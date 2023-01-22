"Слуга народу" Яременко про закупівлю харчів для ЗСУ: Варто пояснити, як яйце за 7 грн для домашнього салату міністра оборони стає яйцем за 17 грн для солдата? Де ми ці яйця тренуємо?

Ситуація з заступником міністра Лозинським очевидна - будь-який чиновник, у якого в руках або біля рук якого є 400 тисяч доларів, є корупціонером. Ситуація з контрактами на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ дещо складніша, але розборів польоту в цьому епізоді не уникнути. А звинувачення ледь не у держзраді з боку Міноборони на адресу журналістів, що "потурбували" відомство своїми "дріб’язковими" придирками на пару мільярдів гривень виглядають цілком неадекватними.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, коментуючи затримання на хабарі в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського та інформацію журналістів, що Міноборони уклало угоду на харчі для військових за майже втричі завищеними цінами, передає Цензор.НЕТ.

"Історії про масштабну корупцію під час війни пригнічують не менше, ніж смерть на війні друзів.

Правди подіти нікуди - нинішні високопоставлені корупціонери потрапили на посади вже за моєї зміни. І це викликає почуття власної провини. Дуже принизливе відчуття.

Ситуація з заступником міністра Лозинським і хабарем розміром 400 тисяч доларів для мене очевидна і не потребує будь-яких розборів польоту. Будь-який чиновник, у якого в руках або біля рук якого є 400 тисяч доларів, є корупціонером. Така сума не може опинитися у користуванні державного службовця чесно і законно (тих, хто законно отримували премії в такому розмірі знаємо поіменно і щоб їх перерахувати вистачить пальців на руках). Навіть в період колядування. У чиновників не може бути потреб володіти такими сумами - усі персональні життєві потреба можна одномоментно вирішити меншою сумою. З моєї емоційної точки зору єдина причина арештувати, а не ліквідувати державних чиновників, які є власниками таких сум, це хіба необхідність дізнатися, де сховані інші вкрадені гроші? Я не бачу можливості виправдати чи змити без крові бажання взяти хабар у людей, яких війна позбавила найелементарнішого. Це мародерство. У березні минулого року мені було шкода примотаного на Харківському шоссе плівкою до стовпа наркомана, який "потягнув" з найближчого "Сільпо" пару котлет. Заступника міністра з 400-ста тисячами доларів не шкода, щоб з ним не зробили в судовому чи позасудовому порядку. Але заступнику міністра пощастило в тому, що переслідують його правоохоронні органи і саме в судовому порядку.

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Ситуація з контрактами на закупівлю продуктів харчування для Міноборони дещо складніша. Дещо. Зазначені в контрактах суми занадто високі, щоб виправдати їх будь-якими економічними розрахунками. Але знаючі люди стверджують, що найбільші торговельні мережі не змогли б забезпечити постачання продовольства для армії за цінами в їхніх же магазинах. Дуже багато специфіки, складної логістики, правових та економічних ризиків. Але це і все. Навіть посвячені в тему ціноутворення говорять, що напевно журналісти погарячкували з висновками, що ціни завищені в півтора-два рази. Але ціни майже напевно серйозно завищені. Тобто мова йде не про те, чи були перевитрати (крадіжка, нецільове, нераціональне використання коштів платників податків), а про розмір.

І за цих обставин звинувачення ледь чи не у шпигунстві та держзраді з боку Міноборони на адресу журналістів, що "потурбували" оборонне відомство своїми "дріб'язковими" придирками на пару мільярдів гривень виглядають цілком неадекватними.

Кров на фронті проливає не Міноборони. Пафосу варто менше. Більше роз'яснень і доказів. Бо особисто я побачив у публікації та поясненнях автора розслідування продовольчих закупівель не маніпуляції, а дуже логічні запитання, яких можна було б уникнути, якби чиновники Міноборони менше прикривались воєнним часом. Якщо автор розслідування і допустив якісь методологічні помилки, то варто подякувати йому за пильність і пояснити, як яйце за 7 гривень для домашнього салату міністра оборони стає яйцем за 17 гривень для солдата? Де ми ці яйця тренуємо?

Розборів польоту в цьому епізоді не уникнути і впевнений, що це не буде так просто, як було Міноборони минулого року вирішувати в парламенті будь-які питання.

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Мало хто хоче кліпати очима перед співгромадянами та іноземними партнерами, яких все це демотивує не менше.

Але все це лише буде.

А зараз хочеться просто попросити вибачення", - заявив "слуга народу".