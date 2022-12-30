Саакашвілі: "Я не бачив сонячного променя вже сім місяців"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі каже, що його утримують в лікарні із заклеєними вікнами, а медсестер обшукують перед кожною маніпуляцією.
Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ. Журналісти змогли передати запитання Саакашвілі через його близького друга, і так само отримати відповіді.
"Я перебуваю у клініці, де лікарі максимально надають мені допомогу в дуже складних для них умовах. З ними щодня проводять бесіду служби безпеки Грузії, і щоразу, щоб медсестрі зайти до мене щодо звичайної маніпуляції (наприклад, щоб дати таблетку), її ретельно обшукують. Уявіть, що це відбувається 30 разів на день", - розповів Саакашвілі.
За його словами, вікна в палаті заклеєні товстою плівкою.
"Я не бачив сонячного променя вже сім місяців", - каже він.
Також Саакашвілі повідомив, що при нещодавньому гіпертонічному кризі тюремники не дозволили перевести його в реанімаційне відділення.
Нагадаємо, 20 листопада адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.
Президент України Володимир Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча вбивати так через отруєння це не по лицарськи і підло - якби просто зарізав його кровник, який пройшов тортури віником у грузинській в'язниці, то й питань не було б
Впрочем, ему грех жаловаться, ведьему швабру в оч..о не засовывали, как это делали при его президенстве с другими.
'''мабудь фото невдале
Скоро казатиме так: "Я не бачив с-с-сонячного променя вже с-с-с-ім міс-с-сяців, My Precious-s-s..."
но на Зелю сами напали, а Кралсон - сам напал, ну, подписал что напал и рашка получается как всегда - только защищала все *******. да хоть сдохни, миша, я лично порадуюсь. козел истеричный, галстуков пожуй вместо таблеток по 30 раз за день(выше написали - а как так по 30 раз вна день жрать таблетки то? странно-вато)
Дуже сильна і справедлива Людина. Його можуть убити, отруїти, закатувати, але здолати, зламати - ніколи. Як і витравити пам"ять про Великого Чоловіка і Великого Політика.
Чи вас ботів, думаєте, не видно?
Якщо тут говорити про якийсь кавалок, то це про тебе - кавалак гівна разом з тою лярвою, з якою ви тут напару хрюкаєте. Вам до Саакашвілі - як до неба рачки...
Особняк под Киевом для себя и для мамы. Бабло Курченко и постоянное гонение на Порошенко и с трусяными майданами за огромные деньги. При зеплесени получил должность, чтоб опять х..ть Порошенко. Получил немало денег
Теперь вопрос: кто это недоробло отправил в Грузию и кто его здал?
Мне его не жаль, даже больше скажу: я рада, что оно в Грузии и в тюрьме.