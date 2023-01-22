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Новини Хабарники Війна
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"Слуга народу" Яременко про закупівлю харчів для ЗСУ: Варто пояснити, як яйце за 7 грн для домашнього салату міністра оборони стає яйцем за 17 грн для солдата? Де ми ці яйця тренуємо?

яременко

Ситуація з заступником міністра Лозинським очевидна - будь-який чиновник, у якого в руках або біля рук якого є 400 тисяч доларів, є корупціонером. Ситуація з контрактами на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ дещо складніша, але розборів польоту в цьому епізоді не уникнути. А звинувачення ледь не у держзраді з боку Міноборони на адресу журналістів, що "потурбували" відомство своїми "дріб’язковими" придирками на пару мільярдів гривень виглядають цілком неадекватними.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, коментуючи затримання на хабарі в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського та інформацію журналістів, що Міноборони уклало угоду на харчі для військових за майже втричі завищеними цінами, передає Цензор.НЕТ.

"Історії про масштабну корупцію під час війни пригнічують не менше, ніж смерть на війні друзів.

Правди подіти нікуди - нинішні високопоставлені корупціонери потрапили на посади вже за моєї зміни. І це викликає почуття власної провини. Дуже принизливе відчуття.

Ситуація з заступником міністра Лозинським і хабарем розміром 400 тисяч доларів для мене очевидна і не потребує будь-яких розборів польоту. Будь-який чиновник, у якого в руках або біля рук якого є 400 тисяч доларів, є корупціонером. Така сума не може опинитися у користуванні державного службовця чесно і законно (тих, хто законно отримували премії в такому розмірі знаємо поіменно і щоб їх перерахувати вистачить пальців на руках). Навіть в період колядування. У чиновників не може бути потреб володіти такими сумами - усі персональні життєві потреба можна одномоментно вирішити меншою сумою. З моєї емоційної точки зору єдина причина арештувати, а не ліквідувати державних чиновників, які є власниками таких сум, це хіба необхідність дізнатися, де сховані інші вкрадені гроші? Я не бачу можливості виправдати чи змити без крові бажання взяти хабар у людей, яких війна позбавила найелементарнішого. Це мародерство. У березні минулого року мені було шкода примотаного на Харківському шоссе плівкою до стовпа наркомана, який "потягнув" з найближчого "Сільпо" пару котлет. Заступника міністра з 400-ста тисячами доларів не шкода, щоб з ним не зробили в судовому чи позасудовому порядку. Але заступнику міністра пощастило в тому, що переслідують його правоохоронні органи і саме в судовому порядку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля", - Бутусов

Ситуація з контрактами на закупівлю продуктів харчування для Міноборони дещо складніша. Дещо. Зазначені в контрактах суми занадто високі, щоб виправдати їх будь-якими економічними розрахунками. Але знаючі люди стверджують, що найбільші торговельні мережі не змогли б забезпечити постачання продовольства для армії за цінами в їхніх же магазинах. Дуже багато специфіки, складної логістики, правових та економічних ризиків. Але це і все. Навіть посвячені в тему ціноутворення говорять, що напевно журналісти погарячкували з висновками, що ціни завищені в півтора-два рази. Але ціни майже напевно серйозно завищені. Тобто мова йде не про те, чи були перевитрати (крадіжка, нецільове, нераціональне використання коштів платників податків), а про розмір.

І за цих обставин звинувачення ледь чи не у шпигунстві та держзраді з боку Міноборони на адресу журналістів, що "потурбували" оборонне відомство своїми "дріб'язковими" придирками на пару мільярдів гривень виглядають цілком неадекватними.

Кров на фронті проливає не Міноборони. Пафосу варто менше. Більше роз'яснень і доказів. Бо особисто я побачив у публікації та поясненнях автора розслідування продовольчих закупівель не маніпуляції, а дуже логічні запитання, яких можна було б уникнути, якби чиновники Міноборони менше прикривались воєнним часом. Якщо автор розслідування і допустив якісь методологічні помилки, то варто подякувати йому за пильність і пояснити, як яйце за 7 гривень для домашнього салату міністра оборони стає яйцем за 17 гривень для солдата? Де ми ці яйця тренуємо?

Розборів польоту в цьому епізоді не уникнути і впевнений, що це не буде так просто, як було Міноборони минулого року вирішувати в парламенті будь-які питання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На угоді про постачання продуктів військовим в 13 млрд грн "пиляють" близько 4 млрд. Або Резніков спростовує, або йде у відставку, - Шабунін

Мало хто хоче кліпати очима перед співгромадянами та іноземними партнерами, яких все це демотивує не менше.

Але все це лише буде.

А зараз хочеться просто попросити вибачення", - заявив "слуга народу".

Автор: 

держзакупівлі (383) Міноборони (7307) їжа (428) Яременко Богдан (148) Лозинський Василь (28)


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Топ коментарі
+60
Яременко! Якби ти на засіданнях ВР не ****** шукав а займався законодавством то яйця-б солдатам по 17 грн /шт не закуповували-б!
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22.01.2023 21:40
+47
Оооо це точно эксперт по яйцям! Що це ща пздц сьогодні відбувається?!
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22.01.2023 21:39
+40
О, виліз бдітєль моралі
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22.01.2023 21:39
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Правила форума Рада форумчан
ТАБУ !!!
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22.01.2023 21:38 Відповісти
О. анал табу у-у-у-у-у.
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22.01.2023 22:00 Відповісти
Анекдот:
-Изя, сына а скоко будет 2×2?
-3.
-Ты шо,дурак Изя?
-Ну, 4.
-Изя,ну ты немного ошибся,подумай.
-А шо-5?
-Молодец Изя, будешь человеком.
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22.01.2023 23:40 Відповісти
Анекдот одесский:
- Резя, сына, а скоко будет 2×2?
- 3.
- Ты шо, дурак, Резя?
- Ну, 4.
- Резя, ну ты трохи не туда ошибся, подумай.
- А шо: 5?
- Молодец, Резя, будешь министром.
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29.01.2023 21:45 Відповісти
О, виліз бдітєль моралі
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22.01.2023 21:39 Відповісти
Не знаю, де тренують яйця, але знаю, як саме.
Беруть яйце за 7грн, викликають для нього повію за 10грн і в сумі виходить яйце за 17грн!
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22.01.2023 21:57 Відповісти
Цю свиню, треба було заколоти, коли вона ще перший раз обісралася..
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22.01.2023 21:39 Відповісти
Якби всі на печерських пагорбах так грішили, то ми б жили як німці
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29.01.2023 21:49 Відповісти
Оооо це точно эксперт по яйцям! Що це ща пздц сьогодні відбувається?!
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22.01.2023 21:39 Відповісти
В стоимость магазинного яйца за 7 грн уже вложена прибыль, то есть оно должно стоить 5 грн, а если брать оптом - то вообще 4, а не 17 грн..
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22.01.2023 22:21 Відповісти
Саме так, дрібногуртова ціна 4-5 грн
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29.01.2023 21:52 Відповісти
Ціна зеленому яйцю 17 грн

А бійці пишуть, що ті хто мав хоч який бойовий досвід до масштабної війни, вже майже закінчуються- вбиті і поранені.
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22.01.2023 21:40 Відповісти
Не пишіть маячню. Безліч досвідчених і безліч ще навчаються.
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22.01.2023 22:41 Відповісти
Звідки пишуть? Залужний знає?
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22.01.2023 22:43 Відповісти
Чи це, може, пише не Ксенія, а Аксинья?
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22.01.2023 22:45 Відповісти
псевдо кацапки
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29.01.2023 21:54 Відповісти
У чиновників не може бути потреб володіти такими сумами - усі персональні життєві потреба можна одномоментно вирішити меншою сумою
===========
жаба задавила
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22.01.2023 21:40 Відповісти
Яременко! Якби ти на засіданнях ВР не ****** шукав а займався законодавством то яйця-б солдатам по 17 грн /шт не закуповували-б!
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22.01.2023 21:40 Відповісти
а годували солдат скумбрією по 8 грн!
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22.01.2023 21:45 Відповісти
Це цеи шо з РАДИ проституток визвонював .
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22.01.2023 21:41 Відповісти
Це те йєті що б.... викликав під час засідання в Раді клеймить ?
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22.01.2023 21:41 Відповісти
Шукав, але йому відмовили, вірніше обмежили " Анал -табу"
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22.01.2023 21:53 Відповісти
Може то крашанки розмальовані на цілий рік .
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22.01.2023 21:43 Відповісти
Так, ручна робота - handjob. Є яйця Фаберже, тепер ще є й яйця Резнікова.
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29.01.2023 21:57 Відповісти
Мабуть переплутали з яйцями Фабєрже...
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22.01.2023 21:43 Відповісти
с яйцами все просто...., и 17 грн. это даже дешево! ))
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22.01.2023 21:43 Відповісти
Як це: де ми їх тренуємо? Всі ми пам'ятаємо, де ви тренуєте. От тільки, якого хера за наш рахунок?!
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22.01.2023 21:46 Відповісти
Якщо яременко влаштує резнікову " анал-табу", можна проституток і пробачити, хто тут без такого гріха...
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22.01.2023 21:47 Відповісти
Украина никогда не победит коррупцию ведя политику воспитания коррупционеров.
- Как можно победить коррупцию, когда детей от садика до окончания школы приучают носить взятки - как не на ремонты, так на подарки учителям?
- Как можно победить коррупцию, когда для поступления в институты и другие учебные заведения нужно отнести взятку?
- Как можно победить коррупцию в стране где с малых лет учат что для достижения жизненного благополучия, нужно давать, давать и еще раз давать взятки.

И получив специальность после такой дрессировки - любой будет брать взятки так как именно коррупционером его воспитала украинская система образования.
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22.01.2023 21:47 Відповісти
Я больше скажу. Нас с малых лет учили не только носить учителям шоколадки чтобы им понравиться, а еще нас учили с детства врать и придумывать нереальные истории. Как сейчас помню как учительница по языку говорила что мне нужно что то придумать и насочинять минимум на два листа, когда мы писали сочинения, а то у меня правды реальной получилось всего на пол страницы.
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22.01.2023 21:59 Відповісти
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22.01.2023 22:20 Відповісти
Хватит нести эту чушь. Причины коррупции совсем в другом. Власть живет по своим законам и когда в неё вступают, то перенимают её мораль. Это не переносится с общества.
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22.01.2023 22:08 Відповісти
Кто согласился изменить мораль - тот попадает власть. Остальные могут быть образцовыми членами общества - во власть они никогда не попадут.
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22.01.2023 22:09 Відповісти
В государственные органы власти попадают дети элитных коррупционеров. И этого никто не станет отрицать кроме самих коррупционеров.
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22.01.2023 22:15 Відповісти
По разному. Суть в том что любой институт, а чиновницкий аппарат это институт имеет свою внутреннюю мораль. Её не изменить извне. Разве что изменить условия существования этого института.
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22.01.2023 22:17 Відповісти
Поц из рашки рассказал про местные обычаи. У нас уже 3 шага вперед сделано.
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29.01.2023 22:01 Відповісти
можливо в ціну яйця внесли страхування кур, які ці яйця несуть
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22.01.2023 21:48 Відповісти
+ страхування померлої прабабусі Ноя
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29.01.2023 22:03 Відповісти
варто МО відправити на фронт в повному складі , а усі закупівлі просити Пентагон робити, бо у нас відсутні посадовці без корупціі, тоді яйце буде по 5 (саме така середня гуртова ціна з фабрик)- і ми всі будемо здивовані!
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22.01.2023 21:48 Відповісти
Скажу більше, фабрики зможуть напряму постачати з невеликим профітом свіжак і будуть задоволені усі.
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22.01.2023 22:23 Відповісти
гуртова ціна з фабрик - від 3,20 грн. (8 центів)
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22.01.2023 22:31 Відповісти
А за зданий Південь, монополію на ТБ і завгоспа на чолі країни цьому балаболу не соромно?
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22.01.2023 21:48 Відповісти
"Історії про масштабну корупцію під час війни пригнічують не менше, ніж смерть на війні друзів"

***, ви у це вірите, що у цього довпойопа можуть бути друзі на війні?! Я не вірю.
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22.01.2023 21:49 Відповісти
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22.01.2023 21:51 Відповісти
і це за кг а не за штуку !!!
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22.01.2023 22:01 Відповісти
Жд'м. Еще дубинский и бужанский не отметились в теме.
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22.01.2023 21:51 Відповісти
Хто в курсі: анал ще табу?
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22.01.2023 21:51 Відповісти
Як для кого.
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22.01.2023 21:56 Відповісти
у кацапів точно табу, але вони їм нехтують.
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22.01.2023 22:25 Відповісти
ці міністри не хочуть перемоги України по ділах вони не кращі окупантів.
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22.01.2023 21:54 Відповісти
Міністр оборони Резніков вимагає від СБУ покарати журналістів, які викрили мільярдні зловживання в його відомстві.
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22.01.2023 21:55 Відповісти
У нас є : МВС, САП, НАБУ, СБУ, НАЗК (в частині, що стос.), рахункова палата, ДБР, Антикорупційний суд, в більшості цих державних органів є слідчі з особливо важливих справ, яким гарантовано безперешкодна, першочергова можливість отримувати інформацію в ході розслідування або перевірки...Тобто, виявляється такої армії замало, щоб підтвердити або спростувати елементарну інформацію про можливий злочин...

П.С. Фсьо, надскладна справа з 10 невідомими. Там справа була про гуманітарку в Запоріжжі та тисячі тон зерна з Держрезерву, яку з"їли миші. У мене фсьо.
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22.01.2023 22:06 Відповісти
Они почти год сидели молча и занимались своими делами прикрываясь политическими должностями и только когда у раши начались серьезные проблемы, все эти деятели начали визжать о коррупции.
Я не верю что у этих борцов с коррупцией в минобороны есть друзья на фронте. Все друзья этих борцов в Монако и на Мальдивах пивко с королевскими омарами употребляют насмехаясь с наших военных которые в замерзлых окопах отбивают атаки одичалых.
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22.01.2023 21:55 Відповісти
Знаток "анала", сейчас расскажет от куда яйца берутся
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22.01.2023 21:57 Відповісти
Конечно, надо разобраться
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22.01.2023 21:57 Відповісти
так ось які яйця по 17 грн
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29.01.2023 22:08 Відповісти
яйця цього анала тренуються в табу. Бо всі вони - зебіли.
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22.01.2023 21:59 Відповісти
Так ти ж сам тренував свої яйця до 17 грн у ВР, шукаючи повій , замість того, щоби працювати.
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22.01.2023 21:59 Відповісти
піар на крові своїх ?
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22.01.2023 22:00 Відповісти
яйця дивляться на доллар як на гівно
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22.01.2023 22:00 Відповісти
***, після такого «крінжу і шейму», я б на місці цього любителя нетрадиційного сексу, мовчала як риба об лід. А воно диви, вилізло.

пс. А яйця таки золоті виходять
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22.01.2023 22:01 Відповісти
Яйца по 17 грв табу.
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22.01.2023 22:06 Відповісти
А картопля по 22? Я в сільпо вроздріб беру по 7.90… велика, якісна..
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22.01.2023 22:20 Відповісти
Опа хто б ******, він шо досі живий?
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22.01.2023 22:08 Відповісти
а шо, є інфа?
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22.01.2023 22:12 Відповісти
Цей чувак ще й мазохіст
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22.01.2023 22:09 Відповісти
Позорники! Ганьба.
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22.01.2023 22:11 Відповісти
поймал вора,повесь!!!
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22.01.2023 22:15 Відповісти
перефразую класика--яйця не винні
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22.01.2023 22:17 Відповісти
скажите об этом товарищу Зеталину, он же не в курсе дела...
- он тупо в доле чи зецпредседатель Фунт?
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22.01.2023 22:17 Відповісти
Як ця істота може вірно служити народу, як воно не вірне навіть своїй же сімї?
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22.01.2023 22:19 Відповісти
Що за дурня! Я купив у Львові генератор, який при курсі долару 28 коштував 12000, тепер при курсі 41 вже 20000. Нова Пошта ще плюс 2000 грн. Якщо НП з доставкою буде 3000. Впевнений що яйця будут літом 10 шт, з развозом до міста споживання, 14, з прибутком 15% буде 16грн.
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22.01.2023 22:19 Відповісти
Закупку роблять в невеликому маркеті? Не смішіть людей. Генератори і в сільпо. Вартість яйця не перевищує 7 гр. Це вроздріб. А, якщо оптом?
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22.01.2023 22:23 Відповісти
А тебя не удивляет, что мясо живым весом 40грн кг, на базаре 150, а шашлык 500. Яйца бывают разные, от 40 до 60 грамм. Во первых в договоре 17 грн не 10, а 15 штук. Во вторых купи в Запорожье, а поставь в Полтаве, в 50 мест за 1000км. Думайте хоть иногда!
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26.01.2023 11:25 Відповісти
Саме вам, якщо магазин відвідує не більше сотні людей в день,- яйця продавати не вигідно. Та не пишіть маячню, бо для армії закупівля йде по-іншому…виявилось
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22.01.2023 22:27 Відповісти
ППЦ! не яйца покупали, а услугу по снабжению, где поставка в адрес потребителя, хранение, сортировка и т.д. 40% цены. Сколько они будут стоить в октябре?
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26.01.2023 11:28 Відповісти
выполз пудель и про яйца рассуждает.
потаскушку заказал уже пес блудливый
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22.01.2023 22:29 Відповісти
Прямо у ВР і тренуєте
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22.01.2023 22:39 Відповісти
А що він не так сказав?! Що згадали йому тих повій, бачите, не даром шукав, таки відробила пороблене.
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22.01.2023 22:39 Відповісти
Вам бл*** не угодишь. Скумбрия по 8 вам не нравилась. Теперь яйца по 17 тоже вам не по душе
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22.01.2023 22:44 Відповісти
Мусимо віддати належне цьому зеленому герою(без сарказму). Анал табу, воістину табу.
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22.01.2023 22:47 Відповісти
А Рєзніков ще не написав заяку на відставку? Ні честі, ні моралі...
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22.01.2023 22:52 Відповісти
Де ми ці яйця тренуємо? - в АНАЛІ у шльондр.
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22.01.2023 23:08 Відповісти
Без жодного сумніву, повернути всю сумму в бюджет... Немає тюрма на термін поки не ввдпрацює до копійки..
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22.01.2023 23:23 Відповісти
Богдане, а в яку ціну шльондри для слуг народу, не підкажете? Ви ж експерт з цього питання.
А за лозинського і особам з мо що уклали договір на закупку харчів, можна не переживати - коштів на відкуп вистачить.
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22.01.2023 23:32 Відповісти
Бггг. АналТабу вышел из сумрака. Осталось, чтобы низкого качества нардеп Третьякова штонебудь прокомментировала.
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22.01.2023 23:46 Відповісти
Ну почалось! Теперь відважним журналістам потрібно з'ясувати та пояснити, як яйця з категорії товара перекачували в категорію послуг, бо договір укладен на закупівлю послуг з організації харчування. Міліарди швидко порахували.
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22.01.2023 23:53 Відповісти
😁
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23.01.2023 00:24 Відповісти
Коррупцию можно очень быстро и легко искоренить. Необходима презумция виновности всех, имеющим к бюджету доступ, а также чиновников и депутатов. Они виновны, изначально. Им, родным их и друзьям доказывать необходимо то, что их счета, недвижка, траты и т.п., все соответствует зарплате. Во всяком случае, так было в Сингапуре. Есть успешный опыт.
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23.01.2023 02:14 Відповісти
в суспільстві де хер хто цінує репутацію і честь годі сподіватись перемогти корупцію, суспільству якому начхати на поряднісь підходить і президент піськограй і депутати проститути і яйця в триціни для тих хто захищає тебе щодня
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23.01.2023 05:45 Відповісти
И нафига ото с пол кило земли тащить домой.
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23.01.2023 07:06 Відповісти
Ну ви ж маланці,ви і пояснюйте,як...
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23.01.2023 07:04 Відповісти
Скумбрия - по 8 грн. Яйца - по 17 грн. ШО МЕЖДУ НИМИ ОБЩЕГО? Правильно думаете.
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23.01.2023 07:10 Відповісти
да что вы все про яйца ? Я вот вчера купил отличную картошку в атб по 7 грн 50 коп. В скандальном материале картоху покупают по 22 грн. ((
300% накрутки.
Любой адекватный человек задаст вопрос , как такое возможно ?
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23.01.2023 07:20 Відповісти
Організація. яка себе назвала "слугами" із самого початку була націлена на грабунок і мародерство свого народу. Там не тільки яйця по 170 грн., там все, виключно все в таких пропорціях. Просто війна, народу немає коли розбиратися і всі дірки закривають США і ЄС, якто кажуть, не на часі. Вже видніється той час, коли по кожному факту будуть розбиратися реальні прокурори і судді, а не одиничні факти, виявлені ще якось не позеленівшими журналістами.
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23.01.2023 07:29 Відповісти
почалася передвиборча гонка?
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23.01.2023 09:46 Відповісти
на курсах по грабежу украіни на закарпатті...
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09.02.2023 17:21 Відповісти
 
 