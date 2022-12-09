"Слуги народу" 1,5 роки блокують ліквідацію ОАСК, проти голови якого Вовка США запровадили санкції, - Шабунін

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментував введення персональних санкцій проти голови ОАСК Павла Вовка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шабунін зазначив: "З нагоди Міжнародного дня протидії корупції США наклали санкції на голову ОАСКу Павла Вовка. Ми в ЦПК давно просували санкції щодо Вовка. Памʼятаєте рішення ОАСКу, яке мало не зірвало конкурс на голову САП?

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Тоді ми прямо сказали, що добʼємося санкцій проти Вовка. Як-то кажуть: отримайте розпишіться.

Нагадаю, що вже півтора роки Слуги Народу блокують голосування законопроекту про ліквідацію ОАСКу.

Законопроект поданий і визначений невідкладним президентом Зеленським. Тут доречно буде згадати його цитату:

"Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований".

Вже під час повномасштабного вторгнення секретар РНБО Данілов заявив:

"В РФ був проєкт повернення Януковича через юридичну процедуру через наші суди, ОАСК… Це доведений факт."

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Тільки от Вовку від цих пафосних заяв що Зеленського, що Данілова - ні холодно, ні жарко. Він зі свою зграєю ОАСКу продовжує ЩОДНЯ виносити рішення іменем України.

І час від часу ці рішення дуже вже співпадають з інтересами гравців на Банковій. Останні мабуть думали, що ніхто цього паскудства не бачить.

Бачимо. Ми всі це добре бачимо. І наші ключові союзники у війні теж це добре бачать…

В тому ж матеріалі, де ми попередили про санкції Вовка, ми згадали й Татарова.

"Зі свого боку, "Центр протидії корупції" зробить усе можливе, аби санкції проти корупціонерів Банкової стали реальністю. Наприкінці 2021 року ми відіслали відповідні звернення щодо заступника голови ОП Олега Татарова та улюбленого судді Банкової Павла Вовка".

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