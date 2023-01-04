Порівнювати вартість дронів та ракет, якими їх збивають, некоректно, - Повітряні сили
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У Повітряних силах ЗСУ вважають некоректним порівнювати вартість іранських дронів, за допомоги яких Росія атакує українців, із вартістю ракет, якими їх збивають.
Про це речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За словами Ігната, якщо є загроза для життя, то люди будуть використовувати все, щоб її зберегти.
"Тут некоректно порівнювати, я бачив цей матеріал у західній пресі. Мені іноді здається, що в деяких газетах США та Європи є колонки для російських пропагандистів, де публікують суперечливі речі", - сказав речник ПС.
Він зазначив, що ракети, які використовує Україна, є дорогими, але ЗСУ продовжать їх використовувати і піднімати авіацію, щоб захищатися.
"А як робить Ізраїль, коли збиває дешеві ракети? Їхні ППО і авіація в рази дорожчі за наші. Тут йдеться про життя і критичну інфраструктуру. Якщо Shahed влучає в об'єкт критичної інфраструктури, гинуть люди, то будуть великі збитки. Порівнювати абсолютно некоректно", - резюмував Ігнат.
Нагадаємо, раніше New York Times написала, що українські воїни використовували зенітні установки та стрілецьку зброю для знищення іранських дронів-камікадзе Shahed-136, проте через нічні атаки ЗСУ почали використовувати авіацію та ракети систем протиповітряної оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Захисникам нашого неба і іншим підрозділам ЗСУ подяка і слава!
Сьогодні США використовують ракети серії C7,D.
Журналісти, в тому числі NYT, не розбираються. Це все таки не віськовий журнал.
То шо вам не так?
а если по материальным потерям от восстановления разрушенного объекта куда попали (если это те же энерго/объекты, или ТЭЦ, ТЕС,) а если это жилой дом или несколько...как оценить? с чем сравнить??
Проте, за словами аналітика, витрати на збивання безпілотників ракетами необхідно розглядати в тому контексті, що збити дрон коштує набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Також варто пам'ятати, що такий метод рятує людські життя. Джерело: https://censor.net/ua/n3391159
Но математики это не меняет. Война это тяжёлая работа и выигрывает её тот, кто работает лучше. От разработки вариантов более дешёвого противодействия дронам военных их возвышенные бла-бла-бла не освобождают.
задля того шоб це попередити не може бути занадто високої ціни.
так, дурнику?
Так і є .! Так розганяється тема - допомагати Україні це занадто дорого , страждає наша ( західних країн ) - оборона , бюджет , наші люди ,, треба мовляв - зменшувати Україні допомогу і змусити її сісти за стіл переговорів .
Старий , давно відомий трюк ..
До нас доходить дуууже мало інфи, шо саиме і скільки нам дають союзники. Наприклад, випадково дізналася,що тілько до франзуцьких Цезарів нам ВЖЕдали 1 тис ракет.
а шо не сказали - порахувати неможливо.
тож приберіть соплі, ППО знає шо робить.
зрештою,вартість шахіду або крилатої ракети, націлених на нас вимірюється у сумі шкоди, яку вони здатні заподіяти. тут і життя людей і інфраструктура і взагалі любі збитки, сумарно.
а вибирати, чим приземлити конкретного шахіда -справа ППО.
А кроме того, когда мы дешёвой "Иглой" сбиваем крылатую ракету, вертолёт или самолёт - эти суммы компенсируются !
Їх ставили прямо біля об'єктів захисту, щоб бомбардувальник не міг бомбити з прицільної висоти (+/- 1,5 км).
Теоретично можна шось схоже придумати і реалізувати на можливому маршруті, але як на мене - дешевше, швидше і ефективнише збільшити кількість мобільних груп ППО, ті шо пікап, і в ньому два бійця з прожектором і кулеметом.
Головне щоб не потратити всі ракети на дрони, які несуть 40 кг вибухівки, а потім коли буде летіти ракета в якої бойова частина 500 кг і більше не мати чим її приземлити...
тут також треба якось диференціювати цілі, при недостачі ППО краще збивати більш небезпечні цілі...
Первая - у нас есть некий дефицит КК пулеметов (который, слава богу, закрывают потихоньку буржуи), и у нас очень серьезный дефицит зенитных станков и зенитных прицелов (которых у буржуев практически нет, бо они нахрен никому были не надо со времен Второй Мировой, и которые мы сейчас клепаем сами как только можем).
Вторая причина - зенитные прожекторы, там та же ситуация шо и с пулеметами, делать сами мы их не можем.
И третяя причина - даже опытного пулеметчика нужно переучивать для стрельбы по воздушным целям в ночное время. А опытных пулеметчиков с фронта сдернуть никто не даст, поетому их, как правило, надо с нуля обучать, что тоже занимает немало времени.
Не вистачало ще "послиць" серед військових
а коли ти майже рік колядуєш зброю по світу, то тре мати відповідь на питання "а якщо припинять надавати зброю нам?"
і тоді всі згадують, що війна - це в першу чергу економіка... не витягнеш - програв
тому гатити дорогим озброєнням по копійчаним дронам вічно неможливо
"...Нью-Йорк Тайм» разразилась публикацией о том, как дорого Украине обходятся сбитые «Шахеды». В 7 раз дороже. Запуск беспилотника 20 тысяч долларов, а залп одной ракеты С-300 - 140 тысяч. Не знаю, чего американским журналистам приспичило считать чужие деньги, но они в корне неправы. Неверно ставят проблему. В случае с атаками на Украину, как и в случае с любыми атаками, надо считать не стоимость противоракет, а стоимость возможного ущерба. Вот вам пример: одна противоракета «Железного купола» стоит, по средним оценкам, около 20 тысяч долларов. Одна ракета террористов - точно не знаю, но на порядок меньше, как минимум. А пускают всегда две ракеты-перехватчика, чтобы гарантированно ее поразить. Итого, на круг выходит сильно дороже. Так в чем гешефт? А вот в чем: попадание ракеты в жилой квартал обходится государству, в среднем, в миллион шекелей (примерно 280 тысяч долларов). Это выплаты компенсаций, страховок (а их платит государство), лечение пострадавших и прочее. Итого, потратив 40 тысяч на перехват ракеты - Израиль экономит примерно четверть миллиона долларов. Экономическая выгода налицо. Вопрос о погибших - отдельный, человеческая жизнь бесценна, кроме того, защита своих граждан - есть прямая и святая обязанность государства. Иначе, зачем оно вообще нужно. Кроме того, не стоит забывать, что часть «шахедов» сбивают из пулеметов или скорострельных пушек или ПЗРК, что обходится значительно дешевле. Так что - все нормально, экономика войны - штука специфическая и считать в ней деньги нужно особым порядком."