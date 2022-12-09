УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4478 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
11 942 126

"Слуги народу" 1,5 роки блокують ліквідацію ОАСК, проти голови якого Вовка США запровадили санкції, - Шабунін

шабунін

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментував введення персональних санкцій проти голови ОАСК Павла Вовка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шабунін зазначив: "З нагоди Міжнародного дня протидії корупції США наклали санкції на голову ОАСКу Павла Вовка. Ми в ЦПК давно просували санкції щодо Вовка. Памʼятаєте рішення ОАСКу, яке мало не зірвало конкурс на голову САП?

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели персональні санкції проти одіозного судді Вовка

Тоді ми прямо сказали, що добʼємося санкцій проти Вовка. Як-то кажуть: отримайте розпишіться.

Нагадаю, що вже півтора роки Слуги Народу блокують голосування законопроекту про ліквідацію ОАСКу.

Законопроект поданий і визначений невідкладним президентом Зеленським. Тут доречно буде згадати його цитату:

"Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований".

Вже під час повномасштабного вторгнення секретар РНБО Данілов заявив:

"В РФ був проєкт повернення Януковича через юридичну процедуру через наші суди, ОАСК… Це доведений факт."

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС уп’яте не зміг розпочати розгляд "плівок ОАСК", - Центр протидії корупції

Тільки от Вовку від цих пафосних заяв що Зеленського, що Данілова - ні холодно, ні жарко. Він зі свою зграєю ОАСКу продовжує ЩОДНЯ виносити рішення іменем України.

І час від часу ці рішення дуже вже співпадають з інтересами гравців на Банковій. Останні мабуть думали, що ніхто цього паскудства не бачить.

Бачимо. Ми всі це добре бачимо. І наші ключові союзники у війні теж це добре бачать…

В тому ж матеріалі, де ми попередили про санкції Вовка, ми згадали й Татарова.

"Зі свого боку, "Центр протидії корупції" зробить усе можливе, аби санкції проти корупціонерів Банкової стали реальністю. Наприкінці 2021 року ми відіслали відповідні звернення щодо заступника голови ОП Олега Татарова та улюбленого судді Банкової Павла Вовка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунін про ліквідацію ОАСК: "Не Зеленський контролює Вовка, а навпаки"

Автор: 

санкції (11819) Шабунін Віталій (534) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
Пам'ятаю як ці борці за правду брудом заливали Порошенко. Шабуніни, бігуси.... Що тепер? Знову бруд,але уже проти себе. Думати потрібно перед тим як велосипед на Україну міняти.
показати весь коментар
09.12.2022 23:17
+25
показати весь коментар
10.12.2022 01:09
+23
"Шабуня"!!! А до ЧОГО ти у 2018 "закликав"?
показати весь коментар
09.12.2022 22:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Шабунін сам привів до влади слуг народу, так що нехай тепер радіє.
показати весь коментар
10.12.2022 11:10 Відповісти
З якого це переляку? Він Порошенка критикував бо було за що, владу треба критикувати, щоб вона не заривалася. Один тільки аваков чого був вартий, а рушнички колишня Перша Леді їздила до труханова вишивати...Порошенко що, не знав, хто такий труханов? Ніколи не повірю.
показати весь коментар
10.12.2022 21:44 Відповісти
Немає про що говорити.
показати весь коментар
14.12.2022 16:08 Відповісти
Бенін лохатрон, - цирк зескоморохів все глибше занурюється в лайно, "вангергейт", Татаров, Єрмак, Наумов(СБУ), Портнов, зупинка ракетних програм, розмінування Чонгара, гуманітарка у Запоріжжі, маски з Китаю, Оман, Трухін, кінокомпанії на Москві, офшори, асфальт і т.д.
показати весь коментар
10.12.2022 11:23 Відповісти
Нажаль,ці вовки позорні плювати хотіли на всіх,поки їм в Україні,щоб вони не робили нічого не робиться! Вони мають бути покарані наявність такого дер.ма на таких важливих посадах,ще приниження для громадян України,які йще і забезпечують цей від'ємний людський матеріал!!((((
показати весь коментар
10.12.2022 12:30 Відповісти
до " фанатів П. Порошенка" :

Ще раз засвідчили що вам ( воєнним спєціалістам - консультантам !) " та аплодуючим стоячи"... до речі - зовсім безпам'ятним , коли мова йде про Іловайськ, знищені склади зі зброєю, " жму руку -обнімаю " увесь світ в очах- Петро Олексійович... непогрішимий, безгрішний і найпатріотичніший.

Отямтеся ,

Відкрийте очі

Перестаньте отут кидатись лайном .. бо інших аргументів не маєте окрім хамських гидких зауважень ...

( тільки не треба про ФЗУ і інтелект...начитались.. від ваших ! " інтелектів "- смішно ... )) !
показати весь коментар
10.12.2022 13:02 Відповісти
А що ти тут забув, не фанат?
Приперся на сайт де більшість прихільники Порошенка, іди дивись зе марафон.
Ніхто тобі по сотому колу нічого доводить не буде.
показати весь коментар
11.12.2022 05:02 Відповісти
Каминский , твоя методичка устарела " жму руку , обнимаю " от деркача ОНО ДЕРКАЧ ДОКАЗАННЫЙ ФАКТ ГЕБНЯВОЕ ШАЙЗЕ
показати весь коментар
11.12.2022 08:26 Відповісти
.....Schmeiß keinen Scheiß... du stinkst
показати весь коментар
11.12.2022 23:51 Відповісти
ніхто не заперечує ваші " прихильності".. але не бачити явного ЩО БУЛО - то вже просто дикість у розумінні притомності.

І для ВІКИ : це не мантра, не " методічка" і деркач мені байдужий як і ви.. що закриваєте очі на ...скажем так " помилки Порошенка"

Те , що людина зараз робить - то гут.. те.. що людина при УСИХ владах була " не останньою" з його подачі і участі створена Партія Регіонів - то не є його гоногровим вчинком.. та вам усе єдино :

НАШ САЙТ ! МИ ЙОГО СТВОРИЛИ ( ОКУПУВАЛИ !

ПОРОШЕНКО НАЙСВЯТІШИЙ ЗІ СВЯТИХ !

зА " МЕТОДИЧКУ- ТО ВЖЕ ДАВНО ПЕРЕЖОВАНЕ..

І.. ЯКЩО ВЖЕ ПИШЕТЕ ОТУТ( це до ВІКИ ) .. то знайдіть можливість через ГУГЛ перекласти на українську ( якщо думаєте іншою...) бо шой -то отуточки не в'яжеться ...

Schmeiß keinen Scheiß... du stinkst
показати весь коментар
11.12.2022 23:47 Відповісти
ти смішний....прихильник...
показати весь коментар
11.12.2022 23:52 Відповісти
Цивілізований світ, впродовж 3.5 років, вказує напряму привладним, де і які гниди гадять🐷🙈😌 в Україні, а привладні😌🐖, яких утримують за податки Українців, «чомусь» на це не реагують!!! То така бездіяльність влади про що кажеУкраінцям і Світові, вона чия ⁉️⁉️⁉️⁉️💯⚔️🇺🇦❤️😡😠🤔🤬
показати весь коментар
10.12.2022 13:15 Відповісти
Цивілізований Світ теж цього лайна має повно, яке за бабло власними рученьками знищить надбання поколінь.
показати весь коментар
10.12.2022 21:45 Відповісти
Бо їм потрібно це кубло!
Як і риги з якими вони голосують.
На кого працює влада, яка захищає суд, проти керівника якого США ввели санкції?!
Але ж, жоден виборець зеленського, такі статті не відкриє!
От «людина року», це їхнє, хоча вони мабуть не цікавилися, що у 1938 році, «людиною року», став Адольф Гітлер, у 1942 році - Йосип Сталін, у 1956 році, Микита Хрущов, у 1979 році, Аятола Хомейні і нарешті у 2007 році - *****!
показати весь коментар
10.12.2022 13:34 Відповісти
Людина року це наші люди, просто офіціально Зеленський презентує нашу країну бо був обраний Президентом ось і все. Як би не наші люди дідька лисого він був би на обкладинці, хиба як той, хто про..в все за три дні.
показати весь коментар
10.12.2022 21:47 Відповісти
Пане Шабунін, я так і не зрозуміла - ви просували, просуваєте, чи важе щось кудись просунули?
показати весь коментар
10.12.2022 13:40 Відповісти
Не слуги народу блокують, а офіс призедента
показати весь коментар
10.12.2022 16:05 Відповісти
Таке враження, що на Зеленського є компромат у всіх, кому тільки не ліньки! Цікаво, як він встиг за три роки стільки начудити?
показати весь коментар
10.12.2022 17:08 Відповісти
наприклад, почитай (чи послухай Чикалкіна), як той розповідає, як ці з кварталу в готелі всі обпилися і обкурилися і що там було... (Чекалкін як раз був в тому ж готелі). Ось так на них усіх море похабних, дуже похабних, а може і не дуже, однак компроматів є ))).
показати весь коментар
10.12.2022 17:26 Відповісти
Вовк це особа, як і татаров, із орди юриста - бездипломника Порткова. Останній, як відомо, є зброєносцем у автора концепції "глубинного государства" як Казбек, таторов теж крутиться там під поганялом "Кувшинов" (напевне, в честь н.п. Кувшиново в рашці). А Шибунін, як друг Богдана, всерйоз розраховував на пост з вагомою зарплатою, але зарано той зник з ОПи. Так що цей проект Шибуніна має запах помсти.
показати весь коментар
10.12.2022 17:29 Відповісти
Слуги народа блокируют Украину . В целом.
показати весь коментар
10.12.2022 19:17 Відповісти
українці воюють на два фронти: проти зовнішнього агресора та внутрішнього окупанта
показати весь коментар
10.12.2022 20:39 Відповісти
Перемога і тюрьма, чи війна і воля?
...як вам всі вовки скажуть -- так і буде...
показати весь коментар
11.12.2022 01:13 Відповісти
Хтакі слугиюбудьмо чесні презедент несе відповідальність
показати весь коментар
11.12.2022 01:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 