повторення трагедій, додав постпред. Уже зараз міжнародне співтовариство має розпочати "розгляд модальностей постпутінських домовленостей з москвою". "Домовленостей, які мають передбачати новий Будапештський меморандум, що повинен бути підписаний москвою в контексті її денуклеаризації", - пояснив Кислиця.

"Поки що невідомо, як скоро після її воєнної поразки і ким може бути підписаний цей документ від імені території з адміністративним центром у москві. Така домовленість потребуватиме надійних партнерів, а ні путін, ні будь-хто з його оточення не можуть вважатися такими, що заслуговують на довіру", - зауважив він.

За його словами, Україна чинить опір не мирним переговорам, а "спробам москви стерти нас з карти". Україна також протистоїть російській стратегії виграти час під виглядом "мирних зусиль" для поповнення свого військового арсеналу, розбудови опорних пунктів на окупованих територіях та підготовки до нового нападу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористична атака путлера на Україну не залишає мені дипломатичних варіантів, слухати Небензю - один з моїх найжахливіших обов’язків, - Кислиця

Мир в уявленні кремля має будуватися на порушеннях Статуту ООН, зазначив він. "Московське бачення "миру" означає також, що всі українці на окупованих територіях залишатимуться в небезпеці - незахищеними від викрадень, затримань, тортур, мародерства та вбивств", додав дипломат.

За словами Кислиці, Україна не має жодних ілюзій щодо готовності росії до миру. "Нині це мілітаризоване і з промитими мізками суспільство, яким керують воєнні злочинці і яке виховується в ненависті", - наголосив він. Поки москва володіє ресурсами, доти продовжуватиме атакувати Україну, глобальну архітектуру безпеки та міжнародний порядок, заснований на Статуті ООН, зауважив представник України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія в ООН проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої, - Кислиця

Викладаючи офіційну позицію України, Кислиця підкреслив, що москва має бути позбавлена можливості виробляти ракети, фінансувати військову активність в Україні, погрожувати світу брязканням зброєю.

Він також закликав продовжити пошук можливостей позбавити москву доходів від викопного палива, які використовуються для фінансування війни.

"Благати москву про мир або апелювати до її здорового глузду абсолютно марно, - зазначив він. Москву можна лише примусити до миру, оскільки це єдина мова, яку вона розуміє і на яку реагує".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небензя знов втік із засідання Радбезу ООН перед виступом представника України

Автор: 

ООН (3342) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+10
Цей світ врятує лише декацапізація.
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06.12.2022 20:58
+6
ДЕ-РУ-СИ-ФІ-КА-ЦІ-Я
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06.12.2022 21:07
+5
Дерашизація. Ключеве слово - шиза. рускій мір є злочинною ідеологіею незважаючи на всяких путіних, леніних, сталіних і прочих малют скуратових. Всяких хто ляпне про єдині народи, третій рим має попасти під кримінал. хороші руські повинні мати сертифікати про повне виліковувавання від імперсько-нацистських ідей.
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06.12.2022 21:19
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Цей світ врятує лише декацапізація.
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06.12.2022 20:58 Відповісти
Amen.
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07.12.2022 04:58 Відповісти
ДЕ-РУ-СИ-ФІ-КА-ЦІ-Я
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06.12.2022 21:07 Відповісти
Nu ni, k Rusi cia pomoika žodnogo otnošenija ne mae.
Stalo bytj - dekacapizacija, demoskalizacija, no ne koim obrazom ne de-rusi-fikacija.
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07.12.2022 05:01 Відповісти
Дерашизація. Ключеве слово - шиза. рускій мір є злочинною ідеологіею незважаючи на всяких путіних, леніних, сталіних і прочих малют скуратових. Всяких хто ляпне про єдині народи, третій рим має попасти під кримінал. хороші руські повинні мати сертифікати про повне виліковувавання від імперсько-нацистських ідей.
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06.12.2022 21:19 Відповісти
Кислиця в ООН - це як голос у пустелі.
Його промови треба окремим виданням надрукувати, бо він на своєму фронті робить велику справу. Щиро поважаю великого дипломата Сергія Кислицю.
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06.12.2022 22:12 Відповісти

Кислиця - троль 80-го рівня (в хорошому сенсі). Адже після ************** роZZії кацапам настане повне повний і незворотній каюк: Горє-та какоя! - сцарь-та нєнастаящій... А потім - ррраз! - і всі хором зависли, де були: Как жить-та дальше? Как жить?!.
А далі почнуть зкріпно "приходити до тями": заллють очі боярою і стануть ковбасити одне одного...
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07.12.2022 00:13 Відповісти
РОСІЇ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ ПОТРІБНА ДЕРОСІЇЗАЦІЯ І ФІНОУГРОЗІАЦІЯ 🤓
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07.12.2022 01:38 Відповісти
Не варто бігти попереду паротяга. Загнати свинособак за поребрик і ізолювати. Санкції не знімати і здирати % з продаж на репарації. Ніяких перемовин і укладання мирних договорів або якихось контрактів з тими хто розпочав війну до виплати репарацій бути не може. Можливо будуть цілі десятиліття хаосу і створення нових держав (улусів). За пару років вони оберуть інше ***** - самого жорстокого хама який прославиться звірством при розправі над звинуваченими в поразці. Розпочнеться громадянська війна і боротьба за багаті ресурсами території. Тобто абсолютно невідомо з ким укладати якісь угоди до розвалу або збереження федерації. Мир з ким або чим? З хаосом кримінальних маргіналів? Якщо навіть в періоди стабільності договори з кацапами не коштували навіть паперу на якому були написані то чого будуть варті підписи "врємєнщіков"? Для нас головним буде не пустити до себе орду біженців з *****стану які раптом згадають про свої "українскіє корні"...
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07.12.2022 02:09 Відповісти
 
 