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Грузія (1419) Саакашвілі Міхеіл (2105)

Саакашвілі: "Я не бачив сонячного променя вже сім місяців"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

саакашвілі

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі каже, що його утримують в лікарні із заклеєними вікнами, а медсестер обшукують перед кожною маніпуляцією.

Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ. Журналісти змогли передати запитання Саакашвілі через його близького друга, і так само отримати відповіді.

"Я перебуваю у клініці, де лікарі максимально надають мені допомогу в дуже складних для них умовах. З ними щодня проводять бесіду служби безпеки Грузії, і щоразу, щоб медсестрі зайти до мене щодо звичайної маніпуляції (наприклад, щоб дати таблетку), її ретельно обшукують. Уявіть, що це відбувається 30 разів на день", - розповів Саакашвілі.

Читайте: У Грузії назвали звернення Зеленського щодо Саакашвілі спробою втягнути країну в війну, в МЗС України закликали уникати спекуляцій

За його словами, вікна в палаті заклеєні товстою плівкою.

"Я не бачив сонячного променя вже сім місяців", - каже він.

Також Саакашвілі повідомив, що при нещодавньому гіпертонічному кризі тюремники не дозволили перевести його в реанімаційне відділення.

Також читайте: Якщо Саакашвілі помре у в’язниці, Грузію не візьмуть до ЄС, - депутат Європарламенту Саріуш-Вольський

Нагадаємо, 20 листопада адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.

Президент України Володимир Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Це звичайне катування.
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30.12.2022 09:06
+21
То понятно! нахрена было туда ехать???!!!тебя что в Украине плохо янелох кормил?
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30.12.2022 10:04
+20
Так якого жуя перся до Грузії, чи така зустріч була не очевидною?! Скучив за біганиною по київськи дахах та ресторанах?! Сам собі зробив проблеми після того як його в черговий раз витягли з багнюки, то вирішив що так завжди і буде, "Карлсон" хрінов!
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30.12.2022 09:15
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Це звичайне катування.
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30.12.2022 09:06 Відповісти
Грузинська влада вислужується перед ху#лом
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30.12.2022 09:59 Відповісти
То понятно! нахрена было туда ехать???!!!тебя что в Украине плохо янелох кормил?
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30.12.2022 10:04 Відповісти
Он надеялся, что его партия победит на выборах
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30.12.2022 10:05 Відповісти
Майским теплым днем шел в сад. По дороге купил в магазине груши. Немного поработал. Решил одну съесть. Пока ел, из соседнего домика выполз Петрович. Знаю, что у него дня три назад был День Рождения. Несколько соседских мужиков с ним "квасили". И явно не один день... Оглянув меня нетрезвым взглядом, заметил грушу. Смачно сглотнул и посмотрел на пару своих грушевых деревьев. Я решил начать разговор: - Груши то, все! Отцвели! И показываю рукой, в которой зажата надкусанная груша, на дерево. Петрович почему-то оторопел, и на глазах начал трезветь. Еще раз посмотрел на мою грушу, посмотрел на свои грушевые деревья. И хриплым голосом спросил: - А какой сейчас месяц?
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30.12.2022 10:16 Відповісти
Ну чому ж катування? Подивіться як він схуд. Він же від'ї таку харю в Україні, що ледве дихав піднявшись на три східці. А зараз стрункий, повнісю відійшов від кокаїну, який вживав останній час вже без перерви. Отже це не катування, а лікування.
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30.12.2022 12:27 Відповісти
Тому що без сонячного світла не виробляється вітамін D в організмі.
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30.12.2022 12:50 Відповісти
помста грузинського народу через те, що він перетворився на Берію на останньому терміні свого правління.

Хоча вбивати так через отруєння це не по лицарськи і підло - якби просто зарізав його кровник, який пройшов тортури віником у грузинській в'язниці, то й питань не було б
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30.12.2022 09:08 Відповісти
Замурували -- демони .
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30.12.2022 09:14 Відповісти
Же не манж спа сіс жур? (с) "Дванадцять стільців" Ільф і Петров.
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30.12.2022 11:08 Відповісти
Кум теля пасе де болоте де жабе -- теляб теляб теляб .
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30.12.2022 11:13 Відповісти
Так якого жуя перся до Грузії, чи така зустріч була не очевидною?! Скучив за біганиною по київськи дахах та ресторанах?! Сам собі зробив проблеми після того як його в черговий раз витягли з багнюки, то вирішив що так завжди і буде, "Карлсон" хрінов!
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30.12.2022 09:15 Відповісти
До речі, стосовно 30 раз на день обшуки санітарок перед наданням ліків, він там що, кожні пів години вимагає пігулки, на "колесах" сидить без продиху?!
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30.12.2022 09:19 Відповісти
так это претензия что медсестры не могут ничего пронести?
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30.12.2022 09:16 Відповісти
Я плакал, читал и плакал!
Впрочем, ему грех жаловаться, ведьему швабру в оч..о не засовывали, как это делали при его президенстве с другими.
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30.12.2022 09:19 Відповісти
ГрузиньІ позорники и еще хотя бьІ потому что стали раком перед кремлем. СтьІдно ганацвале, вас превратили в ишаков
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30.12.2022 09:26 Відповісти
У нас от кроме пиара и скандалов ничем больше не запомнился.
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30.12.2022 09:31 Відповісти
На какой помойке вас таких тупоголовых набирают?
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30.12.2022 09:41 Відповісти
щось дуже сонячно ув лазарєтє...
'''мабудь фото невдале
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30.12.2022 09:41 Відповісти
Саакашвілі: "Я не бачив сонячного променя вже сім місяців"

Скоро казатиме так: "Я не бачив с-с-сонячного променя вже с-с-с-ім міс-с-сяців, My Precious-s-s..."
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30.12.2022 09:43 Відповісти
Je n'ai pas mangé depuis sept jours...
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30.12.2022 10:27 Відповісти
Саакашвілі дуже світла людина. Справжній лідер і антикорупційний політик,якому довіряє Захід. Саме тому так верещать корупціонери. Бо він карав всіх,хто крав. Від топ-посадовців до звичайних ректорів університетів. Але встиг зробити історичні реформи в своїй країні. І не зміг у нас,бо його посунули і не давали змоги доносити людям правду з екранів ТВ. Петрась взагалі його викинув,як пса з країни. Бо Саакашвілі порушив "священні правила": красти в Україні можна. У таможні,на тендерах,в Одеському порту. Дуже шкода,що Михайло повірив в грузин і повернувся. Треба було все ж почекати ((
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30.12.2022 09:56 Відповісти
вже перестали красти чи зачистили від гнид?
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30.12.2022 10:05 Відповісти
Не смішіть мене, пані.
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30.12.2022 10:28 Відповісти
Пані Оксано, знімайте рожеві окуляри. Звичайно Саакашвілі шкода за тортури до нього. Що ж такого прогресивного Саакашвілі зробив в Україні? Які він тут робив історичні реформи? Йому дали цілу, багатющу Одеську область, ден він на велосипееді їздив і верещав, зносив якісь паркани..., а через неділю їх ставили на місце, бо він це робив всупереч законів. Потім почав гризти руку тому, хто йогог тут приютив, обзивати його "баригою", хоча сам за декілька років перетворився в баригу, організовував якісь акції протесту під час війни. А де він брав скільки грошей? Де його патрія? Щось її не чути? А не соромно було отримувати десятки доларів на місяць з української дирявої казни тільки за поливання брудом опонента Боневтіка? То яка може бути до нього довіра? При БЮоневтіку він нічого не зразав і нічого не захоплював, а сидів тихенько в якомусь ресторані і раз від разу говрив слово "барига", покриваючи реальних бариг, що трощать цю бідну Україну.
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30.12.2022 10:29 Відповісти
маловато. какого ты хера сразу сдался и потерял пятую часть территории? может рашку еще тогда бы задавили санкциями. но нет, оно видело что будут нападать...... ох блин, что-то напоминает. чет шашлычками потянуло.
но на Зелю сами напали, а Кралсон - сам напал, ну, подписал что напал и рашка получается как всегда - только защищала все *******. да хоть сдохни, миша, я лично порадуюсь. козел истеричный, галстуков пожуй вместо таблеток по 30 раз за день(выше написали - а как так по 30 раз вна день жрать таблетки то? странно-вато)
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30.12.2022 09:58 Відповісти
чот напомнило
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30.12.2022 10:02 Відповісти
А не хер было по крышам прыгать , другану ермаку пожалуйся
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30.12.2022 10:02 Відповісти
Миша в Одессе был и сделал ее второй Грузией вместе с Сакварелидзе типа прокурором пересажали всех взяточников и казнокрадов Трузанова и К*...резВОРматор.. почти Лешек Бальцерович в Польше ..😝
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30.12.2022 10:03 Відповісти
Каждый день на фронте гибнут десятки украинцев, лучше бы разместили новость о них, а не засоряли эфир политическим лузером.
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30.12.2022 10:08 Відповісти
Нарколога з тюрячки жаліється на неможливість пронести "подаруночки"з волі...
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30.12.2022 10:13 Відповісти
вы с ним вместе кололись?
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30.12.2022 11:45 Відповісти
он нюхает
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30.12.2022 12:29 Відповісти
по методичці ***** працюєте
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31.12.2022 03:59 Відповісти
Уже всі забули за останні 10 місяців про цей просрочений, жирний, лузєрний нафталін-так його знов пхають в інфополе
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30.12.2022 10:16 Відповісти
Senator 0eaca536 При всем уважении к Вам , но я знаю что он творил в Одессе . Да сначала было все ок. Маровецкая и все такое. А потом все как обычно , свои люди , и начал все грести под себя . Ну а кульминация, когда он заявил , что Зеленский в Оман ездил за инвестициями и Ермак его друг . А кто топил Порошенко???? Такшо пусть посадить, может книгу 📚 напишет,Мои крыши или Приключения в Одессе.
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30.12.2022 10:21 Відповісти
ви з путіним однодумці.
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30.12.2022 11:27 Відповісти
Яков Немо зі здоровим глуздом однодумці ... Не робіть з саакашвілі героя ...На Пороха відкрили 120 справ , але він в "грузію" не поїхав переховуватись ...а доводить в Україні свою правоту!
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30.12.2022 17:54 Відповісти
Эта полудохлая маймуна верешвила не знала, шо в Одессе очень хорошо "действует" поговорка "Бог не фрайер!". Вот и получил, что заслужил.
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30.12.2022 19:50 Відповісти
Зелёные "забыли" про него. Много говорил не приятного им
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30.12.2022 10:26 Відповісти
Михо конечно авантюрист, но руководство Грузии это какой то позор.
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30.12.2022 10:27 Відповісти
Це ще ніжно сказано...
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30.12.2022 19:54 Відповісти
Правильно. Оно его уже к стенке поставить давно должно было!
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30.12.2022 19:52 Відповісти
з баригами в Україні було погано, а от удома з реформованою поліцією добре.
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30.12.2022 10:48 Відповісти
Міхаель Саакашвілі був найкращим Головою Одеської ОДА. Він не крав і не давав красти. Одесі це стояло кісткою упоперек горла - Одеса не могла і не може не красти. Тому його і "з"їли". Він без охорони вільно ходив по містах і селах і вільно спілкувався з людьми, десь може зайве емоційно, але завжди зрозумілою для кождого мовою і його за це люди поважали. Він міг осадити (поставити на місце) проплачених пиз.унів і горлопаїв і це було зрозуміло кождому. Це при ньому зробили дорогу Одеса-Рені і Спаське-Приморське у значній мірі на кошти, котрі він не дав украсти із сумнозвісної Одеської митниці і порту(злодюжного гадюшника). А його "наступники ці дороги "урочисто відкривали" під бубон з цимбалами. Він ночував у палатках по ходу будівництва дороги, бо щебінь, асфальт, цемент крали самоскидами прямо з будівництва. Грузин Саакашвілі був найбільш українським "губернатором" Одещини - ватники і кацапські посіпаки ківалови-костусєви-матвійчуки, московські попи агафангели сиділи тоді по своїх норах і нервово курили збоку, обісрані. Він говорив українською і вимагав говорити підлеглих українською.
Дуже сильна і справедлива Людина. Його можуть убити, отруїти, закатувати, але здолати, зламати - ніколи. Як і витравити пам"ять про Великого Чоловіка і Великого Політика.
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30.12.2022 11:27 Відповісти
Де ж ти був писака раніше?
Чи вас ботів, думаєте, не видно?
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30.12.2022 15:20 Відповісти
Ти дебіл? Кавалок країни окуповано, воно наїлося краватки й з країни втекло. Це що, "велике геройство"?! Про Одесу взагалі лохаріки, такі, як ти, тільки "мультики" й "бачили"!
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30.12.2022 19:56 Відповісти
В Одещині я живу і переживав їх усіх серцем і душею від Боделана і Гурвіца до нинішніх. Не по "мультиках". Яке відношення має М,Саакашвілі до того, що зараз "кавалок" країни окуповано? Як нема до чого приї.атися - то ти до краватки? До стовпа не пробував?
Якщо тут говорити про якийсь кавалок, то це про тебе - кавалак гівна разом з тою лярвою, з якою ви тут напару хрюкаєте. Вам до Саакашвілі - як до неба рачки...
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30.12.2022 20:56 Відповісти
Бабах Бабахович, Ні , ні , та ще раз ні , ми однодумці, со здоровим глуздом
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30.12.2022 11:33 Відповісти
какого хрена ты туда поперси? вот теперь пожинай плоды
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30.12.2022 11:38 Відповісти
бо це його батьківщина
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31.12.2022 04:00 Відповісти
Михо,держись генацвале!
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30.12.2022 11:38 Відповісти
Невчасно обнюхався, і поперся куди не треба. Тепер сидить де треба, але ломка гірше тортур.
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30.12.2022 12:45 Відповісти
СВОБОДУ МИХАИЛУ СААКАШВИЛИ!прокацапская власть в грузии ненавидит героя грузии Саакашвили который покончил с коррупцией,значительно поднял грузинскую экономику и то что он является личным врагом *****!к сожалению и в Украине есть те кто его ненавидит....
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30.12.2022 14:22 Відповісти
Та да. Квартира в Одессе в доме, который должны были заселить военных, но их послали.
Особняк под Киевом для себя и для мамы. Бабло Курченко и постоянное гонение на Порошенко и с трусяными майданами за огромные деньги. При зеплесени получил должность, чтоб опять х..ть Порошенко. Получил немало денег
Теперь вопрос: кто это недоробло отправил в Грузию и кто его здал?
Мне его не жаль, даже больше скажу: я рада, что оно в Грузии и в тюрьме.
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30.12.2022 15:14 Відповісти
Свободу Михайлу Саакашвілі. Перший реформатор на снг
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31.12.2022 04:01 Відповісти
 
 