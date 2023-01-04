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війна (56124) ракети (2768) дрони (2456) New York Times (45) Повітряні сили (1234) Ігнат (696)

Порівнювати вартість дронів та ракет, якими їх збивають, некоректно, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юрій,ігнат

У Повітряних силах ЗСУ вважають некоректним порівнювати вартість іранських дронів, за допомоги яких Росія атакує українців, із вартістю ракет, якими їх збивають.

Про це речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами Ігната, якщо є загроза для життя, то люди будуть використовувати все, щоб її зберегти.

"Тут некоректно порівнювати, я бачив цей матеріал у західній пресі. Мені іноді здається, що в деяких газетах США та Європи є колонки для російських пропагандистів, де публікують суперечливі речі", - сказав речник ПС.

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Він зазначив, що ракети, які використовує Україна, є дорогими, але ЗСУ продовжать їх використовувати і піднімати авіацію, щоб захищатися.

"А як робить Ізраїль, коли збиває дешеві ракети? Їхні ППО і авіація в рази дорожчі за наші. Тут йдеться про життя і критичну інфраструктуру. Якщо Shahed влучає в об'єкт критичної інфраструктури, гинуть люди, то будуть великі збитки. Порівнювати абсолютно некоректно", - резюмував Ігнат.

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Нагадаємо, раніше New York Times написала, що українські воїни використовували зенітні установки та стрілецьку зброю для знищення іранських дронів-камікадзе Shahed-136, проте через нічні атаки ЗСУ почали використовувати авіацію та ракети систем протиповітряної оборони.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Порівнювати, може й не коректно, але є купа ідіотів, які до цих дронів ставляться легковажно!
Захисникам нашого неба і іншим підрозділам ЗСУ подяка і слава!
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04.01.2023 15:07
+16
апсолютно вірно !!! до вартості цього шахеда ще треба додати вартість обʼєкту на якій він націлений - ТР, газові, водонасосні станції, цеху якось підприємства з обладнанням, житлового будинку + вартість життя уукраїнців, яку взагалі не можна виміряти грошима - життя людини безцінне.
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04.01.2023 15:08
+9
Ракети НАСАМС коштують нуль гривень, їх десятки тисяч накоплено одиниць, це ракети серії - AIM-120 - А,B,C5, вироблені ще в 90-і роки, вони давно зняті з озброєння і чекають утилізації. Це безкінечна зброя. Тим не менше ці ракети новіші за наші радянскькі С-300, Буки...
Сьогодні США використовують ракети серії C7,D.
Журналісти, в тому числі NYT, не розбираються. Це все таки не віськовий журнал.
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04.01.2023 15:15
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Порівнювати, може й не коректно, але є купа ідіотів, які до цих дронів ставляться легковажно!
Захисникам нашого неба і іншим підрозділам ЗСУ подяка і слава!
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04.01.2023 15:07 Відповісти
Ракети НАСАМС коштують нуль гривень, їх десятки тисяч накоплено одиниць, це ракети серії - AIM-120 - А,B,C5, вироблені ще в 90-і роки, вони давно зняті з озброєння і чекають утилізації. Це безкінечна зброя. Тим не менше ці ракети новіші за наші радянскькі С-300, Буки...
Сьогодні США використовують ракети серії C7,D.
Журналісти, в тому числі NYT, не розбираються. Це все таки не віськовий журнал.
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04.01.2023 15:15 Відповісти
Саме веселе те, що утілізація коштує чималих грошей. Набагато дешевше просто подарувати Україні
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04.01.2023 15:21 Відповісти
щоб бити ними кацапів ...
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04.01.2023 15:24 Відповісти
подвійна економія виходить
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04.01.2023 15:27 Відповісти
головне, шоб до дронів не ставилися легковажно у ЗСУ взагалі на ППО зокрема. А так і є, бо збивається 100% дронів.
То шо вам не так?
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04.01.2023 15:34 Відповісти
апсолютно вірно !!! до вартості цього шахеда ще треба додати вартість обʼєкту на якій він націлений - ТР, газові, водонасосні станції, цеху якось підприємства з обладнанням, житлового будинку + вартість життя уукраїнців, яку взагалі не можна виміряти грошима - життя людини безцінне.
показати весь коментар
04.01.2023 15:08 Відповісти
Треба бомбити рашку.Їхні заводи і нафтосховища.Та й банки можна.Тільки їхнє пво якось обминути.
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04.01.2023 15:11 Відповісти
Сравнение вполне корректное и правильное. Военным нужно не обижаться, а серьёзно задуматься о дальнейших способах противодействия дронам.
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04.01.2023 15:11 Відповісти
если сравнивать по голой цене одного вида оружия и другого...
а если по материальным потерям от восстановления разрушенного объекта куда попали (если это те же энерго/объекты, или ТЭЦ, ТЕС,) а если это жилой дом или несколько...как оценить? с чем сравнить??
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04.01.2023 15:34 Відповісти
Ну так почитайте статью New York Times. Там с Вами согласны.

Проте, за словами аналітика, витрати на збивання безпілотників ракетами необхідно розглядати в тому контексті, що збити дрон коштує набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Також варто пам'ятати, що такий метод рятує людські життя. Джерело: https://censor.net/ua/n3391159

Но математики это не меняет. Война это тяжёлая работа и выигрывает её тот, кто работает лучше. От разработки вариантов более дешёвого противодействия дронам военных их возвышенные бла-бла-бла не освобождают.
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04.01.2023 15:49 Відповісти
військовим треба нас захищати. Шо вони і роблять, ефективно збиваючи 100% дронів.Нагадаю, шо після влучання усього 4 дронів по Києву не було електрики кілька днів, три дні - опалення, два дні - води. в 3,5-мільйонному місті.
задля того шоб це попередити не може бути занадто високої ціни.
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04.01.2023 15:36 Відповісти
Не зовсім згоден. У кого швидше закінчаться гроші, у пускача дешевих мопедів, або збивача дешевих мопедів дорогими ракетами? Цими "пердунами" росія грає на виснаження не тільки нас, а і Заходу. Який буде змушений замість закупівлі артилерії і танків для нас купувати ЗКРи.
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04.01.2023 15:12 Відповісти
то давайте зекономимо, і будемо взагалі воювати не зброєю, а саперними лопатами і живою силою. А чого, ж так дешевше за всебаби ще нарожають.
так, дурнику?
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04.01.2023 15:37 Відповісти
Де ви побачили такий заклик?
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04.01.2023 15:38 Відповісти
"Тут некоректно порівнювати, я бачив цей матеріал у західній пресі. Мені іноді здається, що в деяких газетах США та Європи є колонки для російських пропагандистів, де публікують суперечливі речі", - сказав речник ПС. Джерело: https://censor.net/ua/n3391228
Так і є .! Так розганяється тема - допомагати Україні це занадто дорого , страждає наша ( західних країн ) - оборона , бюджет , наші люди ,, треба мовляв - зменшувати Україні допомогу і змусити її сісти за стіл переговорів .
Старий , давно відомий трюк ..
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04.01.2023 15:12 Відповісти
Слушне зауваження. Порівнювати треба ціну ракети і ціну обʼєкта, куди ця ракета може попасти. Проблема тільки в тому, шо ХЗ куди та ракета чи дрон летить...
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04.01.2023 15:13 Відповісти
Мова про те, що дороги ракети не можливо постачати в неосяжних обсягах і дуже скоро настане час, коли ми будемо не прикриті взагалі. Ігнат це розуміє?
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04.01.2023 15:14 Відповісти
він багато що не тільки розуміє, але й знає краще за вас.
До нас доходить дуууже мало інфи, шо саиме і скільки нам дають союзники. Наприклад, випадково дізналася,що тілько до франзуцьких Цезарів нам ВЖЕдали 1 тис ракет.
а шо не сказали - порахувати неможливо.
тож приберіть соплі, ППО знає шо робить.
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04.01.2023 15:39 Відповісти
Цезар це гаубиця, він стріляє снарядами, а не ракетами, це не ППО)
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04.01.2023 17:04 Відповісти
Звичайно некорректно, бо раптом може виявитися, що симетрична відповідь буде вигіднішою і економічно і стратегічно!
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04.01.2023 15:18 Відповісти
коли є небезпека з неба то її необхідно усунути, і пересічному громадянину троха байдуже, що дорожче, шахід, який не вдарив чи ракета, якою його збили, основне - мінімізація збитків.
зрештою,вартість шахіду або крилатої ракети, націлених на нас вимірюється у сумі шкоди, яку вони здатні заподіяти. тут і життя людей і інфраструктура і взагалі любі збитки, сумарно.
а вибирати, чим приземлити конкретного шахіда -справа ППО.
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04.01.2023 15:18 Відповісти
Правильно він говорить. Поки у нас немає ефективних і недорогих засобів знищення цього мотлозу, треба використовувати те, що є. Так, воно дороге, але хіба краще спостерігати за тим, як добивають нашу енергетичну інфрастуктуру? Чи сидіти без світла цілодобово?
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04.01.2023 15:19 Відповісти
Враховуючи скільки лиха могли б принести дрони то дійсно, не коректно оцінювати ракети.
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04.01.2023 15:21 Відповісти
Ракети середньої дальності в українців легко б перевернули цю економіку.Та все що в цьому плані спромоглися це печатати закони про смердів-кріпаків,все що зуміло для майбутньої перемоги зробити це шапіто самостійно
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04.01.2023 15:22 Відповісти
Некоректно вартість "Великого будівництва " і власного ППО порівнювати , а вартість шахедів і ракет дуже коректно. Бо дуже багато дурників наслухались Арестовичей, Жданових і Данілових, і дійсно думають, що вони самі розумні, а Путін ідіот.
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04.01.2023 15:25 Відповісти
100% сравнение не корректно !
А кроме того, когда мы дешёвой "Иглой" сбиваем крылатую ракету, вертолёт или самолёт - эти суммы компенсируются !
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04.01.2023 15:26 Відповісти
100%, помню как менты патрульные в Киеве возле вокзала сбили мопеда вообще с АК-74 .
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04.01.2023 17:04 Відповісти
Жизни украинцев бесценны а ликвидация рузких пидаров это святое дело воинов Украины!
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04.01.2023 15:27 Відповісти
Умничка
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04.01.2023 15:30 Відповісти
некорректно это подсчитывать в мягком кресле в освещенном кабинете в мирной стране...
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04.01.2023 15:36 Відповісти
це ви про себе, чи з окопа свої висєри строчите?
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04.01.2023 15:40 Відповісти
ні, про Вас, таку чемну і виховану...
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04.01.2023 15:57 Відповісти
Якщо відомо маршрут нападу дронів (по р.Дніпро) то можливо слід пригадати застосування повтряних куль з сіткою по їх маршруту хоча не мені підсказувати я не фахівець це можливо дешевше ніж ракети.
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04.01.2023 15:40 Відповісти
Повітряні кулі з сіткою не пригадую, були аеростати на системах стальних тросів у часи у WWII.
Їх ставили прямо біля об'єктів захисту, щоб бомбардувальник не міг бомбити з прицільної висоти (+/- 1,5 км).
Теоретично можна шось схоже придумати і реалізувати на можливому маршруті, але як на мене - дешевше, швидше і ефективнише збільшити кількість мобільних груп ППО, ті шо пікап, і в ньому два бійця з прожектором і кулеметом.
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04.01.2023 16:33 Відповісти
так можно порівняти вартість кулі та броніка, шо її зупинив.
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04.01.2023 15:40 Відповісти
Все не однозначно.
Головне щоб не потратити всі ракети на дрони, які несуть 40 кг вибухівки, а потім коли буде летіти ракета в якої бойова частина 500 кг і більше не мати чим її приземлити...
тут також треба якось диференціювати цілі, при недостачі ППО краще збивати більш небезпечні цілі...
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04.01.2023 15:45 Відповісти
Щоб знищити підстанцію і світла не було в цілій області достатньо і 50 кг вибухівки.
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04.01.2023 17:02 Відповісти
Вобщем то речь была о том что можно раньше приготовить средства защиты от тихоходных "мопедов", которые так же хорошо с ними справляется, но стоит в десять-сто раз дешевле. И распространить повсюду. Чтобы уже не понадобилось пустить за ними сверхдорогие ракеты ПВО.
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04.01.2023 15:47 Відповісти
Мопеды, как правили, летят ночью, по русле рек и поэтому обычными средствами их не сбить !
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04.01.2023 15:51 Відповісти
Я так понимаю что те русла всем давно известны. Тепловизоры, прожектора и пулемёты тоже кончились?
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04.01.2023 15:54 Відповісти
Есть три причины, по которым пикап с мобильной группой ПВО не стоит на каждом перекрестке.

Первая - у нас есть некий дефицит КК пулеметов (который, слава богу, закрывают потихоньку буржуи), и у нас очень серьезный дефицит зенитных станков и зенитных прицелов (которых у буржуев практически нет, бо они нахрен никому были не надо со времен Второй Мировой, и которые мы сейчас клепаем сами как только можем).

Вторая причина - зенитные прожекторы, там та же ситуация шо и с пулеметами, делать сами мы их не можем.

И третяя причина - даже опытного пулеметчика нужно переучивать для стрельбы по воздушным целям в ночное время. А опытных пулеметчиков с фронта сдернуть никто не даст, поетому их, как правило, надо с нуля обучать, что тоже занимает немало времени.
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04.01.2023 16:49 Відповісти
Добре, що зєрмаки не можуть зняти людей, на зразок Ігната, з посад.
Не вистачало ще "послиць" серед військових
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04.01.2023 16:00 Відповісти
такі ви#бони може дозволити собі лише країна, яка самотужки себе забезпечує зброєю (навіть покупною)

а коли ти майже рік колядуєш зброю по світу, то тре мати відповідь на питання "а якщо припинять надавати зброю нам?"

і тоді всі згадують, що війна - це в першу чергу економіка... не витягнеш - програв

тому гатити дорогим озброєнням по копійчаним дронам вічно неможливо
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04.01.2023 16:07 Відповісти
глядачам реаліті-шоу пох@й що відбувається насправді....(
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04.01.2023 16:29 Відповісти
Ігнат Ауслендера почитує 😏
"...Нью-Йорк Тайм» разразилась публикацией о том, как дорого Украине обходятся сбитые «Шахеды». В 7 раз дороже. Запуск беспилотника 20 тысяч долларов, а залп одной ракеты С-300 - 140 тысяч. Не знаю, чего американским журналистам приспичило считать чужие деньги, но они в корне неправы. Неверно ставят проблему. В случае с атаками на Украину, как и в случае с любыми атаками, надо считать не стоимость противоракет, а стоимость возможного ущерба. Вот вам пример: одна противоракета «Железного купола» стоит, по средним оценкам, около 20 тысяч долларов. Одна ракета террористов - точно не знаю, но на порядок меньше, как минимум. А пускают всегда две ракеты-перехватчика, чтобы гарантированно ее поразить. Итого, на круг выходит сильно дороже. Так в чем гешефт? А вот в чем: попадание ракеты в жилой квартал обходится государству, в среднем, в миллион шекелей (примерно 280 тысяч долларов). Это выплаты компенсаций, страховок (а их платит государство), лечение пострадавших и прочее. Итого, потратив 40 тысяч на перехват ракеты - Израиль экономит примерно четверть миллиона долларов. Экономическая выгода налицо. Вопрос о погибших - отдельный, человеческая жизнь бесценна, кроме того, защита своих граждан - есть прямая и святая обязанность государства. Иначе, зачем оно вообще нужно. Кроме того, не стоит забывать, что часть «шахедов» сбивают из пулеметов или скорострельных пушек или ПЗРК, что обходится значительно дешевле. Так что - все нормально, экономика войны - штука специфическая и считать в ней деньги нужно особым порядком."
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04.01.2023 16:42 Відповісти
 
 