Україна готує кампанію з публічної адвокації виключення Росії з ООН, - Кулеба

Після ініціативи позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй та члена ООН загалом Україна готує наступні кроки.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Вони включатимуть як подальші офіційні заяви, так і широку кампанію з публічної адвокації", - вказав дипломат.

За його словами, "у низці столиць з подивом дізналися про факт незаконного перебування Росії в Раді безпеки", низка країн уже підтримала позицію України в публічних коментарях, "інші розділяють наш погляд, поки не кажучи про це публічно", а ще частина "ретельно вивчає питання і підіймає архіви".

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"Росія каже, що не звертає уваги на це, але не публічно ми знаємо, що ця тема їх, м'яко кажучи, дуже турбує. По суті, ми поклали початок процесу делегітимізації перебування Росії в Радбезі ООН", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Росія наклала вето на резолюцію ООН з вимогою припинити війну проти України.

Згодом в МЗС України повідомили, що ініціюють виключення Росії з ООН. Зокрема, наголошується, що РФ посідає місце постійного члена Ради безпеки ООН без належних юридичних підстав для цього.

У Конгресі США ініціювали резолюцію про виключення Росії з Ради безпеки ООН.

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Президент Європейської ради Шарль Мішель виступив за розробку механізму припинення членства Росії у Раді безпеки ООН через масові порушення міжнародного права. Однак за даними МЗС Естонії, більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним.